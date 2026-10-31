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Di Canio Rebels 1:1Getty/GOAL

Pemberontak: Paolo Di Canio, legenda West Ham dan Lazio yang memiliki kaitan dengan fasisme

Penyerang itu menjadi sosok pujaan di banyak klub yang pernah dibelanya, tetapi dibenci oleh banyak orang Italia karena ketertarikannya terhadap Benito Mussolini.

Mark Doyle
Diterjemahkan oleh

  • Ketika Sunderland menunjuk Paolo Di Canio sebagai manajer baru pada Maret 2013, mantan menteri luar negeri Inggris, David Miliband, mundur dari jabatan wakil ketua klub karena “pernyataan politik di masa lalu” pria Italia itu tentang fasisme. Sementara itu, Durham Miners' Association (DMA) menuntut pengembalian spanduk yang telah dipinjamkan ke Stadium of Light selama 15 tahun sebelumnya.

    “Kami tidak bersedia memasang spanduk di stadion tempat orang itu menjadi salah satu tokoh utamanya,” kata Dave Hopper, sekretaris jenderal DMA, mengenai Di Canio. “Klub ini mengaku sebagai klub yang dekat dengan masyarakat, tetapi jika melihat orang yang mereka tunjuk, hal itu tentu tidak akan membawa banyak kebaikan bagi masyarakat. Ini akan menyemangati kelompok-kelompok sayap kanan yang sudah berkeliaran di sini, seperti EDL (English Defence League) dan BNP (British National Party). Pesan macam apa yang disampaikan kepada masyarakat?”

    Di Canio awalnya menolak membahas apa pun selain urusan sepakbola. Namun, setelah merasa “sangat tersakiti oleh serangan” terhadap klub barunya, ia mencoba membela diri.

    “Saya orang yang jujur,” katanya dalam pernyataan yang dirilis di situs resmi Sunderland. “Nilai-nilai dan prinsip saya berasal dari keluarga dan cara saya dibesarkan. Saya merasa tidak seharusnya terus-menerus harus menjelaskan diri kepada orang-orang yang tidak memahami hal ini. Namun, saya hanya akan mengatakan satu hal: Saya bukan sosok seperti yang digambarkan oleh sebagian orang.”

    Namun, masalah bagi Di Canio adalah sejak dulu sulit menggambarkannya sebagai sosok selain mantan pesepakbola berbakat yang temperamental dan memiliki pandangan politik yang meresahkan.

  • Dari penggemar menjadi penyerang

    FBL-ITA-LAZIO-ROMA
    AFP

    Di Canio dua kali memperkuat klub asal kota kelahirannya, Lazio, pada awal dan akhir kariernya di level tertinggi.

    Di Canio pernah mengatakan bahwa “dalam hidup, saya selalu menginginkan konfrontasi”. Hal itu boleh jadi menjelaskan mengapa, meski tumbuh di kawasan Roma yang mayoritas penduduknya mendukung Roma, ia bukan hanya menjadi suporter Lazio, tetapi juga seorang ultra Lazio. “Saya pernah dilempari batu bata oleh suporter lawan,” ungkapnya dalam autobiografinya. “Saya pernah terkena gas air mata dan dipukuli polisi.”

    Namun, Di Canio tidak hanya mendukung Lazio semasa muda; ia juga bermain untuk klub itu. Setelah bergabung dengan klub ibu kota tersebut pada 1985, ketika Lazio masih berada di divisi kedua sepakbola Italia, ia akhirnya melakoni debutnya untuk Lazio pada 9 Oktober 1988 dalam laga tandang Serie A melawan Cesena.

    Sebagai suporter yang kemudian menjadi penyerang, Di Canio langsung mendapat tempat di hati para pendukung Lazio. Namun, ia meraih status pahlawan pujaan pada 15 Januari 1989, dalam Derby della Capitale pertama sejak Lazio kembali ke kasta tertinggi, ketika ia merayakan gol penentu kemenangannya di depan suporter Roma di Curva Sud.

    Namun, Di Canio dijual ke Juventus pada tahun berikutnya, dan di Turin ia mulai mengalami serangan panik. “Itu mengerikan,” katanya. “Anda merasa ada sesuatu yang menjadi gelap. Seolah-olah mata Anda tak bisa melihat lagi.”

    Masalah kecemasan Di Canio, ditambah temperamennya yang mudah tersulut, jelas turut membuatnya gagal beradaptasi, bukan hanya di Juventus, tetapi juga di AC Milan, yang ia perkuat mulai 1994 setelah menjalani musim yang relatif sukses bersama Napoli. Bakat Di Canio tak diragukan, tetapi temperamennya yang berapi-api juga membuatnya terus-menerus berselisih dengan para pelatihnya. Akibatnya, ke mana pun ia pergi, kontroversi segera menyusul.

