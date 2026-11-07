Pemberontak: Zico, legenda Brasil dan Flamengo yang menantang kemapanan sepak bola

Hubungan istimewa antara pemain dan klub bukan hal langka. Namun, hubungan Zico dengan Flamengo? Itu berbeda. Tak ada yang menyamainya di dunia sepakbola.

“Perpisahan saya akan diwarnai rasa syukur,” kata mantan presiden Fluminense Francisco Horta suatu kali, “karena saya bisa mengatakan dengan penuh keyakinan, seperti banyak orang lainnya: saya pernah menyaksikan Zico bermain.”

Jika Anda mendukung Flamengo pada era 1970-an dan 1980-an, Anda tentu sering menyaksikan Zico bermain. Termasuk laga persahabatan, ia tampil lebih dari 700 kali untuk klub yang didukungnya sejak kecil itu dan mencetak lebih dari 500 gol. Dipimpin Zico, Flamengo menikmati periode terbaik dalam sejarah klub, termasuk pencapaian puncak pada 1981 ketika mereka mengalahkan raksasa Liverpool di Piala Interkontinental. Saat itu, Zico dan Flamengo berada di puncak dunia.

Namun, bukan gol dan trofi yang membuat Zico dicintai para suporter, melainkan cara ia meraihnya dan arti dirinya bagi mereka semua.

“Flamengo bukan hanya soal kemampuan, soal tahu cara bermain,” katanya kepada FIFA bertahun-tahun setelah kariernya berakhir. “Ada hari-hari ketika bola tidak berpihak kepada Anda. Saat itulah Anda harus mengandalkan kegigihan dan tekad. Kerahkan seluruh tenaga sampai tetes keringat terakhir.”

Prinsip itu tidak hanya berlaku di lapangan. Sepanjang karier bermainnya, Zico lantang memperjuangkan pembentukan serikat bagi pesepakbola profesional di Brasil. Ia termasuk pendiri Associação Profissional dos Atletas de Futebol, yang menjadi serikat pemain Rio de Janeiro pada 1979. Ia kemudian menggantikan Ze Mario sebagai presidennya. Tujuannya? Memperbaiki kondisi para pesepakbola, bukan hanya mereka yang berada di puncak seperti dirinya. Perjuangannya berpusat pada ribuan pemain di lapisan terbawah piramida sepakbola yang berpenghasilan sedikit, tetapi membutuhkan banyak hal.

“Di Brasil ada 5.000 pemain yang berpenghasilan sedikit,” katanya kepada El Grafico pada 1981, “50 yang berpenghasilan baik dan lima yang berpenghasilan sangat baik. Itu tidak adil.”

Hingga kini, lama setelah kariernya berakhir, perlakuan terhadap mereka yang berada di lapisan terbawah piramida sepakbola tetap menjadi perhatian besar Zico. Meski begitu banyak uang telah masuk ke sepakbola, masih ada persoalan dalam penyalurannya hingga ke lapisan terbawah, terutama kepada warga Brasil termiskin yang bermain demi lebih dari sekadar impian mereka sendiri untuk menjadi pemain profesional.

“Sekarang berbeda,” kata Zico. “Sekarang, ada perhatian agar seorang anak menjadi pemain profesional dan mulai menghasilkan uang untuk membantu keluarganya. Terkadang, paket bahan pangan pokok yang seharusnya diperuntukkan bagi anak itu pun akhirnya digunakan oleh seluruh keluarganya. Nilai-nilai sudah berubah, bukan?”

Jarang ada pemain di puncak yang memperjuangkan mereka yang berada di bawah. Para pemain itu kerap memiliki kedudukan yang ingin mereka pertahankan. Zico tidak pernah mengkhawatirkan hal tersebut, bahkan pada masa-masa tersibuk dalam kariernya yang legendaris.

“Saya selalu bebas mengatakan apa yang saya pikirkan dan rasakan,” katanya kepada Reuters pada 2015. “Saya tidak pernah mengkhawatirkan citra saya dan tidak ada yang pernah mendikte apa yang harus saya katakan.”

Namun, banyak yang telah dikatakan tentang karier Zico bersama Brasil, yang mencakup banyak momen gemilang, tetapi bukan pencapaian tertinggi.