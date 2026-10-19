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American Abroad 1-1GOAL

Pemain Amerika di luar negeri: Kebangkitan Gio Reyna berlanjut melawan PSG, Christian Pulisic menunjukkan kemajuan di AC Milan, tetapi tanda bahaya muncul bagi Weston McKennie dan Juventus

Christian Pulisic mulai menemukan ritme dalam menyerang, tetapi Juventus yang diperkuat Weston McKennie tengah kesulitan.

Thomas Hindle
Diterjemahkan oleh

  • Situasi pemain Amerika di Eropa menarik untuk dicermati. Pelatih timnas Amerika Serikat, Mauricio Pochettino, telah menegaskan bahwa era baru telah dimulai di tim nasional. Di mana pun seorang pemain bermain sepak bola, itu bukan persoalan. Jika kualitasnya memadai, pelatih asal Argentina itu kemungkinan besar akan memberinya kesempatan. Ini kabar baik bagi pemain Philadelphia Union, Cavan Sullivan, misalnya. Namun, bagi Christian Pulisic, yang masih memulihkan diri dari cedera, situasinya kurang menjanjikan.

    Kabar baiknya, pendekatan itu menumbuhkan persaingan. Ingin para pemain berkembang pesat dalam waktu singkat? Buat mereka bersaing untuk mendapatkan sesuatu. Dan itulah yang, kurang lebih, sedang terjadi. Pulisic mulai menemukan ritme permainannya. Gio Reyna tengah tampil gemilang di Strasbourg.

    Tentu saja, situasinya tidak menguntungkan semua orang. Juventus tampaknya membatasi Weston McKennie, alih-alih memberinya kesempatan untuk berkembang. Malik Tillman juga belum membuktikan bahwa ia siap kembali ke Bundesliga. Kontras inilah yang paling menonjol. Bagaimanapun, ini menjadi pekan yang menarik bagi para pemain Amerika di Eropa.GOAL mengulas semuanya...

  • Gio Reyna menemukan ritme permainannya

    FBL-FRA-LIGUE1-STRASBOURG-PSG
    AFP

    Reyna mencetak satu-satunya gol Strasbourg dalam kekalahan 3-1 dari PSG.

    Kepindahan Reyna ke Strasbourg memang agak masuk akal. Namun, tak ada yang menyangka hasilnya akan sebagus ini. Borussia Mönchengladbach terbukti menjadi tujuan yang ganjil bagi pemain Amerika itu tahun lalu. Rentetan pergantian pelatih, cedera, dan performa buruk membuatnya praktis tersisih sebelum benar-benar bisa memberi dampak.

    Strasbourg pun datang merekrutnya. Klub papan tengah itu bermain di liga Prancis yang jauh lebih lambat dan, secara teori, tidak akan menuntut pemain Amerika yang gemar bermain di luar pakem itu untuk terlalu banyak berlari. Kepindahan tersebut tampak cocok, dan sejauh ini memang demikian. Dua gol dan tanpa assist mungkin tidak mencolok. Namun, ada beberapa hal mendasar yang berjalan baik. Pertama, Reyna terus mendapat menit bermain tanpa mengalami cedera. Ia baru sekali bermain selama 90 menit, tetapi juga menjadi starter di semua pertandingan Ligue 1 kecuali satu.



    Pada Sabtu, Reyna memperlihatkan kembali sebagian kualitas lamanya. Gol pembukanya melawan PSG lahir dari serangkaian aksi yang tepat. Reyna bergerak ke posisi yang tepat, berputar dengan baik, lalu mengarahkan tembakannya ke tempat yang seharusnya dituju. Memang, ia terbantu oleh bola yang sedikit berubah arah, tetapi gol itu tercipta lewat proses yang apik. Satu-satunya masalah? PSG tetaplah PSG, dan mereka jauh lebih baik daripada tim lain mana pun di divisi ini. Mereka meningkatkan permainan pada sekitar 20 menit terakhir dan akhirnya menang 3-1. Meski begitu, gol pembuka Reyna akan tetap dikenang.

  • Milan yang diperkuat Christian Pulisic meraih tiga poin

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    IPA Sport

    Pulisic kurang beruntung karena golnya dianulir saat menghadapi Atalanta.

    Anda mungkin belum menyadari bahwa Milan belum terkalahkan. Mereka berada di peringkat keempat Serie A. Mereka juga tidak benar-benar mencetak banyak gol. Mereka tiga kali bermain imbang. Namun, jika statistiknya ditelaah lebih jauh, situasinya terlihat baik. Tiga hasil imbang itu, melawan Juventus, saat bertandang ke Lazio, dan saat bertandang ke Sassuolo, bukanlah hasil yang buruk, terutama bagi tim yang masih mencari bentuk permainannya. Tak terkalahkan dalam tujuh pertandingan juga bukan perkara mudah.

