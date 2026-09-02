Musim panas ini para pembeli dibuat sadar betul bahwa pasar kini berpihak pada penjual. Talenta yang benar-benar kelas dunia di level tertinggi begitu langka sehingga bahkan pemain remaja yang relatif belum teruji seperti Diomande dan Ayyoub Bouaddi dibanderol dengan harga gila. Maka tak heran jika klub-klub kaya yang gemar menimbun pemain menjadi pihak yang paling diuntungkan dari pasar transfer yang dibuat gila oleh keputusasaan.

PSG, misalnya, menghabiskan lebih dari €150 juta untuk pemain baru, tetapi meraup hampir dua kali lipat jumlah itu (€280 juta) dengan menjual empat penyerang yang dianggap tak lagi dibutuhkan: Barcola, Ramos, Randal Kolo Muani, dan Lee Kang-in.

Pemilik Chelsea, Clearlake, jelas harus membayar harga karena hampir secara eksklusif berinvestasi pada pemain-pemain muda hingga musim panas ini, dengan skuad yang minim pengalaman gagal lolos ke Eropa musim lalu, dan mereka juga setiap tahun kesulitan menyingkirkan skuad bomb mereka. Namun, klub London barat itu menghasilkan uang yang bahkan lebih banyak dari PSG lewat penjualan pemain, sekali lagi menunjukkan kemampuan luar biasa mereka meyakinkan tim-tim Premier League lain untuk membayar terlalu mahal demi pemain buangan mereka.

Aston Villa saja telah mengambil Nicolas Jackson dan Alejandro Garnacho dari tangan mereka dengan nilai potensial £100 juta, sementara Manchester United entah karena alasan apa merasa perlu menyerahkan £48 juta untuk Santos. Namun, bisnis terbaik Chelsea justru ketika Liam Delap pindah ke Nottingham Forest dengan nilai £45 juta yang nyaris tak bisa dipercaya, hanya satu tahun dan satu gol liga setelah datang dari Ipswich seharga £30 juta.

Namun, dalam urusan melepas pemain dengan biaya transfer yang melambung, Manchester City adalah penjual paling cerdik pada musim panas ini. Kehilangan Rodri ke Barcelona mungkin merupakan pukulan besar dari sisi olahraga, tetapi £65 juta tetap merupakan bayaran yang sangat bagus untuk pemain 30 tahun yang belum lama pulih dari cedera ACL. Tentu saja, itu belum ada apa-apanya dibanding menerima £52 juta dari Al-Qadsiah untuk gelandang flop Tijjani Reijnders atau meraup keuntungan £18 juta dari James Trafford, yang hanya tampil dalam empat laga Premier League musim lalu.

Namun, kesepakatan ganda dengan Tottenham benar-benar yang paling mencengangkan. Selain menyepakati peminjaman awal Omar Marmoush ke Spurs dengan kewajiban membeli yang seharusnya membuat City mendapatkan kembali sekitar £60 juta yang mereka bayarkan kepada Eintracht Frankfurt untuk pemain Mesir itu, City entah bagaimana juga berhasil membuat rival Premier League mereka memenuhi valuasi mencengangkan sebesar £85 juta untuk Savio, harga yang begitu konyol sampai membuat banyak orang bertanya-tanya apakah ini pemain Brasil yang berbeda dari sosok bernama Savinho yang tampil sangat buruk di Etihad.

Savio/Savinho tentu saja masih bisa membuktikan diri sebagai rekrutan bagus untuk Spurs, tetapi itu tidak mengubah fakta, dan ini memang fakta meski nilai seorang pemain bersifat subjektif, bahwa tidak ada penjelasan logis mengapa banderol winger tersebut nyaris melonjak tiga kali lipat setelah hanya mencetak dua gol dalam dua musim Premier League. Dalam pengertian itu, ini benar-benar terasa seperti bursa transfer ketika pasar menjadi sepenuhnya gila.