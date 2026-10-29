Hampir setiap cabang olahraga memiliki perdebatan tentang siapa yang terbaik sepanjang masa. Dalam sepakbola pria, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo kerap dibandingkan, sementara Diego Maradona dan Pele juga masuk dalam perdebatan. Namun, di sepakbola wanita, Marta berdiri sendiri tanpa tandingan sebagai pemain terbaik sepanjang masa. Ikon Brasil itu pernah dijuluki ‘Pele berrok’ oleh Pele sendiri.

Klaim Marta atas predikat tersebut bertumpu pada kecemerlangan yang telah ia tunjukkan di lapangan selama lebih dari 20 tahun. Gaya bermainnya yang memikat menjadikannya sosok luar biasa jauh sebelum sepakbola wanita sepopuler sekarang.

Selain membantunya meraih gelar seperti Liga Champions dan Copa America, kehebatannya membuat ikon Brasil itu mencetak banyak rekor. Yang paling menonjol adalah statusnya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia Wanita. Namun, Marta belum pernah meraih medali juara Piala Dunia.

Kini berusia 40 tahun, ia tampaknya memiliki satu kesempatan terakhir. Setelah pensiun dari tim nasional seusai Olimpiade 2024, ketika Brasil memberikan perlawanan sengit kepada Amerika Serikat tetapi akhirnya kalah dalam pertandingan perebutan medali emas, Marta membatalkan keputusan pensiunnya dan berperan penting dalam keberhasilan Brasil menjuarai Copa America tahun lalu.

Dengan Brasil akan menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2027, pemain terbaik sepanjang masa di sepakbola wanita itu tampaknya akan mendapat satu kesempatan terakhir untuk membawa negaranya meraih gelar bersejarah di kandang sendiri.