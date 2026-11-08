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Americans Abroad 1-1 GOAL

Pemain Amerika di luar negeri: Christian Pulisic kembali mencetak gol, Gio Reyna diterpa masalah cedera, dan Joe Scally menjawab keputusan timnas AS tak memanggilnya

Gol-gol dari para bintang Amerika tercipta di Italia, Prancis, Inggris, dan Jerman menjelang jeda internasional terakhir pada 2026.

Ryan Tolmich
Diterjemahkan oleh

  • Sebelum para bintang utama tim nasional putra Amerika Serikat menaiki penerbangan melintasi Atlantik untuk pulang dan mengikuti Liga Negara CONCACAF, mereka masih harus menjalani satu akhir pekan terakhir bersama klub. Christian Pulisic menuntaskan tugasnya dengan mencetak gol kemenangan AC Milan atas Genoa, gol ketiganya dalam empat penampilan terakhir di Serie A.

    Namun, tidak semua pencetak gol akan ikut pulang. Gio Reyna mencetak gol untuk Strasbourg sebelum cedera membuatnya absen dari pertandingan mendatang melawan Haiti. Penggantinya, Jack McGlynn, mencetak gol dalam tiga pertandingan berturut-turut bersama Stoke, sehingga Mauricio Pochettino memiliki opsi lain yang tengah tampil tajam.

    Sementara itu, Joe Scally memberikan respons tepat waktu atas keputusan tidak memanggilnya ke timnas Amerika Serikat dengan mencetak gol keempatnya musim ini untuk Gladbach. Bahkan, beberapa pemain yang tidak ikut pulang pun menunjukkan bahwa mereka layak dipertimbangkan.

  • Pulisic kembali mencetak gol untuk Milan

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    LaPresse

    Christian Pulisic akan kembali memperkuat timnas Amerika Serikat dengan bekal tiga gol dalam empat penampilan terakhirnya di Serie A setelah mencetak gol kemenangan AC Milan atas Genoa.

    Pulisic bukan sekadar kembali memperkuat timnas putra Amerika Serikat pekan ini; ia kembali dalam performa bagus.

    Bintang AC Milan itu kembali mencetak gol akhir pekan ini, kali ini menjadi gol penentu kemenangan timnya 2-1 atas Genoa. Gol Pulisic pada menit ke-19 berawal dari kesalahan Genoa yang dimanfaatkan Goncalo Ramos. Penyerang asal Portugal itu tanpa ragu mengoper bola kepada Pulisic, yang mengontrolnya sebelum melepaskan tembakan ke gawang.

    Itu merupakan gol keempat Pulisic musim ini dan gol ketiganya sejak 25 Oktober, seiring performanya bersama Milan yang terus membaik. Ia kini mencetak gol dalam tiga dari empat penampilan terakhirnya di Serie A, serta dalam tiga pertandingan terakhirnya sebagai starter. Pulisic mengawali musim dengan absen karena cedera, tetapi kini ia sudah kembali.

    Masih harus dilihat apakah performa itu akan berlanjut bersama timnas putra AS. Pulisic tentu berharap demikian saat ia berupaya memulai lembaran baru dalam siklus Piala Dunia 2030.

  • Reyna dan McKenzie sama-sama mencetak gol saat nasib timnas putra AS berubah

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    ZUMA Press Wire

    Dua pemain asal Amerika Serikat mencetak gol, tetapi keduanya pulang dengan perasaan berbeda seusai pertandingan.

    Laga Strasbourg melawan Toulouse menyajikan banyak cerita terkait timnas Amerika Serikat. Pada awal akhir pekan, salah satu tim memiliki pemain yang akan bergabung ke pemusatan latihan timnas Amerika Serikat, sementara tim lainnya tidak. Seusai pertandingan, situasinya berbalik meski kedua pemain tersebut sama-sama mencetak gol.

    Reyna dan Mark McKenzie sama-sama mencetak gol, tetapi McKenzie yang meraih kemenangan saat Toulouse menang 3-1. Nasib buruk Reyna bertambah ketika ia harus meninggalkan pertandingan karena cedera, hanya tiga menit setelah mencetak gol pada menit ke-67. Akibatnya, gelandang itu harus mundur dari pemusatan latihan timnas Amerika Serikat, dan Jack McGlynn ditunjuk sebagai penggantinya.

    Sementara itu, McKenzie mencetak gol 10 menit sebelum Reyna dan membantu timnya meraih kemenangan. Sebelum laga dimulai, McKenzie juga mengetahui bahwa ia akan berangkat ke Amerika Serikat untuk menggantikan George Campbell yang cedera. Ini menjadi akhir pekan yang nyaris sempurna bagi McKenzie, yang kini ingin membawa momentum tersebut saat mendapat kesempatan penting bersama timnas Amerika Serikat.

    Reyna tidak akan mendapat kesempatan itu, tetapi kemundurannya bisa menjadi peluang bagi McGlynn.

  • McGlynn tunjukkan mengapa ia layak dipanggil ke timnas Amerika Serikat

    Portsmouth v Stoke City - Sky Bet Championship 2026/27
    Getty Images Sport

    Gelandang itu terus mencetak gol pada musim pertamanya di Inggris.

    Pochettino tentu tak perlu waktu lama untuk menentukan pengganti Reyna yang cedera. Apalagi, McGlynn sedang bermain sebagus ini.

    Pemain Stoke City itu mencetak gol dalam tiga pertandingan beruntun untuk membawa timnya menang 2-1 atas Portsmouth. McGlynn terus menunjukkan ketajamannya di Championship dengan lima gol dan dua assist dalam waktu bermain kurang dari 800 menit. Ia tak membutuhkan masa adaptasi; dalam beberapa pekan pertamanya di Eropa, McGlynn langsung tampil nyaman.

