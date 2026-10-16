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Pemain Amerika Serikat di luar negeri: Christian Pulisic dan AC Milan bertekad tetap tak terkalahkan, Tyler Adams dan Antonee Robinson berupaya bangkit di Liga Primer Inggris

Christian Pulisic bertekad menjaga rekor tak terkalahkan Milan di Serie A, Gio Reyna menghadapi PSG, sementara Tyler Adams dan Antonee Robinson berupaya bangkit di Liga Primer Inggris.

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  • Sebagian besar liga terbesar di Eropa baru menjalani kurang dari 10 pertandingan musim ini, tetapi sejumlah cerita besar sudah mulai muncul, terutama yang melibatkan pemain Amerika Serikat di benua tersebut.

    Siapa yang menyangka Fulham yang diperkuat Antonee Robinson dan Bournemouth yang diperkuat Tyler Adams, dua klub yang sudah memantapkan diri sebagai tim mapan di Liga Primer Inggris, bakal menghadapi kekhawatiran degradasi sejak awal musim? Atau bahwa Gio Reyna akan tampil sebagai salah satu pengatur serangan yang menonjol di Ligue 1 menjelang pertemuan dengan raksasa Prancis Paris Saint-Germain?

    Sementara itu, di Italia, Christian Pulisic, Yunus Musah dan AC Milan telah menjalani enam pertandingan Serie A tanpa kekalahan di bawah asuhan mantan pelatih Manchester United Ruben Amorim.

    Masih ada banyak waktu bagi kesan-kesan awal itu untuk berubah, dan akhir pekan ini menjadi kesempatan lain untuk mewujudkannya. GOAL menyoroti cerita-cerita terbesar seputar pemain Amerika Serikat yang berkiprah di luar negeri.

  • Adams dan Jedi dibayangi kekhawatiran soal degradasi

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    Every Second Media

    Tyler Adams dan Antonee Robinson berupaya membantu Bournemouth dan Fulham bangkit setelah mengawali musim Liga Primer Inggris dengan sulit.

    Fulham dan Bournemouth memang bukan termasuk klub dengan pengeluaran terbesar di Liga Primer Inggris. Namun, keduanya dikenal mampu menyulitkan klub-klub besar dan umumnya tidak perlu terlalu mengkhawatirkan ancaman degradasi.

    Setelah enam pertandingan musim ini, rasa aman itu sirna.

    Kedua klub kehilangan manajer yang sangat dihormati pada musim panas, setelah Andoni Iraola dan Marco Silva hengkang. Marco Rose datang ke Bournemouth dan Alvaro Arbeloa ke Fulham, tetapi proses pergantian di kedua klub tidak berjalan mulus.

    Rose setidaknya bisa menunjuk keberhasilan di kompetisi Eropa, setelah membawa Bournemouth meraih kemenangan pertama mereka sepanjang sejarah di kompetisi antarklub Eropa pekan ini. Sebaliknya, Arbeloa sudah berada di bawah tekanan besar, dengan sejumlah laporan menyebut Fulham mulai mempertimbangkan calon penggantinya.

    Akhir pekan ini memberi keduanya kesempatan untuk memperbaiki suasana, meski tugas mereka tidak mudah. Fulham menjamu Hull, tim promosi yang tampil mengesankan hingga menempati peringkat kesembilan. Bournemouth menyambut Sunderland, yang belum kembali ke performa yang mengantar mereka finis di paruh atas klasemen musim lalu.

    Bagi tim nasional AS, penampilan individu para pemain juga penting. Adams secara umum mampu mempertahankan level permainannya sebagai salah satu gelandang bertahan terbaik di Liga Primer Inggris, sementara Robinson kesulitan tampil konsisten. Dua tahun lalu, Jedi bisa dibilang merupakan bek kiri terbaik di liga. Sejak itu, cedera membuatnya sulit mempertahankan standar tersebut, dan kepastian apakah ia bisa tampil akhir pekan ini masih belum jelas.

    Kemenangan bagi salah satu klub akan memberi mereka ruang bernapas yang sangat dibutuhkan. Jika akhir pekan ini kembali mengecewakan, kekhawatiran bahwa dua klub mapan Liga Primer Inggris ini akan menjalani musim yang panjang hanya akan semakin besar.

