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Americans AbroadGetty/GOAL

Pemain Amerika di luar negeri: Gol perdana Alex Freeman di La Liga dan gol spektakuler Joe Scally memimpin pesta gol pemain timnas AS, Christian Pulisic dan Weston McKennie juga mencetak gol

GOAL mengulas hal-hal penting dari kiprah para pemain Amerika Serikat di Eropa, dengan momen besar Freeman menjadi sorotan utama.

Ryan Tolmich
Diterjemahkan oleh

  • Gol, gol, dan lebih banyak gol. Bagi para bintang timnas putra Amerika Serikat yang bermain di luar negeri, akhir pekan ini menghadirkan banyak gol.

    Beberapa gol datang dari nama-nama yang sudah akrab, seperti Christian Pulisic, Weston McKennie, dan Tim Weah. Ketiganya membantu tim masing-masing meraih kemenangan meyakinkan di sejumlah liga top Eropa. Mereka sudah cukup lama bermain di level tersebut. Ini bukan akhir pekan pertama mereka menjadi sorotan berkat gol yang dicetak.

    Namun, bagi satu bintang timnas AS, ini adalah kali pertama. Alex Freeman mencetak gol pertamanya di La Liga untuk membantu Villarreal meraih kemenangan. Yang mengejutkan, Freeman dan Weah bukan satu-satunya bek kanan yang mencetak gol. Joe Scally melanjutkan peningkatan kontribusinya dalam menyerang lewat penyelesaian paling indah pekan ini.

    GOAL mengulas penampilan para pemain Amerika Serikat di luar negeri akhir pekan ini, dengan gol-gol yang tercipta di seantero Eropa menjadi sorotan utama...

  • Freeman cetak gol perdana di La Liga

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    DeFodi Images

    Alex Freeman resmi mencatatkan namanya sebagai pencetak gol di La Liga setelah mencetak gol pertamanya pada akhir pekan ini.

    Ternyata, perkembangan Alex Freeman bukan melesat seketika, melainkan berlangsung konsisten. Entah bagaimana, perkembangannya pun terus berlanjut.

    Freeman kembali mencatat momen penting pada Sabtu dengan mencetak gol pertamanya di La Liga. Ia menyamakan kedudukan lewat gol krusial dalam laga sengit yang berakhir dengan kemenangan Villarreal atas Valencia. Saat timnya tertinggal 1-0, Freeman muncul untuk mencetak gol lewat sundulan yang ditempatkan dengan sempurna. Gol itu mengawali kebangkitan Villarreal, yang kemudian mencetak satu gol lagi, sementara satu pemain dari masing-masing tim menerima kartu merah.

    Gol itu tentu istimewa, tetapi juga menjadi kelanjutan dari serangkaian penampilan bek sayap muda tersebut yang terus membaik. Ia tampil menonjol bersama timnas Amerika Serikat selama jeda internasional, lalu tak lama kemudian menunjukkan manfaat kecepatannya lewat tekel krusial terhadap bintang Real Madrid, Yan Diomande. Kini ia juga telah mencetak gol, menambah rangkaian peristiwa dalam bulan paling penuh kejadian sepanjang karier profesionalnya.

    Dan, jika melihat bulan tersebut, yang terbaik tampaknya masih akan datang. Freeman terus berkembang, dan momen penting akhir pekan ini menjadi bukti tambahan.

  • Musim terobosan Scally dalam urusan menyerang terus berlanjut

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    Jan Huebner

    Joe Scally terus menjalani musim penuh gebrakan dalam urusan mencetak gol.

    Dengan Freeman dan Sergino Dest sebagai pesaing, Joe Scally mulai agak terlupakan di posisi bek kanan. Kritik terhadapnya sejak dulu sama: ia perlu memberikan kontribusi lebih besar saat menyerang.

    Namun, Scally menjadi salah satu kandidat pemain terbaik dalam kemenangan 3-2 Borussia Monchengladbach atas Stuttgart berkat kontribusinya di lini serang. Dalam laga itu, Scally mencetak satu gol dan menyumbang satu assist. Ia mencetak gol pertama Gladbach sebelum memberi umpan untuk gol kemenangan.

    Golnya luar biasa. Saat Gladbach tertinggal satu gol, Zento Uno melepaskan tembakan ke arah gawang, atau lebih tepatnya, ke arah Scally. Pemain Amerika itu membelokkan tembakan tersebut dengan sentuhan tumit, membuat kiper Stuttgart Dennis Seiman tak berdaya saat Gladbach menyamakan kedudukan pada menit ke-38.

    Setelah tim Scally berbalik unggul tak lama setelah turun minum, bek sayap itu menyumbang assist untuk gol yang akhirnya menjadi penentu kemenangan. Pemain Amerika itu memberi umpan kepada Wael Mohya, yang juga mencatatkan satu gol dan satu assist dalam kemenangan tandang tersebut.

    Bagi Scally, ini bukan kejadian sekali saja. Itu adalah gol keduanya dalam dua pekan dan gol ketiganya musim ini. Ia kini mengoleksi tiga gol dalam 507 menit bermain. Sebagai perbandingan, sebelum musim ini, ia mencetak tiga gol sejak 2022. Jumlah gol saja tidak akan memberinya peran lebih besar bersama tim nasional Amerika Serikat, tetapi ini merupakan awal yang sangat baik bagi pemain yang, pada usia 23 tahun, terus berkembang.

  • Pulisic dan McKennie mencetak gol di Serie A

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    Gribaudi/ImagePhoto

    Pulisic dan McKennie sama-sama mencetak gol untuk menjaga tim masing-masing tetap bersaing dalam perebutan gelar.

