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USMNT celebrateGOAL

Pemenang dan pecundang: Christian Pulisic cetak dua gol saat Mauricio Pochettino, yang akan bergabung dengan Manchester United, memulai perpisahannya dengan timnas AS lewat kemenangan telak 6-0 atas Haiti

GOAL mengulas hal-hal penting dari kemenangan 6-0 timnas putra Amerika Serikat atas Haiti pada Sabtu.

Ryan Tolmich
Diterjemahkan oleh

  • MIAMI: Yakin ingin pergi, Mauricio Pochettino? Mengapa harus menuju Manchester ketika tim nasional putra Amerika Serikat sedang begitu menikmati permainan? Penampilan melawan Haiti di CONCACAF Nations League pada Sabtu menjadi alasan kuat untuk bertahan.

    AS menang telak 6-0. Tiga pemain yang kembali memperkuat tim, Christian Pulisic, Folarin Balogun dan Weston McKennie, sama-sama mencetak gol. Pulisic mencetak dua gol, sementara Auston Trusty dan Julian Hall juga masuk daftar pencetak gol. Lima gol tercipta setelah turun minum, empat di antaranya dicetak oleh ketiga pemain yang kembali itu, saat AS melanjutkan momentum dari empat kemenangan sepanjang September dan Oktober.

    Padahal, menjelang pertandingan Sabtu di Miami, perhatian justru tidak tertuju pada laga itu sendiri. Semua mata, dari Amerika hingga Manchester, sejak awal tertuju pada Pochettino, yang mengatakan bahwa ia akan menuntaskan dua pertandingan ini agar bisa pergi dengan cara yang tepat. Kemenangan 6-0 pada leg pertama bukan sekadar cara yang tepat; itu hasil yang ideal. Bahkan dengan mempertimbangkan lawannya, ini merupakan salah satu periode permainan paling mengalir yang ditunjukkan timnas AS pada era Poch.

    Era itu berakhir Selasa, sehingga Pochettino masih punya satu pertandingan lagi untuk dinikmati sebelum menuju Manchester. Jika AS menampilkan permainan yang mendekati performa Sabtu, ia akan mendapat perpisahan yang diinginkannya. Air mata yang muncul pada Jumat mungkin kembali saat tiba waktunya mengucapkan selamat tinggal, tetapi penampilan lain seperti ini juga akan memberinya banyak alasan untuk tersenyum.

    GOAL mengulas pihak yang diuntungkan dan dirugikan dari kemenangan timnas AS...

  • PEMENANG: Christian Pulisic

    Haiti v United States - CONCACAF Nations League Quarterfinal
    Getty Images Sport

    Bintang asal Amerika Serikat itu mencetak dua gol yang seharusnya membuatnya merasa lega.

    Selama sekitar 60 menit, Haiti mampu meredam Pulisic dalam laga pertama bintang timnas AS itu setelah Piala Dunia. Semuanya berubah ketika ia dijatuhkan di kotak penalti seusai menerima umpan tumit Julian Hall dan wasit menunjuk titik putih. Pulisic mengeksekusi penalti itu pada menit ke-62, lalu mencetak gol lagi semenit kemudian. Dalam sekejap, ia sudah mengoleksi dua gol.

    Gol kedua Pulisic bahkan lebih bagus daripada yang pertama. Kurang dari semenit setelah mengeksekusi penalti, ia mencetak gol lewat tembakan dari luar kotak penalti. Seusai gol penalti, ia berlari menghampiri keluarganya untuk merayakan gol. Kali ini, ia hanya tersenyum, seolah belum sempat memikirkan selebrasi lain.

    Mencetak gol tentu sudah cukup menjadi alasan untuk merayakannya. Banyak mata tertuju kepada bintang timnas AS itu mengingat bagaimana Piala Dunia ini berakhir. Meski penampilannya tidak sedominan yang mungkin tergambar dari dua gol tersebut, ia pada akhirnya memang mencetak dua gol. Namun, butuh lebih dari dua gol untuk membangun kembali suasana positif menjelang siklus ini. Meski begitu, ini merupakan awal yang cukup baik bagi pemain yang memang membutuhkan hal tersebut.

  • PEMENANG: Mauricio Pochettino

    Haiti v United States - CONCACAF Nations League Quarterfinal
    Getty Images Sport

    Tim Pochettino tidak mengalami penurunan performa setelah pengumuman tersebut.

    Di hadapan penonton yang memenuhi stadion di Miami dan banyak orang yang menyaksikan dari seberang Atlantik, di Manchester, tim asuhan Pochettino tampil sesuai harapan. Secara teori, kekalahan dari Haiti tidak akan memengaruhi kedatangannya di Manchester United, tetapi tentu itu bukan hasil yang bagus, bukan? Namun, kekhawatiran itu tidak terwujud.

    Hanya sehari setelah diumumkan bahwa Pochettino akan menuju Old Trafford, timnas Amerika Serikat bermain tanpa terlihat terpengaruh oleh kabar tersebut. Hanya para pemain yang bisa mengatakan apakah kepergian Pochettino memberi mereka motivasi tambahan. Setidaknya, Pochettino telah menyiapkan mereka untuk bermain dan, pada akhirnya, menghajar tim Haiti yang kalah kualitas.

