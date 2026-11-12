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Sam Kerr MVPs 1:1Getty/GOAL

Para pemain terbaik Piala Dunia Wanita 2027: Ikon Australia Sam Kerr bertekad tampil di turnamen ini dengan performa yang sepadan dengan karier luar biasanya

Setelah kekecewaan akibat penalti dan cedera di dua Wold Cups sebelumnya, penyerang Gotham itu berharap akhirnya bisa menunjukkan kemampuannya di Brasil pada musim panas ini.

Ameé Ruszkai
Diterjemahkan oleh

  • Ketika Sam Kerr melepaskan tembakan keras ke pojok atas gawang Mary Earps pada semifinal Piala Dunia Wanita 2023, gol itu terasa seperti momen yang sangat penting. Menerima bola di garis tengah, bintang Australia itu menggiringnya maju hingga berada dalam jangkauan tembak. Dari jarak sekitar 18 meter, Kerr memanfaatkan ruang yang diberikan pertahanan Inggris dan melepaskan tembakan yang tak mampu dijangkau kiper terbaik dunia.

    Stadion Olimpiade di Sydney bergemuruh. Matildas tertinggal sejak menit ke-36 dan, saat pertandingan memasuki setengah jam terakhir, mereka membutuhkan momen untuk merebut kembali momentum. Kerr, pemain andalan sekaligus kapten mereka, menjawab kebutuhan itu dengan gol yang begitu indah hingga dinominasikan untuk Penghargaan Puskas.

    Namun, gol ini bukan hanya soal kehebatan, melainkan juga sarat emosi. Setelah kembali menjalani musim yang luar biasa bersama Chelsea, Kerr diharapkan menghadirkan momen-momen seperti itu sepanjang turnamen. Akan tetapi, cedera betis yang dialaminya sehari sebelum pertandingan pertama Australia menghalanginya menjadi pusat perhatian. Ini adalah kali pertama ia tampil sebagai starter, pada pertandingan keenam Matildas, dan gol spektakuler itu merupakan momen yang diimpikannya.

    Namun, semuanya berakhir dengan kekecewaan. Dalam waktu delapan menit, Inggris kembali unggul dan melangkah menuju final Piala Dunia. Setelah kegembiraan berkat gol penyama kedudukannya, Kerr tampak kecewa saat pertandingan berakhir. Perasaan serupa ia alami empat tahun sebelumnya, ketika kegagalannya mengeksekusi penalti turut menyebabkan Australia tersingkir di babak 16 besar.

    Pada usia 33 tahun, Piala Dunia Wanita 2027 akan menjadi kesempatan terakhir Kerr untuk tampil di turnamen itu saat berada di puncak kemampuannya, jika bukan Piala Dunia terakhirnya sama sekali. Di Brasil, bisakah salah satu pemain terhebat dalam sepakbola ini akhirnya menjalani turnamen yang sepadan dengan kariernya?

  • Menunjukkan kiprahnya

    Sam Kerr Australia Women 2019
    Getty Images

    Kerr datang ke Piala Dunia 2019 dengan reputasi sebagai salah satu pemain terbaik di dunia, dan membuktikan alasannya saat mencetak gol-gol pertamanya di Piala Dunia.

    Kerr sudah tampil di dua edisi Piala Dunia saat 2019 tiba, tetapi penampilan ketiganya berbeda. Pada 2011, ia masih berusia 17 tahun dan berwajah belia; pada 2015, ia baru berhasil membuktikan kebugarannya tepat waktu untuk tampil setelah cedera; pada 2019, ia menjadi salah satu pemain terbaik di dunia.

    Setelah mencuat sebagai pemain sayap yang eksplosif, Kerr menghabiskan tahun-tahun seusai Piala Dunia 2015 untuk bertransformasi menjadi penyerang tengah yang mematikan, meraih empat Sepatu Emas berturut-turut sembari membagi waktunya antara NWSL, liga tertinggi di Amerika Serikat, dan A-League, kasta tertinggi sepakbola Australia, serta menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa di kedua kompetisi tersebut.

    Pada 2018, ia mencetak 27 gol dan menyumbang delapan assist dalam 32 penampilan bersama Chicago Red Stars dan Perth Glory. Ia membawa performa itu ke 2019 dan berangkat ke Piala Dunia setelah mencetak 16 gol dalam 14 pertandingan sejak awal tahun. Tak mengherankan, performa tersebut membantu Kerr mencetak gol-gol pertamanya di Piala Dunia. Ia mengemas lima gol di fase grup untuk membawa timnya ke laga babak 16 besar melawan Norwegia.

  • Patah hati

    Sam Kerr Australia Women 2019
    Getty Images

    Turnamen yang sama berakhir dengan kekecewaan bagi Kerr dan Australia, yang kalah dari Norwegia lewat adu penalti.

    Namun, segalanya berjalan buruk bagi Matildas malam itu di Nice. Kelemahan yang sempat mengancam Australia di fase grup kembali terlihat, sementara cedera yang dialami para pemain kunci dan kesalahan individu semakin memperburuk keadaan. Meski begitu, mereka tetap menunjukkan semangat juang yang luar biasa. Kendati bermain dengan sepuluh orang, Australia mampu membawa laga ke babak perpanjangan waktu dan akhirnya adu penalti.

    Di situlah Kerr mengalami nasib yang sayangnya pernah menimpa banyak pemain hebat, baik di sepakbola putra maupun putri. Dalam adu penalti Piala Dunia, ia maju untuk mencetak gol bagi timnya, tetapi tendangannya melambung tinggi dan melebar.

