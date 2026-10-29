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World Cup MVPs Marta 1:1Getty/GOAL

Para pemain terbaik Piala Dunia Wanita 2027: Penampilan terakhir impian bagi sang GOAT? Marta incar perpisahan ikonis bersama Brasil di kandang sendiri

Penyerang legendaris itu akan berusia 41 tahun saat turnamen dimulai dan berharap bisa menginspirasi tim tuan rumah untuk terakhir kalinya.

Ameé Ruszkai
Diterjemahkan oleh

  • Hampir setiap cabang olahraga memiliki perdebatan tentang siapa yang terbaik sepanjang masa. Dalam sepakbola pria, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo kerap dibandingkan, sementara Diego Maradona dan Pele juga masuk dalam perdebatan. Namun, di sepakbola wanita, Marta berdiri sendiri tanpa tandingan sebagai pemain terbaik sepanjang masa. Ikon Brasil itu pernah dijuluki ‘Pele berrok’ oleh Pele sendiri.

    Klaim Marta atas predikat tersebut bertumpu pada kecemerlangan yang telah ia tunjukkan di lapangan selama lebih dari 20 tahun. Gaya bermainnya yang memikat menjadikannya sosok luar biasa jauh sebelum sepakbola wanita sepopuler sekarang.

    Selain membantunya meraih gelar seperti Liga Champions dan Copa America, kehebatannya membuat ikon Brasil itu mencetak banyak rekor. Yang paling menonjol adalah statusnya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia Wanita. Namun, Marta belum pernah meraih medali juara Piala Dunia.

    Kini berusia 40 tahun, ia tampaknya memiliki satu kesempatan terakhir. Setelah pensiun dari tim nasional seusai Olimpiade 2024, ketika Brasil memberikan perlawanan sengit kepada Amerika Serikat tetapi akhirnya kalah dalam pertandingan perebutan medali emas, Marta membatalkan keputusan pensiunnya dan berperan penting dalam keberhasilan Brasil menjuarai Copa America tahun lalu.

    Dengan Brasil akan menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2027, pemain terbaik sepanjang masa di sepakbola wanita itu tampaknya akan mendapat satu kesempatan terakhir untuk membawa negaranya meraih gelar bersejarah di kandang sendiri.

  • Generasi emas

    Marta Brazil 2007
    Getty Images

    Marta menjadi pemain paling menonjol dalam perjalanan Brasil menuju final Piala Dunia Wanita 2007, tetapi timnas Brasil juga memiliki skuad yang luar biasa.

    Jika Anda mengatakan kepada siapa pun yang menyaksikan Marta menginspirasi Brasil mencapai final Piala Dunia Wanita 2007 bahwa, 20 tahun kemudian, Brasil masih akan mencari gelar pertamanya di panggung besar, mereka mungkin akan tercengang.

    Kemudian pada tahun itu, setelah Jerman mengalahkan Brasil 2-0 untuk mempertahankan status sebagai juara dunia, Marta meraih penghargaan Pemain Terbaik Dunia FIFA untuk kedua kalinya dari lima kemenangan beruntun. Namun, ia bukan satu-satunya bintang di tim nasional, meski dialah yang paling bersinar.

    Di sekelilingnya ada pemain seperti Cristiane, penyerang produktif yang dua kali menempati peringkat ketiga dalam pemungutan suara penghargaan Pemain Terbaik Dunia FIFA; Formiga, gelandang yang seolah tak menua dan kelak menjadi pesepakbola dengan penampilan terbanyak di tim nasional sepanjang sejarah; Pretinha, yang piawai mencetak gol penting pada momen-momen besar, termasuk lima gol di Piala Dunia dan tujuh di Olimpiade; serta Rosana, yang mencatatkan lebih dari 100 penampilan untuk Brasil dan kemudian bermain untuk raksasa Eropa Lyon, membantu klub itu meraih satu dari delapan gelar Liga Champions mereka.

    Ini adalah generasi emas bertabur talenta yang pasti, pasti ditakdirkan menjuarai Piala Dunia...

