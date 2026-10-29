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Oakley Cannonier Brits Abroad 1:1GOAL

Oakley Cannonier: Dari Leeds ke Hougang dan kehidupan sebagai pesepak bola profesional di Singapura

Dalam edisi terbaru seri ‘Brits Abroad’ GOAL, pria yang turut membantu mempersiapkan sepak pojok Trent Alexander-Arnold yang begitu dikenang saat melawan Barcelona berbicara tentang pengalamannya menjadi viral sebagai anak gawang, kerinduannya pada makan malam berupa fish and chips, dan apa saja yang bisa dilakukan di Singapura.

Chris Burton
Diterjemahkan oleh

  • Belum terlalu lama berselang, pesepakbola Inggris yang berkarier di luar negeri sangatlah langka. Keengganan masing-masing individu untuk meninggalkan zona nyaman secara geografis turut membatasi langkah mereka secara kolektif.

    Namun, kini dunia telah berubah. Kemajuan budaya membuat tak ada lagi sudut dunia yang patut dianggap terlalu jauh. Pergi dari kampung halaman dan menjalani cara hidup yang berbeda kini menjadi pengalaman yang patut disambut, bukan ditakuti.

    Tentu saja ada tantangan, baik dalam karier maupun kehidupan pribadi, yang harus diatasi sepanjang perjalanan. Namun, mengapa tidak menyambut tantangan itu alih-alih menghindarinya? Semakin banyak pemain yang memiliki pola pikir demikian.

    Dengan mempertimbangkan hal itu, serta anggapan yang kerap kita dengar bahwa perjalanan memperluas wawasan, GOAL akan membantu menceritakan kisah sejumlah petualang pemberani yang telah mendobrak batasan dan kini mampu berbagi wawasan tentang sepakbola maupun berlibur.

    Berikutnya adalah Oakley Cannonier, sosok yang menjadi sorotan di Liga Champions tanpa menendang bola untuk Liverpool dan kini berada di Singapura, bermain sepakbola secara profesional bersama Hougang United…

  • Mengambil inspirasi dari Torres

    Fernando Torres Liverpool
    Getty

    Torres, penyerang Spanyol juara Piala Dunia, memikat para pendukung Liverpool

    “Saya mulai bermain sepak bola amatir untuk tim bernama Rothwell. Saya bermain di sana, lalu tiba-tiba ayah saya menerima telepon dari Leeds United. Saat berusia sembilan tahun, saya menandatangani kontrak dengan Leeds. Setelah itu, Man City dan Everton tertarik kepada saya, tetapi saya penggemar berat Liverpool, jadi itulah alasan saya memilih mereka.

    “Saya dulu sangat mengidolakan Fernando Torres saat ia bermain untuk Liverpool, dengan bando dan sebagainya. Saya sering memakai bando milik ibu saya dan mencoba menirunya. Sebenarnya Torres yang membuat saya tertarik pada sepak bola, saat ia dan Steven Gerrard bermain bersama pada pertengahan 2000-an. Saya tidak begitu tertarik pada sepak bola sampai berusia sekitar lima tahun. Lalu tiba-tiba saya menonton Liverpool bermain dan saya berubah sepenuhnya. Saya jadi ingin bermain sepak bola sepanjang waktu. Tidak ada anggota keluarga saya yang benar-benar membuat saya tertarik pada sepak bola.”

  • Mencatatkan satu assist di Liga Champions

    Liverpool Barcelona 2019 Champions League
    Getty

    Cannonier merayakan kebangkitan epik di Liga Champions dari kursi barisan depan di Anfield

    “Sebelum pertandingan melawan Barcelona, kami bertemu dengan asisten pelatih Jurgen Klopp dan dia berkata, ‘Bos ingin bola masuk ke lapangan secepat mungkin,’ karena mereka tertinggal agregat 3-0. Jadi, itulah yang ada di benak saya, berusaha memasukkan bola ke lapangan secepat mungkin. Saat gol itu terjadi, bola memantul kembali ke lapangan sehingga para pemain Barcelona mengira itulah bola yang akan digunakan. Namun, karena ada beberapa bola yang tersedia, saya bisa segera melempar bola lainnya ke lapangan, Trent mengirim umpan silang, dan Divock Origi mencetak gol.”

  • Permintaan untuk tampil di acara Piers Morgan

    Piers Morgan
    Getty

    Panggilan telepon pada pagi-pagi sekali berujung pada permintaan agar Cannonier tampil di televisi pada jam tayang utama.