  • Sepadan dengan kerepotannya?

    Paolo Di Canio
    Getty Images Sport

    Terlepas dari segala beban emosionalnya, Di Canio membuktikan diri sebagai pesepakbola yang andal di Inggris.

    Setelah dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Tahun Ini pilihan para pemain PFA Skotlandia berkat musim debut yang sensasional di Celtic, Di Canio menuntut kenaikan gaji besar-besaran. Ketika klub menolak, ia memaksakan transfer senilai £4,2 juta ke Sheffield Wednesday. Di sana, perilakunya yang tak menentu terus berlanjut. Bahkan, baru sebulan lebih sedikit sejak kedatangannya, ketika Sheffield Wednesday tertinggal dari Grimsby Town, klub divisi tiga, dalam pertandingan Piala Liga, Di Canio praktis menolak bermain (dan itu bukan kali pertama dalam kariernya).

    "Paolo masuk lalu melepas semua perlengkapannya [saat turun minum], melempar sepatu bolanya ke dinding, kemudian masuk untuk mandi dan bilang sudah cukup," kata mantan bek Wednesday Steve Nicol kepada The Athletic. "Kami harus meminta [asisten pelatih Peter Shreeves] menenangkannya dan membujuknya keluar dari kamar mandi agar ia kembali mengenakan perlengkapannya dan kembali ke lapangan."

    Di Wednesday, Di Canio selalu dianggap sepadan dengan segala masalah yang ditimbulkannya. Ia punya kemampuan langka untuk mengubah jalannya pertandingan kapan saja. Meski suasana hatinya kerap berubah-ubah, etos kerjanya hampir selalu patut dicontoh. Ia pun jelas menjadi pemain paling bugar di klub.

    Namun, mengingat sikapnya yang selalu sulit ditebak, apa yang terjadi di Hillsborough pada 26 September 1998, meski mengejutkan, tidak terlalu mengherankan bagi siapa pun yang terkait dengan klub.

  • Dorongan

    Paolo Di Canio of Sheffield Wednesday
    Getty Images Sport

    Di Canio didenda dan dijatuhi larangan bermain selama 11 pertandingan karena mendorong wasit Paul Alcock hingga terjatuh.

    Menjelang akhir babak pertama pertandingan Liga Primer melawan Arsenal, Di Canio bereaksi terhadap kartu merah yang dianggapnya terlalu berat akibat bentrokan dengan Martin Keown, yang menyikut wajahnya, dengan mendorong wasit Paul Alcock. Dorongan itu sama sekali tidak keras, tetapi cukup untuk membuat sang wasit kehilangan keseimbangan. Alcock pun terjatuh dengan cara yang agak menggelikan, seolah-olah secara bertahap.

    “Bahkan sekarang, ketika saya menontonnya,” kata Di Canio kemudian kepada The Independent, “saya tidak percaya melihat caranya terjatuh, seperti badut mabuk!”

    Namun, insiden itu bukan bahan tertawaan. Kecaman dari pers Inggris sangat keras dan, di kalangan tertentu, berlebihan. Di Canio kemudian dijatuhi skorsing 11 pertandingan. Saat itu, sudah jelas bahwa ia tidak akan pernah bermain lagi untuk Sheffield Wednesday. Bahkan sebelum laga melawan Arsenal berakhir, ia sudah menuju Bandara Heathrow agar bisa kembali ke negara asalnya, Italia, secepat mungkin.

    Sheffield Wednesday berusaha membujuk Di Canio untuk kembali, tetapi ia menolak. Karena itu, tampaknya kiprah penyerang flamboyan tersebut di sepakbola Inggris sudah berakhir. Namun, Harry Redknapp punya rencana lain.

    Di Canio dianggap nyaris mustahil dikendalikan. “Saya pernah menangani beberapa pemain sinting, tetapi Paolo paling parah,” kata mantan bos Sheffield Wednesday, Ron Atkinson. “Menangani Paolo seperti berusaha menahan tutup gunung berapi agar tidak terbuka. Sulit sekali.”

    Namun, pada Januari 1999, manajer West Ham Redknapp sangat ingin memperkuat lini serang yang melemah setelah John Hartson dijual ke Wimbledon. Ia menyimpulkan bahwa merekrut Di Canio adalah risiko yang layak diambil, terutama karena Sheffield Wednesday yang sedang kesulitan keuangan bersedia melepas penyerang serbabisa itu hanya dengan harga £1,5 juta.

    “Dia bisa melakukan hal-hal dengan bola yang hanya bisa diimpikan orang lain. Saya juga bisa menyebutkan pemain-pemain lain yang pernah mendorong wasit, tetapi wasitnya tidak terjatuh,” kata pria Inggris itu saat itu. “Dia merasa tidak mendapat dukungan [dari Sheffield Wednesday] dan tidak ingin kembali ke sana.”

