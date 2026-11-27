Ketika penggemar sepak bola Amerika mulai pulih dari rasa kantuk akibat menyantap kalkun, masih ada sajian lain yang patut mereka syukuri . Akhir pekan ini padat bagi para pemain Amerika di luar negeri, dan menjadi istimewa karena sejumlah bintang tim nasional putra Amerika Serikat akan saling berhadapan.

Di beberapa liga papan atas dunia, bintang sepak bola Amerika masa kini dan masa depan akan berduel untuk mengawali periode liburan yang sibuk. Akhir pekan ini, rekan setim di tim nasional akan menjadi lawan, teman akan menjadi rival, dan para pemain Amerika berkesempatan memberi dampak dalam sejumlah pertandingan besar di Eropa.

Dengan itu, GOAL menyoroti duel-duel besar antarpemain Amerika yang akan berlangsung akhir pekan ini.