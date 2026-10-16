Pemain Amerika Serikat di luar negeri: Christian Pulisic dan AC Milan bertekad tetap tak terkalahkan, Tyler Adams dan Antonee Robinson berupaya bangkit di Liga Primer Inggris

Fulham dan Bournemouth memang bukan termasuk klub dengan pengeluaran terbesar di Liga Primer Inggris. Namun, keduanya dikenal mampu menyulitkan klub-klub besar dan umumnya tidak perlu terlalu mengkhawatirkan ancaman degradasi.

Setelah enam pertandingan musim ini, rasa aman itu sirna.

Kedua klub kehilangan manajer yang sangat dihormati pada musim panas, setelah Andoni Iraola dan Marco Silva hengkang. Marco Rose datang ke Bournemouth dan Alvaro Arbeloa ke Fulham, tetapi proses pergantian di kedua klub tidak berjalan mulus.

Rose setidaknya bisa menunjuk keberhasilan di kompetisi Eropa, setelah membawa Bournemouth meraih kemenangan pertama mereka sepanjang sejarah di kompetisi antarklub Eropa pekan ini. Sebaliknya, Arbeloa sudah berada di bawah tekanan besar, dengan sejumlah laporan menyebut Fulham mulai mempertimbangkan calon penggantinya.

Akhir pekan ini memberi keduanya kesempatan untuk memperbaiki suasana, meski tugas mereka tidak mudah. Fulham menjamu Hull, tim promosi yang tampil mengesankan hingga menempati peringkat kesembilan. Bournemouth menyambut Sunderland, yang belum kembali ke performa yang mengantar mereka finis di paruh atas klasemen musim lalu.

Bagi tim nasional AS, penampilan individu para pemain juga penting. Adams secara umum mampu mempertahankan level permainannya sebagai salah satu gelandang bertahan terbaik di Liga Primer Inggris, sementara Robinson kesulitan tampil konsisten. Dua tahun lalu, Jedi bisa dibilang merupakan bek kiri terbaik di liga. Sejak itu, cedera membuatnya sulit mempertahankan standar tersebut, dan kepastian apakah ia bisa tampil akhir pekan ini masih belum jelas.

Kemenangan bagi salah satu klub akan memberi mereka ruang bernapas yang sangat dibutuhkan. Jika akhir pekan ini kembali mengecewakan, kekhawatiran bahwa dua klub mapan Liga Primer Inggris ini akan menjalani musim yang panjang hanya akan semakin besar.