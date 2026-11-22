Menjelang akhir pekan, Ruben Amorim menyebut Christian Pulisic "tak tergantikan". Pemain Amerika itu segera memberi bukti tambahan dengan membawa performa impresifnya bersama timnas Amerika Serikat ke level klub dan kembali mencetak gol.

Pulisic bukan satu-satunya pemain Amerika yang mencuri perhatian. Johnny Cardoso dan Brenden Aaronson sama-sama mencetak gol dalam kemenangan klub masing-masing, sekaligus mengingatkan apa yang bisa mereka berikan saat timnas putra Amerika Serikat memasuki era baru. Keduanya belakangan tidak masuk dalam rencana timnas. Dengan pemusatan latihan penuh berikutnya dijadwalkan pada Maret, tantangan mereka kini adalah menjaga performa tersebut secara konsisten.

Bagi Pulisic, konsistensi itu sudah terlihat. Setelah tampil menonjol selama jeda internasional, ia melanjutkan rentetan performa gemilang yang membuatnya menjadi sosok penting dalam rencana pelatihnya.

Malik Tillman juga memberi kontribusi yang dibutuhkan, dengan mencatatkan assist penting untuk Bayer Leverkusen yang bisa membantu meredakan tekanan terhadapnya.

GOAL mengulas momen-momen terbesar para pemain Amerika di luar negeri pada akhir pekan ini...