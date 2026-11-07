Pemberontak: Zico, legenda Brasil dan Flamengo yang menantang kemapanan sepak bola

“Kamu kuat,” kata Pele yang legendaris kepada Zico suatu ketika. “Kamu punya keberanian.”
Hingga kini, mungkin itulah gambaran terbaik tentang Zico, sosok yang dikenal dengan satu nama, tetapi memiliki banyak sebutan. Namun, Pele tidak mengucapkan kata-kata itu ketika Zico berada di puncak kariernya. Bahkan, Zico sudah tidak lagi bermain saat itu. Pele mengatakannya pada 2015, ketika Zico mencari dukungan untuk mencalonkan diri sebagai presiden FIFA. Zico berusia 62 tahun, tetapi Pele tidak berbicara tentang keberaniannya sebagai sesuatu dari masa lalu. Kata-kata itu berlaku saat itu juga. Dan kata-kata itu benar.
Itu menunjukkan pengaruh Zico, bukan hanya sebagai pemain, tetapi juga sebagai pribadi. Prestasinya di lapangan tak terhitung, begitu pula tendangan bebasnya. Namun, pengaruh Zico terasa jauh melampaui Maracana. Pengaruh itu terasa di lingkungan permukiman, di ruang-ruang rapat, bahkan di markas FIFA sendiri. Meski gelandang hebat asal Brasil itu membuat lawan-lawannya gentar, ia juga berani menantang tatanan sepak bola Brasil dan dunia.
Ia melakukannya dengan caranya sendiri: bukan lewat ancaman, melainkan dengan senyuman. Di lapangan, ia kerap membuat segalanya tampak mudah. Namun, selalu jelas bahwa Zico mencurahkan seluruh dirinya untuk hal-hal yang diyakininya. Ia bukan sosok “pemberontak” pada umumnya, baik dulu maupun sekarang. Zico melawan karena kecintaannya pada sepak bola dan, dalam banyak kesempatan, karena ketidaksukaannya yang mendalam terhadap arah perkembangan olahraga itu.
Itulah sebabnya, bahkan sekarang, bertahun-tahun setelah terakhir kali ia bermain secara profesional, pengaruhnya masih terasa di seluruh dunia. Itulah pula sebabnya, di Brasil, ia dipuja sebagai ikon sejajar dengan para pemain hebat negeri itu, meski tidak pernah menjuarai Piala Dunia. Dan itulah sebabnya sepak bola kini sedikit berbeda dari sebelumnya, semua karena seorang “Ayam Jantan Kecil” dari Rio berani menorehkan jejaknya.