    “Rekan-rekan setim sudah memberikan dukungan kepada saya. Saya merasa telah mengecewakan tim, tetapi mereka segera menepis perasaan itu,” kata Kerr kepada wartawan setelah Norwegia tampil sempurna dan memenangi adu penalti 4-1. “Saya akan berkembang dari pengalaman ini dan menjadi pribadi yang lebih kuat secara mental.”

    Salah satu pemain terbaik di dunia itu harus pulang jauh lebih awal daripada yang diperkirakan siapa pun.

  • Menapaki jenjang yang lebih tinggi

    Sam Kerr Chelsea Women unveiling 2019
    Getty Images

    Performa Kerr terus meningkat setelah Piala Dunia 2019 dan kepindahannya ke Chelsea, sehingga ia menjadi salah satu pemain yang paling patut diperhatikan pada turnamen 2023.

    Menariknya, laporan mengenai kepindahan Kerr ke Chelsea baru muncul beberapa jam sebelumnya. Saat masih berusaha mencerna kekalahan memilukan itu, sang penyerang menganggap laporan tersebut sekadar spekulasi. Namun, transfer itu terwujud sebelum 2019 berakhir.

    Pada November, setelah Kerr mencetak 13 gol lagi untuk membawa Red Stars ke laga final NWSL dan kembali meraih Sepatu Emas, bintang Australia itu diumumkan sebagai pemain Chelsea. “Saya ingin meraih kesuksesan bersama tim dan saya tidak ingin itu datang dengan mudah,” katanya saat diperkenalkan. “Saya merasa Chelsea telah membangun sesuatu yang istimewa selama bertahun-tahun dan saya ingin menjadi bagian darinya. Saya ingin mengangkat trofi.”

    Kerr benar-benar mewujudkan keinginan itu. Dalam enam setengah tahun berikutnya, ia membantu klub tersebut memenangi enam gelar Women's Super League secara beruntun, empat Piala FA dan empat Piala Liga, serta mencapai final Liga Champions untuk pertama kalinya.

    Secara pribadi, pengalaman di lingkungan baru dan tantangan yang berbeda juga membuat Kerr mencapai level yang lebih tinggi. Maka, ketika Piala Dunia 2023 tiba, dengan Australia menjadi tuan rumah bersama negara tetangganya, Selandia Baru, panggung telah tersedia baginya untuk menebus kekecewaan 2019 dan benar-benar menunjukkan kemampuannya di ajang terbesar.

  • Antiklimaks

    Sam Kerr Australia 2023
    Getty Images

    Kerr diperkirakan menjadi salah satu bintang pada edisi terakhir Piala Dunia Wanita, tetapi mengalami cedera menjelang turnamen.

    Pada 19 Juli 2023, sehari sebelum Piala Dunia dimulai, Kerr duduk bersama pelatih kepala Australia Tony Gustavsson untuk menjawab pertanyaan media dalam konferensi pers prapertandingan Australia. “Saya sangat antusias,” katanya. “Kami sudah lama menantikan momen ini, jadi senang rasanya akhirnya tiba. Datang ke stadion dan menyadari bahwa kami benar-benar telah menghadirkan Piala Dunia ke Australia adalah momen yang membanggakan.”

    Namun, ketika susunan pemain diumumkan 24 jam kemudian, Kerr bahkan tidak masuk skuad untuk menghadapi Irlandia. Sebuah pernyataan sepanjang 39 kata menyebutkan bahwa ia mengalami cedera betis sehari sebelumnya, yang membuat kapten Australia itu absen dalam dua pertandingan pertama.

    Kerr akhirnya turun ke lapangan sebagai pemain pengganti di babak 16 besar dan perempat-final, sebelum tampil sebagai starter saat Australia kalah dari Inggris dan kemudian Swedia dalam perebutan tempat ketiga. Di turnamen itu, Australia melangkah lebih jauh daripada sebelumnya, mencapai empat besar dan membangkitkan antusiasme yang menular di seluruh negeri.

    Namun, meski mencetak gol luar biasa ke gawang Inggris yang sempat membangkitkan harapan besar, Kerr tidak mampu memberi dampak seperti yang ia harapkan, inginkan, dan pantas ia berikan.

  • Kesempatan untuk bersinar

    Sam Kerr Australia Women 2026
    Getty Images

    Kerr berharap tampil lebih baik di Brasil pada musim panas ini, dalam Piala Dunia yang kemungkinan menjadi edisi terakhirnya saat ia masih berada di puncak performa.

    Pada 2027, Kerr akan mendapat kesempatan lagi. Namun, kekecewaan pada 2019 dan 2023 terasa tak seberapa dibandingkan dengan apa yang ia alami sejak Piala Dunia terakhir. Robekan ligamen krusiatum anterior (ACL) pada Januari 2024 disertai komplikasi yang membuatnya absen selama 20 bulan, melewatkan seluruh musim 2024-25, dan hanya bisa tampil sebagai pemain pengganti dengan waktu bermain yang cukup terbatas pada bulan-bulan awal musim berikutnya.

    Namun, saat Australia menjadi tuan rumah Piala Asia pada Maret 2026, Kerr menghadirkan momen-momen istimewa yang diharapkan para penggemar dan penonton netral bisa mereka saksikan tiga tahun sebelumnya. Gol-golnya ke gawang Filipina, Korea Selatan, Korea Utara, dan China membawa Australia ke final, tempat Jepang yang tampil sangat mengesankan menang tipis 1-0.

    Kini kembali ke AS bersama Gotham, pemain berusia 33 tahun itu mungkin hanya memiliki satu kesempatan lagi untuk menjadikan Piala Dunia sebagai panggungnya. Jika ia tampil gemilang di turnamen 2027 di Brasil, itu adalah hal yang setidaknya layak didapatkan pemain sekaliber Kerr dengan karier yang telah ia jalani.