Pemenang dan pecundang bursa transfer musim panas 2026: Arsenal dan Barcelona memperkuat lini tengah mereka yang sudah luar biasa, tetapi Liverpool masih terlihat kurang, sementara Julian Alvarez gagal hengkang dari Atletico Madrid
Bursa transfer musim panas telah resmi ditutup setelah hampir tiga bulan penuh kegilaan. Tentu saja, kita selalu mengatakan itu tepat setelah deadline day berlalu. Kita selalu bilang pasar sudah di luar kendali, benar-benar kehilangan arah, tetapi musim panas ini memang terasa seperti itu, setidaknya di Inggris, tempat hampir semua transfer terbesar terjadi belakangan ini.
Memang, sembilan dari 10 perekrutan termahal semuanya dilakukan oleh klub-klub Premier League, yang memecahkan rekor pengeluaran kolektif mereka untuk musim panas kedua secara beruntun, dengan satu-satunya pengecualian adalah transfer Yan Diomande senilai €125 juta dari RB Leipzig ke Real Madrid.
Namun, hal yang benar-benar menonjol tahun ini adalah begitu banyak valuasi yang nyaris tidak masuk akal, dengan pemain-pemain seperti Morgan Rogers dan Elliot Anderson dibeli dengan biaya mencapai sembilan digit, dan mereka bahkan bukan pemain yang paling kemahalan.
Jadi, siapa pemenang dan pecundang terbesar pada bursa transfer musim panas 2026? Siapa yang mendapatkan persis apa yang mereka inginkan? Dan siapa yang akhirnya pulang dengan rasa frustrasi?
PEMENANG: Liga Pro Saudi
Saudi Pro League "mengubah pasar transfer", seperti yang diungkapkan Pep Guardiola pada musim panas 2023. "Beberapa bulan lalu, ketika Cristiano Ronaldo menjadi satu-satunya yang pergi, tidak ada yang bisa membayangkan begitu banyak pemain top, top yang akan pergi ke sana," kata bos Manchester City saat itu. "Namun, saya pikir dalam waktu dekat ini akan semakin sering terjadi."
Namun, ketika Mohamed Salah menolak kepindahan ke Arab Saudi demi transfer ke Turki pada musim panas ini, muncul kecurigaan bahwa 'Efek Ronaldo' mulai memudar, terutama karena Kerajaan itu terlihat jelas mengurangi investasinya di berbagai cabang olahraga dalam 18 bulan terakhir.
Namun, beberapa pekan terakhir benar-benar menantang persepsi tersebut, dengan Francisco Trincao, Tijjani Reijnders, Crysencio Summerville, Ollie Watkins, dan Gabriel Martinelli semuanya bergabung dengan klub-klub Arab Saudi dengan biaya besar. Jelas, tak satu pun dari para pemain itu memiliki daya tarik yang mendekati Ronaldo atau Salah dalam hal calon investor atau angka penonton. Namun, tidak seperti dua bintang yang mulai meredup itu, para pendatang baru tersebut semuanya masih berada di masa puncak atau sedang mendekatinya.
Jadi, meski klaim Ronaldo bahwa Pro League bisa menjadi salah satu dari lima liga terbaik di dunia masih terasa sangat jauh, jelas masih ada lebih dari cukup uang yang ditawarkan untuk meyakinkan para pemain Premier League yang berusia pertengahan 20-an agar pindah ke Timur Tengah ketimbang ke daratan Eropa, yang bisa dibilang membuktikan poin Pep.
Pecundang: Mohamed Salah
Salah bergerak cepat untuk menegaskan kembali komitmennya kepada Trabzonspor setelah tim barunya tersingkir secara memalukan dari Liga Europa oleh Ferencvaros. "Saya adalah bagian dari proyek ini sepenuh hati dan jiwa, dan tadi malam tidak akan mengubah itu," ujar pemain Mesir itu di tengah dampak pahit dari kekalahan leg kedua 4-0 yang benar-benar mengerikan di Hungaria, yang mendorong Fatih Tekke menawarkan pengunduran dirinya, meski pada awalnya ditolak oleh dewan.