    “Setelah itu, saya pulang dan berkata kepada ibu saya, ‘Aku benar-benar membantu Liverpool malam ini.’ Ibu saya tertawa dan berkata, ‘Ya, terserah.’ Lalu, pukul lima pagi, ibu saya menerima banyak sekali pesan, dan Piers Morgan meminta seseorang meneleponnya untuk mencoba mengundang saya ke acaranya. Kabar itu cepat menyebar, lalu semua anak laki-laki di sekolah berkata kepada saya, ‘Mantap, Kawan.’ Semuanya berkembang sangat cepat!”

  • Persaingan dari para penyerang bintang kelas dunia

    Roberto Firmino Liverpool
    Getty

    Penyerang Brasil Firmino termasuk di antara pemain yang menghadirkan persaingan ketat untuk mendapatkan tempat di tim.

    “Saya cedera pada saat yang tidak tepat ketika berada di Liverpool. Saya sempat berbicara tentang kemungkinan masuk skuad Liga Champions dan skuad Liga Europa. Pada suatu masa, performa saya benar-benar sedang bagus, dan saat itulah semua pembicaraan itu terjadi. Lalu saya mengalami robekan otot hamstring dan harus absen selama empat atau lima bulan. Setelah itu, klub melanjutkan langkahnya tanpa saya. Begitulah gilanya persaingan di klub-klub sepakbola sebesar itu.

    “Sejujurnya, saat di Liverpool, saya selalu berpikir mungkin saya harus berhasil di tempat lain, mengingat para pemain yang ada di posisi saya. Mereka punya Roberto Firmino dan saat itu mendatangkan Darwin Nunez dengan harga sekitar £80 juta. Musim lalu mereka mendatangkan Hugo Ekitike dan Alexander Isak. Jadi, Anda selalu bertanya-tanya, ‘apakah saya benar-benar punya peluang?’ Anda hanya berusaha sebaik mungkin dan melihat sejauh mana usaha itu bisa membawa Anda.”

  • Memutuskan bahwa sudah waktunya untuk perubahan

    Oakley Cannonier Liverpool
    Getty

    Cannonier mempertimbangkan beberapa opsi saat kontraknya bersama Liverpool mendekati akhir.

    “Saya mendapat tawaran dari klub-klub di Inggris dan klub-klub lain di Eropa, tetapi saya ingin pindah ke tempat yang benar-benar berbeda dan fokus sepenuhnya pada sepakbola di lingkungan yang sedikit lebih tenang, tanpa banyak hiruk-pikuk. Dengan begitu, saya bisa menundukkan kepala, bermain sepakbola, dan menikmatinya lagi, karena saya tidak bermain di Liverpool. Itu memberi saya kesempatan untuk fokus dan bekerja keras di liga yang tenang, tetapi juga liga yang bagus.”

  • Bagaimana keputusan untuk berangkat ke Asia diambil

    Oakley Cannonier Liverpool
    Getty

    Tinggi badan menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan saat menuju Singapura.

    “Opsi ke Singapura muncul cukup cepat. Klub itu menghubungi agen saya dan menyatakan, ‘Kami tertarik.’ Saya pikir itu kesempatan yang sangat bagus. Saya juga bukan pemain bertubuh besar, jadi saya pikir dengan postur saya, saya bisa tampil sangat baik di Asia. Di Inggris sekarang, mereka semua menginginkan penyerang besar dengan tinggi 1,88 m atau 1,91 m, sementara saya bertubuh kecil. Saya pikir, ‘Ayo bermain di Asia,’ dan itulah yang terjadi. Saya juga sangat menikmatinya.

    “Saya pernah pergi ke Singapura saat masih di Liverpool. Kami mengikuti turnamen di sini, tetapi saat itu saya terlalu muda untuk benar-benar memikirkan kepindahan kembali. Sebenarnya saya terbuka untuk pindah ke mana saja. Saya tidak terpaku pada ‘Inggris, Inggris, Inggris’ seperti beberapa pemain lain.”

  • Tantangan terbesar yang dihadapi sejauh ini

    Oakley Cannonier Hougang United 2026
    Hougang United

    Cannonier dengan cepat beradaptasi dengan lingkungan barunya yang jauh dari rumah.

    “Menurut saya, tantangan terbesar adalah meninggalkan keluarga. Namun, sejujurnya saya tidak merasa itu terlalu sulit. Saya baik-baik saja dan sudah bisa menyesuaikan diri. Klub banyak membantu saya, baik di dalam maupun di luar lapangan. Yang berat hanya tidak bisa bersama keluarga, tetapi mereka datang mengunjungi saya saat memungkinkan. Tentu saja, jaraknya jauh dan biayanya mahal.”

