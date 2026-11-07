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Zico Rebels GFXGOAL

Pemberontak: Zico, legenda Brasil dan Flamengo yang menantang kemapanan sepak bola

Pemain asal Brasil itu dipuja berkat gol dan tendangan bebasnya, tetapi perjuangannya membela hak-hak pemain serta upayanya mereformasi FIFA menunjukkan sisi pemberontaknya di luar lapangan.

Ryan Tolmich
Diterjemahkan oleh

  • “Kamu kuat,” kata Pele yang legendaris kepada Zico suatu ketika. “Kamu punya keberanian.”

    Hingga kini, mungkin itulah gambaran terbaik tentang Zico, sosok yang dikenal dengan satu nama, tetapi memiliki banyak sebutan. Namun, Pele tidak mengucapkan kata-kata itu ketika Zico berada di puncak kariernya. Bahkan, Zico sudah tidak lagi bermain saat itu. Pele mengatakannya pada 2015, ketika Zico mencari dukungan untuk mencalonkan diri sebagai presiden FIFA. Zico berusia 62 tahun, tetapi Pele tidak berbicara tentang keberaniannya sebagai sesuatu dari masa lalu. Kata-kata itu berlaku saat itu juga. Dan kata-kata itu benar.

    Itu menunjukkan pengaruh Zico, bukan hanya sebagai pemain, tetapi juga sebagai pribadi. Prestasinya di lapangan tak terhitung, begitu pula tendangan bebasnya. Namun, pengaruh Zico terasa jauh melampaui Maracana. Pengaruh itu terasa di lingkungan permukiman, di ruang-ruang rapat, bahkan di markas FIFA sendiri. Meski gelandang hebat asal Brasil itu membuat lawan-lawannya gentar, ia juga berani menantang tatanan sepak bola Brasil dan dunia.

    Ia melakukannya dengan caranya sendiri: bukan lewat ancaman, melainkan dengan senyuman. Di lapangan, ia kerap membuat segalanya tampak mudah. Namun, selalu jelas bahwa Zico mencurahkan seluruh dirinya untuk hal-hal yang diyakininya. Ia bukan sosok “pemberontak” pada umumnya, baik dulu maupun sekarang. Zico melawan karena kecintaannya pada sepak bola dan, dalam banyak kesempatan, karena ketidaksukaannya yang mendalam terhadap arah perkembangan olahraga itu.

    Itulah sebabnya, bahkan sekarang, bertahun-tahun setelah terakhir kali ia bermain secara profesional, pengaruhnya masih terasa di seluruh dunia. Itulah pula sebabnya, di Brasil, ia dipuja sebagai ikon sejajar dengan para pemain hebat negeri itu, meski tidak pernah menjuarai Piala Dunia. Dan itulah sebabnya sepak bola kini sedikit berbeda dari sebelumnya, semua karena seorang “Ayam Jantan Kecil” dari Rio berani menorehkan jejaknya.

  • Langkah pertama si ayam jantan kecil

    Zico - Flamengo
    Getty Images

    Zico mengatasi keraguan terhadap postur tubuhnya yang kecil dan menjadi salah satu pemain terhebat dalam sejarah Flamengo.

    “Tidak ada yang bisa mencapai posisi saya sekarang secara kebetulan,” kata Zico kepada UOL, “atau berkat persahabatan, kasih sayang, maupun kemurahan hati seseorang.”

    Perjalanannya menuju puncak jelas tidak mudah. Ia harus berjuang untuk mendapatkan tempatnya di dunia sepakbola, sering kali dengan cara yang sulit.

    Lahir pada 1953, Zico berasal dari keluarga kelas pekerja di Rio de Janeiro. Ia merupakan anak bungsu dari enam bersaudara dan satu dari empat saudara laki-laki yang kemudian menjadi pesepakbola profesional. Zico tentu saja menjadi yang terbaik di antara mereka, meski semasa muda ia tidak selalu demikian. Untuk memperkuat tubuhnya yang kecil, ia menjalani program latihan intensif yang dirancang oleh guru pendidikan jasmani José Roberto Francalacci. Program itu juga menuntut pola makan khusus dan, yang lebih penting, kerja keras luar biasa.

