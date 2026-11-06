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Pemain Amerika di luar negeri: Christian Pulisic dan Weston McKennie bersiap kembali ke timnas putra AS, tetapi bisakah Tim Weah dan Joe Scally membuat Mauricio Pochettino berpikir ulang?

Bintang yang kembali, wajah baru, dan nama-nama yang absen: Satu akhir pekan terakhir bersama klub untuk membangun momentum sebelum bertugas bersama timnas putra AS, atau menunjukkan kepada Mauricio Pochettino apa yang ia lewatkan.

Ryan Tolmich
Diterjemahkan oleh

  • Seiring diumumkannya skuad tim nasional putra Amerika Serikat pekan ini, perhatian mulai tertuju pada jeda internasional. Namun, masih banyak urusan di level klub yang harus dituntaskan lebih dulu. Sejumlah pertandingan penting bersama klub masih menanti sebelum para bintang sepakbola Amerika terbang ke Atlanta untuk memulai persiapan menghadapi CONCACAF Nations League.

    Para pemain andalan USMNT menjalani jadwal padat. Setelah banyak di antara mereka tampil dalam pertandingan di Eropa pada tengah pekan, mereka kembali bermain di liga domestik masing-masing akhir pekan ini. Setelah itu, USMNT akan menjalani dua laga penting melawan Haiti. Jadwal seolah tak pernah mengendur, bukan? Masing-masing dari 25 pemain yang dipanggil ke skuad ini juga ingin menambah momentum sebelum memasuki jeda internasional.

    Sementara itu, banyak pemain tidak masuk skuad tersebut. Mereka juga akan bermain akhir pekan ini dan punya motivasi besar untuk menunjukkan kepada pelatih tim nasional Mauricio Pochettino mengapa mereka layak dilibatkan pada kesempatan berikutnya, meski kesempatan itu terasa masih jauh.

    GOAL mengulas sorotan utama seputar para pemain Amerika yang berkarier di luar negeri...

  • Pulisic, McKennie, Balogun bersiap untuk comeback besar

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    Nicolo Campo

    Christian Pulisic, Weston McKennie, dan Folarin Balogun masih harus menuntaskan urusan di klub masing-masing sebelum kembali bergabung dengan timnas Amerika Serikat untuk laga Nations League melawan Haiti.

    Christian Pulisic, Weston McKennie, dan Folarin Balogun boleh jadi tiga pemain USMNT yang paling dikenal. Tak satu pun dari mereka mengikuti pemusatan latihan pertama setelah Piala Dunia pada September. Namun, ketiganya dijadwalkan hadir kali ini.

    McKennie dan Pulisic akan tiba sedikit terlambat di Atlanta karena masih harus bermain di Serie A pada Minggu. McKennie dan Juventus dijadwalkan bertandang ke Fiorentina dalam pertandingan terakhir hari itu, sementara Milan yang diperkuat Pulisic juga akan bertandang ke markas Genoa. Setelah itu, keduanya akan menuju Amerika Serikat untuk kembali bertemu sejumlah rekan yang sudah mereka kenal, sekaligus berkenalan dengan beberapa wajah baru.

    Sementara itu, Balogun bermain jauh lebih sedikit dibandingkan dua rekannya di USMNT, meski keduanya sempat mengalami masalah cedera. Namun, situasinya di level klub tampaknya mulai berubah. Setelah mencetak gol melawan Paris FC akhir pekan lalu, ia menjadi starter dalam pertandingan Conference League melawan Nordsjaelland pada pertengahan pekan. Itu menjadi pertanda bahwa Monaco kini memang memiliki rencana untuknya. Pertanyaan besarnya adalah apakah ia akan bermain melawan Le Mans pada Minggu sebelum kemungkinan mendapat cukup banyak menit bermain bersama USMNT saat menghadapi Haiti akhir pekan depan.

  • Freeman dan Villarreal incar kebangkitan

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    Ball Raw Images

    Setelah kalah telak dari PSG, Villarreal juga berada dalam situasi sulit di kompetisi domestik.

    Alex Freeman dan Villarreal jelas membutuhkan pertandingan untuk bangkit. Sebenarnya, hal yang sama berlaku bagi sebagian besar tim setelah menghadapi PSG, tetapi pengalaman Villarreal jauh lebih buruk. Kalah 6-0 di kandang sendiri, di bawah sorotan lampu Liga Champions? Kekalahan itu pasti terasa menyakitkan.

