Hampir tepat satu tahun sebelum meninggalkan Tim Nasional Pria Amerika Serikat untuk selamanya, Noahkai Banks duduk berdampingan dengan rekan setimnya, Damion Downs, di hotel tim di New Jersey. Bek tengah itu sedang mengikuti kamp USMNT pertamanya, dan ia mengatakan semuanya mulai terasa seperti rumah. Downs membantu membuatnya merasa diterima. Begitu juga para penutur bahasa Jerman seperti Chris Richards dan Jonathan Klinsmann. Ia bahkan berlatih menghadapi Christian Pulisic, pemain yang ia sebut sebagai "idola" saat tumbuh besar.

"Ini luar biasa karena saya masih bisa berkembang," katanya kepada GOAL dalam kamp USMNT pertama dan, pada akhirnya, terakhirnya itu. "Saya masih sangat muda, jadi saya bisa belajar banyak dari bermain melawan Damion, Christian, Timothy [Weah], semua orang. Saya pikir itu membantu karier saya. Ya, itu membuat saya lebih baik."

"Bagi saya untuk mewakili Amerika, itu adalah kehormatan yang sangat besar," tambahnya. "Saya sudah sering melakukannya di level usia muda. Saya menyukainya."

Namun, itu dulu, dan ini sekarang. Setelah berbulan-bulan mempertimbangkan masa depan internasionalnya, dan kehilangan peluang potensial tampil di Piala Dunia dalam prosesnya, Banks dilaporkan memilih Jerman pada Jumat. Setidaknya, tim muda Jerman. Pada akhirnya, USMNT bukanlah rumah jangka panjang bagi bek tengah Augsburg berusia 19 tahun itu.

Bergabung dengan tim U-21 Jerman pada jeda internasional ini akan mengharuskan Banks mengajukan perpindahan satu kali, yang menutup pintu bagi kariernya bersama Amerika Serikat. Ini adalah langkah yang signifikan. Bagi pemain berkewarganegaraan ganda, keputusan seperti ini bisa berarti menimbang ikatan dengan dua negara, dengan hanya satu jersey yang bisa dikenakan. Banks telah menentukan pilihannya.

Pilihan itu, pada akhirnya, sepenuhnya miliknya, tetapi kini setelah keputusan itu dibuat, tidak akan ada kekurangan perdebatan kecil dan analisis tentang mengapa ia membuatnya. Apakah ini memang rencananya sejak awal? Bisakah pelatih Mauricio Pochettino dan USMNT melakukan lebih banyak? Akankah ini menjadi kehilangan besar bagi AS, atau hanya titik sakit sesaat lainnya dalam deretan panjang kekalahan perekrutan yang dalam tinjauan ke belakang tidak terlihat terlalu buruk?

Secara keseluruhan, keputusan Banks adalah keputusan yang rumit, dan bukan sesuatu yang menuntut menyalahkan atau memberi kredit kepada siapa pun yang terlibat. Jangan salahkan dia karena mengikuti kata hatinya atau Pochettino karena tidak berusaha lebih keras untuk mengubahnya. Ini tidak serta-merta merupakan kegagalan USMNT atau keberhasilan Jerman.

Seorang anak berusia 19 tahun telah membuat keputusan yang mengubah hidup, keputusan yang pada akhirnya bisa saja berhasil atau tidak. Akan ada pihak yang terluka karenanya dan ada pula yang merayakannya. Namun, keputusan itu sama sekali bukan sesuatu yang personal, sekaligus juga merupakan pilihan paling personal yang bisa dibuat seorang pemain sepak bola.