    Ia juga harus bersungguh-sungguh dalam pelajaran sekolah. Ayahnya, Jose Antunes Coimbra, yang pindah dari Portugal ke Brasil pada usia 10 tahun, sangat menekankan pentingnya pendidikan bagi semua anaknya. Penekanan itu pada akhirnya turut membentuk Zico.

    “Ayah saya tidak akan membiarkan siapa pun bermain sepakbola jika mereka tidak belajar,” kata Zico. “Semua anaknya kuliah. Dan saya pun harus menempuh jalan yang sama, meskipun menghadapi berbagai kesulitan.”

    Namun, jalan Zico berbeda. Ia ditakdirkan menjadi ikon Flamengo dan hingga kini diperlakukan bak dewa di klub tersebut.

  • Pahlawan Flamengo

    Zico Flamengo Copa Libertadores 1981
    Divulgação/Twitter

    Zico membantu Flamengo menjuarai Copa Libertadores dan Piala Interkontinental pada 1981, mengukuhkan tempatnya dalam sejarah klub.

    Hubungan istimewa antara pemain dan klub bukan hal langka. Namun, hubungan Zico dengan Flamengo? Itu berbeda. Tak ada yang menyamainya di dunia sepakbola.

    “Perpisahan saya akan diwarnai rasa syukur,” kata mantan presiden Fluminense Francisco Horta suatu kali, “karena saya bisa mengatakan dengan penuh keyakinan, seperti banyak orang lainnya: saya pernah menyaksikan Zico bermain.”

    Jika Anda mendukung Flamengo pada era 1970-an dan 1980-an, Anda tentu sering menyaksikan Zico bermain. Termasuk laga persahabatan, ia tampil lebih dari 700 kali untuk klub yang didukungnya sejak kecil itu dan mencetak lebih dari 500 gol. Dipimpin Zico, Flamengo menikmati periode terbaik dalam sejarah klub, termasuk pencapaian puncak pada 1981 ketika mereka mengalahkan raksasa Liverpool di Piala Interkontinental. Saat itu, Zico dan Flamengo berada di puncak dunia.

    Namun, bukan gol dan trofi yang membuat Zico dicintai para suporter, melainkan cara ia meraihnya dan arti dirinya bagi mereka semua.

    “Flamengo bukan hanya soal kemampuan, soal tahu cara bermain,” katanya kepada FIFA bertahun-tahun setelah kariernya berakhir. “Ada hari-hari ketika bola tidak berpihak kepada Anda. Saat itulah Anda harus mengandalkan kegigihan dan tekad. Kerahkan seluruh tenaga sampai tetes keringat terakhir.”

    Prinsip itu tidak hanya berlaku di lapangan. Sepanjang karier bermainnya, Zico lantang memperjuangkan pembentukan serikat bagi pesepakbola profesional di Brasil. Ia termasuk pendiri Associação Profissional dos Atletas de Futebol, yang menjadi serikat pemain Rio de Janeiro pada 1979. Ia kemudian menggantikan Ze Mario sebagai presidennya. Tujuannya? Memperbaiki kondisi para pesepakbola, bukan hanya mereka yang berada di puncak seperti dirinya. Perjuangannya berpusat pada ribuan pemain di lapisan terbawah piramida sepakbola yang berpenghasilan sedikit, tetapi membutuhkan banyak hal.

    “Di Brasil ada 5.000 pemain yang berpenghasilan sedikit,” katanya kepada El Grafico pada 1981, “50 yang berpenghasilan baik dan lima yang berpenghasilan sangat baik. Itu tidak adil.”

    Hingga kini, lama setelah kariernya berakhir, perlakuan terhadap mereka yang berada di lapisan terbawah piramida sepakbola tetap menjadi perhatian besar Zico. Meski begitu banyak uang telah masuk ke sepakbola, masih ada persoalan dalam penyalurannya hingga ke lapisan terbawah, terutama kepada warga Brasil termiskin yang bermain demi lebih dari sekadar impian mereka sendiri untuk menjadi pemain profesional.

