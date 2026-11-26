«Kontrak saya di Yeovil berakhir. Sejujurnya, selama enam sampai delapan bulan terakhir pada tahun kedua di Yeovil, saya sama sekali tidak menikmatinya. Saya paham politik dalam sepakbola dan hal-hal semacam itu, tetapi saya masih muda, itu tahun pertama saya sebagai pemain profesional, dan saya tidak bermain. Kadang saya ikut bepergian, tetapi bahkan tidak masuk bangku cadangan, hanya duduk di tribune! Saya berpikir, ‘Saya sebenarnya tidak ingin bertahan di sini.’ Saya tahu mereka tidak akan memperpanjang kontrak saya. Saat itu saya senang karena memang tidak ingin bertahan. Meski klub bermain di League Two, saya tetap tidak mau tinggal. Setelah itu saya berpikir, ‘Baiklah, saya baru 18 tahun. Saya akan mencari klub yang punya tim cadangan.’ Yeovil hanya punya tim junior, jadi setelah usia 18 tahun, Anda bermain di tim utama atau tidak bermain sama sekali. Tidak ada tim U21 di sana.

«Saya mengikuti seleksi di Barnsley dan Burton Albion. Saya tidak mendapat tawaran untuk tim cadangan mereka. Akhirnya saya turun bermain di sepakbola nonliga Inggris. Saya merasa benar-benar tidak punya pilihan lain. Saya bermain di kompetisi nonliga yang, kalau tidak salah, saat itu berada satu tingkat di bawah Conference North. Jadi, itu tingkat ketiga dalam piramida nonliga. Saya gelandang bertubuh kecil, sementara bola terus-menerus melayang melewati kepala saya! Pada titik itu, saya tidak begitu menikmati sepakbola. Permainannya tidak cocok dengan cara saya ingin bermain. Lalu seorang pelatih dari Selandia Baru menanyakan saya melalui kepala perekrutan Burton Albion. Ia menghubungkan kami.

«Awalnya saya sebenarnya tidak pergi ke Selandia Baru untuk bermain sepakbola. Saya pergi karena perlu memikirkan apa yang akan saya lakukan. Jika saya tidak akan bermain sepakbola, jika saya tidak menikmatinya, lalu apa yang akan saya lakukan? Jadi, saya pergi ke sana. Saya sempat bepergian, lalu kembali berlatih bersama tim lokal. Dari sana, saya masuk Liga Nasional Selandia Baru. Bagi saya, yang terpenting adalah mendapatkan kembali kegembiraan bermain. Tanpa itu, saya tidak akan memaksa diri untuk terus bermain.

«Saya mulai menikmatinya lagi dan berpikir, ‘Baiklah, jelas inilah yang ingin saya lakukan.’ Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana saya bisa kembali bermain penuh waktu. Saya berbicara dengan beberapa orang di sana. Salah seorang pemain menghubungkan saya dengan agennya, yang bekerja di Kanada dan masih menjadi agen saya sampai sekarang. Pertanyaan saya adalah, bisakah saya masuk CPL? Itu liga profesional baru, dengan pemain penuh waktu, dan masih berkembang. Namun, cara mereka mempromosikan pemain memberi Anda kesempatan yang cukup bagus untuk pindah ke tempat lain jika tampil baik. Saya mencoba pindah ke sana dari Selandia Baru untuk musim 2020. Saat itu agen saya mengirimkan cuplikan permainan saya. Saya rasa ia berbicara dengan tiga klub CPL. Semuanya pada dasarnya berkata, ‘Ya, kami tidak terlalu menghargai liga Selandia Baru. Itu bukan liga profesional dan kami tidak mencari pemain dari sana.’ Ini terjadi sekitar pertengahan hingga akhir 2019. Saya ingin bergabung untuk musim 2020. Jadi saya berpikir, ‘Baiklah, lupakan saja. Ini tidak akan terjadi, tetapi setidaknya saya sudah mencoba.’

«Saat itulah saya memutuskan pindah dari Selandia Baru ke Australia pada awal 2020. Saya menikmati sepakbola, liga NPL Australia lebih baik daripada liga Selandia Baru, dan penghasilannya juga bisa lebih besar. Saya pergi pada awal 2020. Saya sedang bermain ketika, tentu saja, pandemi COVID terjadi. Musimnya bahkan tidak ditunda, melainkan langsung dibatalkan! Saat itu Selandia Baru dan Australia merupakan negara dengan pembatasan COVID paling ketat di dunia. Kami semua menjalani karantina wilayah, musim telah dibatalkan, dan tidak ada pembicaraan tentang memulainya kembali. Saya pun berpikir, ‘Saya akan pulang ke Inggris, ke rumah orang tua saya, menunggu keadaan sedikit mereda, lalu melihat apa yang terjadi.’

«Saya kembali ke Inggris pada pertengahan 2020 dan akhirnya bergabung dengan tim lain di tingkat ketiga nonliga, Nuneaton Borough. Saya bermain sebentar untuk mereka, lalu mendapat tawaran bermain di divisi tertinggi Islandia mulai awal 2021. Saya tertarik karena itu penuh waktu. Namun, praktiknya tidak profesional. Kegiatannya lebih seperti latihan tiga atau empat kali seminggu pada malam hari. Liga itu digolongkan profesional, tetapi strukturnya masih mirip dengan sepakbola nonliga di Inggris. Pemain lain kemungkinan punya pekerjaan pada siang hari. Saya sudah berniat ke sana karena tidak punya pilihan lain.

«Lalu, dua atau tiga hari setelah Natal pada akhir 2020, pelatih Pacific, Pa-Modou Kah, yang kini melatih di USL Championship, menelepon agen saya. Ia berkata, ‘Dengar, saya sudah melihat cuplikan permainannya.’ Saya baru tahu belakangan, tetapi ketika saya tiba di sana ia memberi tahu bahwa agen saya mengirim video sorotan berdurasi 10 menit. Ia hanya menonton 30 detik pertama: bola datang kepada saya, saya mengecoh lawan dengan gerakan bahu lalu melewatinya, dan ia memutuskan menginginkan saya. Inilah yang saya inginkan sejak 2020. Saya berkata kepada agen saya, ‘Tidak usah bertanya lagi.’ Saat itu saya tidak terlalu peduli apakah kontraknya satu atau lima tahun, apakah bayarannya bagus atau buruk. Saya hanya berkata, ‘Beri saya gaji, sediakan tempat tinggal, dan bawa saya ke sana.’ Saya tahu begitu tiba di sana, saya akan bermain penuh waktu secara profesional, dan saya yakin bisa tampil baik. Begitulah seluruh perjalanan dari Selandia Baru ke CPL terjadi.»