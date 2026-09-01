Nilai transfer musim panas USMNT: Rokas Pukstas bergabung dalam aksi belanja pemain Amerika Middlesbrough, sementara Zavier Gozo dan Gio Reyna membuat langkah besar
Bahkan di musim panas Piala Dunia, aktivitas transfer tidak pernah berhenti. Kenyataannya, pasar justru lebih panas pada musim panas seperti ini. Tidak ada etalase yang menandingi Piala Dunia dan, dalam beberapa pekan sejak menampilkan diri di etalase itu, beberapa pemain Tim Nasional Putra Amerika Serikat telah pindah klub.
Beberapa di antaranya mengambil lompatan besar ke Eropa setelah mencuri perhatian pada musim panas ini. Yang lain menuju tempat baru untuk mencari awal yang baru. Lalu ada para pemain muda yang mencari pijakan awal mereka, yang memungkinkan mereka benar-benar memulai karier klub dengan baik.
Seiring bursa transfer terus berjalan, GOAL memberikan penilaian untuk setiap kesepakatan besar yang telah rampung dengan melibatkan pemain USMNT.
1 Sept.: Luca Bombino (Stoke City, $4 juta)
Untuk Bombino: Langkah ini tampaknya tidak akan membuat Bombino terburu-buru, mengingat ia baru berusia 20 tahun pada musim panas ini. Stoke memiliki Eric Bocat dan Aaron Cresswell dalam daftar kedalaman bek kiri, meski nama yang disebut terakhir sedang cedera; itu memberi Bombino mentor berpengalaman dan pesaing ketat untuk mendapatkan menit bermain pada musim ini. Nilai: B+
Untuk Stoke City: Taruhan yang relatif minim risiko pada talenta muda. Bombino adalah salah satu prospek yang lebih dinilai tinggi di MLS dan Stoke mendapatkannya dengan biaya yang relatif murah. Jika semuanya berjalan baik, mereka akan bisa menjualnya lagi dengan nilai yang jauh lebih besar di masa depan. Namun sebelum itu, harapannya adalah ia bisa membantu tim mendorong untuk kembali ke Premier League, baik tahun ini maupun beberapa waktu ke depan. Nilai: B+
Untuk San Diego FC: Inilah cara berbisnis yang tepat! San Diego merekrut Bombino dari LAFC dengan murah, memberinya waktu untuk berkembang, dan kini akan memetik hasilnya dengan pemasukan besar bagi klub MLS. Bukan hanya menyuntikkan dana ke klub, ini juga menjadi penambah reputasi yang sangat baik bagi klub, yang kini bisa menjadikan Bombino sebagai contoh bagaimana mereka menangani prospek muda. Itu akan membantu mereka ke depannya saat berupaya mendatangkan lebih banyak talenta dari California Selatan. Nilai: A+
31 Agustus: Rokas Pukstas (Middlesbrough, $5,4 juta)
Untuk Pukstas: Setelah meraih semua yang bisa diraih di Kroasia, kepindahan ini sangat masuk akal. Kritik terbesar terhadap Pukstas adalah visibilitas, yang memang tidak ia dapatkan di liga Kroasia. Jadi, dengan harapan menembus USMNT yang kini terasa sedikit lebih realistis pada awal siklus ini, ia sekarang akan bermain di liga yang disaksikan banyak orang dan untuk tim yang tiba-tiba menjadi favorit para penggemar U.S. Soccer di Eropa. Kini, Pukstas akan menjadi sorotan, jadi semua bergantung padanya untuk memaksimalkan kesempatan itu sambil bermain bersama beberapa pesaing langsungnya untuk mendapatkan tempat di USMNT. Nilai: A
