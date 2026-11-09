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Americans Abroad 1-1 GOAL

Pemain Amerika Serikat di Luar Negeri: Christian Pulisic Kembali Cetak Gol, Gio Reyna Diterpa Cedera dan Joe Scally Merespons Keputusan Timnas AS Tak Memanggilnya

Para bintang Amerika mencetak gol di Italia, Prancis, Inggris, dan Jerman menjelang jeda internasional terakhir pada 2026.

Ryan Tolmich
Diterjemahkan oleh

  • Sebelum para bintang utama tim nasional putra Amerika Serikat menaiki penerbangan pulang melintasi Atlantik untuk mengikuti CONCACAF Nations League, mereka masih harus menuntaskan satu akhir pekan terakhir bersama klub masing-masing. Christian Pulisic melakukannya dengan mencetak gol kemenangan AC Milan atas Genoa, gol ketiganya dalam empat penampilan terakhir di Serie A.

    Namun, tidak semua pencetak gol akan ikut pulang. Gio Reyna mencetak gol untuk Strasbourg sebelum cedera membuatnya absen dari laga-laga mendatang melawan Haiti. Penggantinya, Jack McGlynn, mencetak gol dalam pertandingan ketiga berturut-turut bersama Stoke, memberi Mauricio Pochettino alternatif yang tengah tampil bagus.

    Sementara itu, Joe Scally memberikan respons tepat waktu atas pencoretannya dari skuad tim nasional putra Amerika Serikat dengan mencetak gol keempatnya musim ini untuk Gladbach. Bahkan beberapa pemain yang tidak ikut pun tengah menunjukkan kelayakan mereka.

  • Pulisic kembali mencetak gol untuk Milan

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    LaPresse

    Christian Pulisic bersiap kembali memperkuat USMNT dengan catatan tiga gol dalam empat penampilan terakhirnya di Serie A, setelah mencetak gol kemenangan AC Milan atas Genoa.

    Pulisic bukan sekadar kembali membela tim nasional putra Amerika Serikat pekan ini; ia juga datang dalam performa bagus

    Bintang AC Milan itu kembali mencetak gol akhir pekan ini. Golnya menjadi penentu kemenangan 2-1 atas Genoa. Gol Pulisic pada menit ke-19 berawal dari kesalahan Genoa yang dimanfaatkan Goncalo Ramos. Penyerang asal Portugal itu tanpa ragu mengoper bola kepada Pulisic, yang mengontrolnya sekali sebelum melepaskan tembakan ke gawang.

    Itu merupakan gol keempat Pulisic musim ini dan gol ketiganya sejak 25 Oktober, seiring performanya yang terus membaik bersama Milan. Ia kini mencetak gol dalam tiga dari empat penampilan terakhirnya di Serie A dan dalam masing-masing dari tiga laga terakhirnya sebagai starter. Pulisic mengawali musim dengan absen akibat cedera, tetapi kini ia benar-benar telah kembali.

    Kita akan melihat apakah performa itu berlanjut bersama tim nasional putra Amerika Serikat. Pulisic tentu berharap demikian saat ia berupaya memulai lembaran baru dalam siklus Piala Dunia 2030 ini.

  • Reyna dan McKenzie sama-sama mencetak gol saat peruntungan timnas AS berubah

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    ZUMA Press Wire

    Dua pemain asal Amerika Serikat mencetak gol, tetapi keduanya pergi dengan perasaan berbeda seusai pertandingan.

    Laga Strasbourg melawan Toulouse menghadirkan banyak cerita terkait timnas Amerika Serikat. Pada awal akhir pekan, salah satu tim memiliki pemain yang akan bergabung dengan pemusatan latihan timnas AS, sementara tim lainnya tidak. Seusai pertandingan, situasinya berbalik meski kedua pemain sama-sama mencetak gol.

    Reyna dan Mark McKenzie sama-sama mencetak gol, tetapi McKenzie yang meraih kemenangan saat Toulouse menang 3-1. Sayangnya bagi Reyna, ia mengalami cedera dan harus keluar dari pertandingan hanya tiga menit setelah mencetak gol pada menit ke-67. Akibatnya, gelandang itu harus batal bergabung dengan pemusatan latihan timnas AS, dan Jack McGlynn ditunjuk sebagai penggantinya.

    Sementara itu, McKenzie mencetak gol 10 menit sebelum Reyna dan membantu timnya meraih kemenangan. Sebelum laga dimulai, McKenzie juga mengetahui bahwa ia akan bergabung dengan timnas AS untuk menggantikan George Campbell yang cedera. Akhir pekan ini pun nyaris sempurna bagi McKenzie, yang kini akan berusaha membawa momentum tersebut ke kesempatan besar bersama timnas AS.

    Reyna tidak akan mendapat kesempatan itu, tetapi absennya bisa menjadi keuntungan bagi McGlynn.

  • McGlynn tunjukkan mengapa ia layak dipanggil ke timnas Amerika Serikat

    Portsmouth v Stoke City - Sky Bet Championship 2026/27
    Getty Images Sport

    Gelandang itu terus mencetak gol pada musim perdananya di Inggris.

    Pochettino tentu tak butuh waktu lama untuk menemukan pengganti Reyna yang cedera. Apalagi McGlynn sedang bermain sebagus ini.

    Pemain Stoke City itu mencetak gol dalam tiga pertandingan berturut-turut untuk membawa timnya menang 2-1 atas Portsmouth. McGlynn terus membuktikan diri sebagai kekuatan dalam serangan di Championship, dengan lima gol dan dua assist dalam waktu bermain yang belum mencapai 800 menit. McGlynn tak memerlukan masa adaptasi; ia langsung tampil nyaman dalam beberapa pekan pertamanya di Eropa.