  • Kendala cuaca dan bahasa

    Singapore sun weather
    Getty

    Panasnya cuaca di Asia Tenggara membutuhkan waktu untuk membiasakan diri.

    “Cuaca pada beberapa hari pertama latihan membuat saya bercucuran keringat. Saya sampai berpikir, ‘Ya ampun’. Lalu, begitu mulai bertanding, saya mulai terbiasa. Saya rasa sekarang saya sudah menyesuaikan diri. Soal bahasa? Hal baik dari Singapura adalah semua orang di sini bisa berbahasa Inggris. Jadi, tidak terlalu sulit. Ini tidak seperti jika saya pergi ke China, tempat saya tidak bisa memahami apa pun. Mereka semua bisa berbahasa Inggris, dan itu mungkin juga membantu saya.”

  • Seperti apa Singapura sebagai tempat tinggal?

    Marina Bay Singapore
    Getty

    Marina Bay Sands adalah salah satu atraksi paling ikonis di Singapura.

    “Singapura sangat menyenangkan, cuacanya selalu hangat. Di sana juga sangat aman. Saya tidak bisa mengatakan hal buruk tentangnya, negara itu indah. Namun, kegiatan saya tentu saja berlatih, pulang, lalu memulihkan diri. Saya sangat fokus menjaga kondisi tubuh, menghindari cedera, dan berusaha tetap bugar. Saya biasanya langsung pulang dan beristirahat, tidak banyak keluar untuk jalan-jalan atau melakukan hal semacam itu. Ketika keluarga saya datang, saya melakukan beberapa kegiatan. Kami pergi ke tempat bernama Marina Bay, yang sangat indah. Itu seperti tujuan wisata utama yang menarik.”

  • Masyarakat setempat dan kuliner

    Fish and chips
    Getty

    Cannonier mengaku merindukan beberapa makanan bawa pulang dari kampung halaman

    “Semua warga setempat sangat ramah dan menyambut saya dengan baik. Di tim sepak bola, ada beberapa pemain Singapura dan mereka luar biasa, orang-orang yang sangat baik. Saya belum banyak berbicara dengan orang Singapura, tetapi saat berjalan-jalan, Anda selalu mendapat senyuman. Mereka tidak pernah terlihat murung atau semacamnya. Menurut saya, cuacanya juga membantu jika dibandingkan dengan Inggris!

    “Saya tidak terlalu suka mencoba-coba makanan, saya cukup pemilih. Saya suka makanan Inggris. Saya rindu fish and chips! Namun, ada tempat-tempat yang menyajikan makanan yang sangat enak.”

  • Mengatasi keraguan dalam penerbangan jarak jauh

    Singapore Airlines
    Getty

    Rata-rata waktu penerbangan dari Inggris Raya ke Singapura adalah 13 jam 20 menit.

    “Sebenarnya tidak ada pengalaman yang terasa tidak nyata, tetapi sejujurnya, saat terbang ke sini, saya sempat berpikir, ‘aduh, apa yang telah saya lakukan?’ Pikiran itu muncul selama sekitar lima menit, lalu tiba-tiba hilang. Sejak tiba di sini, saya baik-baik saja.”

  • Begitu banyak hal yang bisa dilihat dan dilakukan di Asia Tenggara

    Bali general
    Getty

    Pulau Bali yang indah dengan resor-resor pesisirnya yang memukau tak terlalu jauh.

    “Kami pergi ke Malaysia untuk pertandingan pramusim dan itu menyenangkan. Suasananya agak berbeda dari Singapura. Menurut saya, Singapura terasa jauh lebih baru. Malaysia rasanya agak lebih tua, misalnya ada anjing-anjing liar yang berkeliaran di jalan, sementara di Singapura tidak ada yang seperti itu. Menurut saya, Singapura juga jauh lebih bersih. Saya belum pernah ke Bali. Pacar saya terus membicarakannya, jadi mungkin kami harus pergi ke sana saat saya mendapat libur beberapa hari.”

  • Bagaimana perbandingan biaya hidupnya?

    Singapore dollars
    Getty

    Kebutuhan sehari-hari di sejumlah wilayah Asia Tenggara tidak murah.

    “Singapura mahal. Saat saya pergi ke Malaysia, semuanya sangat murah, tetapi Singapura mahal. Sejujurnya, harganya seperti di London.”

