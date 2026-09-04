Pemain Amerika di Luar Negeri: bintang USMNT Christian Pulisic dan Weston McKennie bisa saling berhadapan, sementara Sergino Dest, Ricardo Pepi, dan PSV ingin melanjutkan awal kuat mereka
Musim di Eropa benar-benar sudah dimulai, dan beberapa bintang utama Tim Nasional Pria Amerika Serikat sudah langsung tancap gas. Sementara itu, yang lain menjalani awal yang agak tertunda, tetapi jika semua berjalan baik, mereka bisa benar-benar mulai melaju akhir pekan ini.
Laga-laga besar digelar di seluruh Eropa, dengan beberapa di antaranya mempertemukan pemain Amerika melawan pemain Amerika di sejumlah liga top dunia. Christian Pulisic dan Weston McKennie berpotensi saling berhadapan, jika cedera memungkinkan, saat Juventus dan AC Milan bertanding akhir pekan ini. Itu bisa menjadi tontonan wajib bagi fans Amerika, atau justru mengecewakan jika keduanya belum dinyatakan fit tepat waktu untuk bentrok di salah satu laga terbesar Serie A.
Anda tidak perlu khawatir untuk melihat pemain Amerika di tempat lain akhir pekan ini, karena hampir pasti Anda akan melihat beberapa di Middlesbrough dan PSV. Anda juga bisa melihat beberapa lainnya dalam pertandingan Crystal Palace melawan Fulham, ketika kedua tim berusaha mengakhiri kesulitan mereka di awal musim.
Tanpa berlama-lama lagi, inilah yang perlu disimak saat GOAL mengulas alur cerita utama yang melibatkan para pemain Amerika di luar negeri akhir pekan ini.
Apa berikutnya untuk tim Amerika?
Sepanjang pekan lalu, Middlesbrough merekrut satu lagi pemain Amerika, Rokas Pukstas, sehingga jumlahnya menjadi empat orang di skuad mereka. Mereka juga memainkan satu laga lagi, dengan Sebastian Berhalter memberikan assist kepada teman dekat sekaligus rekan setim lamanya, Aidan Morris, untuk mencetak golazo.
Jadi, apa yang akan terjadi selanjutnya untuk klub Championship favorit Amerika?
Boro akan melakoni laga tandang pada Sabtu saat menghadapi Queens Park Rangers dalam pertandingan kelima mereka di musim Championship. Mereka meraih tujuh poin dari empat pertandingan pertama, yang menempatkan mereka tepat di dekat puncak klasemen pada tahap awal kampanye ini.
Siapa pemain Amerika yang patut disorot pekan ini? Morris? Berhalter? Mungkinkah Pukstas menjalani debutnya? Mungkinkah ini menjadi pekan Max Arfsten untuk bersinar? Tidak ada kekurangan pemain Amerika yang layak diperhatikan di Middlesbrough, dan laga ini layak disaksikan untuk melihat siapa yang akan memberi dampak akhir pekan ini.
Dest yang sedang on fire menghadapi mantan klubnya
Tentu masih terlalu dini, tetapi tidak ada bintang USMNT yang sedang berada dalam performa lebih baik daripada Sergino Dest. Berkat sejumlah penampilan gemilang dari bek sayap mereka, PSV melumat tim-tim lawan, tetapi lawan yang akan mereka hadapi pekan ini tidak akan semudah lawan-lawan sebelumnya.
Berikutnya, PSV akan menghadapi mantan tim Dest, Ajax, dalam salah satu laga terbesar di Eredivisie. PSV telah muncul sebagai kekuatan dominan di Belanda dalam beberapa tahun terakhir, tetapi Ajax tetap menjadi salah satu nama dan tim terbesar di liga. Hanya sedikit yang memahami hal itu lebih baik daripada Dest, yang pertama kali bersinar di Ajax dan kini bermain untuk juara bertahan PSV.
Dest tampak bersemangat untuk merebut kembali trofi liga itu. Dalam tiga pertandingan, ia telah mencatatkan dua gol dan dua assist, termasuk masing-masing satu pada laga terakhirnya, kemenangan telak 6-1 atas FC Utrecht. Ricardo Pepi juga jangan diabaikan, karena ia pun sudah mengoleksi dua gol dalam tiga pertandingan pertama ini.
Bagi PSV, ini adalah laga tolok ukur yang sangat penting, laga yang akan memberi mereka peluang untuk benar-benar mengirimkan pernyataan niat sejak awal musim.
Para pemain Amerika bentrok dalam laga besar Serie A?
Dua raksasa Serie A, AC Milan dan Juventus, akan saling berhadapan akhir pekan ini, tetapi apakah salah satu bintang Amerika mereka akan bermain? Itulah pertanyaan besarnya.
Weston McKennie sedang berjuang melawan cedera otot dan, meski belum dicoret, statusnya untuk akhir pekan ini setidaknya masih belum pasti. Absennya McKennie tentu akan menjadi pukulan bagi Juventus, yang merupakan tim jauh lebih baik saat ia berada di lapangan. Meski begitu, Juventus telah memenangi dua laga pembuka musim ini, membangun momentum menuju kunjungan Milan.
Sementara itu, lawan mereka juga harus bermain tanpa pemain Amerika mereka sendiri, Christian Pulisic. Winger USMNT itu absen sejak mengalami cedera di Piala Dunia, tetapi ia sudah kembali berlatih. Laporan dari Italia menyebut Pulisic kecil kemungkinan menjadi starter, tetapi bisa mencatatkan menit pertamanya musim ini dari bangku cadangan jika semuanya berjalan sesuai rencana.
Jadi, meski kita mungkin tidak akan melihat McKennie dan Pulisic berhadapan langsung, laga ini akan tetap berarti bagi keduanya secara pribadi maupun di klasemen Serie A, saat kedua tim berupaya meraih hasil yang bisa menjadi krusial bahkan sedini ini di musim.
Richards dan Gozo vs. Robinson di Premier League
Baik Crystal Palace maupun Fulham sama-sama tidak memulai musim ini dengan baik. Keduanya sangat membutuhkan poin saat bertemu akhir pekan ini di Craven Cottage.
Selama bertahun-tahun, Fulham adalah klub serba-Amerika di Premier League, dan mereka masih memiliki bintang utama USMNT, Antonee Robinson. Sementara itu, Crystal Palace punya dua: Chris Richards dan Zavier Gozo. Nama terakhir adalah anggota terbaru kontingen USMNT di Premier League dan, setelah menjalani debutnya pekan lalu melawan Manchester City, masa adaptasinya bisa berlanjut akhir pekan ini.
Namun, sorotan utama akan tertuju pada dua bintang USMNT yang lebih mapan. Robinson dan Richards sama-sama termasuk pemimpin senior yang lebih berpengalaman di tim mereka masing-masing, yang keduanya belum meraih poin setelah dua pertandingan Premier League. Saat keadaan tidak berjalan baik, para pemimpin tim harus menentukan arah, dan Robinson serta Richards bisa melakukannya akhir pekan ini saat mereka saling berhadapan.