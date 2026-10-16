Pemain Amerika Serikat di luar negeri: Christian Pulisic dan AC Milan bertekad tetap tak terkalahkan, Tyler Adams dan Antonee Robinson berupaya bangkit di Liga Primer Inggris

Sebagian besar liga terbesar di Eropa baru menjalani kurang dari 10 pertandingan musim ini, tetapi sejumlah cerita besar sudah mulai muncul, terutama yang melibatkan pemain Amerika Serikat di benua tersebut.
Siapa yang menyangka Fulham yang diperkuat Antonee Robinson dan Bournemouth yang diperkuat Tyler Adams, dua klub yang sudah memantapkan diri sebagai tim mapan di Liga Primer Inggris, bakal menghadapi kekhawatiran degradasi sejak awal musim? Atau bahwa Gio Reyna akan tampil sebagai salah satu pengatur serangan yang menonjol di Ligue 1 menjelang pertemuan dengan raksasa Prancis Paris Saint-Germain?
Sementara itu, di Italia, Christian Pulisic, Yunus Musah dan AC Milan telah menjalani enam pertandingan Serie A tanpa kekalahan di bawah asuhan mantan pelatih Manchester United Ruben Amorim.
Masih ada banyak waktu bagi kesan-kesan awal itu untuk berubah, dan akhir pekan ini menjadi kesempatan lain untuk mewujudkannya. GOAL menyoroti cerita-cerita terbesar seputar pemain Amerika Serikat yang berkiprah di luar negeri.