  • Kurangnya dukungan

    Brazil Women's World Cup final 2007
    Getty Images

    Generasi emas Brasil tak pernah meraih gelar juara di ajang internasional besar, sementara minimnya dukungan dari federasi kerap dikeluhkan.

    Namun, pendanaan dari Konfederasi Sepak Bola Brasil (CBF) tidak datang pada saat yang seharusnya.

    “Saya sebenarnya merasa investasi itu seharusnya datang jauh lebih awal,” kata Rosana kepada GOAL sebelumnya. “Generasi yang kami miliki sangat, sangat berbakat. Namun, sayangnya, di Brasil tidak seperti di negara-negara lain, tempat investasi datang lebih dulu. Di Brasil, Anda harus membuktikan diri, dan sepak bola wanita harus membuktikan diri agar investasi datang.”

    Brasil dahulu, dan hingga kini, mendominasi benua tersebut dengan memenangkan sembilan dari 10 edisi Copa America Femenina yang digelar sejak turnamen itu pertama kali diadakan pada 1991. Namun, di panggung dunia, mereka berkali-kali nyaris meraih gelar. Yang paling menonjol adalah medali perak Olimpiade pada 2004 dan 2008. Tim ini boleh jadi merupakan tim terbaik dalam sejarah sepak bola wanita yang tidak pernah memenangkan gelar internasional utama.

    “Sungguh menyedihkan memikirkannya karena saya sangat yakin generasi dan tim yang kami miliki mungkin merupakan yang terkuat yang pernah dimiliki Brasil hingga saat ini, tim yang meraih lima medali dalam kurun empat tahun,” kata Rosana pada 2021. “Mengecewakan rasanya memikirkan bahwa investasi tidak datang lebih awal agar kami bisa mencapai tujuan itu.”

  • Terbaik di dunia

    Marta Cristiano Ronaldo Pele FIFA awards 2008
    AFP via Getty Images

    Marta kemudian meraih penghargaan Pemain Terbaik Dunia FIFA lima kali berturut-turut dari 2006 hingga 2010, serta banyak trofi di level klub.

    Di luar tim nasional, nama Marta terus bersinar. Ia pindah ke Umea pada 2004, ketika liga Swedia menjadi tujuan utama dalam sepakbola wanita. “Ia tiba saat salju setebal setengah meter,” kata Andree Jeglertz, pelatih kepala tim saat itu, kepada GOAL sebelumnya. “Itu cukup keren.”

    Bersama Marta, Umea menjuarai Damallsvenskan empat kali berturut-turut dan Piala Wanita UEFA (kini Liga Champions), serta mencapai dua final kompetisi Eropa lainnya. “Ia tidak selalu melakukan persis seperti yang Anda instruksikan,” kenang Jeglertz, “tetapi ia menyelesaikan setiap situasi dengan caranya sendiri. Itulah sesuatu yang saya pelajari dalam karier kepelatihan saya: tidak semua orang bisa menjadi tipe pemain yang sama persis. Pemain yang mendobrak pola itulah yang akan memenangkan pertandingan dan trofi untuk Anda.”

    Marta kemudian membawa kemampuannya mengubah jalannya pertandingan ke Amerika Serikat dan meraih dua gelar nasional, sebelum kembali ke Swedia. Ia bahkan memiliki kewarganegaraan Swedia dan fasih berbahasa Swedia setelah begitu lama tinggal di Skandinavia. Sepanjang waktu itu, penghargaan individunya terus bertambah, mulai dari Sepatu Emas dan penghargaan Pemain Terbaik Tahun Ini hingga nominasi untuk susunan sebelas pemain terbaik.

  • Patah hati di kancah internasional

    Marta Brazil Women 2015
    Getty Images

    Meski Marta berstatus sebagai salah satu pemain terhebat, Brasil terus gagal meraih kesuksesan di pentas internasional, sementara hasil mereka pada dekade 2010-an menurun.

    Namun, keberhasilan di panggung internasional terbesar terus luput dari genggamannya dan Brasil. Pada Piala Dunia Wanita 2011, Brasil gagal mengulangi pencapaian mereka menembus final pada 2007. Langkah mereka terhenti di perempat-final setelah kalah adu penalti dari Amerika Serikat. Pada Olimpiade tahun berikutnya, juara dunia Jepang mengakhiri harapan mereka untuk meraih kejayaan di babak yang sama.