    Pulisic dan McKennie telah lama menjadi pilar USMNT. Keduanya juga punya sesuatu yang ingin dibuktikan saat kembali bergabung dengan timnas. Di klub masing-masing pun, keduanya selalu punya sesuatu yang ingin dibuktikan, dan akhir pekan ini mereka melakukannya dengan mencetak gol.

    McKennie lebih dulu mencetak gol, membuka keunggulan Juventus dalam kemenangan 2-0 atas Lecce yang bermain dengan sepuluh pemain. Itu merupakan gol pertamanya musim ini dan sangat penting bagi Juventus, yang sempat mengalami kesulitan di Serie A menjelang laga-laga akhir pekan ini. Meski menang, Juventus masih tertinggal delapan poin dari pemuncak klasemen Inter dan Lazio yang berada di posisi kedua. Namun, berkat gol McKennie, jarak itu tidak sejauh yang mungkin terjadi.

    Sementara itu, Pulisic dan Milan juga sedang berupaya mengejar ketertinggalan. Bintang Amerika Serikat itu membantu upaya tersebut dengan mencetak gol pembuka dalam pertandingan melawan Udinese, Minggu. Gol itu tercipta melalui tiga tahap. Pertama, kecerdikan Pulisic dan Luka Modric memanfaatkan kelengahan Udinese setelah tendangan bebas diberikan. Kedua, sentuhan sempurna Pulisic saat menerima umpan lambung Modric. Lalu yang ketiga, penyelesaian akhir yang paling mudah di antara ketiganya.

    Itu menjadi hari yang baik bagi nama-nama besar USMNT di Serie A, juga bagi klub yang mereka bela.

  • Morris pimpin serangan saat Middlesbrough mengamuk

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    Action Plus

    Aidan Morris membantu Middlesbrough mengukuhkan posisinya di puncak klasemen Championship.

    Middlesbrough tampil dominan saat menghadapi Bolton Wanderers. Laga di kandang Bolton itu berakhir 5-1. Bagi para pendukung tuan rumah, hasil tersebut sulit diterima.

    Namun, bagi Middlesbrough, itu hari yang luar biasa, termasuk untuk para pemain Amerika Serikat di skuad mereka.

    Aidan Morris menjadi yang paling menonjol setelah mencetak gol pertama dari lima gol Middlesbrough. Ia juga mengendalikan permainan di lini tengah seperti yang kerap dilakukannya, memenangi keempat duelnya sekaligus mencatatkan kontribusi dalam bertahan. Tentu ia tidak sendirian. Rekannya di lini tengah, Sebastian Berhalter, juga tampil solid. Sementara itu, Max Arfsten mendapat kesempatan bermain selama 21 menit di akhir laga untuk turut menikmati kemenangan telak tersebut.

    Kemenangan ini menempatkan Middlesbrough di puncak klasemen Championship dengan keunggulan dua poin. Berkat skor telak itu, mereka juga memiliki keunggulan selisih gol yang lumayan. Middlesbrough tengah melaju mulus dan, pada Jumat, Morris menjadi pemain yang paling bersinar dari sudut pandang timnas Amerika Serikat.

  • Momen-momen yang mungkin Anda lewatkan

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    PsnewZ

    Tim Weah mencetak gol krusial bagi Marseille, sementara Tyler Adams dan Bournemouth menghajar Manchester United.

    + Tim Weah mencetak gol untuk membantu Marseille meraih kemenangan 4-3 atas Le Havre dalam laga yang berlangsung sengit.

    + Tyler Adams dan Bournemouth menghajar Manchester United 3-0, hasil yang memperpanjang krisis di Old Trafford.

    + Antonee Robinson bermain penuh selama 90 menit untuk membantu Fulham meraih kemenangan 1-0 di markas Coventry City.

    + Chris Richards bermain penuh selama 90 menit saat kesulitan Crystal Palace berlanjut dengan kekalahan 2-0 dari Newcastle.

    + Bayer Leverkusen menjalani hari yang buruk setelah kalah 3-0 dari Hoffenheim. Malik Tillman bermain selama 49 menit.

    + Gio Reyna dan Starsbourg juga kesulitan saat kalah 3-0 dari Rennes.

    + Sergino Dest dan PSV bermain imbang 1-1 melawan Feyenoord, hasil yang membuat persaingan gelar Eredivisie semakin menarik.

    + Brenden Aaronson dan Leeds United gagal mencetak gol yang mereka butuhkan saat bermain imbang 0-0 di markas Sunderland.

    + Cole Campbell bermain dalam delapan menit terakhir saat Elversberg kalah telak 4-0 dari RB Leipzig.

    + Mark McKenzie dan Toulouse menjaga gawang tetap tanpa kebobolan dalam hasil imbang 0-0 melawan Troyes.

    + George Campbell menjadi kapten West Brom saat bermain imbang 1-1 di markas Preston North End.

    + Jack McGlynn menjadi starter di sayap kanan Stoke, sementara Luca Bombino menjadi starter di posisi bek kiri. Keduanya bermain penuh selama 90 menit dalam hasil imbang 0-0 di kandang melawan Bristol City.

    + Santiago Castaneda bermain selama 90 menit dalam kemenangan 1-0 Paderborn atas Hamburg.

    + Charlie Kelman mencetak gol untuk Charlton, tetapi gol itu tidak cukup untuk menghindarkan mereka dari kekalahan 3-1 dari Norwich.

    + Cameron Carter-Vickers bermain dalam 17 menit terakhir saat Celtic menang 2-1 atas Hibernian.