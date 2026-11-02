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Americans Abroad 1-1GOAL

Pemain Amerika di luar negeri: Christian Pulisic rayakan kesepakatan baru dengan AC Milan lewat gol derbi, Folarin Balogun kembali mencetak gol

Christian Pulisic merayakan kesepakatan barunya dengan AC Milan lewat gol dalam laga derbi, sementara Folarin Balogun dan Ricardo Pepi kembali mencetak gol. Cole Campbell juga mencetak gol spektakuler.

Ryan Tolmich
Diterjemahkan oleh

  • Kemenangan derbi, pemain yang kembali dari cedera, dan sederet gol. Akhir pekan ini berlangsung sangat sukses bagi banyak bintang utama timnas putra Amerika Serikat yang berkiprah di Eropa.

    Christian Pulisic kembali menjadi sorotan, seperti yang sering terjadi, setelah mencetak gol dalam kemenangan AC Milan atas rivalnya, Inter. Namun, ia bukan satu-satunya pemain Amerika Serikat yang mencetak gol. Para pemain muda yang tengah menanjak, Sebastian Berhalter, Jack McGlynn, dan Cole Campbell, juga menjebol gawang lawan. Gol Campbell sejauh ini menjadi yang paling indah pada akhir pekan ini.

    Sementara itu, Ricardo Pepi juga mencetak gol saat kembali bermain setelah absen selama enam pekan akibat cedera. Setelah melewatkan pemusatan latihan terbaru USMNT, Pepi menandai kembalinya dengan sebuah gol. Ia langsung melanjutkan kebiasaannya: mencetak gol.

    Folarin Balogun juga mencetak gol. Ia pun jarang bermain, terutama karena situasinya di Monaco. Mungkinkah golnya melawan Paris FC pada hari Minggu mengubah keadaan itu? Jika demikian, USMNT akan diuntungkan.

    GOAL menilik penampilan para pemain Amerika Serikat yang berkiprah di luar negeri pada akhir pekan ini...

  • San Siro adalah rumah bagi Pulisic, dan Milan berwarna merah

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    Buzzi

    Bintang timnas Amerika Serikat mencetak gol krusial dalam salah satu rivalitas terbesar di sepakbola.

    Pada Minggu, Pulisic mengunggah postingan baru di Instagram. Bagian pertama keterangannya berbunyi, "Milan berwarna merah." Ia memastikan hal itu pada Sabtu dengan mencetak gol pembuka dalam kemenangan 3-1 atas rivalnya, Inter Milan, yang menentukan arah musim.

    Bagian kedua keterangannya berbunyi, "Milan adalah rumah saya." Klub tentu senang Milan tetap menjadi rumahnya setelah penampilannya dalam kemenangan derbi tersebut.

    Baru saja menandatangani kontrak baru yang akan membuatnya bertahan di AC Milan hingga 2031, Pulisic mencetak gol saat derbi Sabtu baru berjalan empat menit. Itu bukan gol yang biasa ia cetak. Pemain yang lebih dikenal karena kemampuannya mengolah bola dengan kaki itu justru mencetak gol lewat sundulan yang diarahkan dengan sempurna. Gol Pulisic menjadi awal yang menentukan, dan Milan tak mengendur setelahnya. Berkat kemenangan itu, mereka meraih tiga poin penuh.

    Tiga poin itu sangat penting. Kemenangan tersebut bukan hanya mengakhiri awal musim Inter tanpa kekalahan, tetapi juga membawa Milan kembali ke persaingan. Mereka masih mengejar dari posisi kelima, tetapi perebutan Scudetto terasa terbuka lebar. Milan kembali menjadi bagian dari persaingan itu. Mereka membutuhkan Pulisic agar tetap demikian, dan penampilannya pada Sabtu mengingatkan bahwa ia masih bisa diandalkan di momen-momen besar.

  • Balogun mencetak golnya

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    PRESSE SPORTS

    Folarin Balogun kembali mencetak gol saat Monaco kalah 1-3 dari Paris FC, setelah melalui periode sulit menyusul kegagalan kepindahannya ke Everton.