    “Sekarang berbeda,” kata Zico. “Sekarang, ada perhatian agar seorang anak menjadi pemain profesional dan mulai menghasilkan uang untuk membantu keluarganya. Terkadang, paket bahan pangan pokok yang seharusnya diperuntukkan bagi anak itu pun akhirnya digunakan oleh seluruh keluarganya. Nilai-nilai sudah berubah, bukan?”

    Jarang ada pemain di puncak yang memperjuangkan mereka yang berada di bawah. Para pemain itu kerap memiliki kedudukan yang ingin mereka pertahankan. Zico tidak pernah mengkhawatirkan hal tersebut, bahkan pada masa-masa tersibuk dalam kariernya yang legendaris.

    “Saya selalu bebas mengatakan apa yang saya pikirkan dan rasakan,” katanya kepada Reuters pada 2015. “Saya tidak pernah mengkhawatirkan citra saya dan tidak ada yang pernah mendikte apa yang harus saya katakan.”

    Namun, banyak yang telah dikatakan tentang karier Zico bersama Brasil, yang mencakup banyak momen gemilang, tetapi bukan pencapaian tertinggi.

  • Seorang ikon Brasil (dengan tanda bintang)

    Zico Brazil 1982
    Getty

    Zico menjadi sosok sentral dalam tim Brasil yang memukau pada 1982, tetapi trofi Piala Dunia tetap tak mampu diraihnya.

    “Saya mendapat kehormatan menjadi rekan setim Zico,” kata Leandro, mantan rekan setimnya di timnas Brasil dan Flamengo. “Semua yang dikatakan tentang Zico, setiap penghormatan yang diberikan kepadanya, masih belum sebanding dengan apa yang pantas ia terima.”

    Zico memang mendapat banyak pujian atas kiprahnya bersama Brasil. Namun, ia juga menerima banyak kritik.

    Di Brasil, kehebatan tidak hanya diukur dari gol atau assist, tetapi juga dari gelar Piala Dunia. Dan ya, sering kali lebih dari satu. Pele memenanginya tiga kali. Ronaldo meraih dua gelar. Garrincha, Romario, Ronaldinho, semuanya pernah mengangkat trofi itu. Zico tidak pernah. Ia mungkin pemain Brasil terhebat yang tidak pernah meraih kehormatan tersebut dan, bertahun-tahun kemudian, hal itu masih kerap dijadikan alasan untuk mengkritiknya.

    Zico tampil di tiga Piala Dunia. Pada 1978, Brasil finis ketiga. Di fase grup kedua turnamen itu, mereka finis di belakang Argentina karena selisih gol sehingga harus memainkan laga perebutan tempat ketiga, meski tidak pernah kalah. Tim Brasil 1982 kerap disebut sebagai salah satu tim terbaik yang gagal menjuarai Piala Dunia. Dengan gaya permainan menyerang khas Brasil, mereka tampil memukau, tetapi disingkirkan oleh Italia, yang akhirnya menjadi juara.

    “Italia bermain bagus pada saat yang menentukan, tetapi itu seharusnya tidak membuat pendekatan kami terhadap permainan dianggap keliru,” kata Zico bertahun-tahun kemudian. “Fakta bahwa orang-orang masih mengingat tim kami dan tim Belanda 1974, misalnya, menunjukkan bahwa tidak ada rasa malu dalam kegagalan selama tetap setia pada filosofi yang tidak menjadikan hasil sebagai obsesi.”

    Pada 1986, sejumlah cedera membatasi keterlibatan Zico. Kegagalannya mengeksekusi penalti pada waktu normal melawan Prancis terbukti merugikan, meski ia berhasil menjalankan tugasnya dalam adu penalti yang akhirnya mengakhiri kiprah Brasil. Dengan catatan tampil di tiga Piala Dunia tanpa pernah mencapai final, Zico menghadapi kritik, terutama ketika dibandingkan dengan pemain yang membuat nomor punggung 10 Brasil terkenal: Pele.