  • Latihan di pusat kebugaran dan bermain gim mengisi waktu luang

    Fortnite
    Getty

    Bermain gim daring adalah cara yang baik untuk tetap terhubung dengan teman dan keluarga.

    “Di apartemen saya ada kolam renang dan pusat kebugaran. Saya sering ke sana. Saya tidak terlalu sering pergi keluar untuk menjelajah. Sejujurnya, saya sangat fokus pada sepakbola dan menjaga kebugaran. Bermain gim adalah cara yang bagus untuk tetap berhubungan dengan orang-orang di kampung halaman. Saya sesekali bermain, tetapi perbedaan waktu menyulitkan. Biasanya saya bermain bersama saudara laki-laki dan teman saya. Kami sering bermain Fortnite, tetapi perbedaan waktu membuatnya sulit. Saya belum bisa terlalu sering bermain bersama mereka, tetapi saya bisa bermain secara daring. GTA juga, saya pasti akan membelinya.”

  • Cara mendapatkan pengalaman terbaik di Singapura

    Gardens by the Bay Singapore
    Getty

    Gardens by the Bay memiliki rumah kaca terbesar di dunia dan pertunjukan cahaya yang spektakuler.

    “Saya akan pergi ke Marina Bay, tempat itu sangat indah. Lalu, di dekatnya ada tempat bernama Gardens by the Bay yang menggelar pertunjukan cahaya besar pada malam hari. Semua pohonnya dipenuhi lampu yang menyala dalam berbagai warna selama 10 sampai 15 menit. Pemandangannya sangat indah pada malam hari. Selain itu, cuacanya menyenangkan dan tempatnya sangat aman. Mungkin ini negara paling aman yang pernah saya kunjungi.”

  • Dunia ini luas, pergilah dan lihatlah sendiri!

    World map
    Getty

    Semakin banyak pemain di era modern yang siap menjajal tantangan di tempat lain

    “Saya rasa banyak pemain yang kini berasal dari akademi klub-klub besar berpikir bahwa mereka harus berhasil di Eropa. Jika tidak berhasil di Eropa, mereka merasa telah gagal. Namun, saya melihatnya dengan cara yang sama sekali berbeda: keluarlah dari zona nyaman dan cobalah sesuatu yang baru. Begitulah pandangan saya. Jika Anda mengambil langkah pertama itu, saya rasa Anda akan baik-baik saja. Yang diperlukan hanyalah keberanian untuk melakukannya.”

  • Apa yang menanti di masa depan?

    Oakley Cannonier Hougang United 2026
    Hougang United

    Cannonier ingin memanfaatkan sebaik-baiknya petualangan olahraganya di Asia

    “Saya tidak benar-benar tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Saya punya kontrak dua tahun di sini. Kita lihat saja nanti. Saya tidak akan menolak kesempatan di Eropa atau Asia jika ada pilihan. Saya akan melihat apa yang terjadi dan fokus saja pada sepak bola.

    “Di sini mereka juga tergila-gila pada sepak bola. Mereka benar-benar mencintai sepak bola. Orang-orang seperti teman-teman saya, beberapa di antaranya bahkan tidak punya klub. Saya berpikir, ‘apa yang kalian lakukan?’ Mereka tidak mau datang ke Asia karena keluarga dan hal-hal semacam itu. Saya tidak begitu memahaminya, tetapi memang begitulah sebagian dari mereka.”

  • Indeks Kelayakan Huni

    Singapore flag
    Getty

    Bagaimana peringkat kehidupan di Singapura dalam lima aspek penting

    Cuaca: 7/10

    Makanan: 6/10

    Orang-orang: 9/10

    Aktivitas: 9/10

    Biaya hidup: 5/10

    Total: 36/50

    Akses untuk menemui Oakley disediakan berkat bantuan InterLex Sport.

  • Simak seri Brits Abroad yang terlewat

    Nick Swirad Brits Abroad Brunei 16:9
    GOAL

    Baca lebih lanjut tentang pengalaman para pemain Inggris yang bermain di luar negeri melalui tautan di bawah ini

    Pemain

    Negara

    Skor kelayakan huni

    1

    Nick Swirad

    Brunei

    44/50

    2

    Daniel Adu-Adjei

    Kroasia

    40,5/50

    3

    Ademola Ola-Adebomi

    Belgia

    39/50

    4

    Oakley Cannonier

    Singapura

    36/50

    5

    Ayo Obileye

    Finlandia

    29/50

    6

    Tyler Fredricson

    Swiss

    29/50