Namun, fakta bahwa Salah merasa perlu menepis spekulasi bahwa ia sudah menyesali transfer mengejutkannya ke Trabzonspor sudah cukup menggambarkan situasinya. Sang winger mungkin terpukau oleh sambutan yang ia terima setelah bergabung dengan tim Turki itu dengan status bebas transfer, tetapi bagaimana pun cara Salah mencoba membingkainya, Papara Park jelas bukan tempat yang ia bayangkan akan menjadi tujuannya setelah meninggalkan Liverpool pada akhir musim lalu. Pindah ke Super Lig tidak akan menjadi pertimbangan ketika ia menandatangani kontrak baru di Anfield sambil menginspirasi Liverpool meraih gelar liga Inggris ke-20 yang menyamai rekor, lewat salah satu musim individu terbaik dalam sejarah Premier League.
Maka, sulit untuk tidak bertanya-tanya apakah Salah menyesali beberapa keputusan yang ia buat dalam 12 bulan terakhir. Bisa jadi ia merasa dipaksa keluar dari Liverpool oleh Arne Slot dan pihak-pihak lain, tetapi tidak ada yang membuatnya secara efektif mematok harga dirinya terlalu tinggi untuk transfer ke klub Eropa yang kuat dengan tuntutan gaji yang sangat besar.
Jadi, meski komitmen berkelanjutan Salah terhadap perjuangan ini patut dikagumi ("Kalimat 'Saya datang ke sini untuk menang' bukan sekadar slogan bagi saya") dan ia layak mendapat pujian karena menolak tawaran jutaan yang lebih besar untuk pindah ke Timur Tengah, ia jelas tidak mungkin senang bahwa ia akan bermain di Conference League musim ini, atau bahwa pada kenyataannya hanya dirinya sendiri yang bisa disalahkan atas fakta menyedihkan itu.
PEMENANG: Arsenal
Musim panas ini bukannya tanpa kekecewaan dari sudut pandang Arsenal: Arsenal mencoba merekrut Vinicius Junior, Morgan Rogers, dan Julian Alvarez, tetapi gagal, yang berarti Mikel Arteta masih sedikit kekurangan sentuhan bintang di lini serang. Namun, pelatih asal Spanyol itu sebenarnya tidak bisa mengeluhkan pekerjaan yang dilakukan Andrea Berta dalam beberapa bulan terakhir.
Kedatangan Ezri Konsa dari Aston Villa berarti sang manajer kini memiliki pengganti kelas atas untuk William Saliba yang cedera, mantan kapten Newcastle Bruno Guimaraes juga tak mengejutkan langsung beradaptasi dengan cepat di lingkungan barunya di Emirates, sementara Christos Tzolis sudah terlihat seperti kandidat kuat untuk menjadi rekrutan terbaik musim ini.
Jika mempertimbangkan bahwa Arsenal juga mengantongi biaya transfer rekor klub sebesar £56 juta untuk Martinelli yang menjengkelkan karena inkonsistensinya, maka jendela transfer ini tak bisa dilihat sebagai apa pun selain sangat sukses bagi juara bertahan Premier League itu. Skuad terkuat di Inggris musim lalu kini menjadi semakin kuat, membuat gelar kedua secara beruntun terasa seperti formalitas belaka.
Pecundang: Pertahanan Man Utd
Pada hari Minggu, Michael Carrick secara cukup mengejutkan menyatakan dirinya "puas" dengan aktivitas Manchester United pada bursa transfer musim panas. Memang, Manchester United telah mencapai tujuan utama mereka untuk menambah opsi di lini tengah dengan mendatangkan Youri Tielemans, Andrey Santos, dan, mungkin yang paling penting dari semuanya, Carlos Baleba, tetapi mereka sama sekali tidak melakukan apa pun untuk mengatasi kekurangan mencolok di lini pertahanan.
Tim dengan ambisi juara jelas tidak bisa terus memainkan Luke Shaw di posisi bek kiri dan, seperti yang dikatakan Gary Neville di Sky Sports, "United punya beberapa bek yang cukup bagus secara individu, tetapi tidak ada lini belakang yang benar-benar solid di sana, dan ketika mulai mendapat tekanan serta mulai dilanda beberapa cedera selama musim berjalan, itu akan mengecewakan Anda."