    Pada 2015, Brasil hanya mampu mencapai babak 16 besar Piala Dunia, dengan kekalahan dari Australia menjadi alasan untuk khawatir. Pencapaian hingga semi-final pada Olimpiade 2016 yang mereka selenggarakan merupakan hasil yang lebih baik, tetapi kekalahan dalam perebutan medali perunggu terasa menyakitkan.

  • Perpisahan penuh air mata?

    Marta Brazil Women 2019
    Getty Images

    Pidato emosional Marta setelah Brasil tersingkir dari Piala Dunia Wanita 2019 tampak menjadi tanda bahwa kariernya bersama tim nasional mendekati akhir.

    Berikutnya datang Piala Dunia Wanita 2019, yang semua orang tahu paling-paling akan menjadi salah satu Piala Dunia terakhir Marta. Saat itu ia berusia 33 tahun, sehingga tak ada jaminan ia akan tampil lagi empat tahun kemudian. Ketika tuan rumah Prancis menang lewat perpanjangan waktu dalam laga babak 16 besar melawan Brasil, pidato penuh emosi dari pemain ikonik bernomor punggung 10 itu semakin menguatkan keyakinan bahwa ia mungkin tidak akan kembali.

    Dengan mata berkaca-kaca, Marta menatap langsung ke kamera dan berbicara dari hati kepada generasi berikutnya: “Formiga tidak akan ada selamanya, Marta tidak akan ada selamanya, Cristiane juga tidak. Kelangsungan sepak bola wanita bergantung pada kalian. Pikirkan itu, hargai sepak bola wanita lebih lagi. Kami meminta dukungan. Kalian harus menangis di awal dan tersenyum di akhir.”

    Setelah bertahun-tahun berbicara lewat permainannya di lapangan, pemain terbaik sepanjang masa itu tampaknya mulai menyadari bahwa karier sepak bolanya tidak akan berlangsung selamanya. Ia pun jelas ingin menggunakan pengaruhnya untuk menyampaikan pesan selagi masih bisa.

  • Satu tarian terakhir

    Marta Brazil Women 2024
    Getty Images

    Hasil Brasil membaik dalam beberapa tahun terakhir, dan Marta serta Brasil berharap peningkatan itu bisa membawa mereka meraih kejayaan pada 2027.

    Namun, itu bukan akhir kiprah Marta di panggung besar. Sempat muncul anggapan bahwa kiprahnya berakhir pada 2023, keyakinan yang diperkuat oleh komentarnya yang kembali disampaikan sambil menangis seusai Brasil secara mengejutkan tersingkir di fase grup di Australia. Namun, Marta tidak mungkin mengakhiri kiprahnya dengan cara seperti itu, bukan?

    Setahun kemudian, pada usia 38 tahun dan di tengah musim NWSL yang berakhir dengan keberhasilannya membawa Orlando Pride meraih gelar Shield dan Championship, ia membantu Brasil mencapai final turnamen internasional besar untuk pertama kalinya sejak 2008 ketika timnya mencapai pertandingan perebutan medali emas Olimpiade. Itu merupakan hasil terbaik Brasil di pentas dunia dalam beberapa waktu terakhir.

    Pada 2027, Marta dan timnya berharap meraih hasil yang lebih baik. Tidak ada pemain lain dari skuad Piala Dunia Wanita 2007 yang masih bertahan selain Marta. Dua puluh tahun kemudian, pengaruhnya mungkin tidak sebesar saat ia tampil gemilang selama sebulan di China. Namun, warisan Marta dan rekan-rekan setimnya telah membuka jalan bagi generasi baru pemain yang mampu bersaing memperebutkan gelar Piala Dunia.

    Dengan ban kapten melingkar di lengan atasnya, Marta, sosok yang tak terbantahkan sebagai pemain terbaik sepanjang masa dalam sepak bola wanita, akan memimpin mereka tampil di kandang sendiri. Lewat satu kesempatan terakhirnya, ia berharap membawa mereka meraih kejayaan.