    Redknapp juga mengungkapkan bahwa semua pemainnya menyambut positif upayanya mendatangkan Di Canio: “Ian Wright berkata, ‘Itu luar biasa,’ Rio Ferdinand berkata, ‘Saya tidak sabar bermain dengannya.’ Kalian semua tentu punya pendapat masing-masing. Namun, pada akhirnya saya akan terbukti benar.” Dan ia memang benar.

  • Menolak Sir Alex

    Paolo Di Canio and Gary Neville
    Getty Images Sport

    Manchester United berusaha merekrut Di Canio pada pertengahan musim 2001/02

    Di Canio menjadi sosok yang begitu legendaris di West Ham hingga klub itu kemudian menamai sebuah ruang santai di Boleyn Ground dengan namanya. Keputusan itu pun tidak sulit dibenarkan. Selain mencetak banyak gol hebat, termasuk gol voli yang bisa dibilang terbaik dalam sejarah Premier League, Di Canio selalu bermain seolah bertekad membalas jasa klub yang telah menghidupkan kembali kariernya.

    Di West Ham, ia juga sedikit banyak memperbaiki citranya di mata publik sepakbola secara luas dengan meraih Penghargaan Fair Play FIFA pada 2001. Penghargaan itu diberikan setelah ia melewatkan peluang mencetak gol dalam pertandingan di Goodison Park pada Desember sebelumnya karena kiper Everton Paul Gerrard terjatuh akibat cedera.

    Tak lama kemudian, Sir Alex Ferguson bahkan menelepon Di Canio untuk menanyakan apakah ia tertarik pindah ke Manchester United. “Saya kira itu lelucon,” katanya dalam podcast Transfer Talk. “Saya kira itu teman saya dari Italia [yang menelepon]. Rasanya aneh bagi saya untuk menolak Sir Alex.”

    “Saya berkata, ‘Terima kasih, seribu kali terima kasih, tetapi saya tidak bisa. West Ham adalah keluarga yang menerima saya dengan hangat pada saat terburuk dalam hidup saya. Saya kapten tim, saya tidak bisa.’ [Ferguson] berkata kepada saya, ‘Paolo, saya menghormati sikap itu. Saya menyukai orang yang berpikir seperti ini. Anda memang sosok seperti yang saya bayangkan.’”

    Bagi Di Canio, keputusan menolak United mencerminkan perkembangan dirinya sebagai manusia selama tujuh musim di Inggris bersama Wednesday, West Ham dan, terakhir, Charlton Athletic. “Saya menjadi pribadi yang berbeda,” katanya, “pribadi yang memiliki moral dan lebih menghormati orang lain.”

    Namun, ketika kembali ke Italia, jelas bahwa Di Canio tetap merupakan pribadi yang memiliki banyak masalah.

  • Salam Romawi

    CORRECTION-FBL-ITA-DI CANIO
    AFP

    Di Canio memicu kemarahan di negara yang masih trauma akibat pemerintahan Mussolini dengan melakukan gestur fasis seusai derbi Roma.

    Kegembiraan saat kembali bergabung dengan Lazio pada Agustus 2004 begitu meluap hingga Di Canio menulis dalam bukunya, 'Il Ritorno', bahwa ia "kehilangan kemampuan untuk berbicara" dan hanya bisa terus menangis. Transfer itu bahkan tak pernah berani ia bayangkan bisa terwujud, terutama karena saat itu usianya 34 tahun. Selain itu, ia baru menandatangani perpanjangan kontrak dengan Charlton dua bulan sebelumnya.

    Lazio, yang tengah kesulitan, bahkan tak mampu menyamai gajinya di The Valley. Namun, itu akhirnya tak menjadi masalah karena Di Canio menerima pemotongan gaji yang sangat besar demi kembali ke Lazio, klub yang dicintainya. Meski begitu, kepulangannya yang membahagiakan tidak berakhir bahagia.

    Bertentangan dengan klaim Di Claim, ia belum berubah menjadi pribadi yang lebih menghormati orang lain. Ia tetap menjadi sosok yang tanpa malu gemar memprovokasi. Hal itu terlihat ketika ia kembali mencetak gol dalam laga derbi pada 6 Januari 2005, 16 tahun setelah gol pertamanya, lalu merayakannya dengan cara yang persis sama di depan Curva Sud.