Faktanya, itu sudah terjadi, dengan United sudah kebobolan empat gol dalam dua laga pembuka Premier League mereka, dan itu pun melawan lawan yang baru promosi. Karena itu, Carrick terasa seperti sedang membohongi diri sendiri ketika mengatakan bahwa United "berpotensi punya tim yang lebih baik" daripada musim lalu, mengingat ia masih bertahan dengan lini belakang rapuh yang sama, yang kebobolan 54 kali sepanjang kampanye 2025-26.
PEMENANG: Jose Mourinho
Mari sejujur mungkin, sebrutal Jose Mourinho yang sering kita lihat: pelatih asal Portugal itu sudah terlalu lama hidup dari kejayaan masa lalu. Ia belum memenangkan gelar liga sejak periode keduanya di Chelsea, dan cara ia berpindah dari Spurs ke Roma ke Fenerbahce ke Benfica dengan sempurna menggambarkan kemundurannya sebagai pelatih.
Namun, hasil yang terus menurun tidak menghalangi Mourinho mendapatkan salah satu pekerjaan terbesar di sepakbola, lagi. Florentino Perez punya tempat khusus di hati untuk 'The Special One' sejak periode pertamanya sebagai pelatih Real Madrid antara 2010 dan 2013, dan setelah berulang kali menggoda ide untuk membawa Mourinho kembali ke Bernabeu, presiden Madrid itu akhirnya benar-benar melakukannya pada musim panas ini.
Lebih baik lagi bagi Mourinho, Perez memberikan dukungan penuh kepadanya di bursa transfer dengan mendatangkan pemain-pemain seperti Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Bernardo Silva, Ibrahima Konate, dan yang paling signifikan dari semuanya, Yan Diomande yang sangat diminati.
Tentu saja, jika sejarah mengajarkan satu hal kepada kita, itu adalah bahwa Mourinho akan selalu menemukan orang lain untuk disalahkan jika keadaan berantakan, tetapi melihat kekuatan skuad yang kini dimilikinya, benar-benar tidak boleh ada alasan jika ia gagal memenangkan setidaknya satu trofi besar musim ini.
Pihak yang merugi: Richard Hughes
Richard Hughes bertanggung jawab atas empat rekrutan termahal dalam sejarah Liverpool, tetapi para penggemar merasa dirugikan oleh direktur olahraga yang kini bersiap mengambil peran baru di Arab Saudi.
Liverpool menjuarai liga pada musim pertama Hughes setelah datang dari Bournemouth, tetapi itu terjadi dengan hanya satu pemain baru, Federico Chiesa, yang nyaris tidak memberikan kontribusi apa pun terhadap kesuksesan mereka. Setelah keberhasilan mengejutkan itu, Hughes mengawasi pengeluaran terbesar yang pernah dilakukan Anfield, hanya untuk kemudian melihat Liverpool membukukan salah satu upaya mempertahankan gelar terburuk dalam sejarah Premier League, yang tidak sedikit dipengaruhi oleh kegagalan menuntaskan kesepakatan untuk Marc Guehi.
Maka, musim panas ini seharusnya menjadi momen untuk menebus semuanya. Setelah menunjuk Andoni Iraola sebagai penerus Slot sebagai pelatih, Hughes diharapkan menyiapkan mantan bos Bournemouth itu untuk meraih sukses dengan memberinya semua yang dibutuhkan agar ia bisa menerapkan gaya bermain intensnya di Anfield secepat mungkin.
Namun, Iraola berhak merasa sama kecewanya terhadap Hughes seperti semua suporter setelah kampanye perekrutan yang ditandai kombinasi membingungkan antara langkah-langkah ganjil dan sikap pasif yang bahkan lebih aneh. Ya, Victor Munoz tampak seperti pembelian potensial dengan harga murah dan Bradley Barcola juga akhirnya datang untuk membantu mengisi kekosongan yang ditinggalkan Salah, tetapi meski Iraola telah menyampaikan permintaan terbuka untuk tambahan pemain sejak Juli, Liverpool masih kekurangan jumlah pemain di setiap lini. Lebih buruk lagi, lini tengah masih belum memiliki gelandang No.6 spesialis, sementara Iraola tidak memiliki satu pun bek sayap yang benar-benar memadai.
