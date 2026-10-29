Belum terlalu lama berselang, pesepakbola Inggris yang berkarier di luar negeri sangatlah langka. Keengganan masing-masing individu untuk meninggalkan zona nyaman secara geografis turut membatasi langkah mereka secara kolektif.

Namun, kini dunia telah berubah. Kemajuan budaya membuat tak ada lagi sudut dunia yang patut dianggap terlalu jauh. Pergi dari kampung halaman dan menjalani cara hidup yang berbeda kini menjadi pengalaman yang patut disambut, bukan ditakuti.

Tentu saja ada tantangan, baik dalam karier maupun kehidupan pribadi, yang harus diatasi sepanjang perjalanan. Namun, mengapa tidak menyambut tantangan itu alih-alih menghindarinya? Semakin banyak pemain yang memiliki pola pikir demikian.

Dengan mempertimbangkan hal itu, serta anggapan yang kerap kita dengar bahwa perjalanan memperluas wawasan, GOAL akan membantu menceritakan kisah sejumlah petualang pemberani yang telah mendobrak batasan dan kini mampu berbagi wawasan tentang sepakbola maupun berlibur.

Berikutnya adalah Oakley Cannonier, sosok yang menjadi sorotan di Liga Champions tanpa menendang bola untuk Liverpool dan kini berada di Singapura, bermain sepakbola secara profesional bersama Hougang United…