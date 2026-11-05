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Inter Miami 1-1GOAL

Para rival Inter Miami di MLS Cup harus waspada: Lionel Messi memasuki fase menakutkan dalam kiprah yang mungkin menjadi aksi terakhirnya bersama Luis Suarez

Pemain asal Argentina itu tengah menampilkan salah satu performa terbaiknya pada saat yang tepat bagi Inter Miami, yang berpeluang meraih gelar juara piala untuk kedua kalinya secara beruntun.

Thomas Hindle
Diterjemahkan oleh

  • Sulit memastikan apakah Lionel Messi beruntung atau tidak. Namun, mungkin justru itulah intinya. Ketika ia melompat di antara dua bek New England Revolution untuk menyundul bola lepas yang berputar di udara, Messi tampak berusaha mengarahkan bola itu kepada dirinya sendiri. Momen itu terlihat seperti salah satu kejadian semacam itu yang menjadi ciri khasnya. Sekilas kecemerlangan. Sentuhan yang tak dilihat siapa pun selain dirinya.

    Namun, bola justru berbelok ke belakang setelah mengenai kepala pemain Argentina itu dan jatuh tepat ke arah German Berterame, yang melompat lalu menyundulnya masuk. “Assist” tersebut membuat Miami menyamakan kedudukan menjadi 1-1 dalam laga Wilayah Timur melawan New England. Gol kedua yang indah, kali ini semacam gol, mengantar Inter Miami meraih kemenangan.

    Dan kini kita memasuki fase yang hanya bisa disebut “mengerikan bagi lawan”. Ada kalanya kemampuan Messi melampaui batas manusia dalam bermain sepakbola, ketika pemain Argentina yang luar biasa ini menjadi sosok lain dan mencapai tingkat keajaiban yang tak bisa dijelaskan secara rasional ataupun mudah dipahami. Ada gol melawan Real Madrid, ketika umpan pendek biasa dari Sergio Busquets berlanjut menjadi aksi Messi melewati lima pemain bertahan terbaik di dunia. Ada assist melawan Belanda, ketika Messi melepaskan umpan ke arah yang bahkan, secara harfiah, tidak ia lihat.

    Belakangan ini, yang terlihat berbeda. Inilah Messi yang kini mengerahkan upaya lebih besar. Pemain yang melakukan pressing, berlari, dan bertekad membawa timnya menang. Kemampuan fisiknya telah menurun. Kakinya tak lagi selincah dulu. Selamat datang di era Leo yang bermain tanpa menahan diri, ketika semua kelemahan tim ini terlupakan berkat keajaiban seorang pesepakbola luar biasa.

  • Masih mencengangkan dari segi statistik

    FBL-MLS-INTER MIAMI CF-NEW ENGLAND REVOLUTION
    AFP

    Catatan statistik Messi memang tidak semengesankan tahun lalu, tetapi ia tetap menjadi pemain paling efektif dalam menyerang di MLS.

    Ini bukan berarti musim Messi sejauh ini berjalan buruk. Kiprahnya pada 2025 merupakan yang terbaik dalam sejarah MLS, dengan selisih yang jauh dari para pendahulunya. Ia mencetak rekor baru liga untuk kontribusi gol, gol per 90 menit, dan jumlah pertandingan saat ia mencetak lebih dari satu gol. Dalam 43 penampilan di semua kompetisi, Messi terlibat dalam terciptanya 69 gol.

    Tahun 2026 lebih rumit baginya. Statistiknya tetap sangat mengesankan: 42 keterlibatan dalam gol dari 30 pertandingan. Namun, ada sejumlah tantangan yang ia hadapi. Piala Dunia menjadi turnamen yang menguras fisik dan emosi Messi, sampai-sampai ia pensiun dari tim nasional Argentina setelah timnya kalah dari Spanyol di final. Ia juga secara terbuka menunjukkan dukanya setelah ayahnya meninggal. Hal itu tidak sepatutnya dianalisis secara berlebihan, tetapi tidak diragukan lagi merupakan kesulitan di luar lapangan yang bisa memengaruhi performanya. Selain itu, usianya, yang cukup mencengangkan, sudah 39 tahun.

