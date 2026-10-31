Pemberontak: Paolo Di Canio, legenda West Ham dan Lazio yang memiliki kaitan dengan fasisme

Ketika Sunderland menunjuk Paolo Di Canio sebagai manajer baru pada Maret 2013, mantan menteri luar negeri Inggris, David Miliband, mundur dari jabatan wakil ketua klub karena “pernyataan politik di masa lalu” pria Italia itu tentang fasisme. Sementara itu, Durham Miners' Association (DMA) menuntut pengembalian spanduk yang telah dipinjamkan ke Stadium of Light selama 15 tahun sebelumnya.

“Kami tidak bersedia memasang spanduk di stadion tempat orang itu menjadi salah satu tokoh utamanya,” kata Dave Hopper, sekretaris jenderal DMA, mengenai Di Canio. “Klub ini mengaku sebagai klub yang dekat dengan masyarakat, tetapi jika melihat orang yang mereka tunjuk, hal itu tentu tidak akan membawa banyak kebaikan bagi masyarakat. Ini akan menyemangati kelompok-kelompok sayap kanan yang sudah berkeliaran di sini, seperti EDL (English Defence League) dan BNP (British National Party). Pesan macam apa yang disampaikan kepada masyarakat?”

Di Canio awalnya menolak membahas apa pun selain urusan sepakbola. Namun, setelah merasa “sangat tersakiti oleh serangan” terhadap klub barunya, ia mencoba membela diri.

“Saya orang yang jujur,” katanya dalam pernyataan yang dirilis di situs resmi Sunderland. “Nilai-nilai dan prinsip saya berasal dari keluarga dan cara saya dibesarkan. Saya merasa tidak seharusnya terus-menerus harus menjelaskan diri kepada orang-orang yang tidak memahami hal ini. Namun, saya hanya akan mengatakan satu hal: Saya bukan sosok seperti yang digambarkan oleh sebagian orang.”

Namun, masalah bagi Di Canio adalah sejak dulu sulit menggambarkannya sebagai sosok selain mantan pesepakbola berbakat yang temperamental dan memiliki pandangan politik yang meresahkan.