  • Bisakah Pulisic dan Milan mempertahankan awal musim yang kembali kuat?

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    Sebastian Frej

    Christian Pulisic dan AC Milan bertekad mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka sejak awal musim Serie A saat menghadapi Atalanta.

    Kisah ini mungkin terasa familier: AC Milan mengawali musim dengan kuat dan menjadi salah satu penantang di Serie A sejak awal musim.

    Milan juga memimpin persaingan pada awal musim lalu sebelum performanya merosot dan akhirnya gagal lolos ke Liga Champions. Kali ini, Milan belum terkalahkan dalam enam pertandingan liga, dengan tiga kemenangan dan tiga hasil imbang. Yang tampak berbeda di bawah Amorim adalah kedalaman skuad yang tersedia baginya.

    Pelatih asal Portugal itu memperlihatkannya pada Kamis, ketika tim dengan susunan pemain yang dirotasi menghancurkan RB Salzburg 4-0 di Liga Europa. Musah, yang mengawali kiprahnya dengan baik di bawah Amorim, diistirahatkan, sementara Pulisic bermain selama 30 menit terakhir. Sementara itu, Alphadjo Cisse yang berusia 19 tahun muncul sebagai ancaman besar di lini serang, dengan mencetak lima gol dalam tujuh penampilan.

    Sebelumnya, Milan bisa dianggap terlalu bergantung pada Pulisic dan Rafael Leao. Musim ini, tampaknya ada lebih banyak pemain yang mampu menjadi pembeda.

    Itu mungkin tepat yang dibutuhkan Pulisic. Pada usia 28 tahun, ia telah bertahun-tahun memikul ekspektasi besar di klub dan tim nasional. Berbagi beban di lini serang bisa menguntungkan pemain asal Amerika Serikat itu dan timnya.

    Pulisic tetap menunjukkan betapa berbahayanya ia pada momen-momen penting, dengan satu gol dan satu assist dalam tiga penampilan di liga. Milan akan membutuhkan ancaman itu saat menghadapi Atalanta, yang kualitasnya lebih baik daripada yang tercermin dari posisi kesepuluh mereka di klasemen. Tidak akan mengejutkan jika ia menambah catatan tersebut akhir pekan ini.

  • Laga kontra rival menanti McKennie dan Juventus

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    Photo Players Images

    McKennie dan Juventus tengah mencari konsistensi, dengan Lazio yang belum terkalahkan menjadi ujian berikutnya.

    Seperti Pulisic, Weston McKennie mengawali musim dengan lambat, dengan cedera turut mengganggu pekan-pekan awalnya. Namun, seperti yang ia tunjukkan tahun lalu, saat tampil prima, ia bisa dibilang pemain paling berpengaruh di Juventus, sekaligus menjadi ancaman saat menyerang maupun bertahan.

    Juventus membutuhkan McKennie dalam performa seperti itu saat menghadapi Lazio, salah satu rival mereka.

    Memang, pertemuan ini tidak punya nama yang mencolok seperti Derby d’Italia, tetapi kedua tim secara historis saling membenci. Juventus secara historis lebih unggul dalam pertemuan ini, dengan 102 kemenangan berbanding 50 milik Lazio, serta 46 hasil imbang. Namun, catatan masa lalu tak banyak memberi ketenangan saat menghadapi Lazio yang belum terkalahkan sejak awal musim.

    Juventus sendiri mengawali musim dengan hasil yang lebih tidak konsisten: tiga kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dari enam pertandingan liga. Kemenangan atas Lazio akan memberi McKennie dan rekan-rekannya hasil yang bisa dijadikan pijakan, sekaligus mengingatkan mereka bahwa Juventus mampu bersaing dengan tim-tim yang saat ini berada di papan atas klasemen.

  • Mampukah Aaronson mengubah persepsi?

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    Every Second Media

    Brenden Aaronson berharap bisa membuktikan bahwa dirinya layak mendapat peran lebih besar di Leeds saat Manchester United bertandang.

