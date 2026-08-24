Pemain Amerika di Luar Negeri: Tim Weah bersinar sebagai kapten baru Marseille dan apakah penebusan Yunus Musah benar-benar sudah dimulai?
Akhir pekan yang luar biasa. Dari Liverpool, Tottenham, Manchester United, dan Aston Villa yang sama-sama menelan kejutan dramatis hingga sekadar melihat sepakbola level tertinggi kembali bergulir di lapangan, ada begitu banyak cerita yang muncul dalam beberapa hari terakhir. Hal itu terutama berlaku bagi para pemain Amerika yang bermain di Eropa.
Jika masih ada keraguan bahwa Folarin Balogun ingin meninggalkan Monaco, fans USMNT mendapat jawabannya pada Minggu, ketika striker yang diminati banyak klub itu tidak masuk skuad pertandingan dalam kemenangan 1-0 Monaco atas Le Havre. Lalu ada Gio Reyna, yang melakoni debutnya bersama Strasbourg hanya untuk melihat timnya dihajar Marseille milik Tim Weah. Terakhir, setelah bertahun-tahun kesulitan menemukan kecocokan yang tepat di AC Milan, apakah Yunus Musah akhirnya menemukan manajer yang tepat dalam diri Ruben Amorim?
Itu hanya beberapa headline dari akhir pekan ini. GOAL membahas semuanya dan lebih banyak lagi dalam rangkuman aksi terbaru Americans Abroad...
Weah menjalani musim panas yang ingin dilupakan bersama tim Amerika Serikat di Piala Dunia. Setelah menjadi salah satu bintang tim pada turnamen 2022, ia hanya mencatatkan satu tembakan dalam 77 menit di bawah Mauricio Pochettino pada musim panas ini. Hal itu jelas memunculkan pertanyaan soal kecocokannya di bawah pelatih asal Argentina tersebut menjelang pemusatan latihan tim nasional pada September. Namun, itulah menariknya sepak bola klub: para pemain bisa meninggalkan kesulitan mereka di level internasional dan bersinar di lingkungan yang berbeda. Itulah yang tepatnya terjadi akhir pekan ini.
Weah, 26, menjelajahi nyaris setiap jengkal lapangan untuk OM di posisi bek sayap kanan, dengan mencatatkan tiga recovery dan dua sapuan sundulan. Yang lebih penting, ini adalah penampilan pertama mantan pemain Juventus dan PSG itu sejak ditunjuk sebagai kapten, dan ia tidak mengecewakan. Dalam kemenangan 4-0 Marseille atas Strasbourg, Weah menunjukkan mengapa klub menaruh begitu banyak kepercayaan kepadanya.
Di sisi lain, ada Reyna, yang melakoni debut Ligue 1 untuk Le Racing. Mari perjelas satu hal: pemain 23 tahun itu bukan alasan klubnya kalah, karena ia hanya bermain 21 menit. Meski begitu, ini adalah musim kedua secara beruntun ketika penampilan pertamanya untuk klub baru berakhir dengan kekalahan telak, yang jelas tidak menguntungkannya. Agar Reyna bisa berkembang, ia membutuhkan tim yang berkomitmen pada build-up sabar dan penguasaan bola. Jika ia berada dalam situasi ketika timnya terus-menerus mengejar pertandingan, seperti yang dialaminya bersama Gladbach, ini bisa menjadi musim lain ketika ia kembali hanya menjadi penonton dari pinggir.
Masih terlalu dini untuk membunyikan alarm, tetapi ini jelas menjadi kisah yang patut diikuti pada fase awal musim.
Musah bangkit kembali?
AC Milan mengawali musim mereka dengan kuat lewat kemenangan 2-1 atas Torino dan mereka patut berterima kasih kepada seorang pemain Amerika. Bukan, bukan yang itu. Sebaliknya, Musah-lah yang bermain penuh 90 menit, dengan permainan solid dalam menyerang maupun bertahan.
Tidak, Musah tidak tampil luar biasa. Namun ia efektif dalam menyerang dan bertahan, menuntaskan tiga umpan ke sepertiga akhir dan melepaskan tiga umpan panjang dengan akurat. Ia juga mencatatkan tiga kontribusi defensif.