    Itulah sebabnya ia menjadi pilihan jelas untuk dipanggil ke timnas Amerika Serikat. Kemampuannya memengaruhi permainan dalam serangan, baik dari tengah maupun sisi kanan, membuatnya menjadi pemain yang menarik, terutama pada tahap siklus ini. Cedera menghambat upayanya menuju Piala Dunia, tetapi McGlynn baru berusia 23 tahun dan, jika beberapa pekan terakhir bisa menjadi ukuran, ia berkembang pesat.

  • Scally merespons pengabaian dengan mencetak gol lagi

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    Justus Stegemann

    Scally mencetak gol keempatnya musim ini pada Jumat.

    Scally menjadi salah satu pemain yang secara mengejutkan tidak masuk skuad timnas Amerika Serikat. Bek tersebut tengah berada dalam performa terbaik sepanjang kariernya, dan penampilan apiknya terus berlanjut bahkan setelah ia tidak masuk skuad berisi 25 pemain itu.

    Scally mencetak satu gol lagi untuk Gladbach pada Jumat, meski timnya kalah 3-1 dari Hamburg. Itu merupakan gol keempat Scally musim ini. Bek sayap yang sejak lama dikenal karena kemampuan bertahannya itu terus menunjukkan peningkatan pesat dalam menyerang. Gol tersebut lahir dari penyelesaian terarah dari luar kotak penalti, seiring Scally terus menemukan cara baru untuk berkontribusi di area lapangan yang sebelumnya bukan keunggulannya.

    Sayangnya bagi bek berusia 23 tahun itu, persaingan di posisi bek kanan timnas Amerika Serikat sangat ketat. Namun, persaingan itu bukan mustahil untuk ditembus. Scally belum tampil begitu meyakinkan hingga tak mungkin dicoret dari skuad untuk pemusatan latihan kali ini, tetapi jika ia terus berkontribusi seperti ini, tak lama lagi ia akan masuk skuad.

  • Momen yang mungkin Anda lewatkan

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    Every Second Media

    Tyler Adams dan Bournemouth kini telah meraih delapan kemenangan beruntun di semua kompetisi.

    + Tyler Adams menempuh jarak paling jauh di antara semua pemain di lapangan saat Bournemouth melanjutkan rentetan kemenangannya dengan mengalahkan Ipswich 2-1.

    + Malik Tillman bermain selama 76 menit dalam kemenangan 2-1 Bayer Leverkusen atas Koln.

    + Tim Weah dan Marseille meraih kemenangan 2-1 atas Lens. Weah bermain selama 90 menit dalam laga tersebut.

    + Weston McKennie dan Juventus melanjutkan periode penampilan yang naik turun belakangan ini dengan bermain imbang 2-2 melawan Fiorentina.

    + Johnny Cardoso tampil sebagai pemain pengganti saat Atletico Madrid kalah 2-1 dari Barcelona.

    + Setelah baru saja menerima panggilan pertamanya ke timnas Amerika Serikat sejak 2023, Bryan Reynolds bersama Rennes gagal meraih hasil positif setelah kalah 2-1 dari Lille.

    + Awal musim yang sulit bagi Crystal Palace berlanjut dengan kekalahan 3-1 dari Liverpool. Chris Richards bermain selama 90 menit dalam laga tersebut.

    + Folarin Balogun bermain selama 36 menit setelah masuk dari bangku cadangan melawan Le Mans, tetapi Monaco menyia-nyiakan keunggulan setelah kebobolan pada menit ke-90 sehingga laga berakhir imbang 1-1.

    + Alex Freeman masuk untuk bermain dalam 26 menit terakhir saat Villarreal mencetak dua gol pada fase akhir pertandingan untuk mengalahkan Girona 2-0.

    + Antonee Robinson bermain selama 90 menit penuh saat Fulham dan Newcastle sama-sama mencetak gol pada fase akhir pertandingan dalam hasil imbang 1-1.

    + Sebastian Berhalter, Aidan Morris, dan Max Arfsten semuanya tampil saat Middlesbrough bermain imbang tanpa gol di markas Watford.

    + PSV tampil dominan dalam kemenangan 5-2 atas Cambuur, tetapi Sergino Dest maupun Ricardo Pepi tidak mencetak gol ataupun memberikan assist.

    + Cole Campbell masuk dari bangku cadangan saat Elversberg kalah 2-1 dari Borussia Dortmund. Mathis Albert, yang akan bergabung dengan timnas Amerika Serikat, tidak tampil untuk tim pemenang.

    + Tanner Tessmann dan Lyon menjalani hari yang berat setelah kalah 2-0 dari Brest.

    + Santiago Castaneda mencatatkan dribel sukses terbanyak di antara semua pemain di lapangan, tetapi Paderborn kebobolan pada fase akhir pertandingan dan harus puas bermain imbang 2-2 melawan Eintracht Frankfurt.

    + Diego Kochen menjadi starter dan melakukan satu penyelamatan, tetapi itu tidak cukup untuk mencegah Lyngby kalah 1-0 dari Silkeborg.

    + Benjamin Cremaschi menjadi starter tetapi ditarik keluar saat jeda babak pertama ketika Parma, yang bermain dengan sepuluh orang, kalah 2-1 dari Bologna.

    + Cameron Carter-Vickers bermain selama 90 menit penuh dalam kemenangan 1-0 Celtic atas Kilmarnock.