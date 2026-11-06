Seiring diumumkannya skuad tim nasional putra Amerika Serikat pekan ini, perhatian mulai tertuju pada jeda internasional. Namun, masih banyak urusan di level klub yang harus dituntaskan lebih dulu. Sejumlah pertandingan penting bersama klub masih menanti sebelum para bintang sepakbola Amerika terbang ke Atlanta untuk memulai persiapan menghadapi CONCACAF Nations League.

Para pemain andalan USMNT menjalani jadwal padat. Setelah banyak di antara mereka tampil dalam pertandingan di Eropa pada tengah pekan, mereka kembali bermain di liga domestik masing-masing akhir pekan ini. Setelah itu, USMNT akan menjalani dua laga penting melawan Haiti. Jadwal seolah tak pernah mengendur, bukan? Masing-masing dari 25 pemain yang dipanggil ke skuad ini juga ingin menambah momentum sebelum memasuki jeda internasional.

Sementara itu, banyak pemain tidak masuk skuad tersebut. Mereka juga akan bermain akhir pekan ini dan punya motivasi besar untuk menunjukkan kepada pelatih tim nasional Mauricio Pochettino mengapa mereka layak dilibatkan pada kesempatan berikutnya, meski kesempatan itu terasa masih jauh.

GOAL mengulas sorotan utama seputar para pemain Amerika yang berkarier di luar negeri...