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Americans Abroad 1-1GOAL

Pemain Amerika di luar negeri: Alex Freeman tampil gemilang melawan Real Madrid, sementara Christian Pulisic, Yunus Musah, dan Milan mengalami hari yang sulit

GOAL mengulas rangkaian pertandingan akhir pekan yang menampilkan sejumlah nama besar dari deretan pemain timnas putra Amerika Serikat.

Ryan Tolmich
Diterjemahkan oleh

  • Jeda internasional telah usai, dan sepak bola klub kembali menjadi sorotan. Dari sudut pandang tim nasional putra Amerika Serikat, perhatian tertuju pada para pemain yang baru saja mengikuti pemusatan latihan serta mereka yang mengincar kesempatan kembali ke tim nasional pada pemusatan latihan berikutnya.

    Ada penampilan impresif saat menghadapi tim-tim terbaik dunia, tetapi ada pula kesulitan yang dialami tim-tim yang belum mampu menemukan ritme musim ini. Suka dan dukanya terasa jelas. Alex Freeman menjadi salah satu sorotan positif, meski penampilan gemilangnya melawan Real Madrid pun tak luput dari satu momen buruk yang memberi gambaran lebih berimbang.

    Christian Pulisic dan Yunus Musah juga menjalani hari dengan hasil beragam. Sebaliknya, Johnny Cardoso tampil gemilang dalam kemenangan Atletico Madrid sekaligus menunjukkan kemampuannya pada akhir pekan pertama setelah jeda internasional.

    Tanpa berpanjang lebar, GOAL mengulas sejumlah hal penting dari kiprah para pemain Amerika Serikat di luar negeri...

  • Pulisic, Musah dan Milan harus puas dengan hasil imbang

    US Sassuolo v AC Milan - Serie A 2026/27
    Getty Images Sport

    Bukan hari terbaik bagi dua orang Amerika di Milan.

    Christian Pulisic tidak mengikuti pemusatan latihan USMNT. Yunus Musah ikut. Keduanya menjadi starter untuk Milan saat menghadapi Sassuolo, lalu sama-sama ditarik keluar pada menit ke-78 ketika skor imbang 1-1.

    Skor itu bertahan hingga akhir, membuat Milan membawa pulang satu poin dari laga tandang. Penampilan mereka tidak meyakinkan, tetapi hasilnya kemungkinan adil dan memperpanjang awal musim Milan tanpa kekalahan di Serie A.

    Penampilan Pulisic terbilang biasa saja. Ia memang menciptakan satu peluang, dan Milan punya kesempatan untuk mencetak gol. Namun, mereka terlalu sedikit memanfaatkannya, sementara Arijanet Muric melakukan lima penyelamatan untuk menggagalkan upaya Milan. Musah, sementara itu, secara umum tampil baik saat menguasai bola, tetapi kurang efektif tanpa bola karena tidak memberikan kontribusi berarti dalam bertahan di lini tengah.

    Meski begitu, Milan tidak punya banyak waktu untuk merenungkan penampilan yang membuat frustrasi itu. Mereka kembali bertanding pada Kamis di Liga Europa, kompetisi yang akan sangat penting bagi mereka musim ini.

  • Kesulitan Fulham terus berlanjut

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    Every Second Media

    Tanpa Robinson, Fulham ambruk pada akhir laga melawan Ipswich dan tetap belum meraih kemenangan.

    Apakah musim Liga Primer Inggris masih berada di tahap awal? Ya. Namun, apakah ada alasan kuat untuk mengkhawatirkan Antonee Robinson dan Fulham? Tentu saja.

    Menghadapi tim promosi Ipswich Town, Fulham menyia-nyiakan keunggulan 1-0 setelah kebobolan pada menit ke-88 dan ke-92. Robinson tidak bisa tampil dan hanya dapat menyaksikan timnya kalah dari pendatang baru di Liga Primer Inggris.

    Akibat kekalahan itu, Fulham belum meraih kemenangan dalam enam pertandingan. Mereka kalah empat kali dan baru mengumpulkan dua poin, sehingga sendirian berada di dasar klasemen menjelang laga melawan tim promosi lainnya, Hull, akhir pekan depan. Laga itu belum sepenuhnya menjadi pertandingan yang wajib dimenangi, tetapi Fulham tidak boleh terpuruk semakin dalam. Itulah yang akan terjadi jika mereka tidak menemukan cara untuk meraih hasil, terutama saat menghadapi tim di luar kelompok papan atas liga.

  • Cardoso tampil menonjol untuk Atletico Madrid

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    NurPhoto

    Cardoso tampil mengesankan saat Atletico Madrid mengalahkan Alaves, sekaligus mengingatkan publik akan kualitasnya.

    Salah satu pemain paling menarik dalam kelompok pemain tim nasional Amerika Serikat justru tidak mengikuti pemusatan latihan terakhir. Pemain itu, Johnny Cardoso, menunjukkan alasannya akhir pekan ini.

