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Americans Abroad 1-1GOAL

Pemain Amerika Serikat di luar negeri: Christian Pulisic incar kejayaan di derbi Milan, sementara Tyler Adams dan Brenden Aaronson berhadapan

Christian Pulisic mengincar kemenangan dalam derbi melawan Inter, Weston McKennie membutuhkan respons dari Juventus, dan Tyler Adams mempertaruhkan rentetan kemenangan Bournemouth saat menghadapi Leeds yang diperkuat Brenden Aaronson.

Ryan Tolmich
Diterjemahkan oleh

  • Dari derbi di Italia hingga sejumlah duel sesama pemain Amerika Serikat di Inggris dan Prancis, akhir pekan ini menjanjikan laga-laga seru bagi para bintang utama tim nasional putra Amerika Serikat.

    Dua pertandingan akhir pekan ini bisa mengubah persaingan di papan atas Serie A, dan tiga pemain Amerika Serikat berpeluang memengaruhi hasilnya. Milan membutuhkan kemenangan atas Inter dalam laga derbi agar tidak tertinggal, sementara Juventus berupaya bangkit saat menghadapi Napoli. Bagi Christian Pulisic, Weston McKennie, dan Yunus Musah, taruhannya jelas. Laga-laga seperti inilah yang bisa menentukan perjalanan satu musim. Siapa di antara mereka yang mampu meninggalkan jejak?

    Di tempat lain, Bournemouth yang belakangan melaju kencang bersama Tyler Adams akan menghadapi Leeds yang diperkuat Brenden Aaronson. Kedua tim Premier League itu sama-sama tampil melampaui ekspektasi. Di Prancis, Tim Weah dan Mark McKenzie juga akan saling berhadapan di Ligue 1.

    GOAL mengulas cerita-cerita utama seputar para pemain Amerika Serikat di luar negeri.

  • Hari derbi di Milan

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    Buzzi

    Salah satu laga terbesar di Serie A dijadwalkan berlangsung akhir pekan ini.

    Meski pamor sepakbola Italia kini jauh meredup dibandingkan masa lalu, hanya sedikit rivalitas yang mampu menyita perhatian seperti Derby della Madonnina. AC Milan versus Inter Milan, dua raksasa sepakbola Italia yang berbagi satu stadion, dengan tensi tinggi dan hasrat besar untuk membuktikan siapa yang lebih unggul.

    Derbi terbaru mereka digelar akhir pekan ini dan, tanpa berlebihan, sangat penting bagi Pulisic dan AC Milan.

    Dengan 18 poin dari sembilan pertandingan, Milan memasuki akhir pekan di posisi kelima Serie A, di bawah rivalnya, Inter, yang saat ini memimpin klasemen. Dalam beberapa tahun terakhir, kualitas kedua tim terpaut jauh: Inter tampil dominan, sementara kubu merah Milan relatif meredup. Situasi itu tampaknya belum akan berubah tahun ini. Jika Milan ingin mengubahnya, mereka kemungkinan harus memulainya akhir pekan ini.

    Kabar baik bagi Milan adalah Pulisic, bintang tim, akan menghadapi laga ini dengan semangat tinggi. Ia dikabarkan akan segera menandatangani kontrak baru dan, di lapangan, perasaannya akan sedikit lebih baik setelah mencetak gol keduanya musim ini pada akhir pekan lalu. Kekalahan dari Bologna pada tengah pekan tentu masih terasa menyakitkan, tetapi Pulisic hanya bermain selama 32 menit dalam kekalahan 4-2 itu.

    Pulisic dan Yunus Musah, rekan setimnya di timnas Amerika Serikat dan Milan, sama-sama memahami arti pertandingan ini. Mereka bukan pendatang baru di Milan, sehingga tahu betapa pentingnya hari derbi. Namun, derbi kali ini sama pentingnya dengan derbi mana pun, karena Milan ingin menetapkan arah untuk sisa musim.

  • McKennie menghadapi Napoli

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    Gribaudi/ImagePhoto

    Weston McKennie dan Juventus harus bangkit saat menghadapi Napoli setelah kalah dari Genoa pada pertengahan pekan.

    Derbi Milan bukan satu-satunya laga besar di Serie A. Juventus menghadapi Napoli dalam duel dua kekuatan lain sepak bola Italia.

