Pemain Amerika Serikat di luar negeri: Christian Pulisic incar kejayaan di derbi Milan, sementara Tyler Adams dan Brenden Aaronson berhadapan

Dari derbi di Italia hingga sejumlah duel sesama pemain Amerika Serikat di Inggris dan Prancis, akhir pekan ini menjanjikan laga-laga seru bagi para bintang utama tim nasional putra Amerika Serikat.

Dua pertandingan akhir pekan ini bisa mengubah persaingan di papan atas Serie A, dan tiga pemain Amerika Serikat berpeluang memengaruhi hasilnya. Milan membutuhkan kemenangan atas Inter dalam laga derbi agar tidak tertinggal, sementara Juventus berupaya bangkit saat menghadapi Napoli. Bagi Christian Pulisic, Weston McKennie, dan Yunus Musah, taruhannya jelas. Laga-laga seperti inilah yang bisa menentukan perjalanan satu musim. Siapa di antara mereka yang mampu meninggalkan jejak?

Di tempat lain, Bournemouth yang belakangan melaju kencang bersama Tyler Adams akan menghadapi Leeds yang diperkuat Brenden Aaronson. Kedua tim Premier League itu sama-sama tampil melampaui ekspektasi. Di Prancis, Tim Weah dan Mark McKenzie juga akan saling berhadapan di Ligue 1.

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