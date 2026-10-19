Situasi pemain Amerika di Eropa menarik untuk dicermati. Pelatih timnas Amerika Serikat, Mauricio Pochettino, telah menegaskan bahwa era baru telah dimulai di tim nasional. Di mana pun seorang pemain bermain sepak bola, itu bukan persoalan. Jika kualitasnya memadai, pelatih asal Argentina itu kemungkinan besar akan memberinya kesempatan. Ini kabar baik bagi pemain Philadelphia Union, Cavan Sullivan, misalnya. Namun, bagi Christian Pulisic, yang masih memulihkan diri dari cedera, situasinya kurang menjanjikan.

Kabar baiknya, pendekatan itu menumbuhkan persaingan. Ingin para pemain berkembang pesat dalam waktu singkat? Buat mereka bersaing untuk mendapatkan sesuatu. Dan itulah yang, kurang lebih, sedang terjadi. Pulisic mulai menemukan ritme permainannya. Gio Reyna tengah tampil gemilang di Strasbourg.

Tentu saja, situasinya tidak menguntungkan semua orang. Juventus tampaknya membatasi Weston McKennie, alih-alih memberinya kesempatan untuk berkembang. Malik Tillman juga belum membuktikan bahwa ia siap kembali ke Bundesliga. Kontras inilah yang paling menonjol. Bagaimanapun, ini menjadi pekan yang menarik bagi para pemain Amerika di Eropa.GOAL mengulas semuanya...