Pemain Amerika di Luar Negeri: Gio Reyna, Sergino Dest, dan Ricardo Pepi sedang dalam performa apik, sementara semua mata tetap tertuju pada bintang USMNT Christian Pulisic
Bagi beberapa bintang Tim Nasional Pria Amerika Serikat, akhir pekan ini adalah soal menjaga momentum tetap berjalan. Bagi yang lain, sekadar kembali bermain di lapangan sudah akan menjadi awal yang disambut baik.
Gio Reyna termasuk di antara mereka yang sedang tampil apik. Begitu juga sesama veteran Piala Dunia Ricardo Pepi dan Sergino Dest dari PSV. Jika Anda mencari wajah baru, Anda bisa berkenalan dengan Cole Campbell dari SV Elversberg, yang berharap bisa bermain cukup baik untuk masuk radar USMNT saat program itu memulai siklus Piala Dunia yang baru ini.
Meski begitu, ada sorotan yang tertuju pada para bintang dan, lebih spesifik lagi, absennya mereka. Mungkinkah kita akan melihat Folarin Balogun akhir pekan ini? Christian Pulisic, mungkin?
Tanpa berlama-lama lagi, inilah yang patut disimak saat GOAL mengulas alur cerita utama yang melibatkan para pemain Amerika Serikat di luar negeri akhir pekan ini.
Reyna dan Strasbourg menghadapi Monaco milik Balogun
USMNT memiliki seorang penyerang yang sedang bersinar di Ligue 1. Hanya saja, penyerang itu bukan sosok yang biasa dilihat semua orang melakukan hal tersebut.
Akhir pekan ini, ada sedikit kemungkinan bahwa penyerang terbaru USMNT di Ligue 1, Gio Reyna, bisa berhadapan dengan yang paling mapan, Folarin Balogun, ketika Strasbourg menghadapi Monaco. Tentu saja, semuanya bergantung pada status Balogun, yang, jika dikatakan secara halus, masih sedikit belum pasti.
Sang striker, tentu saja, sempat mendekati kepindahan ke Everton sebelum mundur dari kesepakatan pada saat-saat terakhir. Keputusannya membuat semua pihak kelabakan, termasuk Monaco, yang sudah merencanakan kehidupan tanpa bintang USMNT tersebut. Akibatnya, Balogun dicoret dari daftar skuad Conference League tim. Cedera membuatnya menepi di Ligue 1, sementara itu, dan laporan dari Prancis menyebut bahwa, meski sudah kembali berlatih, Balogun tampaknya tidak mungkin bermain akhir pekan ini.
Sementara itu, Reyna hampir pasti akan bermain. Ia tampil gemilang pekan lalu dalam kemenangan 6-2 atas Troyes, dengan mencetak gol pertamanya untuk klub barunya. Gelandang Strasbourg itu sedang membangun kebugaran dan kepercayaan diri, dua hal yang sangat kurang ia miliki dalam beberapa tahun terakhir. Jadi, satu lagi penampilan bagus melawan Monaco akan menjadi dorongan besar baginya, terutama karena jeda internasional juga sudah di depan mata.
Campbell menghadapi Bayern
Setelah muncul sebagai bintang yang sedang naik daun bersama Borussia Dortmund, pamor Cole Campbell sedikit meredup dalam beberapa tahun terakhir. Musim ini ia memulai proses kebangkitannya di Elversberg, dan ia memulainya dengan baik, mencetak satu gol sembari membantu klub barunya membuka musim dengan tiga kemenangan beruntun, termasuk dua di Bundesliga melawan tim papan atas yang sudah mapan.
Namun, menyebut lawan akhir pekan ini sebagai "tim papan atas yang sudah mapan" justru terasa meremehkan. Pasalnya, akhir pekan ini Campbell dan Elversberg akan menghadapi Bayern Munich.