    Itulah sebabnya McGlynn jelas layak dipanggil ke timnas Amerika Serikat. Kemampuannya memengaruhi permainan saat menyerang, baik dari tengah maupun sisi kanan, menjadikannya pemain yang menarik, terutama pada tahap siklus saat ini. Cedera sempat menghambat upayanya untuk tampil di Piala Dunia, tetapi McGlynn baru berusia 23 tahun dan, jika beberapa pekan terakhir bisa menjadi petunjuk, ia berkembang pesat.

  • Scally merespons pengabaian dengan satu gol lagi

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    Justus Stegemann

    Scally mencetak gol keempatnya musim ini pada Jumat.

    Scally menjadi salah satu pemain yang secara mengejutkan tidak masuk skuad timnas Amerika Serikat. Bek itu tengah berada dalam performa terbaik sepanjang kariernya, dan penampilan apiknya berlanjut bahkan setelah ia tidak masuk dalam skuad berisi 25 pemain tersebut.

    Scally kembali mencetak gol untuk Gladbach pada Jumat, meski timnya kalah 3-1 dari Hamburg. Itu merupakan gol keempat Scally musim ini. Bek sayap yang sejak lama dikenal karena kemampuan bertahannya itu terus menunjukkan peningkatan besar dalam menyerang. Gol tersebut lahir dari penyelesaian terarah dari luar kotak penalti, seiring Scally terus menemukan cara baru untuk berkontribusi di area lapangan yang sebelumnya bukan keunggulannya.

    Sayangnya bagi bek berusia 23 tahun itu, persaingan di posisi bek kanan timnas Amerika Serikat sangat ketat. Meski begitu, peluangnya bukan berarti tertutup. Penampilan Scally belum cukup meyakinkan untuk membuatnya wajib dipanggil dalam pemusatan latihan kali ini, tetapi jika ia terus berkontribusi seperti ini, tidak lama lagi ia akan mendapat tempat.

  • Momen-momen yang mungkin Anda lewatkan

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    Every Second Media

    Tyler Adams dan Bournemouth kini telah meraih delapan kemenangan beruntun di semua kompetisi.

    + Tyler Adams menempuh jarak paling jauh di antara semua pemain di lapangan saat Bournemouth melanjutkan rentetan kemenangannya dengan mengalahkan Ipswich 2-1.

    + Malik Tillman bermain selama 76 menit dalam kemenangan 2-1 Bayer Leverkusen atas Koln.

    + Tim Weah dan Marseille meraih kemenangan 2-1 atas Lens. Weah bermain selama 90 menit dalam laga tersebut.

    + Weston McKennie dan Juventus melanjutkan periode naik turun mereka belakangan ini dengan bermain imbang 2-2 melawan Fiorentina.

    + Johnny Cardoso tampil sebagai pemain pengganti saat Atletico Madrid kalah 2-1 dari Barcelona.

    + Baru saja menerima panggilan pertamanya ke timnas Amerika Serikat sejak 2023, Bryan Reynolds gagal meraih hasil positif bersama Rennes yang kalah 2-1 dari Lille.

    + Awal yang sulit bagi Crystal Palace berlanjut dengan kekalahan 3-1 dari Liverpool. Chris Richards bermain selama 90 menit dalam kekalahan tersebut.

    + Folarin Balogun bermain selama 36 menit setelah masuk dari bangku cadangan melawan Le Mans, tetapi Monaco gagal mempertahankan keunggulan setelah kebobolan gol pada menit ke-90 dan harus puas bermain imbang 1-1.

    + Alex Freeman masuk untuk bermain selama 26 menit terakhir saat Villarreal mencetak dua gol menjelang akhir laga untuk mengalahkan Girona 2-0.

    + Antonee Robinson bermain penuh selama 90 menit saat Fulham dan Newcastle sama-sama mencetak gol menjelang akhir laga dalam hasil imbang 1-1.

    + Sebastian Berhalter, Aidan Morris, dan Max Arfsten semuanya tampil saat Middlesbrough bermain imbang tanpa gol di markas Watford.

    + PSV menang telak 5-2 atas Cambuur, tetapi Sergino Dest maupun Ricardo Pepi tidak mencetak gol atau menyumbang assist.

    + Cole Campbell masuk dari bangku cadangan saat Elversberg kalah 2-1 dari Borussia Dortmund. Mathis Albert, yang akan bergabung dengan timnas Amerika Serikat, tidak tampil untuk tim pemenang.

    + Tanner Tessmann dan Lyon menjalani hari yang sulit setelah kalah 2-0 dari Brest.

    + Santiago Castaneda berhasil melakukan dribel terbanyak di antara semua pemain di lapangan, tetapi Paderborn kebobolan menjelang akhir laga dan harus puas bermain imbang 2-2 melawan Eintracht Frankfurt.

    + Diego Kochen tampil sebagai starter dan melakukan satu penyelamatan, tetapi itu tidak cukup untuk mencegah kekalahan 1-0 Lyngby dari Silkeborg.

    + Benjamin Cremaschi tampil sebagai starter tetapi ditarik keluar saat jeda dalam kekalahan 2-1 Parma, yang bermain dengan sepuluh pemain, dari Bologna.

    + Cameron Carter-Vickers bermain penuh selama 90 menit dalam kemenangan 1-0 Celtic atas Kilmarnock.