Sejak Agustus 2024, Musah baru enam kali memainkan satu pertandingan penuh. Dan meski masih terlalu dini untuk mengetahui apakah Amorim akan terus memberinya kesempatan sesering ini, penampilan pada hari Minggu melanjutkan tren positif bagi pemain 23 tahun itu, yang juga banyak dimainkan oleh manajer asal Portugal tersebut selama pramusim. Setidaknya, ini jelas menunjukkan bahwa Musah akan memiliki peran untuk Milan pada musim ini.
Selain itu, fans USMNT bisa sedikit terhibur dengan fakta bahwa Christian Pulisic masuk bangku cadangan untuk laga hari Minggu, meski ia tidak bermain.
Kekhawatiran untuk Palace terkait Richards
Ini bukan awal yang diinginkan baik oleh manajer baru Crystal Palace Pierre Sage maupun bek bintang Chris Richards.
Crystal Palace dibuat tak berkutik oleh Everton dalam kekalahan 2-0 di Hill Dickinson Stadium. Ya, ini adalah laga kandang pertama Everton, dan energi serta momentum ada di pihak mereka. Namun, Palace bermain di Eropa musim lalu, dan meski mereka terjun bebas pada akhir musim, harapannya adalah Sage bisa membangun dari hal-hal positif dalam dua tahun terakhir. Sebaliknya, pertanyaan kembali akan muncul soal apakah tim ini punya cukup kualitas untuk menghindari terperosok ke papan bawah klasemen.
Richards sendiri tampil naik-turun saat menghadapi tim tuan rumah. Ia menyamai catatan kontribusi defensif terbanyak dalam pertandingan dengan 16 yang impresif, tetapi tak mampu membantu mencegah kedua gol Everton, dengan masing-masing tercipta di setiap sisi jeda turun minum.
Juventus asuhan McKennie menang tipis
Ini bukan peringatan perebutan gelar bagi rival-rival mereka di Serie A, tetapi Weston McKennie dan Juventus tentu dengan senang hati menerima tiga poin dari kemenangan 1-0 atas Frosinone.
Bek Bremer menyelamatkan Juventus lewat sundulan pada menit ke-22 untuk mencetak satu-satunya gol dalam laga ini. Ia juga menjadi kekuatan kreatif, dengan menciptakan tiga peluang untuk rekan-rekannya. Ini adalah jenis penampilan menentukan yang biasanya diharapkan dari No. 10 asal Amerika milik Juventus.
Meski begitu, ini masih fase awal musim. McKennie dan Juventus masih punya banyak ruang untuk berkembang, tetapi yang terpenting adalah mereka memulai dengan kemenangan.
Momen yang mungkin Anda lewatkan
+ Bournemouth milik Tyler Adams sempat unggul cepat 1-0 atas Manchester City, tetapi gagal mempertahankannya dan kalah 2-1. Gelandang itu masuk dari bangku cadangan dan hanya bermain 15 menit.
+ Lonjakan performa Sergiño Dest pada awal musim berlanjut ketika ia mencetak gol, menjadi ancaman lewat dribel, dan menorehkan empat kontribusi defensif untuk PSV dalam kemenangan 5-1. Ricardo Pepi juga sukses mengeksekusi penalti. Kedua pemain itu terus dikaitkan dengan kepindahan dari juara Belanda tersebut.
+ Trio Amerika milik Middlesbrough, Sebastian Berhalter, Max Arfsten, dan Aidan Morris, menelan kekalahan pertama mereka musim ini setelah takluk dari Blackburn Rovers.
+ Mantan pemain menonjol akademi Inter Miami, Benjamin Cremaschi, hanya bermain enam menit untuk Parma dalam kekalahan 1-0 pada laga pembuka musim mereka.
+ Brenden Aaronson bermain 82 menit di sayap kiri dalam kemenangan impresif Leeds 1-0 atas Nottingham Forest.
+ Gianluca Busio menjadi kapten Venezia dan bermain penuh selama 90 menit, tetapi timnya kalah 2-0 dari Lecce.
+ George Campbell melanjutkan start musimnya yang tidak banyak disorot namun impresif, dengan membantu West Brom meraih kemenangan 3-1.
+ Baik Johnny Cardoso maupun Alex Freeman tidak masuk dari bangku cadangan saat Atlético Madrid dan Villarreal bermain imbang 2-2.