Pada akhir bursa transfer, terasa bahwa rencana apa pun yang dimiliki Hughes saat ia merekrut Iraola telah dibuang, dan ia sekadar berjalan tanpa arah yang jelas, ketika secara tiba-tiba mendatangkan Ronald Araujo yang rapuh secara mental dan fisik untuk memperkuat lini pertahanan tengah, sementara pada saat yang sama mencoba, dan gagal, menjual Cody Gakpo karena ia tidak bisa mendapatkan pengganti yang memadai.
Rasa putus asa di sekitar Anfield pada hari terakhir bursa transfer begitu terasa, jadi pantas untuk mengatakan bahwa Hughes tidak akan dirindukan. Sebaliknya, banyak suporter ingin tahu mengapa ia dibiarkan memimpin bursa transfer musim panas ini mengingat sudah jelas bahkan sebelum bursa dibuka bahwa ia sedang dalam perjalanan menuju Al-Hilal...
PEMENANG: Barcelona
Sesuatu yang benar-benar luar biasa terjadi pada musim panas ini: Barcelona berhasil mendaftarkan semua pemain baru mereka sebelum dimulainya kampanye La Liga! Sementara presiden Joan Laporta dan jajaran direksi Blaugrana biasanya menghabiskan beberapa pekan terakhir bursa transfer dengan panik mencari cara-cara baru dan inovatif untuk menyeimbangkan pembukuan, kali ini ada nuansa tenang yang terasa janggal tetapi disambut baik di sekitar Camp Nou.
Seperti yang dijabarkan GOAL dalam ulasan mendalam ini menjelang laga melawan Elche pada 23 Agustus, masalah keuangan Barca yang sudah berlangsung lama pada dasarnya telah berakhir, itulah sebabnya Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Joao Cancelo, dan Rodri semuanya memenuhi syarat untuk bermain di Martinez Valero.
Karena itu, kredit bersyarat layak diberikan kepada Laporta. Ia menerima kritik dalam jumlah sangat besar karena menggadaikan masa depan klub demi tetap kompetitif pada saat ini, dan banyak dari kritik itu memang sepenuhnya beralasan, tetapi taruhannya membuahkan hasil. Untuk saat ini, setidaknya...
Namun, direktur olahraga Deco layak mendapat pujian khusus karena berhasil meringankan tekanan pada anggaran Barca dengan menyingkirkan pemain-pemain bergaji tinggi dari daftar gaji (Robert Lewandowski, Araujo, dll.), membujuk Paris Saint-Germain untuk membeli Ferran Torres seharga €50 juta, dan menghasilkan keuntungan murni dengan menjual produk La Masia yang tidak diinginkan (Jofre Torrents, Tommy Marques, dan Hector Fort).
Intinya: Kecuali sesuatu yang katastrofik terjadi, yang tentu saja tidak bisa dikesampingkan di Camp Nou, Barca akan sepenuhnya bebas dari segala kendala finansial pada bursa transfer musim panas tahun depan, untuk pertama kalinya sejak sebelum pandemi.
PECAH TELUR: Julian Alvarez
Julian Alvarez ditanya soal masa depannya di Piala Dunia. Ia dengan tepat menunjukkan bahwa ini "bukan waktu yang tepat untuk membicarakannya" sebelum kemudian membicarakannya. "Saya berusaha menjadi orang yang jujur," jelasnya. "Saya berbicara dengan orang-orang di [Atletico Madrid] yang memang perlu saya ajak bicara dan hal terbaik untuk semua pihak adalah transfer. Saya ingin mewujudkan mimpi saya."
Mimpi itu tentu saja adalah pindah ke rival Atletico di La Liga, Barcelona, yang memang sangat ingin mewujudkan mimpi Alvarez. Namun, Barca tidak bersedia memenuhi harga fantastis yang dipatok Atleti dan memilih untuk terus mendekati sang pemain Argentina secara sangat terbuka demi memberi tekanan kepada Atletico.
Tidak mengherankan, taktik yang cukup umum dan biasanya efektif ini tidak diterima dengan baik di Metropolitano, tempat mereka masih belum melupakan cara Antoine Griezmann akhirnya berlabuh di Camp Nou pada 2019.