    Dalam konteks itu, apa yang kita saksikan justru semakin mengesankan. Memang, angkanya telah “menurun”, tetapi rata-rata 1,4 keterlibatan dalam gol per pertandingan pada usianya, di liga mana pun, adalah pencapaian luar biasa.

  • Sebulan yang luar biasa

    FBL-MLS-INTER MIAMI-FC CINCINNATI
    AFP

    Kecenderungan Messi mencetak gol pada menit-menit akhir menjadi faktor penting dalam performa Miami belakangan ini.

    Namun, yang mungkin paling mengkhawatirkan bagi tim-tim MLS lainnya adalah cara Messi mencetak gol dalam sebulan terakhir. Memang, beberapa tim telah menemukan cara untuk sedikit membatasi pergerakannya. Cincinnati tidak membiarkannya mencatatkan satu pun tembakan tepat sasaran, dan ya, itu sebuah pencapaian, dalam hasil imbang 2-2 pada 28 Oktober.

    Namun di luar itu, kemampuan Messi untuk meningkatkan permainannya saat dibutuhkan terlihat jelas. Belakangan ini muncul tren yang nyata: Messi mencetak gol pada babak kedua. Ia mencetak gol setelah jeda melawan New England, Atlanta, dan DC United. Sepakbola biasanya rumit, dibentuk oleh sistem serangan, pergerakan pemain, dan kombinasi teknik yang menyatukan sebuah tim. Namun, terkadang semuanya juga bisa terasa sangat sederhana sekaligus menakutkan: Messi tampil menentukan saat dibutuhkan.

    Hal itu juga terlihat di Piala Dunia. Argentina tidak lagi memiliki talenta dan semangat yang membawa mereka ke Piala Dunia 2022. Kelompok pemain yang sama telah bertambah usia empat tahun dan sedikit kehilangan kilaunya. Messi terus tampil sebagai pahlawan, mencatatkan dua assist untuk mengalahkan England di semifinal, mencetak gol melawan Mesir pada babak 16 besar, dan sebelumnya membobol gawang Cape Verde untuk memastikan kemenangan.

  • Terulang seperti tahun lalu?

    FBL-CAMPEONES CUP-INTER MIAMI-CRUZ AZUL
    AFP

    Miami menunjukkan banyak kelemahan yang sama di bawah pelatih baru Kily Gonzalez

    Semua ini terjadi ketika Miami masih jauh dari meyakinkan sebagai sebuah tim sepakbola. Mereka kesulitan dan memiliki banyak kelemahan.

    Posisi bek tengah masih menjadi masalah. Belum ada gambaran jelas mengenai siapa yang akan mengisi kedua posisi bek sayap. Meski Messi menunjukkan sedikit peningkatan dalam kerja keras dan energinya saat menekan lawan, pertahanan Miami masih terlalu mudah ditembus. Mereka berada di peringkat ke-18 liga dalam jumlah gol yang kebobolan per 90 menit, bukan catatan yang mencerminkan tim juara. Mereka juga berada di peringkat ke-23 dalam jumlah tekel, ke-24 dalam xG yang dibiarkan tercipta, dan ke-29 dalam jumlah sapuan sukses (meski angka terakhir itu mungkin dipengaruhi oleh kecenderungan mereka membangun serangan dari belakang alih-alih mengirim bola jauh). Namun, pada saat yang sama, statistik serangan mereka termasuk yang terbaik. Tidak ada tim di MLS yang mencetak lebih banyak gol. Tidak ada pula tim yang mencatatkan lebih banyak tembakan tepat sasaran. Ketimpangan permainan mereka sungguh membingungkan.

