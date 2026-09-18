Noahkai Banks mengikuti kata hatinya ke Jerman ketimbang USMNT, hanya waktu yang akan menentukan apa yang hilang atau didapat kedua pihak
Hampir tepat satu tahun sebelum meninggalkan Tim Nasional Pria Amerika Serikat untuk selamanya, Noahkai Banks duduk berdampingan dengan rekan setimnya, Damion Downs, di hotel tim di New Jersey. Bek tengah itu sedang mengikuti kamp USMNT pertamanya, dan ia mengatakan semuanya mulai terasa seperti rumah. Downs membantu membuatnya merasa diterima. Begitu juga para penutur bahasa Jerman seperti Chris Richards dan Jonathan Klinsmann. Ia bahkan berlatih menghadapi Christian Pulisic, pemain yang ia sebut sebagai "idola" saat tumbuh besar.
"Ini luar biasa karena saya masih bisa berkembang," katanya kepada GOAL dalam kamp USMNT pertama dan, pada akhirnya, terakhirnya itu. "Saya masih sangat muda, jadi saya bisa belajar banyak dari bermain melawan Damion, Christian, Timothy [Weah], semua orang. Saya pikir itu membantu karier saya. Ya, itu membuat saya lebih baik."
"Bagi saya untuk mewakili Amerika, itu adalah kehormatan yang sangat besar," tambahnya. "Saya sudah sering melakukannya di level usia muda. Saya menyukainya."
Namun, itu dulu, dan ini sekarang. Setelah berbulan-bulan mempertimbangkan masa depan internasionalnya, dan kehilangan peluang potensial tampil di Piala Dunia dalam prosesnya, Banks dilaporkan memilih Jerman pada Jumat. Setidaknya, tim muda Jerman. Pada akhirnya, USMNT bukanlah rumah jangka panjang bagi bek tengah Augsburg berusia 19 tahun itu.
Bergabung dengan tim U-21 Jerman pada jeda internasional ini akan mengharuskan Banks mengajukan perpindahan satu kali, yang menutup pintu bagi kariernya bersama Amerika Serikat. Ini adalah langkah yang signifikan. Bagi pemain berkewarganegaraan ganda, keputusan seperti ini bisa berarti menimbang ikatan dengan dua negara, dengan hanya satu jersey yang bisa dikenakan. Banks telah menentukan pilihannya.
Pilihan itu, pada akhirnya, sepenuhnya miliknya, tetapi kini setelah keputusan itu dibuat, tidak akan ada kekurangan perdebatan kecil dan analisis tentang mengapa ia membuatnya. Apakah ini memang rencananya sejak awal? Bisakah pelatih Mauricio Pochettino dan USMNT melakukan lebih banyak? Akankah ini menjadi kehilangan besar bagi AS, atau hanya titik sakit sesaat lainnya dalam deretan panjang kekalahan perekrutan yang dalam tinjauan ke belakang tidak terlihat terlalu buruk?
Secara keseluruhan, keputusan Banks adalah keputusan yang rumit, dan bukan sesuatu yang menuntut menyalahkan atau memberi kredit kepada siapa pun yang terlibat. Jangan salahkan dia karena mengikuti kata hatinya atau Pochettino karena tidak berusaha lebih keras untuk mengubahnya. Ini tidak serta-merta merupakan kegagalan USMNT atau keberhasilan Jerman.
Seorang anak berusia 19 tahun telah membuat keputusan yang mengubah hidup, keputusan yang pada akhirnya bisa saja berhasil atau tidak. Akan ada pihak yang terluka karenanya dan ada pula yang merayakannya. Namun, keputusan itu sama sekali bukan sesuatu yang personal, sekaligus juga merupakan pilihan paling personal yang bisa dibuat seorang pemain sepak bola.
Keputusan besar
Belum resmi sampai perpindahan asosiasi satu kali Banks muncul di situs FIFA, tetapi pelatih Jerman U-21 Antonio Di Salvo mengonfirmasi kabar itu dengan memanggil sang bek ke skuad untuk kualifikasi Euro U-21 mendatang. Skuadnya mencakup Banks dan Ben Farhat, pemain Tunisia-Jerman, dua pemain berkewarganegaraan ganda yang kini berkomitmen pada program Jerman. Bagi Banks, komitmen itu bersifat permanen. Setelah bermain untuk tim kelompok umur Amerika Serikat, keputusan untuk bergabung dengan Jerman mengharuskannya melepaskan kelayakannya membela Amerika Serikat lewat perpindahan satu kali tersebut.
"[Mereka] memilih untuk mewakili Jerman," kata Di Salvo setelah memilih timnya. "Kami sudah berhubungan dengan keduanya selama beberapa waktu sekarang dan telah memusatkan upaya kami pada mereka. Saya sangat senang bahwa kami bisa memaparkan jalur masa depan bersama Jerman untuk mereka dan bahwa mereka menyetujuinya."