Asumsinya, saga Alvarez akan berakhir dengan cara yang persis sama, karena memang biasanya begitulah hal-hal seperti ini berjalan. Jika seorang pemain papan atas ingin pergi, pada akhirnya ia biasanya akan mendapatkan keinginannya juga (lihat transfer Alexander Isak dari Newcastle ke Liverpool untuk contoh lainnya!).
Namun, Atleti menolak menyerah pada kuasa pemain. Mereka melawan balik dan, bagi mereka, mempertahankan penyerang bintang mereka menjadi persoalan prinsip. "Situasi ini bukan soal uang," kata klub ibu kota itu, "ini soal harga diri."
Alvarez juga mencoba bertahan pada pendiriannya. Ia bahkan menolak mempertimbangkan ide bergabung dengan Arsenal, karena hatinya sudah tertuju pada kepindahan ke Barcelona. Namun pada akhirnya, ia terpaksa kembali berlatih di Atletico setelah absen dalam pertandingan melawan Sevilla akhir pekan lalu karena 'sakit'.
Apa yang akan terjadi selanjutnya sulit ditebak siapa pun. Fans sepakbola memang mudah berubah, tetapi akan butuh sangat banyak waktu dan gol bagi Alvarez untuk kembali merebut dukungan penonton Metropolitano, jika melihat sambutan penuh permusuhan yang ia terima setelah satu-satunya penampilannya musim ini sejauh ini, saat melawan Villarreal.
Adapun bagi Atleti, mereka kehilangan jumlah uang yang sangat besar. Namun mereka tetap menjaga harga diri mereka. Dan Alvarez juga, cukup mengejutkan.
PECUNDANG: Aston Villa
Hanya lima hari setelah mengamankan tiket Liga Champions lewat finis di peringkat keempat Premier League, Aston Villa membantai Freiburg di final Liga Europa untuk meraih trofi mayor pertama klub dalam 30 tahun. Namun, Istanbul bukanlah awal dari sesuatu yang spesial; pada akhirnya, itu justru menjadi penanda berakhirnya sebuah era, seperti ditegaskan oleh fakta luar biasa bahwa enam pemain yang menjadi starter dalam kemenangan emosional 3-0 di Turkiye itu sejak saat itu telah dijual.
Dan meski kepergian duo veteran Lucas Digne dan Emiliano Martinez nyaris tidak mengejutkan, para penggemar Villa hancur melihat Rogers, Konsa, Tielemans, dan Watkins juga hengkang.
Manajer kesayangan klub, Unai Emery, mencoba meredam frustrasi para suporter, yang terutama ditujukan pada aturan pengendalian biaya Premier League yang kontroversial, dengan menjelaskan bahwa setiap penjualan disepakati demi "kebaikan klub", sementara perlu dicatat bahwa Villa telah menginvestasikan kembali banyak uang yang didapat ke dalam skuad racikan pelatih asal Spanyol itu dan, dalam prosesnya, mendatangkan sejumlah pemain muda yang sangat menarik.
Namun, dua kekalahan beruntun di awal musim baru Premier League jelas tidak banyak membantu mengangkat suasana di sekitar Villa Park, tempat Emery pada dasarnya memulai lagi dari nol setelah melihat tim peraih trofi dibongkar karena alasan finansial sepanjang musim panas.
PEMENANG: Ruben Amorim
Jika Mourinho beruntung bisa mengamankan kepulangan ke Real Madrid, kompatriotnya Ruben Amorim diberkahi dewa sepakbola dengan kesempatan penebusan yang cukup cepat dari AC Milan. Amorim mungkin telah menandai dirinya sebagai pelatih dengan potensi nyata selama waktunya di Sporting CP, tetapi CV-nya kalah dibanding milik Mourinho, dan pria 41 tahun itu juga datang setelah periode bencana saat menangani Manchester United, yang akhirnya diakhiri lebih cepat pada Januari.
Karena itu, bahkan Milan pun tidak menempatkan Amorim di urutan teratas daftar pelatih yang mereka inginkan ketika mulai mencari pengganti Massimiliano Allegri, pelatih yang sangat pragmatis dan dipecat setelah mengawasi kolapsnya tim pada akhir musim yang membuat klub gagal lolos ke Liga Champions.
