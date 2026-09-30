ST. LOUIS -- Pada awal pertama pemusatan latihan Sebastian Berhalter bersama Tim Nasional Pria Amerika Serikat, pelatih Mauricio Pochettino menarik gelandang barunya itu ke samping. Menurut Pochettino, pasti tidak mudah untuk masuk ke tim nasional yang belum lama berpisah dengan ayah Berhalter. Jadi, sebagai bagian dari proses adaptasi, pria Argentina itu ingin menggali pemikiran Berhalter dan mengenalnya sedikit lebih jauh.

Salah satu pertanyaan yang ia ajukan adalah soal panutan Berhalter. Siapa pemain yang menjadi acuan permainannya? Gelandang Vancouver Whitecaps saat itu menyebutkan daftar beberapa pemain terbaik di dunia. Itulah yang ingin ia capai.

"Saya cuma menyebut beberapa nama," kenang Berhalter, "beberapa yang terbaik di dunia. Lalu dia bilang, 'Kenapa kamu tidak bisa seperti itu?'

"Lalu setahun kemudian, saya berbicara dengannya sebelum Piala Dunia, dan dia berkata, 'Lihat betapa jauhnya kamu sudah melangkah'."

Berhalter mungkin bukan salah satu gelandang terbaik di dunia, tetapi saat ini tak bisa dimungkiri bahwa ia adalah salah satu pemain USMNT yang sedang paling on fire. Setelah memulai musim pertamanya bersama Middlesbrough dengan gemilang, Berhalter datang ke pemusatan latihan USMNT dan kembali menunjukkan hal yang sama. Setelah mencetak satu gol dan satu assist melawan Peru, ia melakukan hal yang persis sama saat menghadapi Chile.

Saat ini, semuanya berjalan mulus bagi Berhalter. Beberapa orang mungkin terkejut dengan fakta itu. Pochettino bukan salah satunya.

"Dia selalu senang melakukan apa pun untuk tim nasional," kata Pochettino. "Saya sudah mengatakan sebelumnya bahwa tipe permainan seperti ini tak ternilai, dan memiliki pemain seperti dia juga tak ternilai. Sulit untuk memberi nilainya."

Tentu saja, Berhalter bukan benar-benar tak ternilai. Middlesbrough baru saja membayar $2 juta untuk merekrutnya, meski biaya itu sama sekali tidak mendekati angka yang seharusnya bisa atau mestinya didapat karena status kontrak Berhalter di Vancouver. Meski begitu, sekarang nilainya jauh lebih besar daripada itu.

Jadi, bagaimana Berhalter menjadi pemain "tak ternilai" milik Pochettino hanya dalam waktu sedikit lebih dari setahun? Bahkan dia sendiri tak mungkin membayangkannya.