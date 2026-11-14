MIAMI: Yakin ingin pergi, Mauricio Pochettino? Mengapa harus menuju Manchester ketika tim nasional putra Amerika Serikat sedang begitu menikmati permainan? Penampilan melawan Haiti di CONCACAF Nations League pada Sabtu menjadi alasan kuat untuk bertahan.

AS menang telak 6-0. Tiga pemain yang kembali memperkuat tim, Christian Pulisic, Folarin Balogun dan Weston McKennie, sama-sama mencetak gol. Pulisic mencetak dua gol, sementara Auston Trusty dan Julian Hall juga masuk daftar pencetak gol. Lima gol tercipta setelah turun minum, empat di antaranya dicetak oleh ketiga pemain yang kembali itu, saat AS melanjutkan momentum dari empat kemenangan sepanjang September dan Oktober.

Padahal, menjelang pertandingan Sabtu di Miami, perhatian justru tidak tertuju pada laga itu sendiri. Semua mata, dari Amerika hingga Manchester, sejak awal tertuju pada Pochettino, yang mengatakan bahwa ia akan menuntaskan dua pertandingan ini agar bisa pergi dengan cara yang tepat. Kemenangan 6-0 pada leg pertama bukan sekadar cara yang tepat; itu hasil yang ideal. Bahkan dengan mempertimbangkan lawannya, ini merupakan salah satu periode permainan paling mengalir yang ditunjukkan timnas AS pada era Poch.

Era itu berakhir Selasa, sehingga Pochettino masih punya satu pertandingan lagi untuk dinikmati sebelum menuju Manchester. Jika AS menampilkan permainan yang mendekati performa Sabtu, ia akan mendapat perpisahan yang diinginkannya. Air mata yang muncul pada Jumat mungkin kembali saat tiba waktunya mengucapkan selamat tinggal, tetapi penampilan lain seperti ini juga akan memberinya banyak alasan untuk tersenyum.

GOAL mengulas pihak yang diuntungkan dan dirugikan dari kemenangan timnas AS...