Untuk Middlesbrough: Pemain Amerika lainnya, ya? Melihat hasil awal dari pemain-pemain Amerika mereka yang lain, mudah untuk memahami mengapa mereka kembali percaya pada pasar Amerika. Namun, yang membuat Pukstas berbeda adalah dia sudah terbukti di Eropa, yang sangat berarti lebih banyak di luar lapangan daripada di atas lapangan. Apakah ia akan butuh waktu untuk beradaptasi? Tentu saja, tetapi setelah itu terjadi, ada potensi besar di sini, yang selalu bagus bagi klub dengan ambisi nyata untuk naik ke level yang lebih tinggi. Nilai: A-
Untuk Hajduk Split: Tidak pernah mudah melihat salah satu prospek terbaik klub pergi, tetapi sejujurnya, Pukstas sudah melampaui label prospek itu lewat kontribusinya untuk klub. Pukstas sudah membuktikan semua yang bisa ia buktikan bersama klub, jadi, meski perpisahan ini berat bagi kedua pihak, memang sudah waktunya. Kini, klub mendapatkan biaya transfer yang cukup bagus untuk diinvestasikan kembali dan, meski akan sulit menggantikan Pukstas, beginilah cara klub-klub seperti ini bertahan dan pada akhirnya berkembang. Nilai: B+
18 Agu.: Zavier Gozo (Crystal Palace, $15 juta)
Untuk Gozo: Lompatan yang pantas ke level yang lebih tinggi, menuju klub yang tampaknya benar-benar punya rencana untuknya. Sumber memberi tahu GOAL bahwa cetak biru itu menjadi alasan utama mengapa penyerang remaja tersebut memilih Palace meski diminati klub-klub dari seluruh Eropa. Dengan rekam jejak klub dalam mengembangkan, dan pada akhirnya menjual, talenta muda, Gozo tampaknya berlabuh di klub yang memberikan level sekaligus peluang untuk membantunya mewujudkan potensi besarnya. Nilai: A
Untuk Crystal Palace: Harus diakui, ini adalah biaya yang besar mengingat minimnya pengalaman Gozo. Membayar biaya sebesar itu tentu merupakan sebuah pertaruhan, terutama mengingat dia datang dari MLS, bukan dari liga Eropa yang sudah mapan. Namun, mudah untuk melihat mengapa Palace berani mengambil risiko itu. Gozo memiliki kecepatan, kreativitas, dan hasrat besar untuk terus berkembang, dan dia menunjukkan di Real Salt Lake bahwa meski masa depannya kemungkinan besar ada di sayap, dia juga bisa memberi dampak sebagai wingback. Palace kemungkinan akan memberinya waktu untuk beradaptasi, tetapi harapannya adalah pada akhir musim nanti dia akan mendapat beberapa kesempatan untuk menunjukkan mengapa mereka rela mengeluarkan uang besar untuk merekrutnya. Nilai: B
Untuk Real Salt Lake: Sumber mengatakan kepada GOAL pada awal tahun ini bahwa RSL benar-benar ingin mempertahankan Gozo sepanjang musim MLS karena hal itu akan memberi mereka peluang terbaik untuk menang. Karena itu, melihatnya pergi di tengah jalan akan menjadi pukulan pahit, meski biayanya akan membuat situasi itu sedikit tidak terlalu pahit. Kehilangan Gozo memang berdampak pada harapan klub untuk musim ini, tetapi ini adalah langkah yang tepat bagi sang pemain dan klub, yang kini bisa mengambil uang tersebut, menginvestasikannya kembali, dan bersiap menghadapi apa pun yang datang berikutnya. Nilai: B-
4 Agustus: Max Arfsten (Middlesbrough, $7,5 juta)
Untuk Arfsten: Pada dasarnya ini adalah tempat berlabuh yang ideal. Ia bergabung dengan dua pemain Amerika lainnya di klub yang solid dengan sejarah bagus, serta klub yang punya ambisi realistis untuk tampil di Premier League. Ini memberinya kesempatan untuk membuktikan diri di Championship, liga yang sangat berbeda dari MLS, tetapi bukan lompatan besar dari segi kualitas, dan semoga bisa melangkah maju dari sana. Dari perspektif USMNT, kepindahan ini akan menjaga Arfsten tetap dalam persaingan, terutama jika ia membuktikan bisa bermain di level yang sama di Eropa seperti yang ia lakukan di MLS. Nilai: A