    Mengatakan bahwa Christian Pulisic merupakan sosok utama di balik pencapaian itu tidaklah tepat. Penampilannya belum sempurna. Namun, ada sejumlah faktor yang perlu dipertimbangkan. Ruben Amorim setia pada formasi 3-4-2-1. Sistem itu menuntut pemahaman taktik yang tinggi. Pulisic mengalami cedera di Piala Dunia sehingga melewatkan sebagian persiapan taktik dan kebugaran yang dituntut pelatih tersebut, yang mengandalkan intensitas tinggi dan banyak pergerakan dari para pemainnya.

    Karena itu, penampilannya pada Minggu pagi terasa sangat berharga. Sepanjang pertandingan, Pulisic aktif menekan, cerdas, dan sulit diantisipasi. Golnya dianulir karena offside yang sangat tipis setelah ia bergerak cerdas menusuk ke kotak penalti. Bermain selama 75 menit, durasi terlama keduanya musim ini, juga merupakan pencapaian tersendiri. Kemenangan Milan menjadi pelengkap manis.

  • Juventus yang dibela Weston McKennie kembali kesulitan

    Juventus v SS Lazio - Serie A 2026/27
    Getty Images Sport

    McKennie bekerja keras, tetapi penampilannya kurang berkualitas saat Juventus kalah 0-3 dari Lazio

    Dari mana harus mulai membahas Juventus?

    Luciano Spalletti kini sulit dikenali sebagai pelatih yang membuat Napoli memainkan sepak bola begitu memikat pada 2022-23. Di Juve, ia terjebak dalam pola yang sama seperti banyak pendahulunya: permainan kaku, lambat, dan enggan mengambil risiko. Ini membingungkan karena tiga alasan. Pertama, ia meninggalkan pendekatan yang membuatnya begitu bagus. Kedua, ia justru menyajikan jenis sepak bola yang ingin ditinggalkan Juve. Ketiga, dan yang paling membuat frustrasi, ia memiliki skuad dengan kreativitas dan etos kerja untuk menjalankan gaya bermain menyerangnya.

    Dalam banyak hal, Weston McKennie adalah pemain yang sempurna untuk Spalletti. Ya, ia dipuji karena keserbabisaannya. Namun, pada dasarnya ia adalah pesepakbola pekerja keras, cerdas secara taktik, dan punya banyak kemampuan. Beri McKennie sedikit kebebasan untuk mengekspresikan diri, dan Spalletti akan memiliki fondasi kuat untuk membangun permainan. Namun, dalam pertandingan penting melawan Lazio, Spalletti bermain terlalu aman. McKennie menjadi starter sebagai pemain nomor 10 dan tampaknya terutama ditugaskan untuk menjaga permainan tetap rapi. Ia banyak mengoper bola. Ia berhasil melakukan tekel. Namun, ia juga tidak sekali pun berhasil melewati lawan dengan dribel. Juve secara keseluruhan hanya mencatatkan lima dribel sukses. Tim yang sangat berbakat ini justru terkekang.

    Meski unggul dalam xG, permainan Juve jauh dari cukup ekspresif dan mereka akhirnya kehabisan ide. Mereka hanya mencatatkan dua tembakan tepat sasaran, keduanya dari luar kotak penalti. Kekalahan 3-0 memang pantas mereka terima. Jika keadaan ini berlanjut, mungkinkah Juve kembali bekerja sama dengan mantan pelatih mereka, Antonio Conte?

  • Momen-momen yang mungkin Anda lewatkan

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    Pro Sports Images

    Fulham meraih kemenangan pertama musim ini, dengan Antonee Robinson berperan penting.

    + Yunus Musah tampil sebagai starter untuk Milan dan bermain efektif selama 75 menit di lini tengah saat timnya menang 3-2 atas Atalanta

    + Malik Tillman masuk dari bangku cadangan dan hanya mencatatkan 12 sentuhan bola saat Leverkusen menang 2-1 atas Freiburg

    + Mathis Albert menunjukkan potensi setelah masuk dari bangku cadangan, tetapi gagal memberi dampak berarti saat Dortmund bermain imbang tanpa gol melawan Union Berlin

    + Cole Campbell absen akibat cedera saat Elversberg menang 4-3 atas Augsburg

    + Joe Scally tampil sebagai starter dan bermain selama 90 menit penuh saat Gladbach kalah dari Hoffenheim

    + Folarin Balogun bermain selama 24 menit setelah masuk dari bangku cadangan saat Monaco kalah 1-0 dari Lorient. Ia belum pernah tampil sebagai starter musim ini.

    + PSV menelan kekalahan yang jarang mereka alami, tetapi Sergino Dest bermain selama 90 menit penuh saat timnya kalah 2-1 dari ADO Den Haag. Ricardo Pepi masih cedera.

    + Chris Richards mengalami laga yang berat bersama Crystal Palace, yang kalah 5-0 dari Brighton

    + Antonee Robinson menjalani sore yang lebih baik dengan tampil solid selama 90 menit saat Fulham menang 1-0 atas Hull