Memang, setelah berbicara dengan sosok seperti Mauricio Pochettino dan Oliver Glasner, Milan menginginkan Iraola untuk mengambil alih di San Siro sampai pria Basque itu menerima tawaran yang lebih baik dari Liverpool. Alhasil, Milan beralih ke Amorim, yang sejak itu melihat klub barunya menghabiskan lebih banyak uang di bursa transfer dibanding tim Serie A lain mana pun, termasuk €74 juta yang mengejutkan untuk Goncalo Ramos.
Tentu saja, besarnya dukungan finansial itu secara signifikan meningkatkan tekanan pada Amorim dan, terlepas dari awal musim 100 persen, kita baru akan mendapat gambaran jelas soal kekuatan sebenarnya Milan setelah pertemuan akhir pekan ini dengan Juventus. Meski demikian, Milan tanpa diragukan telah memberi pelatih Portugal itu perangkat yang cukup untuk membangun kembali reputasinya sebagai salah satu ahli taktik muda terbaik di sepakbola.
PECUNDANG: Marcus Rashford
Kita tahu menjelang Piala Dunia bahwa Marcus Rashford dan Anthony Gordon bersaing untuk posisi sayap kiri di tim Inggris asuhan Thomas Tuchel. Namun, yang tidak kita ketahui hingga sangat mendekati waktunya adalah bahwa mereka juga pada dasarnya bersaing untuk mendapatkan tempat di skuad Barcelona musim ini.
Rashford menikmati masa peminjaman yang produktif di Camp Nou musim lalu, dengan mencetak 14 gol dan membuat 15 assist lagi dalam 49 penampilan untuk Barcelona, tetapi itu tidak cukup untuk meyakinkan direktur olahraga klub, Deco, agar memenuhi klausul pembelian yang relatif rendah dalam kontrak sang winger di Manchester United.
Pria Portugal itu merasa Gordon adalah opsi yang lebih baik untuk sisi kiri lini depan Hansi Flick dan mungkin dia benar, dengan mantan penyerang Newcastle itu mengawali hidupnya di La Liga secara positif lewat tiga assist dalam tiga pertandingan.
Hal itu banyak berbicara soal karakter Rashford bahwa dia telah membantu rivalnya beradaptasi dengan lingkungan barunya di Catalunya. "Dia memberi saya saran tentang kota ini dan kemungkinan tempat untuk tinggal," ungkap Gordon setelah menuntaskan kepindahan musim panas senilai €80 juta dari St. James’ Park. "Dia pria yang sangat baik dan penuh perhatian."
Tetapi itu justru membuat orang semakin iba kepada Rashford, yang, patut dipuji sebesar-besarnya, telah berjuang kembali masuk ke dalam rencana Michael Carrick di Old Trafford, setelah harapannya untuk mewujudkan "kepindahan impian" ke Barca pada dasarnya pupus oleh rekan setimnya di Inggris.
PEMENANG: Bayern Munich
Sama seperti musim panas lalu, ada sejumlah kekhawatiran terkait kedalaman skuad Bayern Munich, dengan banyak pendukung berpendapat bahwa mereka membutuhkan pelapis yang lebih berkualitas untuk Harry Kane dan Luis Diaz. Namun, bisa dipahami mengapa Max Eberl mengatakan bahwa Bayern puas dengan skuad yang mereka miliki menjelang musim 2026-27.
Secara efektif menuntaskan kesepakatan dengan PSV untuk Ismael Saibari sebelum penampilan impresif pemain Maroko itu di Piala Dunia merupakan langkah yang sangat cerdik, dan penyerang serbabisa itu seharusnya menjadi tambahan yang sangat berguna bagi skuad Vincent Kompany. Nathanial Brown juga tampil mengesankan di Piala Dunia, salah satu dari sedikit pemain Jerman yang melakukannya, dan tidak mengherankan ia membuat awal yang menjanjikan dalam kariernya di Bayern setelah bergabung dari Eintracht Frankfurt.
Namun, tidak bisa disangkal bahwa hal terbaik yang dilakukan Eberl dkk. pada musim panas ini adalah mempertahankan Michael Olise. Pemain internasional Prancis itu sangat erat dikaitkan dengan kepindahan ke Real Madrid dan ketika itu terjadi, biasanya hanya ada satu akhir: sang pemain berlabuh di Bernabeu. Namun, Olise masih berada di Allianz Arena, yang berarti Bayern sekali lagi seharusnya bisa sangat dekat untuk memenangkan gelar Liga Champions pertama sejak keberhasilan treble mereka pada 2020.
