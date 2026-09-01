Nilai transfer musim panas USMNT: Rokas Pukstas bergabung dalam aksi belanja pemain Amerika Middlesbrough, sementara Zavier Gozo dan Gio Reyna membuat langkah besar

Untuk Pukstas: Setelah meraih semua yang bisa diraih di Kroasia, kepindahan ini sangat masuk akal. Kritik terbesar terhadap Pukstas adalah visibilitas, yang memang tidak ia dapatkan di liga Kroasia. Jadi, dengan harapan menembus USMNT yang kini terasa sedikit lebih realistis pada awal siklus ini, ia sekarang akan bermain di liga yang disaksikan banyak orang dan untuk tim yang tiba-tiba menjadi favorit para penggemar U.S. Soccer di Eropa. Kini, Pukstas akan menjadi sorotan, jadi semua bergantung padanya untuk memaksimalkan kesempatan itu sambil bermain bersama beberapa pesaing langsungnya untuk mendapatkan tempat di USMNT. Nilai: A

Untuk Middlesbrough: Pemain Amerika lainnya, ya? Melihat hasil awal dari pemain-pemain Amerika mereka yang lain, mudah untuk memahami mengapa mereka kembali percaya pada pasar Amerika. Namun, yang membuat Pukstas berbeda adalah dia sudah terbukti di Eropa, yang sangat berarti lebih banyak di luar lapangan daripada di atas lapangan. Apakah ia akan butuh waktu untuk beradaptasi? Tentu saja, tetapi setelah itu terjadi, ada potensi besar di sini, yang selalu bagus bagi klub dengan ambisi nyata untuk naik ke level yang lebih tinggi. Nilai: A-

Untuk Hajduk Split: Tidak pernah mudah melihat salah satu prospek terbaik klub pergi, tetapi sejujurnya, Pukstas sudah melampaui label prospek itu lewat kontribusinya untuk klub. Pukstas sudah membuktikan semua yang bisa ia buktikan bersama klub, jadi, meski perpisahan ini berat bagi kedua pihak, memang sudah waktunya. Kini, klub mendapatkan biaya transfer yang cukup bagus untuk diinvestasikan kembali dan, meski akan sulit menggantikan Pukstas, beginilah cara klub-klub seperti ini bertahan dan pada akhirnya berkembang. Nilai: B+