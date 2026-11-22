+ Tyler Adams dan Bournemouth melanjutkan tren positif dengan kemenangan 2-0 atas Nottingham Forest yang membuat Bournemouth tetap bersaing memperebutkan posisi empat besar.
+ Sebastian Berhalter mencatatkan assist dalam kemenangan 2-0 Middlesbrough atas Bristol City. Max Arfsten dan Aidan Morris sama-sama bermain 90 menit.
+ Alex Freeman mencatatkan kontribusi bertahan terbanyak dalam pertandingan, yakni 12, tetapi Villarreal menyia-nyiakan keunggulan dua gol dan bermain imbang 3-3 dengan Barcelona.
+ Kesulitan Chris Richards dan Crystal Palace berlanjut setelah kalah 3-2 dari Coventry City, hasil yang membuat mereka berada di posisi ke-20 Premier League.
+ Folarin Balogun bermain selama 31 menit dalam hasil imbang 1-1 Monaco melawan Auxerre.
+ Antonee Robinson masuk dari bangku cadangan dan membantu Fulham mempertahankan hasil imbang 1-1 di kandang Manchester City.
+ Setelah kembali membela timnas Amerika Serikat untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Bryan Reynolds kembali tampil solid saat Rennes bermain imbang 1-1 di kandang Lorient.
+ Weston McKennie dan Juventus menghancurkan Venezia yang diperkuat Gianluca Busio dengan skor 4-0. Kedua pemain Amerika itu masuk dalam susunan pemain inti tim masing-masing.
+ Tim Weah dan Marseille kalah dalam laga lima gol melawan Le Mans setelah kebobolan pada menit ke-95.
+ Diego Kochen tidak menjadi starter saat Lyngby kalah 2-1 dari AGF.
+ Jack McGlynn bermain sepanjang pertandingan saat Stoke City, yang tampil dengan sepuluh pemain, mempertahankan kemenangan 1-0 atas Birmingham City. Bek Amerika Luca Bombino mendapat kartu merah pada menit ke-63.
+ Joe Scally menjadi starter di satu kubu, sementara Mathis Albert masuk dari bangku cadangan di kubu lain. Namun, Albert yang akhirnya merayakan kemenangan setelah Borussia Dortmund mengalahkan Borussia Monchengladbach 1-0 berkat gol pada menit-menit akhir.
+ Auston Trusty masuk dari bangku cadangan, sementara Cameron Carter-Vickers bermain penuh selama 90 menit dalam kemenangan 4-1 Celtic atas St. Mirren.
+ Cole Campbell dan SV Elversberg kesulitan menemukan permainan terbaik dalam kekalahan 1-0 dari Freiburg. Campbell bermain selama 74 menit.
+ Tanner Tessmann membantu Lyon meraih kemenangan 1-0 di kandang Lille dan bermain sepanjang pertandingan di lini tengah.
+ Sergino Dest bermain pada babak pertama, sementara Ricardo Pepi masuk dari bangku cadangan pada babak kedua saat PSV menang telak 4-1 di kandang NEC Nijmegen.
+ Mark McKenzie bermain selama 45 menit pertama saat Toulouse bermain imbang 1-1 dengan Lens.
+ Setelah absen membela timnas Amerika Serikat karena cedera, George Campbell kembali bermain untuk West Brom dalam hasil imbang 2-2 di kandang Swansea.