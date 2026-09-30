Pemain ‘tak ternilai’ Mauricio Pochettino: Sebastian Berhalter sedang menjadi bintang dan mendorong perubahan budaya di timnas Amerika Serikat
ST. LOUIS -- Pada awal pertama pemusatan latihan Sebastian Berhalter bersama Tim Nasional Pria Amerika Serikat, pelatih Mauricio Pochettino menarik gelandang barunya itu ke samping. Menurut Pochettino, pasti tidak mudah untuk masuk ke tim nasional yang belum lama berpisah dengan ayah Berhalter. Jadi, sebagai bagian dari proses adaptasi, pria Argentina itu ingin menggali pemikiran Berhalter dan mengenalnya sedikit lebih jauh.
Salah satu pertanyaan yang ia ajukan adalah soal panutan Berhalter. Siapa pemain yang menjadi acuan permainannya? Gelandang Vancouver Whitecaps saat itu menyebutkan daftar beberapa pemain terbaik di dunia. Itulah yang ingin ia capai.
"Saya cuma menyebut beberapa nama," kenang Berhalter, "beberapa yang terbaik di dunia. Lalu dia bilang, 'Kenapa kamu tidak bisa seperti itu?'
"Lalu setahun kemudian, saya berbicara dengannya sebelum Piala Dunia, dan dia berkata, 'Lihat betapa jauhnya kamu sudah melangkah'."
Berhalter mungkin bukan salah satu gelandang terbaik di dunia, tetapi saat ini tak bisa dimungkiri bahwa ia adalah salah satu pemain USMNT yang sedang paling on fire. Setelah memulai musim pertamanya bersama Middlesbrough dengan gemilang, Berhalter datang ke pemusatan latihan USMNT dan kembali menunjukkan hal yang sama. Setelah mencetak satu gol dan satu assist melawan Peru, ia melakukan hal yang persis sama saat menghadapi Chile.
Saat ini, semuanya berjalan mulus bagi Berhalter. Beberapa orang mungkin terkejut dengan fakta itu. Pochettino bukan salah satunya.
"Dia selalu senang melakukan apa pun untuk tim nasional," kata Pochettino. "Saya sudah mengatakan sebelumnya bahwa tipe permainan seperti ini tak ternilai, dan memiliki pemain seperti dia juga tak ternilai. Sulit untuk memberi nilainya."
Tentu saja, Berhalter bukan benar-benar tak ternilai. Middlesbrough baru saja membayar $2 juta untuk merekrutnya, meski biaya itu sama sekali tidak mendekati angka yang seharusnya bisa atau mestinya didapat karena status kontrak Berhalter di Vancouver. Meski begitu, sekarang nilainya jauh lebih besar daripada itu.
Jadi, bagaimana Berhalter menjadi pemain "tak ternilai" milik Pochettino hanya dalam waktu sedikit lebih dari setahun? Bahkan dia sendiri tak mungkin membayangkannya.
Keyakinan Poch
Tak lama setelah celetukan "tak ternilai" itu, Pochettino bercanda bahwa pujian sebanyak itu mungkin bisa membuat Berhalter besar kepala.
"Mungkin saya terlalu banyak membicarakannya," kata Pochettino sambil tertawa. "Mungkin di pemusatan latihan berikutnya, dia tidak datang."
Namun, fakta bahwa hal itu tidak akan membuatnya besar kepala justru menjadi alasan Pochettino mengatakannya. Sepanjang sedikit lebih dari setahun sejak Pochettino mengenal Berhalter, tak ada apa pun yang pernah memengaruhinya. Menghadapi segala hal, baik maupun buruk, Berhalter menundukkan kepala dan terus bekerja.
"Dia adalah sosok panutan yang sangat baik bagi para pemain yang datang untuk pertama kali," kata Pochettino, "atau para pemain yang mungkin menyaksikan dari rumah, dalam hal bagaimana kami berharap para pemain bersikap. Komitmennya, tentu saja, itu adalah salah satu bagian dari dirinya dan apa yang kami harapkan."
Golnya melawan Turki di Piala Dunia tampaknya menjadi batu loncatan, dan Berhalter melesat dari sana. Di Boro, yang ia masuki musim panas ini, dia sudah mencatatkan dua gol dan satu assist dalam kurang dari 550 menit. Dia juga mengoleksi dua gol dan dua assist dalam 121 menit bersama USMNT pada jeda internasional ini.
Rentetan performa Berhalter belakangan ini tak diragukan lagi didorong oleh kepercayaan diri, terutama kepercayaan diri yang datang bersama gol di Piala Dunia. Itu juga datang dari kepercayaan Pochettino kepadanya.
"Dia sudah membalas kepercayaan saya sejak hari pertama," kata Berhalter. "Dia percaya kepada saya bahkan sebelum saya sendiri percaya bahwa saya bisa melakukan ini untuk tim nasional. Saya sangat berterima kasih kepadanya, dan saya hanya berusaha membuatnya bangga... Hanya itu yang bisa saya minta dari seorang pelatih: memberikan kepercayaan sebesar itu kepada saya."
Namun, kepercayaan hanya bisa membawa sejauh itu. Tetap harus ada bakat nyata dan kualitas nyata juga, dan Berhalter telah menunjukkannya.
Mengapa ini berhasil
Saat menuntaskan jawabannya, Berhalter sadar dengan ucapannya sendiri, dan Gio Reyna tak bisa menahan tawa. Berbicara kepada media pada awal pemusatan latihan USMNT, Berhalter menyebutnya football. Kebiasaan baru, tetapi bukan yang ingin terus ia pertahankan.
"Kamu harus mengubahnya saat kembali ke sini," kata Reyna. "Ini soccer."