Tentu saja, Bayern tetap menjadi tolok ukur seiring mereka melanjutkan dominasinya di Bundesliga. Namun, setelah dua pertandingan, mereka justru berada di bawah Elversberg dalam klasemen. Akan bodoh jika bertaruh bahwa itu akan bertahan lebih lama, tetapi jika Campbell dan kawan-kawan entah bagaimana bisa meraih hasil akhir pekan ini, hal itu akan sangat berarti bagi kepercayaan diri klub promosi.
Bagi Campbell, ini adalah ujian yang sangat personal. Sebagai pemain dengan potensi besar tetapi sejauh ini hanya memiliki sedikit momen ketika potensi itu benar-benar terlihat, ini adalah sebuah peluang. Tidak ada tim yang lebih baik untuk membuktikan diri selain Bayern dan, meski ini tantangan yang sulit, hal itu bukan mustahil.
Pemantauan terhadap Pulisic berlanjut
Kita sudah melihat Christian Pulisic berada di bangku cadangan AC Milan musim ini, tetapi kita belum melihatnya di lapangan. Mungkinkah akhir pekan ini menjadi momen ia menjalani comeback besarnya?
Pada Sabtu, Milan dijadwalkan menghadapi Lazio dan, setelah hampir sebulan berlatih bersama tim, tampaknya Pulisic sudah cukup bugar untuk kembali bergabung dengan rekan setimnya di USMNT, Yunus Musah, di skuad Milan. Laporan dari Italia menyebut Pulisic bisa mencatatkan penampilan pertamanya musim ini pada akhir pekan ini dan, jika itu terjadi, itu akan menjadi laga pertamanya sejak kekalahan USMNT dari Belgia pada Juli.
Sepanjang musim panas dan awal musim gugur, pelatih Milan Ruben Amorim terus melontarkan pujian untuk Pulisic, tetapi ia belum juga benar-benar memainkannya saat klub secara bertahap mengembalikannya setelah cedera yang dialaminya pada musim panas. Namun, kembalinya dia sangat dinantikan karena, jika Pulisic berada dalam performa terbaiknya, dia tetap merupakan pemain yang membawa Milan ke level berbeda.
Berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk kembali ke performa terbaik? Itulah pertanyaan besarnya, dan meski hampir pasti itu tidak akan terjadi akhir pekan ini, ini bisa menjadi awal.
PSV berupaya menjaga momentum tetap hidupDeFodi Images
PSV sedang dalam periode yang bagus. Kondisinya bahkan lebih baik lagi bagi para pemain Amerika Serikat di PSV.
Ricardo Pepi dan Sergino Dest memulai musim ini dengan panas, dan mereka akan berusaha melanjutkan start itu akhir pekan ini saat menghadapi Sparta Rotterdam.
Dest mungkin adalah pemain USMNT yang paling sedang on fire saat ini, dan itu berlanjut dengan gol pada Kamis dalam hasil imbang Liga Champions melawan Shakhtar Donetsk. Berkat gol itu, Dest kini mengoleksi tiga gol dan dua assist dalam lima pertandingan pertamanya di semua kompetisi. Bahkan untuk pemain dengan kemampuan menyerang seperti Dest, itu adalah catatan yang luar biasa untuk seorang bek sayap.
Pepi juga tak boleh diabaikan. Dia juga sudah mencetak tiga gol musim ini dan tampak berada di jalur untuk menjalani kampanye besar lainnya di Eredivisie. Ekspektasi, tentu saja, tinggi untuk Pepi dan PSV, tetapi musim ini bisa menjadi tantangan dengan AZ Alkmaar mengawali musim dengan kuat dan Feyenoord juga ikut bersaing setelah lima pertandingan.
Namun, Pepi dan Dest sedang dalam performa bagus, yang menjadi kabar baik bagi USMNT dengan jeda internasional yang semakin dekat, tetapi menjadi kabar yang bahkan lebih baik bagi PSV saat mereka berusaha melaju lebih awal menuju gelar lain.