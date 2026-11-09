+ Tyler Adams menempuh jarak paling jauh di antara semua pemain di lapangan saat Bournemouth melanjutkan rentetan kemenangannya dengan mengalahkan Ipswich 2-1.
+ Malik Tillman bermain selama 76 menit dalam kemenangan 2-1 Bayer Leverkusen atas Koln.
+ Tim Weah dan Marseille meraih kemenangan 2-1 atas Lens. Weah bermain selama 90 menit dalam laga tersebut.
+ Weston McKennie dan Juventus melanjutkan periode naik turun mereka belakangan ini dengan bermain imbang 2-2 melawan Fiorentina.
+ Johnny Cardoso tampil sebagai pemain pengganti saat Atletico Madrid kalah 2-1 dari Barcelona.
+ Baru saja menerima panggilan pertamanya ke timnas Amerika Serikat sejak 2023, Bryan Reynolds gagal meraih hasil positif bersama Rennes yang kalah 2-1 dari Lille.
+ Awal yang sulit bagi Crystal Palace berlanjut dengan kekalahan 3-1 dari Liverpool. Chris Richards bermain selama 90 menit dalam kekalahan tersebut.
+ Folarin Balogun bermain selama 36 menit setelah masuk dari bangku cadangan melawan Le Mans, tetapi Monaco gagal mempertahankan keunggulan setelah kebobolan gol pada menit ke-90 dan harus puas bermain imbang 1-1.
+ Alex Freeman masuk untuk bermain selama 26 menit terakhir saat Villarreal mencetak dua gol menjelang akhir laga untuk mengalahkan Girona 2-0.
+ Antonee Robinson bermain penuh selama 90 menit saat Fulham dan Newcastle sama-sama mencetak gol menjelang akhir laga dalam hasil imbang 1-1.
+ Sebastian Berhalter, Aidan Morris, dan Max Arfsten semuanya tampil saat Middlesbrough bermain imbang tanpa gol di markas Watford.
+ PSV menang telak 5-2 atas Cambuur, tetapi Sergino Dest maupun Ricardo Pepi tidak mencetak gol atau menyumbang assist.
+ Cole Campbell masuk dari bangku cadangan saat Elversberg kalah 2-1 dari Borussia Dortmund. Mathis Albert, yang akan bergabung dengan timnas Amerika Serikat, tidak tampil untuk tim pemenang.
+ Tanner Tessmann dan Lyon menjalani hari yang sulit setelah kalah 2-0 dari Brest.
+ Santiago Castaneda berhasil melakukan dribel terbanyak di antara semua pemain di lapangan, tetapi Paderborn kebobolan menjelang akhir laga dan harus puas bermain imbang 2-2 melawan Eintracht Frankfurt.
+ Diego Kochen tampil sebagai starter dan melakukan satu penyelamatan, tetapi itu tidak cukup untuk mencegah kekalahan 1-0 Lyngby dari Silkeborg.
+ Benjamin Cremaschi tampil sebagai starter tetapi ditarik keluar saat jeda dalam kekalahan 2-1 Parma, yang bermain dengan sepuluh pemain, dari Bologna.
+ Cameron Carter-Vickers bermain penuh selama 90 menit dalam kemenangan 1-0 Celtic atas Kilmarnock.