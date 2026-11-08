Sebelum para bintang utama tim nasional putra Amerika Serikat menaiki penerbangan melintasi Atlantik untuk pulang dan mengikuti Liga Negara CONCACAF, mereka masih harus menjalani satu akhir pekan terakhir bersama klub. Christian Pulisic menuntaskan tugasnya dengan mencetak gol kemenangan AC Milan atas Genoa, gol ketiganya dalam empat penampilan terakhir di Serie A.

Namun, tidak semua pencetak gol akan ikut pulang. Gio Reyna mencetak gol untuk Strasbourg sebelum cedera membuatnya absen dari pertandingan mendatang melawan Haiti. Penggantinya, Jack McGlynn, mencetak gol dalam tiga pertandingan berturut-turut bersama Stoke, sehingga Mauricio Pochettino memiliki opsi lain yang tengah tampil tajam.

Sementara itu, Joe Scally memberikan respons tepat waktu atas keputusan tidak memanggilnya ke timnas Amerika Serikat dengan mencetak gol keempatnya musim ini untuk Gladbach. Bahkan, beberapa pemain yang tidak ikut pulang pun menunjukkan bahwa mereka layak dipertimbangkan.