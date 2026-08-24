Weah menjalani musim panas yang ingin dilupakan bersama tim Amerika Serikat di Piala Dunia. Setelah menjadi salah satu bintang tim pada turnamen 2022, ia hanya mencatatkan satu tembakan dalam 77 menit di bawah Mauricio Pochettino pada musim panas ini. Hal itu jelas memunculkan pertanyaan soal kecocokannya di bawah pelatih asal Argentina tersebut menjelang pemusatan latihan tim nasional pada September. Namun, itulah menariknya sepak bola klub: para pemain bisa meninggalkan kesulitan mereka di level internasional dan bersinar di lingkungan yang berbeda. Itulah yang tepatnya terjadi akhir pekan ini.

Weah, 26, menjelajahi nyaris setiap jengkal lapangan untuk OM di posisi bek sayap kanan, dengan mencatatkan tiga recovery dan dua sapuan sundulan. Yang lebih penting, ini adalah penampilan pertama mantan pemain Juventus dan PSG itu sejak ditunjuk sebagai kapten, dan ia tidak mengecewakan. Dalam kemenangan 4-0 Marseille atas Strasbourg, Weah menunjukkan mengapa klub menaruh begitu banyak kepercayaan kepadanya.

Di sisi lain, ada Reyna, yang melakoni debut Ligue 1 untuk Le Racing. Mari perjelas satu hal: pemain 23 tahun itu bukan alasan klubnya kalah, karena ia hanya bermain 21 menit. Meski begitu, ini adalah musim kedua secara beruntun ketika penampilan pertamanya untuk klub baru berakhir dengan kekalahan telak, yang jelas tidak menguntungkannya. Agar Reyna bisa berkembang, ia membutuhkan tim yang berkomitmen pada build-up sabar dan penguasaan bola. Jika ia berada dalam situasi ketika timnya terus-menerus mengejar pertandingan, seperti yang dialaminya bersama Gladbach, ini bisa menjadi musim lain ketika ia kembali hanya menjadi penonton dari pinggir.

Masih terlalu dini untuk membunyikan alarm, tetapi ini jelas menjadi kisah yang patut diikuti pada fase awal musim.