    Keberhasilan Leeds yang tak terduga musim lalu turut ditopang oleh penyerang asal Amerika Serikat, Brenden Aaronson.

    Empat gol dan lima assist-nya memang tidak menghebohkan. Namun, etos kerjanya saat menyerang maupun bertahan membantu Daniel Farke menjalankan sistemnya. Bahkan ketika Aaronson kesulitan pada awal musim, pelatih asal Jerman itu tetap memercayai mantan bintang Philadelphia Union tersebut. Aaronson membalas kepercayaan itu dengan penampilan apik pada Desember dan Januari.

    Musim ini, kesabaran terhadapnya tampaknya lebih tipis.

    Aaronson baru dua kali menjadi starter di pertandingan Liga Primer dan belum mencatatkan gol maupun assist. Yang lebih mengkhawatirkan bagi pemain asal Amerika Serikat itu, Leeds tampil baik tanpa peran besar darinya dan kini berada di peringkat ketujuh klasemen.

    Mantan bek Leeds, Matt Kilgallon, menilai Aaronson perlu lebih banyak menghasilkan gol dan assist untuk mengamankan tempatnya.

    “Dia membuat pertahanan lawan harus bekerja lebih keras. Namun, untuk mencapai level berikutnya, dia perlu menambah jumlah gol, bukan? Dia perlu menambah assist. Itu mungkin alasan Anda melihatnya berada di bangku cadangan saat ini,” katanya kepada GOAL.

    “Persaingan di skuad Leeds United sekarang luar biasa ketat. Ada dua atau tiga pemain bagus di setiap posisi. Jadi, jika Anda bermain di posisi seperti dia, Anda harus mencatatkan lebih banyak gol dan assist.”

    Aaronson bisa mendapat kesempatan saat menghadapi Manchester United, yang berada di peringkat ke-13 setelah kembali mengawali musim dengan penuh gejolak. Manchester United telah kebobolan sembilan gol dalam enam pertandingan, hal yang bisa memberi harapan bagi seorang penyerang yang ingin mengakhiri periode sulitnya.

    Jika Aaronson mendapat kesempatan, inilah saat yang tepat untuk memanfaatkannya. Nantikan perkembangannya.

  • Richards dan Crystal Palace terus menjalani musim yang penuh pasang surut

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    Sports Press Photo

    Chris Richards dan Crystal Palace menghadapi ujian berat melawan lini serang Brighton yang terdepan di Liga Primer.

    Sulit memastikan seberapa bagus Crystal Palace musim ini. Mereka sempat berada di zona degradasi sebelum naik kembali ke papan tengah, dan memasuki akhir pekan ini di posisi ke-12.

    Soliditas pertahanan yang menjadi ciri mereka pada periode-periode terbaik di bawah Oliver Glasner, yang kini berada di Nottingham Forest, belum terlihat. Palace kebobolan 13 gol dalam enam pertandingan liga, sementara Chris Richards, seperti rekan-rekan setimnya, kesulitan tampil konsisten.

    Berikutnya, Palace menghadapi ujian berat melawan Brighton, yang menempati posisi ketiga dengan catatan statistik yang mendukung pencapaian itu. Brighton menjadi tim tersubur di liga dengan 18 gol dan selisih gol +13, setelah hanya kebobolan lima kali.

    Richards bisa mengambil pelajaran positif dari pertandingan terakhir Palace di Liga Primer Inggris, ketika mereka menang 3-1 atas Nottingham Forest. Dalam laga itu, ia menjelajah banyak area lapangan dan mencatat kecepatan tertinggi di antara para pemain, yakni 32,3 km/jam. Tantangannya kini adalah meneruskan performa tersebut saat menghadapi salah satu lini serang paling produktif di liga.

    Palace mungkin membutuhkan kontribusi pemain berusia 26 tahun itu di kedua sisi lapangan. Kemampuannya dalam duel udara bisa membuka peluang mencetak gol, tetapi membantu meredam Brighton akan menjadi prioritas utama. Jika keduanya berhasil ia lakukan, Palace mungkin punya peluang meraih hasil dari pertandingan ini.