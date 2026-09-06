Pemain Amerika di luar negeri: Gio Reyna buka rekening gol di Ligue 1 saat Ricardo Pepi dan Joe Scally mencetak gol, sementara penantian kembalinya Christian Pulisic ke AC Milan terus berlanjut
Jendela transfer telah ditutup, dan itu menjadi periode yang penuh peristiwa bagi para anggota tim nasional pria Amerika Serikat. Namun kini, baik atau buruk, para pemain berada di tempat mereka masing-masing, dan beberapa bintang Amerika dengan klub baru maupun lama mereka memberi pernyataan pada laga pertama setelah penutupan jendela transfer.
Tiga anggota tim Piala Dunia musim panas ini berhasil mencetak gol akhir pekan ini. Ricardo Pepi terus melakukan apa yang selalu ia lakukan. Gio Reyna kembali memperlihatkan sekilas talenta yang membuat begitu banyak orang tetap percaya kepadanya meski beberapa tahun terakhir berjalan sulit. Lalu ada Joe Scally, pencetak gol yang tak terduga, yang memberi klub yang mungkin sempat bersedia melepasnya musim panas ini alasan untuk senang ia bertahan.
Meski begitu, cedera membuat Christian Pulisic dan Weston McKennie absen dari salah satu duel paling bergengsi yang mempertemukan pemain-pemain Amerika di Eropa, meski Juventus dan Milan tetap menyajikan banyak drama tanpa kehadiran mereka.
GOAL mengulas alur cerita tersebut dan lainnya dalam edisi terbaru Americans Abroad...
Reyna cetak gol pertamanya di Ligue 1
Reyna akhirnya pecah telur.
Baru tampil untuk ketiga kalinya bersama klub barunya, Strasbourg, Reyna mencetak gol pertama dalam karier Ligue 1-nya saat timnya menghancurkan Troyes 6-2 di stadion mereka sendiri. Gol itu memang tidak terlalu besar pengaruhnya terhadap hasil akhir, tetapi sangat berarti bagi Reyna, yang terus menjalani proses untuk mengembalikan karier klubnya ke jalur yang benar.
Dia mengawali dengan baik dalam hal itu. Setelah tampil singkat pada laga pembuka musim melawan Marseille, dia tampil solid pada penampilan perdananya sebagai starter saat menghadapi Lens, dengan menyelesaikan 92 persen operannya sambil menciptakan tiga peluang. Akhir pekan ini melawan Troyes, dia mencetak golnya dan juga menuntaskan 18 dari 21 operan serta melepaskan dua tembakan tepat sasaran.
Memang masih terlalu dini, tetapi Reyna jelas mampu menciptakan peluang di Ligue 1. Musim masih panjang, dan tantangan terbesar Reyna biasanya adalah kebugarannya sendiri. Namun, jika dia bisa tetap bugar, pertandingan-pertandingan awal ini menunjukkan bahwa dia adalah pemain yang bisa memberi dampak di liga Prancis.
Pepi mencetak gol saat PSV terus melaju
Semua berjalan baik untuk PSV, dan semua juga baik-baik saja bagi Ricardo Pepi soal urusan gol.
Berkat golnya lima menit setelah kick-off dalam kemenangan 3-1 atas Ajax pada Sabtu, Pepi kini sudah mencetak tiga gol dalam empat pertandingan terakhirnya. Dengan gol-gol itu, PSV kini mencatat empat kemenangan beruntun dengan agregat skor 16-4. Musim ini masih panjang, tetapi PSV terlihat seperti tim yang ingin dan mampu kembali melesat meninggalkan para rivalnya di liga, terutama jika mereka bisa menjaga Pepi terus mencetak gol dengan laju seperti ini.
Pertanyaannya, seperti biasa, adalah apakah Pepi akan tetap terlibat sepanjang itu semua. Rumor transfer sudah ramai beredar selama beberapa tahun terakhir. Mungkinkah ini menjadi musim ketika ia benar-benar pindah?
Itu tidak akan terjadi setidaknya sampai Januari, dan Pepi bisa saja sudah mengoleksi dua digit gol pada saat itu jika beberapa musim terakhir bisa dijadikan acuan.
Tak ada Pulisic atau McKennie saat Milan dan Juve bermain imbang
Saat Milan dan Juventus bertemu, perhatian Amerika biasanya tertuju pada satu bintang di masing-masing kubu. Sayangnya, tidak ada Weston McKennie dalam skuad Juve. Christian Pulisic ada dalam tim, tetapi dia tidak bermain. Maka, Yunus Musah yang harus mengusung panji USMNT, dan ia melakukannya dalam pertandingan ketika tidak ada yang mampu memisahkan dua raksasa Serie A tersebut.
Pada akhirnya, laga berakhir 1-1 berkat gol Juve pada detik-detik terakhir. Milan sebenarnya sudah memegang hasil, dengan Musah menjalankan perannya di lini tengah bersama Luka Modric. Namun, mereka membuangnya lewat situasi bola mati di akhir laga, membuat tim tamu bertanya-tanya bagaimana hasil itu bisa lepas, sementara tuan rumah merayakan hasil imbang yang tampak begitu tidak mungkin.
