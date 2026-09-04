Musim di Eropa benar-benar sudah dimulai, dan beberapa bintang utama Tim Nasional Pria Amerika Serikat sudah langsung tancap gas. Sementara itu, yang lain menjalani awal yang agak tertunda, tetapi jika semua berjalan baik, mereka bisa benar-benar mulai melaju akhir pekan ini.

Laga-laga besar digelar di seluruh Eropa, dengan beberapa di antaranya mempertemukan pemain Amerika melawan pemain Amerika di sejumlah liga top dunia. Christian Pulisic dan Weston McKennie berpotensi saling berhadapan, jika cedera memungkinkan, saat Juventus dan AC Milan bertanding akhir pekan ini. Itu bisa menjadi tontonan wajib bagi fans Amerika, atau justru mengecewakan jika keduanya belum dinyatakan fit tepat waktu untuk bentrok di salah satu laga terbesar Serie A.

Anda tidak perlu khawatir untuk melihat pemain Amerika di tempat lain akhir pekan ini, karena hampir pasti Anda akan melihat beberapa di Middlesbrough dan PSV. Anda juga bisa melihat beberapa lainnya dalam pertandingan Crystal Palace melawan Fulham, ketika kedua tim berusaha mengakhiri kesulitan mereka di awal musim.

Tanpa berlama-lama lagi, inilah yang perlu disimak saat GOAL mengulas alur cerita utama yang melibatkan para pemain Amerika di luar negeri akhir pekan ini.