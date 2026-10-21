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Michael Olise boot deal 1:1Getty/GOAL

Nike membuat gebrakan besar dengan mengikat Michael Olise, pemain Bayern Munich yang membangkang soal kontrak sepatu

Megabintang Prancis dan Bayern Munich itu akhirnya mengakhiri masa tanpa kontrak sponsor sepatu dengan menandatangani kesepakatan bersama raksasa perlengkapan olahraga asal Amerika Serikat.

Krishan Davis
Diterjemahkan oleh

  • Michael Olise adalah sosok langka dalam sepakbola modern. Sesuai dengan sikap santai pemain berusia 24 tahun itu terhadap sepakbola, sepanjang enam setengah tahun karier seniornya, ia tak pernah memiliki kontrak sponsor sepatu, meski dengan cepat mengukuhkan diri sebagai salah satu pemain terbaik di dunia. Kontrak semacam itu sudah menjadi kelaziman di level elite, dengan nilai yang beragam. Namun, keadaan itu akan segera berubah.

    Dengan memanfaatkan ketertarikan Olise yang tidak biasa dan telah berlangsung lama terhadap satu lini produk tertentu yang sudah lama tidak diproduksi, raksasa perlengkapan olahraga asal Amerika Serikat, Nike, berhasil meyakinkan megabintang sepakbola yang paling sulit didekati itu untuk menandatangani kontrak pasokan dengan mereka. Nike pun mengungguli rival terbesarnya, adidas, dalam perebutan tanda tangannya.

    Ini merupakan keberhasilan besar yang sangat dibutuhkan Nike, terlebih pamor Olise kini berada di titik tertinggi sepanjang kariernya. Ia pun akan menjadi wajah revolusi mendatang dalam lini sepatu sepakbola Nike.

  • Melawan arus

    Michael Olise Bayern Munich 2026-27 purple kit
    Getty

    Sepanjang kariernya, Olise belum pernah menandatangani kontrak sepatu bernilai besar, tetapi hal itu akan segera berubah.

    Meski melepas potensi pendapatan sponsor jutaan setiap tahun, Olise tidak pernah menjelaskan mengapa ia memilih untuk melawan arus. Awal tahun ini, seorang sumber yang dekat dengan Olise mengatakan kepada L'Equipe bahwa gagasan menjalin kerja sama sponsor sepatu sama sekali "tidak menarik baginya". Ini mengisyaratkan bahwa ia lebih dari senang memiliki kebebasan untuk melakukan apa pun dan mengenakan apa pun yang ia sukai.

    "Menurut saya, hal itu membuat Olise menarik," kata pakar pemasaran olahraga Misha Sher kepada The Athletic pada musim panas. "Ia jelas lebih mengutamakan performa daripada hal lain di dunia yang tampaknya membuat semua orang bisa dibeli. Saya tidak yakin ia sengaja melakukannya demi citra dirinya. Menurut saya, memang begitulah dirinya.

    "Seseorang yang sangat menghargai individualitas seperti dirinya mungkin tidak ingin sekadar menjadi atlet lain dalam daftar nama merek-merek besar. Kita tahu pemain di level itu sudah dibayar dengan baik, tetapi menolak kerja sama atau hubungan dengan sponsor dalam kategori ini sangat tidak lazim."

    Tim Stedman, wakil presiden bidang strategi dan pemasaran atlet di SportFive, menambahkan: "Olise patut mendapat apresiasi besar karena tidak merasa membutuhkan hal itu. Bisa jadi ia tidak menginginkan sorotan atau pujian yang berkaitan dengan kepentingan komersial, atau ia ingin menjaga jarak dan merupakan pribadi yang lebih tertutup serta berfokus pada karier bermainnya."

  • Sinonim

    Michael Olise Nike boots
    Getty

    Olise selalu bermain dengan mengenakan sepatu Hypervenom. Koleksi sepatunya bahkan telah dikustomisasi, termasuk sepasang yang ia kenakan di Piala Dunia 2026.

    Meski tidak tertarik menjalin kontrak sponsor sepatu, Olise selalu identik dengan satu merek dan satu model sepatu tertentu: Nike dan Hypervenom III, yang pertama kali dirilis pada 2017 sebelum lini Hypervenom dihentikan pada tahun berikutnya.

    Olise pernah mengenakan Nike Mercurial, adidas F50, dan sepatu New Balance setelah namanya melejit di Reading maupun saat latihan belakangan ini. Namun, sepanjang membela Crystal Palace dan Bayern Munich, ia hanya mengenakan Hypervenom dalam pertandingan.

    Ia memamerkan koleksi besarnya dari model tersebut dengan menyelaraskan warna sepatu dengan seragam yang dikenakannya di setiap pertandingan. Ia bahkan meminta seniman membuat desain khusus yang dilukis dengan tangan pada beberapa pasang sepatu miliknya.

    Namun, sikap Olise yang selama ini tak ambil pusing soal kontrak sponsor sepatu tampaknya tiba-tiba berubah seiring namanya semakin bersinar dan profilnya kian meningkat, baik di level klub maupun internasional.