Jalur itu, pada akhirnya, dimulai bersama tim kelompok umur, yang sangat berbeda dibandingkan jalur yang akan ia tempuh bersama USMNT. Setelah mendapat panggilan ke tim senior pada September, Banks tampaknya berada dalam antrean untuk kembali dipanggil pada Maret sebelum muncul bahwa ia sedang mempertimbangkan masa depannya sendiri. Ia terus mempertimbangkannya sepanjang Piala Dunia, yang berpotensi membuatnya kehilangan kesempatan bermain di turnamen terbesar di dunia untuk negara tuan rumah.
Pengungkapan dari situ bukanlah bahwa USMNT tidak berbuat cukup, melainkan bahwa mungkin memang tidak ada yang bisa mereka lakukan. Pada akhirnya, Banks memilih Jerman U-21 ketimbang Piala Dunia bersama USMNT, yang menunjukkan dengan jelas di mana hati kecilnya berada sepanjang proses ini. Dan, bagi Pochettino, pesannya konsisten: ia tidak akan memohon kepada siapa pun yang hatinya memang tidak ada di sana.
Proses perekrutan
Banks menyaksikan Piala Dunia. Dia mengatakan bahwa dirinya mendukung USMNT dan Jerman sekaligus, baik karena kecintaannya pada kedua negara maupun hubungan yang telah dia bangun dengan mereka yang berada di lapangan.
"Saya menontonnya dengan perasaan campur aduk dan ikut senang untuk para pemain karena mereka semua membuat saya merasa sangat diterima saat itu," katanya kepada Kicker ketika ditanya soal keputusannya menunda komitmen internasionalnya. "Sesekali saya berkata pada diri sendiri bahwa akan keren bisa berada di sana, tetapi saya tidak terlalu memikirkannya. Saya bukan tipe orang yang menyesali sesuatu di kemudian hari. Saya membuat keputusan dengan memikirkan masa depan, dan itu adalah keputusan yang tepat."
Pochettino ditanya tentang Banks dalam beberapa pekan menjelang pengumuman skuadnya. Dia mengatakan bahwa bek itu tidak bisa dipertimbangkan untuk dipanggil sampai Banks sendiri membuat pilihan.
"Kami berhubungan dengan semua pemain berkewarganegaraan ganda yang berpotensi," kata Pochettino. "Saya pikir penting bagi kami untuk melihat, tentu saja, karena ini soal koneksi dan hubungan antarmanusia yang sangat penting, bahkan jika mereka, seperti dalam kasus Noki, tidak mengubah pikirannya dan masih menunggu. Masih belum ada keputusan, dan tentu saja kami tidak bisa mempertimbangkannya untuk pemusatan latihan berikutnya. Begitulah situasinya.
"Tetap saja, kami, dan organisasi, bekerja dengan semua pemain berkewarganegaraan ganda dan para pemain yang punya kemungkinan untuk mengambil keputusan. Ya, hubungan antarmanusia itu penting karena jika suatu hari mereka merasa bahwa mereka bisa membela, bahwa mereka ingin berjuang dan menjadi bagian dari tim nasional kami, dan tentu saja, jika mereka pantas dan kami menilai mereka pantas untuk dilibatkan, tentu saja, kami akan memanggil. Dalam kasus ini, Noki masih berada dalam situasi yang sama seperti sebelum Piala Dunia ketika kami berbicara."
Pesan Pochettino konsisten sejak awal. Benar atau salah, dia tidak akan berlebihan untuk merekrut prospek potensial. Selalu, menurutnya, mereka sendiri yang harus merasakan gairah dan keinginan untuk bermain bagi USMNT. Jika Anda tidak merasakan itu tanpa proses perekrutan atau serangkaian janji, maka itu urusan Anda. Pochettino kemudian akan mencari seseorang yang merasakannya. Dia menegaskan bahwa dirinya bukan tipe yang memohon kepada para pemain agar bergabung dengan timnya.
Dalam satu sisi, Pochettino ada benarnya. Mengingat keputusan Banks untuk pada dasarnya menukar satu tempat di USMNT dengan satu tempat di tim muda Jerman, tampaknya jauh di lubuk hati dia memang hanya ingin bermain untuk Jerman. Siapa yang bisa menyalahkannya? Dia menghabiskan seluruh masa mudanya di Jerman, tumbuh dengan ibu asal Jerman dan di akademi-akademi Jerman. Tujuannya selalu Bundesliga. Ada ikatan di sana yang pada akhirnya tidak bisa diputuskan.
Namun, pada akhirnya, Amerika Serikat mungkin akan berharap itu bisa diputus, mengingat bakat Banks dan kebutuhan yang jelas akan hal itu di skuad USMNT saat ini.
Posisi yang dibutuhkan
Selama kamp USMNT pertama dan satu-satunya bagi Banks, tidak kekurangan mentor yang ingin membantu. Salah satunya adalah Tim Ream, yang merangkul bek remaja itu dan berusaha menyambutnya.
