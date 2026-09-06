Jendela transfer telah ditutup, dan itu menjadi periode yang penuh peristiwa bagi para anggota tim nasional pria Amerika Serikat. Namun kini, baik atau buruk, para pemain berada di tempat mereka masing-masing, dan beberapa bintang Amerika dengan klub baru maupun lama mereka memberi pernyataan pada laga pertama setelah penutupan jendela transfer.

Tiga anggota tim Piala Dunia musim panas ini berhasil mencetak gol akhir pekan ini. Ricardo Pepi terus melakukan apa yang selalu ia lakukan. Gio Reyna kembali memperlihatkan sekilas talenta yang membuat begitu banyak orang tetap percaya kepadanya meski beberapa tahun terakhir berjalan sulit. Lalu ada Joe Scally, pencetak gol yang tak terduga, yang memberi klub yang mungkin sempat bersedia melepasnya musim panas ini alasan untuk senang ia bertahan.

Meski begitu, cedera membuat Christian Pulisic dan Weston McKennie absen dari salah satu duel paling bergengsi yang mempertemukan pemain-pemain Amerika di Eropa, meski Juventus dan Milan tetap menyajikan banyak drama tanpa kehadiran mereka.

GOAL mengulas alur cerita tersebut dan lainnya dalam edisi terbaru Americans Abroad...