YANG MERUGI: Tottenham
Tottenham jelas memang perlu mengeluarkan banyak uang untuk menambah amunisi setelah dua musim beruntun finis di peringkat ke-17 Premier League. Namun, setelah bertahun-tahun dianggap pelit, ENIC pada musim panas ini bukan sekadar jor-joran belanja, melainkan seperti membakar uang.
Mungkin masih bisa, sedikit dipaksakan, dipahami mengapa Spurs menganggap £92 juta sebagai harga yang layak untuk Sando Tonali, yang dalam beberapa musim terakhir menjadi salah satu gelandang yang lebih baik di Premier League, tetapi benar-benar mustahil untuk mencerna pemberian £85 juta kepada klub yang terdegradasi untuk Mateus Fernandes atau membayar Manchester City £75 juta untuk Savio.
Namun, yang benar-benar gila adalah, dengan semua uang yang sudah dibelanjakan, Spurs masih kesulitan, setelah dibuat tak berkutik oleh Brentford dan Newcastle dalam dua laga pembuka Premier League mereka, dan itu karena mereka masih kekurangan kualitas kelas dunia di hampir setiap area lapangan, tetapi terutama di lini depan.
Karena itu, Roberto De Zerbi mendapati dirinya berada dalam posisi yang sangat sulit. Sama seperti Slot di Liverpool musim lalu, dia memulai musim ini dengan skuad yang jelas tidak seimbang, tetapi dia juga nyaris tidak bisa mengeluhkan kurangnya dukungan finansial karena aksi belanja besar-besaran pada musim panas. Namun, tidak seperti Slot, De Zerbi tidak punya tabungan kredit berupa gelar Premier League, yang berarti dia sudah berada di bawah tekanan yang sangat besar.
Terkadang, lebih banyak uang memang berarti lebih banyak masalah, terutama jika dibelanjakan dengan buruk.
Pecundang: Everton
Sebagai pendukung Chelsea sejak kecil yang kemudian menjadi legenda Liverpool, Jamie Carragher jelas bukan pengamat yang imparsial jika membahas Everton. Namun, ketika mantan bek Liverpool itu kembali menegaskan klaimnya pada awal pekan ini bahwa Everton adalah "salah satu klub dengan pengelolaan terburuk dalam sejarah Premier League", ia memang punya alasan, yang bisa dibilang dibuktikan oleh strategi perekrutan amburadul mereka pada musim panas ini.
Ketidakmampuan atau penolakan Everton untuk merekrut bek kanan sempat menjadi bahan lelucon di Merseyside sebelum kedatangan Ainsley Maitland-Niles seharga £4,2 juta yang kurang meyakinkan, tetapi tak ada yang tertawa ketika klub mencoba menjual talenta binaan sendiri Harrison Armstrong ke Nottingham Forest, sebuah langkah yang baru dibatalkan karena gelombang protes keras dari fans. Namun, yang benar-benar merangkum menyedihkannya situasi Everton saat ini adalah hari terakhir bursa transfer.
Setelah menjual Beto ke Fiorentina, Everton menyiapkan tiga calon pengganti untuk penyerang Portugal itu tanpa berhasil merekrut satu pun, dengan Folarin Balogun mundur dari kesepakatan £40 juta yang sempat hidup-mati pada menit-menit terakhir. Hasil akhirnya, Everton, yang juga kehilangan Iliman Ndiaye ke Manchester City dengan nilai yang relatif rendah, £65 juta, berdasarkan harga pasar saat ini, telah membuat manajer David Moyes hanya bisa bekerja dengan satu penyerang tengah, Thierno Barry, setidaknya hingga Januari.
Ini adalah situasi yang konyol tetapi sama sekali tidak mengejutkan. Sempat ada harapan ketika Friedkin Group mengambil alih dari pemilik sebelumnya yang dibenci, Farhad Moshiri, pada 2024, bahwa Everton mungkin perlahan kembali muncul sebagai kekuatan besar dalam sepak bola Inggris, tetapi setelah itu harapan tersebut berubah menjadi perasaan putus asa yang sudah akrab di kalangan basis suporter. Seperti kata Carragher pada hari Senin, “Rasanya selalu seperti Everton tidak menuju ke mana-mana.” Bursa transfer terbaru ini menunjukkan alasannya.