    Meski begitu, Zico tetap teguh mengukuhkan tempatnya dalam sejarah sepakbola Brasil, dengan banyak pendukung yang membelanya. Walau tidak pernah menjuarai Piala Dunia, Zico masih menjadi pencetak gol terbanyak kelima bagi negaranya dalam pertandingan internasional resmi. Ia dinobatkan sebagai pemain terbaik dunia oleh Guerin Sportivo pada 1981 dan World Soccer pada 1983. Bahkan Pele menggambarkannya sebagai pemain yang layak diidolakan.

    “Catatan saya membuktikannya,” kata Zico. “Saya menganggap diri saya, dan pers olahraga internasional juga menganggap saya, sebagai salah satu tokoh besar sepakbola Brasil.”

    Namun, kiprahnya tidak berhenti di Brasil. Terutama setelah pensiun, Zico juga mengarahkan perhatiannya ke berbagai belahan dunia lain.

  • Mengubah permainan

    Kashima Antlers v Nagoya Grampus - J.LEAGUE Meiji Yasuda J1
    J.LEAGUE

    Pengaruh Zico di Jepang membentang dari masa bermainnya di Kashima Antlers hingga periode kepelatihannya bersama tim nasional.

    Karier Zico bersama tim nasional berakhir pada 1986. Namun, kiprahnya masih jauh dari selesai.

    Pada 1990, ia diangkat menjadi sekretaris olahraga Brasil. Dalam jabatan itu, ia berupaya merombak sepak bola Brasil sekaligus mereformasi tata kelola dan pendanaan klub-klub sepak bola. Seperti kebanyakan sosok yang menentang tatanan yang ada, Zico menghadapi perlawanan keras dari kalangan mapan, termasuk federasi Brasil. Akibatnya, reformasi yang ia usulkan sulit mendapat persetujuan di berbagai tingkat pemerintahan, dan ia mengundurkan diri pada 1991.

    Meski begitu, upayanya turut membuka jalan bagi Undang-Undang Zico, yang bertujuan memodernisasi olahraga profesional di Brasil. Undang-undang itu memuat banyak usulan Zico, tetapi tidak menghapus sistem “passe” yang membuat pemain tetap terikat dengan klub mereka bahkan setelah kontrak berakhir. Namun, undang-undang itu, secara agak ironis, membuka jalan bagi pengesahan “Undang-Undang Pele”, yang bertumpu pada upaya Zico dan menghapus sistem passe.

    Meski Zico meraih banyak keberhasilan di Brasil, ia hampir sama dicintainya di Jepang. Setelah mengakhiri karier bermainnya bersama Kashima Antlers, Zico tetap menjadi sosok berpengaruh di Jepang dan kerap disebut “Dewa Sepak Bola”. Kedatangannya membantu J.League, begitu pula hat-trick yang ia cetak dalam pertandingan liga pertama Kashima pada 1993. Bahkan setelah pensiun, ia tetap menjadi sosok penting di klubnya dengan menjalani berbagai peran, termasuk sebagai direktur teknik dan pelatih.

    Namun, pengaruhnya tidak terbatas pada klub. Zico kerap dianggap berjasa membantu membentuk tim nasional Jepang dan menginspirasi gaya bermain negara itu. Ia melakukannya secara resmi sebagai pelatih tim tersebut dari 2002 hingga 2006. Pengaruhnya tetap terasa selama dua dekade setelahnya.

    “Masalah utama kami adalah inisiatif,” katanya kepada FIFA pada 2022. “Anda tidak boleh takut melakukan kesalahan, sementara rasa takut itu merupakan bagian dari budaya Jepang. Kesalahan adalah bagian dari permainan. Saya mengatakan kepada mereka bahwa tidak apa-apa jika mereka mengirim umpan silang dan gagal. Akan selalu ada kesempatan berikutnya.”

    Ia menambahkan: “Bagaimanapun, saya telah mengalami semuanya sepanjang karier saya. Yang terpenting adalah memulai dari awal dan menentukan arah yang tepat.”

    Jepang menjalani debutnya di Piala Dunia pada 1998 dan lolos ke setiap edisi setelahnya.