Untungnya, Berhalter tidak hanya membawa kosakatanya dari Middlesbrough; ia juga membawa performanya. Transisi ke kehidupan di Championship berjalan baik. Transisi kembali ke USMNT juga berjalan baik.
"Ini transisi besar," kata Berhalter. "Betapa besar kecintaan mereka pada sepak bola di sana, dan intensitasnya luar biasa. Tinggal di kota kecil, mereka hidup, bernapas, dan makan untuk itu, dan itu menyenangkan. Pertandingan dimainkan setiap beberapa hari, dan itu menguras tenaga, tetapi itulah yang Anda inginkan."
Rutinitas berat itu tampaknya membuatnya semakin kuat. Laporan pencari bakat tentang Berhalter selalu jelas: ulet, penuh energi, dan punya tendangan bola yang luar biasa. Langkah berikutnya, kemudian, adalah menyempurnakan permainannya. Pochettino melihat itu, itulah sebabnya ia memercayainya di berbagai posisi berbeda di lapangan. Berhalter bukan sekadar eksekutor bola mati atau pemain yang mengandalkan energi; kini ia telah membuktikan diri sebagai roda gigi penting di lini tengah yang membantu menentukan bagaimana USMNT bermain dalam pemusatan latihan kali ini.
Pochettino menunjukkan kepercayaan itu dengan menurunkan Berhalter di lini tengah bersama dua pendatang baru, Adri Mehmeti dan Brooklyn Raines.
"Kualitas yang dia miliki, bola mati, semuanya," kata Pochettino. "Mencetak gol dari lini kedua. Dia bisa bermain di kiri, bisa bermain di kanan, bisa bermain sebagai gelandang, box-to-box, tetapi juga sebagai gelandang bertahan. Dia bisa bermain sebagai No. 10. Dia bisa bermain di berbagai posisi, dan dia selalu senang."
Namun, nilai Berhalter bagi tim ini melampaui kualitasnya saat menguasai bola.
Membangun budaya
Bahkan setelah bermain selama 83 menit, Berhalter masih punya satu sprint lagi. Saat gol Mathis Albert bersarang di gawang, Berhalter dan Reyna melesat di sisi lapangan, antusias ikut merayakan bersama bintang muda 17 tahun itu.
"Saya pikir itu memang budaya kami," ujarnya. "Saya pikir itu yang ingin dilakukan semua orang. Anda hanya ingin berada dalam perayaan itu, apalagi melihat pemain muda mencetak gol seperti itu. Saya pikir itu reaksi yang alami."
Sepanjang sebagian besar masa jabatannya, Pochettino terus menekankan budaya tersebut. Ia mengatakan harus merombak beberapa hal, lalu membangunnya kembali. Itu menjadi salah satu alasan ia ingin kembali ke USMNT: budayanya sudah ada, dan sekarang ia bisa membangun.
Itu juga alasan ia memilih skuadnya seperti itu. Ia ingin generasi berikutnya belajar bersama generasi saat ini. Ia juga ingin memberdayakan pemain seperti Berhalter untuk menjadi pemimpin baru di dalam kelompok tersebut.
"Saya pikir dia memberi tanggung jawab itu kepada kami untuk mengambil kendali dan menunjukkan kepada mereka apa arti bermain untuk tim nasional ini," kata Berhalter. "Dia selalu menegaskan itu, tetapi kami ada di sana untuk menegaskannya lagi untuk dia di lapangan. Saya pikir penting untuk menunjukkan betapa besar artinya bermain untuk negara ini karena Anda tidak berada di sini hanya untuk mendapatkan satu cap. Ini sangat berarti, dan memang seharusnya sangat berarti."
Setahun besar?Getty Images Sport
Kepercayaan diri Berhalter telah meningkat, begitu juga perannya di dalam kelompok. Dia hanya tidak menjadikan laju ini sebagai alasan untuk memikirkan ulang pendekatannya.
"Saya hanya akan terus menjadi diri saya sendiri," katanya. "Saya rasa hanya itu yang selama ini coba saya lakukan. Saya rasa semuanya datang secara alami. Ini bukan soal mencoba merencanakan bahwa tahun ini adalah tahun yang lebih besar bagi saya. Saya hanya akan menjadi diri saya sendiri dan semacam menempatkan diri di mana pun saya perlu berada."
Dulu, pada pemusatan latihan pertama itu, Berhalter membuat daftar pemain yang ingin ia teladani. Kini, dia adalah sosok yang ingin dijadikan Pochettino sebagai panutan bagi generasi berikutnya.
Jadi, seiring rasa percaya diri yang terus tumbuh dan gol-gol yang terus bersarang di gawang lawan, bagaimana perasaan Berhalter soal semua ini? Apakah ia merasa berbeda? Apakah ada hal-hal yang berubah?
Ya dan tidak. Tentu saja ia lebih percaya diri dibanding sebelumnya, tetapi itu tidak mengubah banyak hal. Dalam beberapa aspek, ia masih merasa dan bertindak seperti pemain yang menjalani pemusatan latihan pertamanya. Dalam aspek lain, ia menjadi sosok yang bisa dijadikan sandaran oleh mereka yang benar-benar sedang menjalaninya.
"Saya hanya akan terus menjadi diri saya sendiri," katanya. "Saya pikir hanya itu yang selama ini saya coba lakukan. Saya rasa semuanya datang secara alami. Bukan berarti saya mencoba merencanakan bahwa tahun ini akan menjadi tahun terbesar saya. Saya hanya akan menjadi diri saya sendiri dan semacam menempatkan diri di mana pun saya memang perlu berada."
Sekarang ia mulai masuk ke dalam percakapan-percakapan baru, sembari mendapatkan pujian baru dalam prosesnya. Berhalter mungkin tidak tak ternilai, tetapi ia jelas berharga, khususnya bagi kelompok USMNT ini.