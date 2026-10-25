Gol, gol, dan lebih banyak gol. Bagi para bintang timnas putra Amerika Serikat yang bermain di luar negeri, akhir pekan ini menghadirkan banyak gol.

Beberapa gol datang dari nama-nama yang sudah akrab, seperti Christian Pulisic, Weston McKennie, dan Tim Weah. Ketiganya membantu tim masing-masing meraih kemenangan meyakinkan di sejumlah liga top Eropa. Mereka sudah cukup lama bermain di level tersebut. Ini bukan akhir pekan pertama mereka menjadi sorotan berkat gol yang dicetak.

Namun, bagi satu bintang timnas AS, ini adalah kali pertama. Alex Freeman mencetak gol pertamanya di La Liga untuk membantu Villarreal meraih kemenangan. Yang mengejutkan, Freeman dan Weah bukan satu-satunya bek kanan yang mencetak gol. Joe Scally melanjutkan peningkatan kontribusinya dalam menyerang lewat penyelesaian paling indah pekan ini.

GOAL mengulas penampilan para pemain Amerika Serikat di luar negeri akhir pekan ini, dengan gol-gol yang tercipta di seantero Eropa menjadi sorotan utama...