    Namun, yang terjadi kemudian jauh lebih buruk. Dengan mata membelalak dan sikap menantang, Di Canio melakukan 'salam Romawi' di depan para pendukung Lazio yang bersorak gembira seusai pertandingan. Ia mengulangi gestur yang dikenal sebagai simbol fasis itu dua kali lagi sebelum tahun tersebut berakhir. Pada akhirnya, otoritas sepakbola Italia, yang terkenal lemah, menjatuhkan hukuman larangan bermain satu pertandingan yang, seperti bisa diduga, terlalu ringan.

    Di tengah semua kontroversi itu, Di Canio tetap tidak menyesal. "Saya seorang fasis, bukan rasis," katanya kepada ANSA pada Desember 2005. "Saya memberi hormat dengan lengan lurus karena itu adalah salam dari seorang 'camerata' kepada sesama 'camerati' [pendukung gerakan fasis mantan diktator Italia Benito Mussolini]. Salam itu ditujukan kepada orang-orang saya," katanya. "Dengan mengangkat lengan lurus, saya tidak ingin menghasut kekerasan, apalagi kebencian rasial."

    Anehnya, Di Canio kemudian membantah pernah mengaku sebagai fasis dan mengancam akan mengambil langkah hukum terhadap mereka yang bersikeras menyatakan sebaliknya. Namun, tidak mengherankan jika ia tidak pernah benar-benar menggugat siapa pun terkait kutipan tersebut. Pernyataannya itu sepenuhnya selaras dengan sosok yang dalam autobiografinya pada 2000 mengaku "terpesona" oleh Mussolini.

    "Menurut saya, ia adalah sosok yang sangat disalahpahami," tulisnya. "Ia menipu orang-orang. Tindakannya sering kali keji. Namun, semua itu didorong oleh tujuan yang lebih tinggi. Pada dasarnya, ia adalah sosok yang sangat berpegang pada prinsip. Namun, ia bertindak bertentangan dengan pemahamannya tentang benar dan salah. Ia mengorbankan etikanya."

    Meski memandang seorang diktator yang melakukan pembunuhan dengan begitu simpatik dan mengakui kepada Corriere della Sera bahwa ia sebelumnya "meyakini ideologi 'sayap kanan sosial'", Di Canio bersikeras bahwa ia tidak pernah menjadi anggota partai fasis. Kendati demikian, ia terus dicap sebagai fasis, antara lain karena ia sendiri telah menorehkan 'DVX' yang terinspirasi Mussolini sebagai tato di lengan kanannya. Tato yang terlihat itu membuatnya untuk sementara dicopot dari perannya sebagai pengamat oleh Sky Sport Italia pada 2016.

  • Terlalu membangkang

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    AFP

    Di Canio telah meminta maaf atas tindakannya, tetapi tidak atas keyakinannya

    Yang mencolok, Di Canio tidak pernah menghapus satu pun tatonya yang bertema fasisme, bahkan potret 'Il Duce' di punggungnya. "Apa yang saya bawa adalah simbol diri saya dahulu, dari apa yang telah saya lakukan, termasuk kesalahan-kesalahan saya," jelasnya kepada Corriere, yang tampaknya berusaha setidaknya menyiratkan bahwa ia tidak lagi mendukung pandangan politik sayap kanan yang dilambangkan oleh gambar-gambar itu. Namun, jelas bukan itu kenyataannya.

    Di Canio mengklaim bahwa "memberikan salam Romawi di depan Curva Nord adalah hal yang paling saya sesali sepanjang karier saya", tetapi, yang terpenting, bukan karena ia malu telah mengaitkan dirinya dengan ideologi yang begitu menjijikkan. Ia berulang kali menolak untuk meninggalkan keyakinannya dan berpendapat bahwa kesalahannya bukanlah menyatakan dukungan terhadap fasisme, melainkan melakukannya "di lingkungan olahraga".

    "Bodoh rasanya membuat gestur politik yang mungkin mendapat sambutan dari sebagian penonton, tetapi membuat banyak penonton lain resah," katanya. "Saya seharusnya tidak pernah melakukannya. Olahraga harus tetap terpisah dari hal-hal semacam itu."

    Yang disayangkan, tentu saja, Di Canio tidak pernah benar-benar menjauhkan diri dari "hal-hal semacam itu". Pada 2010, ia bahkan menghadiri pemakaman Paolo Signorelli, salah satu tokoh terkemuka gerakan sayap kanan ekstrem di Italia.

    Ia tak diragukan lagi merupakan pesepakbola yang hebat. Ia juga tetap menjadi sosok yang menarik, dengan selera humor yang tajam.

    Namun, yang menyedihkan, sosok yang jelas diliputi pertentangan batin ini pernah khawatir bahwa mendorong wasit bisa "menghapus" segala pencapaian lain dalam kariernya, tetapi kini tampaknya nyaris menerima kenyataan bahwa ia akan selamanya dicap sebagai seorang fasis.