Bagi beberapa bintang Tim Nasional Pria Amerika Serikat, akhir pekan ini adalah soal menjaga momentum tetap berjalan. Bagi yang lain, sekadar kembali bermain di lapangan sudah akan menjadi awal yang disambut baik.

Gio Reyna termasuk di antara mereka yang sedang tampil apik. Begitu juga sesama veteran Piala Dunia Ricardo Pepi dan Sergino Dest dari PSV. Jika Anda mencari wajah baru, Anda bisa berkenalan dengan Cole Campbell dari SV Elversberg, yang berharap bisa bermain cukup baik untuk masuk radar USMNT saat program itu memulai siklus Piala Dunia yang baru ini.

Meski begitu, ada sorotan yang tertuju pada para bintang dan, lebih spesifik lagi, absennya mereka. Mungkinkah kita akan melihat Folarin Balogun akhir pekan ini? Christian Pulisic, mungkin?

Tanpa berlama-lama lagi, inilah yang patut disimak saat GOAL mengulas alur cerita utama yang melibatkan para pemain Amerika Serikat di luar negeri akhir pekan ini.