    Mereka kebobolan gol-gol yang seharusnya bisa dihindari. Mereka tidak cukup banyak berlari. Casemiro, rekrutan besar di lini tengah, dimainkan sebagai bek tengah. Itu menunjukkan betapa rendahnya kepercayaan manajer baru Kily Gonzalez terhadap pilihan pemain yang dimilikinya saat ini.

    Namun, situasi ini tidak asing. Tahun lalu, Miami berada dalam kondisi yang sangat mirip. Memang, susunan pemainnya sedikit berbeda. Sergio Busquets dan Jordi Alba masih memberikan kontribusi di level tinggi. Namun, beberapa hal mendasar tetap sama. Mereka bukan tim yang lengkap. Javier Mascherano, manajer saat itu, melakukan penyesuaian, tetapi kesulitan menemukan keseimbangan yang tepat, bahkan ketika timnya melaju hingga menjuarai MLS Cup. Saat itu, seperti sekarang, seluruh statistik pertahanan utama, yakni jumlah tekel, xG yang dibiarkan tercipta, dan jumlah gol yang kebobolan, berada di paruh bawah liga. Mereka finis ketiga di Wilayah Timur dan, tanpa peningkatan performa menjelang akhir musim, mungkin kehilangan keuntungan bermain di kandang sejak putaran pertama babak play-off. Siapa pun

    Lalu Messi tampil. Dalam enam pertandingan play-off, ia terlibat langsung dalam 15 gol. Miami mencetak 20 gol dalam perjalanan menuju gelar juara. Messi berperan dalam semuanya kecuali lima gol.

  • Pesaing lainnya?

    FBL-MLS-INTER MIAMI CF-NEW ENGLAND REVOLUTION
    AFP

    Messi dan Miami harus menghadapi lawan tangguh, Nashville SC

    Namun, tahun ini lawan-lawan mereka tampak lebih tangguh, terutama di Wilayah Timur. Di tengah sorotan terhadap Miami, mudah untuk luput menyadari bahwa Nashville SC telah menjalani musim reguler tersukses dalam sejarah MLS. Hasil apa pun saat menghadapi FC Cincinnati akhir pekan ini akan membuat mereka mencetak rekor poin baru. Mereka juga berpeluang mencetak rekor liga untuk jumlah kemenangan, selisih gol, dan jumlah laga tanpa kebobolan. Nashville baru kalah tiga kali di MLS musim ini dan belum terkalahkan di kandang. Sulit membayangkan lawan yang lebih berat dalam upaya Miami menjuarai MLS Cup dua kali beruntun.

    Namun, dalam situasi seperti inilah, terutama di babak play-off, Miami kerap meraih hasil yang mereka butuhkan. Tahun lalu pun mereka bukan unggulan. Bahkan di final MLS Cup, ketika Inter Miami telah melaju mulus melewati Wilayah Timur, Vancouver masih punya peluang nyata untuk mengalahkan mereka.

    Ada pula urgensi yang lebih besar. Messi mungkin telah menandatangani kontrak baru untuk bertahan di Miami setidaknya 18 bulan lagi, tetapi ia telah memberi isyarat bahwa dirinya mungkin tidak akan lebih lama lagi bermain sepakbola. Kapan ia akan pensiun masih menjadi tanda tanya. Sementara itu, Luis Suarez tampaknya kecil kemungkinan kembali tahun depan meski bangkit secara tak terduga musim ini. Dengan masa depan kedua bintang itu belum pasti, ini bisa menjadi kesempatan terakhir bagi dua rekan setim yang telah lama bermain bersama tersebut untuk mengangkat trofi MLS Cup.

    Dari segi posisi di klasemen, ada sejumlah tim yang lebih baik daripada Miami. Namun, seperti yang telah ditunjukkan sejarah, justru itulah yang mungkin membuat Messi membawa mereka menjuarai MLS Cup.