Jeda internasional telah usai, dan sepak bola klub kembali menjadi sorotan. Dari sudut pandang tim nasional putra Amerika Serikat, perhatian tertuju pada para pemain yang baru saja mengikuti pemusatan latihan serta mereka yang mengincar kesempatan kembali ke tim nasional pada pemusatan latihan berikutnya.

Ada penampilan impresif saat menghadapi tim-tim terbaik dunia, tetapi ada pula kesulitan yang dialami tim-tim yang belum mampu menemukan ritme musim ini. Suka dan dukanya terasa jelas. Alex Freeman menjadi salah satu sorotan positif, meski penampilan gemilangnya melawan Real Madrid pun tak luput dari satu momen buruk yang memberi gambaran lebih berimbang.

Christian Pulisic dan Yunus Musah juga menjalani hari dengan hasil beragam. Sebaliknya, Johnny Cardoso tampil gemilang dalam kemenangan Atletico Madrid sekaligus menunjukkan kemampuannya pada akhir pekan pertama setelah jeda internasional.

Tanpa berpanjang lebar, GOAL mengulas sejumlah hal penting dari kiprah para pemain Amerika Serikat di luar negeri...