+ Tyler Adams menempuh jarak paling jauh di antara semua pemain di lapangan saat Bournemouth melanjutkan rentetan kemenangannya dengan mengalahkan Ipswich 2-1.
+ Malik Tillman bermain selama 76 menit dalam kemenangan 2-1 Bayer Leverkusen atas Koln.
+ Tim Weah dan Marseille meraih kemenangan 2-1 atas Lens. Weah bermain selama 90 menit dalam laga tersebut.
+ Weston McKennie dan Juventus melanjutkan periode penampilan yang naik turun belakangan ini dengan bermain imbang 2-2 melawan Fiorentina.
+ Johnny Cardoso tampil sebagai pemain pengganti saat Atletico Madrid kalah 2-1 dari Barcelona.
+ Setelah baru saja menerima panggilan pertamanya ke timnas Amerika Serikat sejak 2023, Bryan Reynolds bersama Rennes gagal meraih hasil positif setelah kalah 2-1 dari Lille.
+ Awal musim yang sulit bagi Crystal Palace berlanjut dengan kekalahan 3-1 dari Liverpool. Chris Richards bermain selama 90 menit dalam laga tersebut.
+ Folarin Balogun bermain selama 36 menit setelah masuk dari bangku cadangan melawan Le Mans, tetapi Monaco menyia-nyiakan keunggulan setelah kebobolan pada menit ke-90 sehingga laga berakhir imbang 1-1.
+ Alex Freeman masuk untuk bermain dalam 26 menit terakhir saat Villarreal mencetak dua gol pada fase akhir pertandingan untuk mengalahkan Girona 2-0.
+ Antonee Robinson bermain selama 90 menit penuh saat Fulham dan Newcastle sama-sama mencetak gol pada fase akhir pertandingan dalam hasil imbang 1-1.
+ Sebastian Berhalter, Aidan Morris, dan Max Arfsten semuanya tampil saat Middlesbrough bermain imbang tanpa gol di markas Watford.
+ PSV tampil dominan dalam kemenangan 5-2 atas Cambuur, tetapi Sergino Dest maupun Ricardo Pepi tidak mencetak gol ataupun memberikan assist.
+ Cole Campbell masuk dari bangku cadangan saat Elversberg kalah 2-1 dari Borussia Dortmund. Mathis Albert, yang akan bergabung dengan timnas Amerika Serikat, tidak tampil untuk tim pemenang.
+ Tanner Tessmann dan Lyon menjalani hari yang berat setelah kalah 2-0 dari Brest.
+ Santiago Castaneda mencatatkan dribel sukses terbanyak di antara semua pemain di lapangan, tetapi Paderborn kebobolan pada fase akhir pertandingan dan harus puas bermain imbang 2-2 melawan Eintracht Frankfurt.
+ Diego Kochen menjadi starter dan melakukan satu penyelamatan, tetapi itu tidak cukup untuk mencegah Lyngby kalah 1-0 dari Silkeborg.
+ Benjamin Cremaschi menjadi starter tetapi ditarik keluar saat jeda babak pertama ketika Parma, yang bermain dengan sepuluh orang, kalah 2-1 dari Bologna.
+ Cameron Carter-Vickers bermain selama 90 menit penuh dalam kemenangan 1-0 Celtic atas Kilmarnock.