Untuk Middlesbrough: Boro-merica sedang berjalan sepenuhnya. Klub ini jelas melihat apa yang mereka yakini sebagai keunggulan di pasar: pemain USMNT di MLS. Itu sebabnya mereka terus melakukan langkah-langkah seperti ini. Mereka melihat pemain seperti Arfsten sebagai nilai bagus dengan potensi tinggi, dan mereka punya rekam jejak bahwa penilaian itu terbukti benar pada Aidan Morris. Biayanya tidak murah, terutama untuk pemain tanpa pengalaman di Eropa, jadi ini adalah risiko, tetapi jajaran pimpinan mereka jelas memiliki strategi di sini. Nilai: B+
Untuk Columbus: Ini adalah situasi yang Anda impikan. Anda memilih seorang pemain dari draft, mengembangkannya menjadi pemain tim nasional, lalu menjualnya dengan biaya besar yang bisa diinvestasikan kembali ke tim. Apakah akan bagus jika bisa mempertahankan setiap bintang lokal? Tentu saja, tetapi jika memang akan melepas mereka, lakukan dengan cara yang membuat semua pihak senang dan menghasilkan banyak uang. Pekerjaan yang dilakukan Columbus di sini sangat bagus, dan kini mereka bisa memulai babak baru serta menemukan talenta baru untuk dikembangkan. Nilai: A+
4 Agustus: Gio Reyna (Strasbourg, 3,5 juta)
Untuk Reyna: Satu lagi awal baru yang sangat dibutuhkan setelah menjadi cukup jelas bahwa Borussia Monchengladbach tidak bisa memberinya hal yang ia butuhkan. Yang satu ini juga benar-benar baru, karena Reyna bergabung dengan liga baru di negara baru, yang memungkinkannya benar-benar membuka lembaran baru dari masalahnya di Bundesliga. Dengan Reyna, hal besarnya adalah kebugaran. Jika Strasbourg bisa menemukan cara untuk menjaganya tetap bugar dan memberinya menit bermain yang ia butuhkan, ini seharusnya berhasil. Jika tidak, sulit melihat klub lain di liga besar Eropa mengambil risiko pada pemain yang belum menunjukkan kemampuan untuk tetap bugar dalam periode yang panjang. Nilai: B+
Untuk Strasbourg: Anda bisa melihat alasan mengapa mereka mau mengambil kesempatan di sini. Reyna berusia 23 tahun, punya banyak pengalaman di level senior, dan dulu pernah menjadi salah satu prospek yang paling digadang-gadang di Borussia Dortmund. Sangat jelas ada pemain bagus di sana, sosok yang belum benar-benar muncul, dan Strasbourg bertaruh pada diri mereka sendiri untuk menjadi pihak yang menemukan pemain itu. Untuk banderol harganya, ini adalah pertaruhan dengan risiko yang cukup rendah, khususnya bagi klub yang bisa mendapat manfaat dari koneksinya dengan Chelsea dan mendatangkan orang lain jika ini tidak berhasil. Nilai: A-
Untuk Borussia Monchengladbach: Mereka sudah menjelaskannya sejak awal: skuad terlalu gemuk dan seseorang harus pergi. Reyna adalah kandidat yang jelas untuk itu. Nilai transfernya memang tidak besar, tetapi mendekati apa yang mereka bayarkan untuknya. Seperti yang akan dilakukan Strasbourg sekarang, Gladbach mencoba memaksimalkan Reyna dan itu tidak pernah berhasil. Mereka akan baik-baik saja dengan melanjutkan tanpa dirinya. Nilai: B
28 Juli: Sebastian Berhalter (Middlesbrough, $2 juta)