    Hasil Juventus belakangan ini naik turun. Dalam lima laga terakhir, mereka menang dua kali, imbang dua kali, dan kalah sekali. Alhasil, Juventus berada di peringkat kedelapan, di bawah ekspektasi. Napoli, lawan mereka akhir pekan ini, menempati posisi ketujuh dengan poin yang sama, tetapi unggul selisih gol. Karena itu, pertandingan akhir pekan ini tetap penting meski musim masih berjalan singkat.

    Namun, McKennie dan Juventus akan merasakan sedikit tekanan tambahan setelah mengalami kekalahan memalukan pada pertengahan pekan. Kekalahan 2-0 dari Genoa menjadi pukulan bagi Juventus, yang jelas dituntut memenuhi standar lebih tinggi. Padahal, hanya beberapa hari sebelumnya, McKennie tampil paling baik sejauh musim ini saat menghadapi Lecce. Ia mencetak gol pertamanya musim ini dalam kemenangan 2-0.

    Jadi, Juventus yang mana yang akan tampil? Sulit menebaknya dari tim yang performanya begitu bertolak belakang. Menghadapi lawan seperti Napoli, Juventus harus tampil sebaik mungkin.

  • Bournemouth bersama Adams sedang dalam tren positif jelang duel kontra Aaronson dan Leeds

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    Pro Sports Images

    Dua orang Amerika akan saling berhadapan di Liga Primer Inggris

    Tyler Adams dan Bournemouth tengah tampil gemilang.

    Bournemouth telah memenangi lima pertandingan berturut-turut, mencetak 14 gol tanpa kebobolan dalam periode tersebut. Rentetan kemenangan itu mencakup kemenangan atas Manchester United dan AC Milan. Performa mereka sungguh mengesankan.

    Akhir pekan ini, Adams dan Bournemouth akan berusaha meraih kemenangan keenam beruntun. Siapa yang akan menghadang mereka? Sosok yang tidak asing, setidaknya bagi Adams.

    Bournemouth akan menjamu Brenden Aaronson dan Leeds akhir pekan ini, dalam pertemuan dua pemain veteran USMNT yang masing-masing telah dua kali tampil di Piala Dunia. Sementara Adams dan rekan-rekannya terus meraih kemenangan, Aaronson dan Leeds berbagi poin dalam empat pertandingan terakhir mereka, dengan pertandingan keempat berakhir dengan kekalahan dari Arsenal.

    Meski demikian, Leeds saat ini menempati peringkat ketujuh klasemen Liga Primer karena kekalahan dari Arsenal merupakan satu-satunya kekalahan mereka musim ini. Bournemouth, sementara itu, masih berusaha mengejar ketertinggalan. Mereka berada di peringkat ke-13 meski performanya belakangan meningkat. Kedua tim berambisi tampil di kompetisi Eropa, tetapi sama-sama perlu meningkatkan performa pada pekan-pekan terakhir 2026 agar berada dalam posisi untuk mengejar target tersebut. Mampukah salah satu dari mereka melakukannya akhir pekan ini?

  • Weah dan McKenzie bertemu di Ligue 1

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    PRESSE SPORTS

    Kapten Marseille Tim Weah menghadapi Mark McKenzie, rekan setimnya di timnas AS, saat Toulouse berupaya memperpanjang rentetan laga tak terkalahkan.

    Dua pemain andalan timnas Amerika Serikat juga akan bertemu di Ligue 1 akhir pekan ini.

    Pada Minggu, Mark McKenzie dan Toulouse akan bertandang ke markas Marseille yang diperkuat Tim Weah, dalam duel dua pemain langganan timnas Amerika Serikat. Marseille biasanya mendominasi pertemuan ini dan tak terkalahkan dalam 12 laga terakhirnya melawan Toulouse. Namun, tim tamu tak terkalahkan dalam empat laga tandang terakhir dan lima laga terakhir di Ligue 1. Akankah salah satu catatan itu terhenti?

    Bagi McKenzie, laga ini menjadi bagian dari rangkaian perpisahannya sebelum kembali bergabung dengan Philadelphia Union pada musim dingin. Sementara itu, Weah tidak akan pergi ke mana-mana. Ia tetap menjadi kapten Marseille setelah diberi ban kapten pada musim panas ini. Pertemuan dua pemain Amerika Serikat di Ligue 1 ini pun layak disaksikan.