    Menghadapi Deportivo Alaves, Cardoso tampil impresif di lini tengah dalam kemenangan Atletico Madrid. Ia menuntaskan 95 persen umpannya, mencatat dribel terbanyak dalam pertandingan dengan tiga kali, serta menyumbang tujuh kontribusi defensif. Penampilannya solid dan menyeluruh, membantu Atleti mengendalikan jalannya laga dan meraih kemenangan.

    Tentu saja, Cardoso masih harus menunjukkan penampilan seperti itu bersama tim nasional Amerika Serikat, tetapi kesempatan berikutnya bisa segera datang. Meski pilihan pemain terus bertambah, masih ada tempat baginya, terlepas dari kesulitannya bersama tim nasional Amerika Serikat, terutama jika ia terus bersinar untuk salah satu tim papan atas dunia.

  • Momen terbaik dan terburuk Freeman saat menghadapi Real Madrid

    Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27
    Getty Images Sport

    Freeman menunjukkan banyak hal positif saat menghadapi salah satu tim elite dunia.

    Hampir di setiap pertandingan yang dimainkannya, Alex Freeman menunjukkan sesuatu yang mengingatkan orang akan bakat dan potensinya. Hal itu kembali terjadi pada Sabtu. Saat menghadapi Real Madrid, Freeman sempat tertinggal dari Yan Diomande, pemain yang didatangkan Madrid pada musim panas, tetapi kecepatannya memungkinkan pemain asal Amerika Serikat itu mengejar dan melakukan tekel yang mencegah gol.

    Namun, ada pula momen sulit. Freeman-lah yang pada akhirnya membuat Diomande tetap berada dalam posisi offside saat gol tunggal pertandingan tercipta. Villarreal pun kalah 1-0.

    Meski demikian, penampilan Freeman jauh lebih banyak menunjukkan sisi positif. Ia bermain solid melawan salah satu tim terbaik di dunia. Jumlah sentuhan dan kontribusi defensifnya merupakan yang terbanyak di antara seluruh pemain, menunjukkan betapa besar keterlibatannya saat menyerang maupun bertahan. Ia mencatatkan tujuh tekel, tiga intersepsi, dan menciptakan dua peluang. Itu adalah penampilan menyeluruh yang luar biasa.

    Penampilan itu menyusul pemusatan latihan USMNT yang berjalan baik, ketika Freeman tampil menonjol sebagai salah satu pemimpin tim di lapangan. Pemain berusia 22 tahun itu terus berkembang dan kini mampu bersaing di level tertinggi melawan tim-tim terbaik dunia.

  • Momen-momen yang mungkin Anda lewatkan

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    as-sportfoto

    Gol Scally tidak memenangkan pertandingan, tetapi menjadi momen besar bagi bek Gladbach itu.

    + Joe Scally mencetak gol untuk Borussia Monchengladbach, tetapi itu tidak cukup untuk menghindarkan timnya dari kekalahan 2-1 di markas Koln.

    + Mark McKenzie menjadi starter untuk Toulouse, sementara Folarin Balogun masuk sebagai pemain pengganti untuk Monaco. Kedua tim bermain imbang 2-2.

    + Weston McKennie menerima kartu kuning saat menjadi starter dan bermain selama 45 menit melawan Cagliari dalam laga yang berakhir imbang 1-1.

    + Aidan Morris dan Sebastian Berhalter menjadi starter, sementara Max Arfsten masuk sebagai pemain pengganti pada menit-menit akhir saat Middlesbrough menang 1-0 atas Wolves.

    + Bryan Reynolds terpilih sebagai pemain terbaik pertandingan setelah mencatatkan dua assist dalam kemenangan 4-1 Rennes atas Auxerre.

    + Brenden Aaronson masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-70 saat Leeds kalah 2-1 di markas Arsenal.

    + Setelah menjadi starter dalam tujuh pertandingan beruntun bersama klub dan tim nasional, Gio Reyna masuk sebagai pemain pengganti saat Strasbourg kalah 2-1 dari Nice.

    + Tyler Adams dan Bournemouth mengalami kekalahan telak 5-1 dari Chelsea.

    + Jack McGlynn memberikan assist untuk gol kedua Stoke City, membantu timnya mengalahkan Bolton 2-1 meski bermain dengan sepuluh orang selama 70 menit.

    + Chris Richards menjadi starter di jantung pertahanan saat Crystal Palace menang 3-1 atas Nottingham Forest.

    + Cole Campbell bermain dalam 20 menit terakhir saat Elversberg kalah 1-0 dari Union Berlin.

    + Laga Bayer Leverkusen melawan Mainz berlangsung penuh gol, tetapi Malik Tillman baru masuk setelah timnya mencetak seluruh golnya dalam kemenangan 4-3.

    + Holstein Kiel yang diperkuat John Tolkin kalah 1-0 di markas Eintracht Braunschweig.

    + Tanner Tessmann menjadi pemain pengganti terakhir yang diturunkan Lyon, tetapi timnya gagal menuntaskan kebangkitan melawan Lens yang bermain dengan sepuluh orang dan kalah 2-1.

    + Sergino Dest bermain penuh selama 90 menit saat PSV menang 2-0 di kandang atas Heerenveen.