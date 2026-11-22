Di bawah Lobanovskyi, Dynamo bukan sekadar lolos ke Liga Champions 1997/98. Mereka tampil gemilang dalam turnamen itu, mencetak tujuh gol tanpa balas dalam dua pertandingan melawan Barcelona dan memuncaki grup yang juga dihuni Newcastle United serta PSV.

Langkah Kyiv akhirnya terhenti di perempat-final oleh Juventus, yang kemudian mencapai final untuk ketiga kalinya secara beruntun pada musim itu. Namun, kemenangan telak 4-0 atas Barcelona di Camp Nou telah menegaskan bahwa Dynamo tengah tumbuh menjadi kekuatan besar, sementara Shevchenko, yang mencetak hat-trick, muncul sebagai calon penyerang nomor 9 hebat berikutnya di Eropa.

Meski demikian, banyak yang terkejut ketika Dynamo kembali mencapai fase gugur pada musim berikutnya, padahal mereka berada satu grup dengan Arsenal asuhan Arsene Wenger, yang telah meraih dua gelar domestik. Namun, keterkejutan itu tidak seberapa dibandingkan reaksi saat Dynamo menyingkirkan juara bertahan Real Madrid di perempat-final.

Seperti yang dikatakan presiden Ukraina Leonid Kuchma kepada para pemain di ruang ganti Stadion Olimpiade di Kyiv setelah dua gol Shevchenko pada leg kedua memastikan kemenangan agregat 3-1 atas Real Madrid, “Seluruh dunia menyaksikan kemenangan kalian malam ini.”

Kini tak ada lagi yang meragukan: Dynamo benar-benar menjadi kandidat juara Piala Champions, terutama berkat lini depan mereka yang tangguh. Tim asuhan Lobanovskyi tentu juga memiliki kualitas di area lain, khususnya di lini belakang. Sang kapten, Oleksandr Holovko, merupakan bek tengah yang andal, sementara dua bek lainnya, Kakha Kaladze dan Oleh Luzhny, kemudian bermain masing-masing untuk AC Milan dan Arsenal.

Namun, Shevchenko dan Serhiy Rebrov nyaris mustahil dihentikan di lini serang. Duet mereka menyerupai pasangan penyerang bertubuh kecil dan besar ala sepakbola era lama: seorang penyerang nomor 9 yang elegan dan eksplosif seperti Marco van Basten, dipadukan dengan penyerang pendukung bertubuh kecil yang cerdik dan tidak egois.

Karena itu, Dynamo sama sekali tidak gentar menghadapi Bayern. Tak mengherankan, mereka langsung menekan lawan asal Jerman itu sejak peluit pertama leg awal semi-final di Kyiv. Berkat gol-gol Shevchenko, mereka semestinya unggul dua gol saat turun minum. Namun, beberapa detik sebelum jeda, kiper Oleksandr Shovkovskyi secara mengejutkan tak mampu menahan tendangan bebas mendatar Michael Tarnat dari jarak sekitar 32 meter, sebuah upaya yang tampaknya hanya coba-coba.

Namun, Vitaliy Kosovskyi membuat skor menjadi 3-1 lewat tendangan voli yang dieksekusi dengan baik hanya lima menit setelah babak kedua dimulai. Tak lama kemudian, sang gelandang mendapat peluang emas untuk memastikan kemenangan dalam pertandingan itu, bahkan mungkin dalam keseluruhan duel. Namun, Kosovskyi menyia-nyiakannya. Setelah lolos sendirian ke depan gawang, ia gagal mengeksekusi percobaan cungkilan yang kurang tepat atas Oliver Kahn.

Momen itu menjadi titik balik keseluruhan semi-final. Shovkovskyi kembali terkecoh oleh tendangan bebas Bayern ketika waktu tersisa 12 menit, kali ini dari Stefan Effenberg, sebelum Carsten Jancker menyamakan kedudukan menjelang akhir pertandingan.