    Beberapa bulan terakhir terasa berat bagi Balogun. Setelah transfernya ke Everton gagal pada menit-menit terakhir, tak ada yang berjalan sesuai harapan bagi penyerang timnas Amerika Serikat itu. Hingga akhirnya, pada Minggu, ia mencetak gol yang telah lama dinantikan.

    Balogun mencetak gol hiburan saat Monaco kalah 1-3 dari Paris FC, tetapi bagi sang penyerang, gol itu tentu terasa lebih dari sekadar hiburan. Sejak saga transfernya, ia nyaris tak bermain, dengan total hanya 71 menit sebelum laga pada Minggu. Ia diberi kesempatan bermain 45 menit melawan Paris FC dan memanfaatkannya sebaik mungkin, menunjukkan mengapa Everton semula siap mengeluarkan dana besar untuknya.

    Satu gol tidak menyelesaikan segalanya, tetapi jelas membantu. Akankah gol itu membuatnya mendapat lebih banyak waktu bermain bersama Monaco? Atau bisakah ia bergabung dengan klub yang dapat memanfaatkan jasanya pada Januari? Itulah targetnya. Beberapa bulan terakhir memang membuat frustrasi, tetapi gol pada Minggu menjadi pengingat akan kemampuan Balogun ketika mendapat kesempatan.

  • McGlynn dan Berhalter Bersinar di Championship

    Stoke City v Preston North End - Sky Bet Championship 2026/27
    Getty Images Sport

    Jack McGlynn dan Sebastian Berhalter masing-masing mencetak gol dan menyumbang assist pada akhir pekan, melanjutkan awal kiprah mereka yang impresif di Championship.

    Akhir pekan yang luar biasa bagi para gelandang asal Amerika Serikat di Championship.

    Jack McGlynn kembali mencetak gol untuk Stoke City. Ia mencetak gol pengunci kemenangan 2-0 atas Preston North End. Selain mencetak gol, ia juga memberi assist untuk gol pembuka Ben Wilmot dan dinobatkan sebagai pemain terbaik dalam pertandingan tersebut. Mantan gelandang Houston Dynamo yang terus tampil cemerlang sebagai pemain sayap kanan Stoke itu kini mengoleksi tiga gol dan dua assist dalam 616 menit bermain di Championship musim ini.

    Namun, ia bukan satu-satunya pendatang baru asal Amerika Serikat yang mencetak gol di Championship akhir pekan ini. Sebastian Berhalter juga menyumbang satu gol dan satu assist saat Middlesbrough menghajar Charlton Athletic 3-0. Mantan pemain Vancouver Whitecaps itu tampil impresif dalam kemenangan tersebut dengan menciptakan enam peluang, terbanyak di antara semua pemain dalam pertandingan. Berkat kontribusinya, Berhalter juga kini mengoleksi tiga gol dan dua assist di Championship.

    Kedua gelandang muda itu pindah ke Eropa pada musim panas ini dan sama-sama beradaptasi tanpa kesulitan. Berhalter dan Middlesbrough saat ini memimpin klasemen, sementara McGlynn dan Stoke juga bersaing dalam perebutan tiket promosi. Jika terus bermain di level ini, keduanya tidak akan lama berada di divisi kedua Inggris.

  • Pepi kembali dengan satu gol dan satu assist

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    ANP

    Ricardo Pepi mencetak gol dan memberikan assist dalam penampilan perdananya setelah pulih dari cedera, saat PSV menang telak 7-0 atas Willem II.

    Pepi kembali. Kepulangannya tentu patut dirayakan, dan PSV memastikan ada banyak alasan untuk berpesta.

    PSV menghancurkan Willem II 7-0 di kandang dalam laga Eredivisie pada Sabtu, hasil yang mendongkrak selisih gol mereka. Pepi turut berkontribusi dengan mencetak gol dan memberikan assist setelah masuk dari bangku cadangan, meski hanya bermain 30 menit. Rekan senegaranya asal Amerika Serikat, Sergino Dest, juga menyumbang satu assist.

    Namun, sorotan utama tertuju kepada Pepi. Sebelum kembali bermain pada Sabtu, ia absen karena cedera sejak 20 September. Ia juga belum mencetak gol sejak 5 September. Secara umum, cedera menjadi satu-satunya hal yang mampu menghambat Pepi. Namun, setiap kali kembali, ia tampak bertekad mengejar waktu yang hilang.