PEMENANG: Penjual elite
Musim panas ini para pembeli dibuat sadar betul bahwa pasar kini berpihak pada penjual. Talenta yang benar-benar kelas dunia di level tertinggi begitu langka sehingga bahkan pemain remaja yang relatif belum teruji seperti Diomande dan Ayyoub Bouaddi dibanderol dengan harga gila. Maka tak heran jika klub-klub kaya yang gemar menimbun pemain menjadi pihak yang paling diuntungkan dari pasar transfer yang dibuat gila oleh keputusasaan.
PSG, misalnya, menghabiskan lebih dari €150 juta untuk pemain baru, tetapi meraup hampir dua kali lipat jumlah itu (€280 juta) dengan menjual empat penyerang yang dianggap tak lagi dibutuhkan: Barcola, Ramos, Randal Kolo Muani, dan Lee Kang-in.
Pemilik Chelsea, Clearlake, jelas harus membayar harga karena hampir secara eksklusif berinvestasi pada pemain-pemain muda hingga musim panas ini, dengan skuad yang minim pengalaman gagal lolos ke Eropa musim lalu, dan mereka juga setiap tahun kesulitan menyingkirkan skuad bomb mereka. Namun, klub London barat itu menghasilkan uang yang bahkan lebih banyak dari PSG lewat penjualan pemain, sekali lagi menunjukkan kemampuan luar biasa mereka meyakinkan tim-tim Premier League lain untuk membayar terlalu mahal demi pemain buangan mereka.
Aston Villa saja telah mengambil Nicolas Jackson dan Alejandro Garnacho dari tangan mereka dengan nilai potensial £100 juta, sementara Manchester United entah karena alasan apa merasa perlu menyerahkan £48 juta untuk Santos. Namun, bisnis terbaik Chelsea justru ketika Liam Delap pindah ke Nottingham Forest dengan nilai £45 juta yang nyaris tak bisa dipercaya, hanya satu tahun dan satu gol liga setelah datang dari Ipswich seharga £30 juta.
Namun, dalam urusan melepas pemain dengan biaya transfer yang melambung, Manchester City adalah penjual paling cerdik pada musim panas ini. Kehilangan Rodri ke Barcelona mungkin merupakan pukulan besar dari sisi olahraga, tetapi £65 juta tetap merupakan bayaran yang sangat bagus untuk pemain 30 tahun yang belum lama pulih dari cedera ACL. Tentu saja, itu belum ada apa-apanya dibanding menerima £52 juta dari Al-Qadsiah untuk gelandang flop Tijjani Reijnders atau meraup keuntungan £18 juta dari James Trafford, yang hanya tampil dalam empat laga Premier League musim lalu.
Namun, kesepakatan ganda dengan Tottenham benar-benar yang paling mencengangkan. Selain menyepakati peminjaman awal Omar Marmoush ke Spurs dengan kewajiban membeli yang seharusnya membuat City mendapatkan kembali sekitar £60 juta yang mereka bayarkan kepada Eintracht Frankfurt untuk pemain Mesir itu, City entah bagaimana juga berhasil membuat rival Premier League mereka memenuhi valuasi mencengangkan sebesar £85 juta untuk Savio, harga yang begitu konyol sampai membuat banyak orang bertanya-tanya apakah ini pemain Brasil yang berbeda dari sosok bernama Savinho yang tampil sangat buruk di Etihad.
Savio/Savinho tentu saja masih bisa membuktikan diri sebagai rekrutan bagus untuk Spurs, tetapi itu tidak mengubah fakta, dan ini memang fakta meski nilai seorang pemain bersifat subjektif, bahwa tidak ada penjelasan logis mengapa banderol winger tersebut nyaris melonjak tiga kali lipat setelah hanya mencetak dua gol dalam dua musim Premier League. Dalam pengertian itu, ini benar-benar terasa seperti bursa transfer ketika pasar menjadi sepenuhnya gila.