    Bagi timnas Amerika Serikat, itu kabar bagus. Bagi mereka yang menyaksikan di Manchester, penampilan tersebut memberi alasan untuk bersemangat. Haiti tentu bukan Liverpool, tetapi ini merupakan pertunjukan menarik dari gaya bermain Poch dan bagaimana pendekatan itu pada akhirnya bisa menghasilkan gol. Banyak gol tercipta pada Sabtu, dan Pochettino punya banyak alasan untuk merasa puas dengan kondisi tim ini saat ia nanti meninggalkannya.

  • Pecundang: Haiti

    Haiti v United States - CONCACAF Nations League Quarterfinal
    Getty Images Sport

    Babak pertama berjalan cukup baik, tetapi tim itu benar-benar kehilangan kendali pada babak kedua.

    Menjelang jeda babak pertama, Haiti tertinggal, tetapi masih mampu mengimbangi lawan. Tim yang berstatus sebagai "tuan rumah" itu tertinggal satu gol, tetapi tampil cukup baik. Mereka sempat menciptakan satu peluang bagus dan kebobolan lewat situasi bola mati. Hal seperti itu bisa terjadi.

    Namun, pada awal babak kedua, semuanya berantakan. Kekalahan 1-0 pada leg pertama masih bisa diterima. Tapi 6-0? Dengan leg tandang di Cincinnati menanti, ketertinggalan itu akan sulit dikejar.

    Empat gol dalam rentetan serangan timnas Amerika Serikat selama 15 menit praktis mengubur Haiti, meninggalkan defisit yang hampir pasti terlalu besar untuk dikejar. Padahal, hampir sepanjang pertandingan, situasinya tidak tampak akan berakhir seperti itu. Haiti bermain cukup baik sampai tiba-tiba permainan mereka merosot, sehingga harapan untuk memenangi pertandingan dan duel dua leg ini praktis pupus.

    Partai hari Selasa kini nyaris sekadar formalitas, kenyataan yang sulit diterima mengingat bagaimana pertandingan ini dimulai.

  • PEMENANG: Julian Hall

    Haiti v United States - CONCACAF Nations League Quarterfinal
    Getty Images Sport

    Golnya pada babak kedua membuat Hall mengoleksi empat gol dalam lima penampilan bersama tim nasional.

    Setiap kali Hall menjadi starter untuk timnas Amerika Serikat, polanya hampir selalu sama. Ia terus mengetuk pintu, lalu terus mencoba lagi. Pada akhirnya, ia mencetak gol, dan tak ada yang bisa menyangkal bahwa gol itu pantas didapatnya.

    Striker muda New York Red Bulls yang tengah menanjak itu pantas mencetak gol pada Sabtu, dan sebenarnya ia mungkin layak mencetak beberapa gol lagi. Sebelum mencetak gol pada menit ke-53, satu peluang emas Hall berhasil ditepis, sementara satu peluang lainnya digagalkan keputusan offside tipis. Namun, seperti biasa, ia terus mengancam hingga akhirnya berhasil mencetak gol.

    Antonee Robinson patut mendapat pujian atas umpan yang membuka jalan bagi Hall, tetapi ketenangan Hall juga layak diapresiasi. Ia menerima bola, mengontrolnya sekali, lalu menuntaskan peluang dengan tenang, membungkam penonton pendukung Haiti tak lama setelah babak kedua dimulai. Kini ia telah mencetak empat gol dalam lima pertandingan, atau empat gol dalam sekitar 300 menit, dan terus memaksimalkan kesempatan yang didapatnya.

  • PEMENANG: Sebastian Berhalter

    United States v Mexico - International Friendly
    Getty Images Sport

    Laga berganti, Berhalter kembali mencatatkan assist dari situasi bola mati.

    Ada konsekuensi ketika pemain tertentu dipasang sebagai starter di lini tengah. Sebagai contoh, dengan memainkan Sebastian Berhalter di posisi itu, tim sedikit kehilangan kemampuan untuk mengendalikan permainan.

    Namun, apa yang didapat sepadan. Ia kembali menunjukkannya pada Sabtu.

    Eksekusi bola mati Berhalter yang brilian menghasilkan gol pertama timnas Amerika Serikat, menyisakan tugas mudah bagi Auston Trusty untuk menceploskan bola. Trusty mencetak golnya, tetapi tendangan bebas Berhalter ke tiang jauh yang berperan paling besar.

    Ini juga bukan kali pertama. Sejak mulai menonjol bersama timnas Amerika Serikat, tendangan bebas Berhalter telah menjadi senjata yang nyata bagi tim. Eksekusinya menghasilkan beberapa gol dan lebih banyak lagi peluang berbahaya. Bola mati memang tidak selalu memikat, tetapi umpan-umpan Berhalter bisa memikat. Tanyakan saja kepada Trusty.

    Selama ia terus melakukannya, tempatnya di tim lebih dari layak, bahkan saat pelatih baru bersiap datang.