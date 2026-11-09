Sebelum para bintang utama tim nasional putra Amerika Serikat menaiki penerbangan pulang melintasi Atlantik untuk mengikuti CONCACAF Nations League, mereka masih harus menuntaskan satu akhir pekan terakhir bersama klub masing-masing. Christian Pulisic melakukannya dengan mencetak gol kemenangan AC Milan atas Genoa, gol ketiganya dalam empat penampilan terakhir di Serie A.

Namun, tidak semua pencetak gol akan ikut pulang. Gio Reyna mencetak gol untuk Strasbourg sebelum cedera membuatnya absen dari laga-laga mendatang melawan Haiti. Penggantinya, Jack McGlynn, mencetak gol dalam pertandingan ketiga berturut-turut bersama Stoke, memberi Mauricio Pochettino alternatif yang tengah tampil bagus.

Sementara itu, Joe Scally memberikan respons tepat waktu atas pencoretannya dari skuad tim nasional putra Amerika Serikat dengan mencetak gol keempatnya musim ini untuk Gladbach. Bahkan beberapa pemain yang tidak ikut pun tengah menunjukkan kelayakan mereka.