    Kita akan melihat bagaimana ia melakukannya kali ini. PSV dan timnas putra Amerika Serikat tentu senang melihatnya kembali bermain sekaligus kembali mencetak gol.

  • Campbell cetak gol spektakuler untuk Elversberg

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    Eibner

    Winger muda asal Amerika itu mencetak gol lewat tendangan voli yang luar biasa.

    Awal musim Cole Campbell yang gemilang bersama Elversberg membawanya masuk dalam radar timnas Amerika Serikat. Gol seperti yang ia cetak akhir pekan ini akan membuatnya tetap diperhitungkan.

    Winger muda itu mencetak gol spektakuler pada Jumat untuk melengkapi kemenangan 4-1 atas Mainz. Menerima bola di kotak penalti, Campbell mencungkilnya ke udara sebelum menyambar dengan tendangan voli bergaya gunting yang keras ke gawang. Tekniknya sempurna, terutama bagi pemain yang lebih dikenal karena kemampuan atletiknya di sisi lapangan.

    Itu merupakan gol kedua Campbell musim ini dan yang pertama sejak 29 Agustus. Gol tersebut juga datang saat Elversberg sedang mengalami penurunan performa. Klub itu kesulitan di Bundesliga sebelum tersingkir dari DFB-Pokal oleh Darmstadt pada pertengahan pekan. Meski begitu, Elversberg berada di posisi ketujuh Bundesliga dan benar-benar bersaing memperebutkan tempat di kompetisi Eropa, pencapaian yang tentu mengejutkan bagi tim promosi.

    Campbell dan Elversberg tentu akan menghadapi tantangan dalam proses perkembangan mereka musim ini. Namun, akhir pekan ini menjadi momen istimewa bagi pemain dan klub tersebut, terutama berkat penyelesaian akhir yang luar biasa itu.

  • Momen-momen yang mungkin Anda lewatkan

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    Focus Images

    Adams dan Bournemouth terus melaju, sementara Robinson dan Fulham meraih satu poin yang sangat dibutuhkan.

    + Tyler Adams dan Bournemouth melanjutkan tren positif mereka dengan kemenangan 2-0 atas Leeds. Brenden Aaronson masuk sebagai pemain pengganti dalam kekalahan tersebut.

    + Kesulitan Crystal Palace berlanjut setelah kalah 2-0 dari Tottenham. Chris Richards bermain penuh selama 90 menit untuk Palace, yang harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-13.

    + Antonee Robinson dan Fulham menjalani awal musim yang sulit, tetapi satu poin dari hasil imbang 1-1 di markas Aston Villa akan membantu mereka membangun momentum.

    + Gio Reyna bermain selama 66 menit dalam kemenangan telak 5-1 atas Auxerre.

    + Tanner Tessmann tampil apik untuk Lyon dan bermain penuh selama 90 menit dalam kemenangan 2-0 atas Angers.

    + Malik Tillman bermain selama 15 menit, tetapi pertandingan sudah sulit diselamatkan saat Bayer Leverkusen kalah 4-2 dari Stuttgart.

    + Gelandang Venezia Gianluca Busio bermain selama 55 menit dalam kekalahan 1-0 dari Como.

    + Joe Scally gagal menambah koleksi golnya saat Borussia Monchengladbach harus puas bermain imbang tanpa gol melawan Santiago Castañeda dan Paderborn.

    + Alex Freeman masuk sebagai pemain pengganti dan bermain selama 10 menit dalam kekalahan 1-0 Villarreal dari Espanyol.

    + Diego Kochen melakukan empat penyelamatan untuk membantu Lyngby meraih kemenangan 2-1 atas Randers.

    + Bryan Reynolds bermain pada babak kedua saat Rennes kalah 4-2 dari Nice.

    + George Campbell dan West Brom meraih kemenangan 3-1 dalam lawatan mereka ke markas West Ham.

    + Weston McKennie tampil sebagai starter dan bermain satu babak untuk Juventus dalam kemenangan 2-0 mereka sebelum dilaporkan ditarik keluar karena cedera otot adduktor.