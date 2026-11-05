Sulit memastikan apakah Lionel Messi beruntung atau tidak. Namun, mungkin justru itulah intinya. Ketika ia melompat di antara dua bek New England Revolution untuk menyundul bola lepas yang berputar di udara, Messi tampak berusaha mengarahkan bola itu kepada dirinya sendiri. Momen itu terlihat seperti salah satu kejadian semacam itu yang menjadi ciri khasnya. Sekilas kecemerlangan. Sentuhan yang tak dilihat siapa pun selain dirinya.

Namun, bola justru berbelok ke belakang setelah mengenai kepala pemain Argentina itu dan jatuh tepat ke arah German Berterame, yang melompat lalu menyundulnya masuk. “Assist” tersebut membuat Miami menyamakan kedudukan menjadi 1-1 dalam laga Wilayah Timur melawan New England. Gol kedua yang indah, kali ini semacam gol, mengantar Inter Miami meraih kemenangan.

Dan kini kita memasuki fase yang hanya bisa disebut “mengerikan bagi lawan”. Ada kalanya kemampuan Messi melampaui batas manusia dalam bermain sepakbola, ketika pemain Argentina yang luar biasa ini menjadi sosok lain dan mencapai tingkat keajaiban yang tak bisa dijelaskan secara rasional ataupun mudah dipahami. Ada gol melawan Real Madrid, ketika umpan pendek biasa dari Sergio Busquets berlanjut menjadi aksi Messi melewati lima pemain bertahan terbaik di dunia. Ada assist melawan Belanda, ketika Messi melepaskan umpan ke arah yang bahkan, secara harfiah, tidak ia lihat.

Belakangan ini, yang terlihat berbeda. Inilah Messi yang kini mengerahkan upaya lebih besar. Pemain yang melakukan pressing, berlari, dan bertekad membawa timnya menang. Kemampuan fisiknya telah menurun. Kakinya tak lagi selincah dulu. Selamat datang di era Leo yang bermain tanpa menahan diri, ketika semua kelemahan tim ini terlupakan berkat keajaiban seorang pesepakbola luar biasa.