"Seluruh kamp sangat luar biasa. Para pemain, cara mereka menyambut saya, bagaimana mereka membuat hidup saya mudah, sangat menyenangkan, sejujurnya," jelas Banks. "Tim Ream, pada hari pertama latihan, sangat membantu saya. Dia juga bermain di posisi saya, jadi dia banyak membimbing saya dan membantu saya beradaptasi dalam latihan serta dengan taktik baru. Jelas, itu sedikit baru, tetapi semua pemain yang lebih senior saat makan malam meminta saya untuk duduk di meja mereka. Itu luar biasa."
Ream, tentu saja, adalah, dan mungkin masih, sosok senior utama di USMNT. Namun, pada usia 38 tahun, era Ream sebagai bek tengah kini telah berakhir. Opsi di posisi itu sedang berubah. Banks bisa saja menjadi bagian dari perubahan itu.
Setidaknya itulah harapannya. Itu sebabnya, menjelang kamp pada September itu, Pochettino begitu penuh pujian untuk bek remaja tersebut.
"Saya melihat dia bermain di Jerman, dan dia adalah talenta yang luar biasa besar," kata sang pelatih Agustus lalu. "Anda tidak pernah tahu bagaimana dia bisa meledak, mungkin pada akhir musim dia bisa menjadi bek tengah terbaik di Eropa atau di Jerman."
Mungkin saja begitu. Realitanya, laju karier Banks sedikit lebih naik turun, sebagaimana yang bisa terjadi pada pemain muda. Dia fantastis sampai musim semi. Lalu, performanya menurun. Ada momen-momen baik dan buruk untuk memulai musim ini, tetapi ada alasan mengapa Jerman dan AS sama-sama menginginkan Banks dalam program mereka: dia punya potensi untuk menjadi sangat, sangat bagus.
Ada pertanyaan soal seberapa bagus dia nantinya. Dia bisa saja masuk ke USMNT sekarang, tetapi apakah dia akan menjadi pemain andalan tepat waktu untuk Piala Dunia 2030? Sekarang bersama Jerman, mengingat begitu ketatnya persaingan, apakah dia akan pernah menjadi kontributor yang berarti untuk tim senior mereka? Adil untuk mengatakan bahwa jalur Jerman adalah jalur yang lebih sulit, dan itulah jalur yang dia pilih. Ini adalah keputusan yang didorong oleh hati, tetapi juga pertaruhan pada dirinya sendiri untuk mendapatkan kesempatan itu bersama tim senior Jerman.
Itu tidak terjamin. Kesuksesan di level internasional memang tidak pernah demikian. Beberapa pemain dwi kewarganegaraan telah mempelajarinya dengan cara yang sulit.
Pelajaran dari masa lalu dan pandangan ke masa depan
Faktanya, USMNT tidak kalah dalam banyak "pertarungan perekrutan", dan kasus-kasus yang kalah pun pada umumnya tidak benar-benar merugikan mereka pada akhirnya.
Cedera Giuseppe Rossi tetap membuatnya menjadi sebuah "bagaimana-jika" besar bagi AS maupun Italia. Neven Subotic akan menjadi tambahan yang sangat bagus, tetapi kemungkinan besar ia tidak akan mengubah arah perjalanan tim-tim pada era itu. Jonathan Gonzalez tidak pernah berhasil bersama Meksiko. Trent Alexander-Arnold dan Nathaniel Brown tidak pernah lebih dari sekadar angan-angan, sementara kaitan Jonathan David dengan AS tidak pernah sedekat kaitannya dengan Kanada.
Sementara itu, AS justru memenangi lebih banyak pertarungan perekrutan daripada kalah. Yunus Musah dan Folarin Balogun meninggalkan program Inggris pada saat masih ada masa depan nyata bagi mereka di sana. Jika melihat ke belakang, Antonee Robinson mungkin juga bisa mendapat kesempatan dari Inggris. Sergino Dest, Ricardo Pepi, dan Malik Tillman semuanya menjadi pemain Piala Dunia ketika mereka sebenarnya bisa saja berakhir di tempat lain.
Namun, kisah-kisah ini baru bisa diceritakan belakangan. Kesuksesan sama sekali jauh dari pasti. Untuk setiap Robinson yang menjadi andalan, ada Julian Green, yang punya momen singkat di Piala Dunia sebelum pada akhirnya tidak benar-benar berkembang di level internasional. Tidak ada jaminan dengan para remaja, sehebat apa pun mereka.
Jadi, bagaimana kita akan melihat kembali kisah Banks? Tidak ada yang tahu. Apakah keputusan ini merupakan puncak dari semuanya atau baru permulaan? Namun, satu hal yang kita tahu adalah bahwa ini menjadi akhir dari perjalanan USMNT, baik atau buruk.
Banks sudah membuat pilihannya. Apakah itu akan membuahkan hasil baru bisa dinilai dalam beberapa tahun ke depan. Untuk saat ini, ia memiliki tempat dalam setup tim muda Jerman dan sebuah peluang di level senior untuk dikejar. Sementara itu, USMNT harus mencari ke tempat lain.