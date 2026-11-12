Ketika Sam Kerr melepaskan tembakan keras ke pojok atas gawang Mary Earps pada semifinal Piala Dunia Wanita 2023, gol itu terasa seperti momen yang sangat penting. Menerima bola di garis tengah, bintang Australia itu menggiringnya maju hingga berada dalam jangkauan tembak. Dari jarak sekitar 18 meter, Kerr memanfaatkan ruang yang diberikan pertahanan Inggris dan melepaskan tembakan yang tak mampu dijangkau kiper terbaik dunia.

Stadion Olimpiade di Sydney bergemuruh. Matildas tertinggal sejak menit ke-36 dan, saat pertandingan memasuki setengah jam terakhir, mereka membutuhkan momen untuk merebut kembali momentum. Kerr, pemain andalan sekaligus kapten mereka, menjawab kebutuhan itu dengan gol yang begitu indah hingga dinominasikan untuk Penghargaan Puskas.

Namun, gol ini bukan hanya soal kehebatan, melainkan juga sarat emosi. Setelah kembali menjalani musim yang luar biasa bersama Chelsea, Kerr diharapkan menghadirkan momen-momen seperti itu sepanjang turnamen. Akan tetapi, cedera betis yang dialaminya sehari sebelum pertandingan pertama Australia menghalanginya menjadi pusat perhatian. Ini adalah kali pertama ia tampil sebagai starter, pada pertandingan keenam Matildas, dan gol spektakuler itu merupakan momen yang diimpikannya.

Namun, semuanya berakhir dengan kekecewaan. Dalam waktu delapan menit, Inggris kembali unggul dan melangkah menuju final Piala Dunia. Setelah kegembiraan berkat gol penyama kedudukannya, Kerr tampak kecewa saat pertandingan berakhir. Perasaan serupa ia alami empat tahun sebelumnya, ketika kegagalannya mengeksekusi penalti turut menyebabkan Australia tersingkir di babak 16 besar.

Pada usia 33 tahun, Piala Dunia Wanita 2027 akan menjadi kesempatan terakhir Kerr untuk tampil di turnamen itu saat berada di puncak kemampuannya, jika bukan Piala Dunia terakhirnya sama sekali. Di Brasil, bisakah salah satu pemain terhebat dalam sepakbola ini akhirnya menjalani turnamen yang sepadan dengan kariernya?