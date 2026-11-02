Kemenangan derbi, pemain yang kembali dari cedera, dan sederet gol. Akhir pekan ini berlangsung sangat sukses bagi banyak bintang utama timnas putra Amerika Serikat yang berkiprah di Eropa.

Christian Pulisic kembali menjadi sorotan, seperti yang sering terjadi, setelah mencetak gol dalam kemenangan AC Milan atas rivalnya, Inter. Namun, ia bukan satu-satunya pemain Amerika Serikat yang mencetak gol. Para pemain muda yang tengah menanjak, Sebastian Berhalter, Jack McGlynn, dan Cole Campbell, juga menjebol gawang lawan. Gol Campbell sejauh ini menjadi yang paling indah pada akhir pekan ini.

Sementara itu, Ricardo Pepi juga mencetak gol saat kembali bermain setelah absen selama enam pekan akibat cedera. Setelah melewatkan pemusatan latihan terbaru USMNT, Pepi menandai kembalinya dengan sebuah gol. Ia langsung melanjutkan kebiasaannya: mencetak gol.

Folarin Balogun juga mencetak gol. Ia pun jarang bermain, terutama karena situasinya di Monaco. Mungkinkah golnya melawan Paris FC pada hari Minggu mengubah keadaan itu? Jika demikian, USMNT akan diuntungkan.

GOAL menilik penampilan para pemain Amerika Serikat yang berkiprah di luar negeri pada akhir pekan ini...