Untuk Berhalter: Ia jelas mencuri perhatian lewat penampilannya di Piala Dunia, terutama dengan kemampuannya menendang bola, jadi ini terasa tak terelakkan. Dengan kontraknya yang mendekati akhir, semuanya bergantung pada Berhalter untuk menemukan tempat berlabuh yang tepat. Boro bisa menjadi tempat itu. Ia juga bereuni dengan teman lama sekaligus rekan setimnya, Morris, serta Arfsten untuk membentuk trio produk binaan Crew. Berhalter bisa dibilang pemain yang berkembang agak terlambat, sosok yang telah menunjukkan bahwa ia bisa mengubah jalannya laga dengan kemampuan dan energinya. Jika ia bisa menambahkan detail-detail kecil ke permainannya, itu akan membawanya ke level baru. Nilai: A-
Untuk Middlesbrough: Boro melihat Berhalter, melihat bintang lini tengah mereka sendiri dalam diri Morris, lalu melihat betapa mudahnya menyatukan keduanya. Ada chemistry instan di sana, yang seharusnya membantu rekrutan baru mereka beradaptasi baik di dalam maupun di luar lapangan. Secara individu, Berhalter tampak siap secara fisik untuk Championship, dan eksekusi bola matinya adalah sesuatu yang bisa memberi Anda beberapa poin yang mungkin tidak akan Anda dapatkan. Bagi tim yang memburu promosi, itu bisa membuat perbedaan. Nilai: A
Untuk Vancouver: Memaksimalkan situasi sulit. Berhalter kemungkinan besar akan pergi pada akhir tahun, yang membuat mereka menghadapi pilihan yang nyaris mustahil: mempertahankannya hingga sisa musim dan berharap memenangi sesuatu, atau melakukan yang terbaik untuknya, menjualnya, dan mendapatkan sedikit uang dari upaya mereka. Mereka memilih yang kedua. Ini pasti akan merugikan tim mereka saat ini, tetapi dalam jangka panjang bisa jadi itu keputusan yang tepat. Namun pada akhirnya, Vancouver tentu lebih memilih memiliki Berhalter di tim mereka. Nilai: C+
2 Juli: Diego Kochen (Lyngby, pinjaman)
Untuk Kochen: Apa pun yang diperlukan demi bermain. Kochen kini berusia 20 tahun, jadi masih sangat muda dalam ukuran usia kiper, tetapi sudah waktunya bagi dia meninggalkan sarang Barca dan memulai karier profesionalnya sendiri. Sebelum itu, dia punya banyak waktu untuk belajar, baik dari sesi latihan maupun dari bangku cadangan, tetapi jika dia ingin menjadi starter USMNT pada siklus ini, faktanya dia harus mulai bermain. Liga Denmark memang bukan level tertinggi, tetapi ini titik awal yang bagus. Selama dia memainkan banyak pertandingan musim ini, semuanya akan baik-baik saja. Nilai: B
Untuk Lyngby: Kemenangan mudah. Anda mendapatkan kiper berkaliber starter dengan status pinjaman dari Barcelona, dan Anda memiliki opsi pembelian murah yang bagus pada akhirnya, yang bisa membantu Anda meraih keuntungan dari upaya ini. Secara realistis, ini adalah peluang yang sangat mudah bagi klub sebesar ini. Jika Kochen bisa turun ke lapangan, memenangkan tempat utama, dan berkembang menjadi kiper yang bernilai, katakanlah, $10-15 juta, ini adalah bisnis yang luar biasa. Nilai: A
Untuk Barcelona: Ini adalah keputusan yang tepat untuk perkembangan Kochen. Jalur menuju menit bermain di Barcelona sepenuhnya tertutup, yang berarti Kochen sekarang adalah aset, bukan pemain tim utama. Untuk meningkatkan nilai aset itu, Barca mengirimnya ke tempat di mana nilainya bisa naik, dengan harapan bisa mendapatkan kembali sebagian dari nilai tersebut di kemudian hari. Pada akhirnya, Barcelona sebenarnya tidak kehilangan apa pun di sini, tetapi mereka mengambil keputusan yang tepat untuk pemainnya sambil memberi diri mereka sendiri peluang untuk menghasilkan uang di kemudian hari juga. Nilai: A