    Meski telah berkiprah di Amerika Selatan dan Asia, Zico juga punya sasaran yang lebih besar: FIFA. Pada Juni 2015, setelah Sepp Blatter mengumumkan rencana untuk mundur, Zico menyatakan niatnya mencalonkan diri sebagai presiden FIFA. Dalam agenda pencalonannya, ia menyebut keinginan untuk mereformasi pemilihan serta mengatasi korupsi yang kala itu merajalela di FIFA.

    “Saya satu-satunya orang dari luar,” katanya. “Saya tidak pernah terlibat dalam kegiatan apa pun di FIFA. Orang mengenal saya sebagai atlet dan pelatih, tetapi mereka juga perlu tahu pandangan saya tentang berbagai hal. Saya pun bisa menyampaikan pandangan saya dan menunjukkan bahwa saya tidak ingin terikat dengan siapa pun.”

    “Jika tidak terjadi apa-apa di sini, hidup saya tidak akan berubah,” tambahnya. “Saya tidak terikat dengan siapa pun. Yang saya inginkan hanyalah sepak bola terus berkembang. Apa yang telah terjadi merugikan kita semua dan merusak kredibilitas sepak bola.”

    Pada akhirnya, ia tidak mendapat dukungan dari cukup banyak federasi untuk meresmikan pencalonannya. Namun, langkah itu menjadi contoh lain komitmennya terhadap sepak bola, bahkan setelah sekian tahun berlalu.

  • Warisan Zico

    imago-sport-1063125621.jpg
    Brazil Photo Press

    Puluhan tahun setelah pensiun, pengaruh Zico masih terasa.

    Puluhan tahun setelah pensiun, pengaruh Zico masih terasa.

    Bahkan kini, pada usia 73 tahun, hanya ada sedikit tempat di Brasil yang bisa didatangi Zico tanpa dikenali. Pria, wanita, dan anak-anak dari segala usia mengenalnya. Bagi mereka, Zico adalah sosok bersejarah yang mengubah sepakbola di negaranya untuk selamanya.

    “Saya tidak pernah ingin terkenal,” kata Zico. “Tapi mereka membuat saya terkenal. Intinya adalah memperlakukan semua orang seolah-olah kami teman dekat. Itu sulit. Seseorang yang belum pernah saya lihat seumur hidup tiba-tiba datang dan berkata, ‘Hei, Galo, apa kabar? Bagaimana semuanya?’ Saya bilang saya baik-baik saja, semuanya bagus. Orang-orang senang pulang dengan perasaan bahagia. Mereka mendapat senyuman, pelukan, tanda tangan, swafoto, atau video singkat.”

    Kini namanya terkenal di seluruh dunia. Nama yang diberikan kepadanya saat lahir adalah Arthur Antunes Coimbra, tetapi hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Arthur menjadi Arthurzinho, lalu Arthurzico, dan akhirnya disingkat menjadi Zico. Kini dunia mengenal empat huruf itu.

    Pengaruhnya di Brasil bertahan hingga kini. Kiprahnya di Jepang menjadikannya ikon di negara yang berada di belahan dunia lain. Karier kepelatihannya juga membawanya ke Turki, Uzbekistan, Rusia, Yunani, Irak, Qatar, dan India.

    Dalam semua itu, ia selalu menempuh jalannya sendiri. Ia mendorong sepakbola maju sekaligus menentang mereka yang berkuasa. Ia berjuang untuk mengubah keadaan saat berada di puncak maupun pada titik terendahnya, dan ia tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri.

    “Saya ingin dikenang sebagai seseorang yang mencintai apa yang dikerjakannya,” katanya kepada Globo. “Seseorang yang sangat profesional dan selalu berusaha menjadi lebih baik, seseorang yang bermain dengan adil dan mengabdikan jiwa raganya untuk sepakbola.”

    Melalui Zico, jiwa sepakbola Brasil berubah untuk selamanya. Meski banyak pahlawan yang datang sebelum dan sesudahnya, tak seorang pun benar-benar seperti dia.