Banyak penggemar Amerika mungkin tidak terlalu peduli dengan hasilnya dan lebih memperhatikan mereka yang tidak ambil bagian di dalamnya. McKennie memang diperkirakan absen karena sedang mengalami cedera otot. Sementara itu, Pulisic berada di bangku cadangan untuk ketiga kalinya musim ini tetapi belum juga tampil di lapangan. Milan jelas sedang memulihkannya secara bertahap setelah cedera Piala Dunia yang dialaminya. Kapan dia benar-benar siap masih belum jelas.
Mungkin pekan depan akan menjadi momennya bagi keduanya. Namun untuk saat ini, penggemar Amerika harus menelan kekecewaan setelah satu dari dua pertemuan tahunan antara dua pemain terbaik USMNT tetap berlangsung tanpa keduanya berada di lapangan.
Scally mencetak gol dalam kekalahan Gladbach yang berlangsung sengit
Pembicaraan di Borussia Monchengladbach pada musim panas ini adalah bahwa Joe Scally, seperti Gio Reyna, mungkin akan hengkang. Itu tidak terjadi dan, hanya beberapa hari setelah tenggat waktu transfer, Scally memberikan bukti bahwa mempertahankannya mungkin merupakan pilihan yang bagus.
Pada Sabtu, Gladbach kalah 4-3 dalam laga thriller melawan Elversberg. Namun, Scally menjadi salah satu dari tiga pencetak gol setelah mencetak gol yang baru keenam dalam kariernya. Gol itu tercipta pada menit ke-56, memberi Gladbach keunggulan 3-1. Tak lama setelah skor menjadi 3-2, Scally ditarik keluar, dan ia hanya bisa menyaksikan golnya berubah dari penentu kemenangan menjadi sekadar catatan saat Elversberg mencetak dua gol dalam 10 menit terakhir untuk memenangi pertandingan.
Scally memang tidak sempurna dalam bertahan, karena ia melakukan kesalahan yang berujung pada salah satu gol lawan. Namun, kritik terhadapnya selalu soal kontribusi menyerang. Bek sayap modern harus memberi sesuatu saat menguasai bola, dan Scally tidak selalu menunjukkan bahwa ia bisa melakukan itu di level tertinggi. Namun, ia melakukannya akhir pekan ini, dan ia berharap itu bisa menjadi pijakan untuk membangun momentum saat berusaha mengukuhkan tempatnya di klub.
Momen yang mungkin Anda lewatkan
+ Setelah sepekan penuh kekacauan transfer, Folarin Balogun tidak masuk skuad saat Monaco bangkit untuk menang 2-1 atas Paris Saint-Germain.
+ Sebastian Berhalter, Aidan Morris, dan Max Arfsten semuanya menjadi starter, sementara Rokas Pukstas masuk dari bangku cadangan untuk menjalani debutnya dalam kemenangan 1-0 Middlesbrough atas Queens Park Rangers.
+ Gianluca Busio mencatatkan satu assist untuk Venezia, tetapi itu tidak cukup saat mereka kalah 3-2 dari Frosinone.
+ Chris Richards memenangkan duel sesama pemain Amerika atas Antonee Robinson saat Crystal Palace mengalahkan Fulham 3-2.
+ Noahkai Banks tampil solid untuk Augsburg dalam kemenangan 4-1 atas Eintracht Frankfurt.
+ Jack McGlynn menjalani debutnya bersama Stoke City dengan tampil dari bangku cadangan dalam kemenangan telak 4-0 atas Charlton Athletic.
+ Tim Weah menjadi kapten Marseille, yang dibuat tak berdaya oleh hat-trick Lassine Sinayoko dalam kemenangan 3-2 Paris FC.
+ Tanner Tessmann masuk dari bangku cadangan pada menit ke-76 dalam kemenangan 3-1 Lyon atas Auxerre.
+ Kiper Lyngby, Diego Kochen, melakukan empat penyelamatan untuk mencatatkan clean sheet di kandang Viborg.
+ Tyler Adams mengendalikan permainan di lini tengah, tetapi Bournemouth harus puas dengan hasil imbang 2-2 melawan Newcastle.
+ Brenden Aaronson masuk dari bangku cadangan pada menit ke-62 dalam hasil imbang 1-1 Leeds melawan Brighton.
+ Johnny Cardoso tampil singkat di akhir laga untuk Atletico Madrid saat mereka dikejutkan dalam kekalahan 3-0 dari Athletic Bilbao.
+ Alex Freeman bermain penuh 90 menit dalam kekalahan 3-2 Villarreal dari Deportivo La Coruña.
+ George Campbell membantu West Brom menjaga clean sheet dalam kemenangan 1-0 atas Watford.
+ John Tolkin bermain 63 menit dalam hasil imbang 2-2 Holstein Kiel melawan FC Nurnberg.
+ Auston Trusty dan Cameron Carter-Vickers menjadi starter di jantung pertahanan untuk membantu Celtic meraih kemenangan 2-1 atas St. Mirren.
+ Caleb Wiley bermain 59 menit dalam kemenangan 2-1 Preston atas Blackburn Rovers.
+ Malik Tillman bermain 67 menit dalam kemenangan telak 4-0 Bayer Leverkusen atas Union Berlin.