    Setelah malam seperti itu, yang bisa dilakukan hanyalah mengevaluasi diri, melupakan rekaman pertandingan, lalu mengalihkan perhatian ke laga berikutnya. Freeman dan Villarreal selanjutnya akan menghadapi Getafe sebelum jeda singkat untuk pertandingan internasional.

    Sayangnya bagi Villarreal, laga ini terasa penting. Kapal Selam Kuning telah membuktikan diri sebagai tim selevel Liga Champions, tetapi saat ini mereka berada di posisi kesembilan La Liga. Mengejar ketertinggalan di liga ini tidak mudah, sehingga kehilangan poin akan makin menyulitkan. Villarreal pun sudah terlalu banyak kehilangan poin di kompetisi domestik sembari menjalani pertandingan di Eropa.

    Karena itu, Villarreal berada di bawah tekanan, terutama mengingat cara mereka bermain pada Selasa.

  • Reynolds dan Castaneda bermain jelang peluang besar bersama timnas putra AS

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    SOPA Images

    Bryan Reynolds dan Santiago Castaneda kembali mendapat kesempatan untuk tampil mengesankan bersama klub masing-masing sebelum mengikuti pemusatan latihan perdana mereka bersama timnas putra Amerika Serikat di bawah Mauricio Pochettino.

    Bryan Reynolds dan Santiago Castaneda menjadi sorotan setelah mendapat panggilan pertama ke timnas AS di bawah asuhan Pochettino. Namun, sebelum bertolak ke Atlanta, keduanya punya kesempatan lagi akhir pekan ini untuk menunjukkan apa yang menarik perhatian Pochettino.

    Reynolds tampil gemilang sebagai bek sayap untuk Rennes musim ini dan akan berusaha melanjutkan performa tersebut saat menghadapi Lille akhir pekan ini. Setelah finis keenam musim lalu, Rennes kembali bersaing di papan atas Ligue 1 musim ini. Mereka berada di posisi kelima setelah sembilan pertandingan. Reynolds turut berperan dalam pencapaian itu. Meski sebagian besar menit bermainnya belakangan ini datang dari laga-laga Eropa, menarik untuk melihat apakah ia bisa membalikkan keadaan dan membantu timnya naik di klasemen.

    Tak ada yang memperkirakan Paderborn yang diperkuat Castaneda akan melesat di klasemen Bundesliga, tetapi untuk saat ini posisi mereka terbilang stabil. Paderborn, yang promosi dari 2. Bundesliga melalui play-off, berada di peringkat ke-14 menjelang pertandingan akhir pekan ini melawan Eintracht Frankfurt. Agar tim promosi bisa bertahan, tulang punggung tim harus kuat. Castaneda telah menjalankan perannya untuk mewujudkan itu di jantung lini tengah.

    Jadi, akhir pekan ini menjadi kesempatan lain bagi keduanya untuk membuktikan diri sebelum tiba di pemusatan latihan timnas AS dan benar-benar memulai perjuangan memperebutkan tempat di tim tersebut.

  • Bagaimana mereka yang tidak terpilih merespons?

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    Sejumlah pemain harus menjadikan kekecewaan sebagai motivasi akhir pekan ini.

    Tidak sedikit pemain ternama yang tidak masuk skuad ini. Brenden Aaronson, Joe Scally, Tim Weah, Max Arfsten, Yunus Musah, Tanner Tessmann, Aidan Morris, dan masih ada beberapa nama lain. Dengan kekecewaan karena tidak dipanggil yang masih terasa, bagaimana mereka menghadapinya?

    Scally sedang dalam performa terbaik di antara mereka dan akan membela Borussia Monchengladbach dalam pertandingan melawan Hamburg. Dibandingkan pemain lainnya, ia mungkin punya alasan paling kuat untuk masuk skuad. Kini, yang bisa ia lakukan hanyalah terus bekerja keras, mungkin terus mencetak gol, dan berharap dipanggil kembali pada Maret. Hal yang sama berlaku bagi Weah, yang menjadi kapten Marseille saat meraih kemenangan atas Bayer Leverkusen pada Kamis dan kini akan memimpin timnya menghadapi Lens akhir pekan ini.

    Bagi Scally, Weah, dan pemain lainnya, tidak dipanggil tentu sulit diterima. Namun, mereka belum bisa benar-benar larut dalam kekecewaan itu, setidaknya sampai pertandingan-pertandingan tersebut usai dan jeda internasional dimulai.