  • Pernyataan yang sangat dibutuhkan

    Kylian Mbappe On
    Juergen Teller/ On

    Nike bangkit setelah kehilangan Kylian Mbappe dari jajaran atletnya dengan keberhasilan besar mengikat Olise.

    Pamor Olise kini berada di titik tertinggi berkat penampilannya yang terus mencuri perhatian bersama Bayern setiap pekan, ditambah aksi individunya yang gemilang untuk Prancis di Piala Dunia. Nike pun ramai dilaporkan telah mengikatnya dalam kontrak sepatu sepak bola pertamanya.

    Ini menjadi keberhasilan yang sangat dibutuhkan raksasa perlengkapan olahraga asal Amerika Serikat itu. Pada September, Nike kehilangan sosok yang menjadi wajah utama produk sepak bolanya saat rekan senegara Olise sekaligus bintang Real Madrid, Kylian Mbappe, beralih ke pesaing mereka, On, yang baru pertama kali merambah produksi sepatu sepak bola.

    Laporan bahwa adidas ingin merekrut Olise membuat kesepakatan ini semakin manis bagi Nike. Menurut Footy Headlines, merek asal Jerman itu berupaya keras menggaetnya pada musim panas dengan menyodorkan kontrak jangka panjang yang menggiurkan, setelah CEO mereka, Bjorn Gulden, secara terbuka menyatakan keinginannya menjadikan Olise atlet adidas.

    Namun, tampaknya itu belum cukup untuk meyakinkan pemain berusia 24 tahun tersebut. Selain uang, rupanya ada alasan besar mengapa ia justru memilih Nike.

  • Kembalinya sosok ikonis

    Nike Hypervenom boots
    Getty

    Nike akan kembali menghadirkan seri sepatu bola Hypervenom yang sangat digemari setelah produksinya dihentikan pada 2019, dan Olise akan menjadi salah satu wajah lini tersebut.

    Hampir 10 tahun setelah produksinya dihentikan, Nike dilaporkan akan menghadirkan kembali Hypervenom pada 2027, dengan Olise menjadi salah satu wajah lini sepatu yang dihidupkan kembali itu. Menurut Footy Headlines, janji untuk menghidupkan kembali lini tersebut menjadi faktor penentu keputusan sang pemain sayap untuk menandatangani kontrak.

    Neymar menjadi wajah Hypervenom saat pertama kali dirilis pada 2013 untuk menggantikan lini Total90 yang ikonis. Ia mengenakan sepatu itu ketika tampil gemilang bersama Barcelona dan di Piala Dunia 2014 yang digelar di negaranya, Brasil. Produksi Hypervenom dihentikan pada 2019, tetapi lini tersebut kini akan kembali mengisi jajaran sepatu Nike setelah warna edisi perdananya dirilis ulang pada 2025.

    Model yang kembali hadir ini akan menggantikan Phantom, yang saat ini dikenakan oleh pemain seperti Erling Haaland dan Alexia Putellas, sebagai sepatu utama Nike untuk kelincahan dan tendangan. Keduanya akan menjadi wajah peluncuran kembali Hypervenom bersama Olise dan Cole Palmer dari Chelsea pada musim panas mendatang. Pemain Bayern itu sebelumnya sudah terlihat berlatih mengenakan sepatu yang diyakini sebagai prototipe serbaputih dari model mendatang tersebut saat membela Prancis menjelang Piala Dunia.

    Dengan konteks yang lebih luas ini, keputusan Olise untuk akhirnya mengakhiri keengganannya menjalin kontrak sepatu menjadi jauh lebih masuk akal, seiring persiapannya untuk meresmikan kecintaannya pada Hypervenom.

  • “Pendekatan kreatif yang berbeda”

    Michael Olise
    Getty

    Kepribadian Olise di luar lapangan diperkirakan akan memengaruhi cara Nike memasarkannya. Nike berencana mengambil pendekatan yang “sama sekali berbeda” untuk bintang barunya itu.

    Selaras dengan sikap santai Olise dan kesannya yang enggan menjadi megabintang, kerja sama sepatu ini tampaknya tidak akan seperti biasanya. Sebaliknya, Nike kabarnya akan mengambil pendekatan baru bersama sosok yang dalam sekejap menjadi salah satu nama terbesar dalam jajaran atletnya.

    Menurut Footy Headlines, raksasa perlengkapan olahraga asal Amerika Serikat itu berniat mengambil ‘arah kreatif yang sepenuhnya berbeda’ bersama pemain asal Prancis tersebut, dengan rencana menyoroti kontras antara sikapnya di luar lapangan yang dikenal tenang, bersahaja, dan tanpa ekspresi dengan penampilannya di lapangan yang eksplosif dan mampu mengubah jalannya pertandingan.

    Seperti apa tepatnya pendekatan itu masih harus dilihat, tetapi bukan tidak mungkin kita akan melihat Olise mengenakan Hypervenom khasnya tahun depan. Setelah sekian lama, keterkaitannya dengan sepatu tersebut kini resmi, dan tampaknya masih banyak lagi yang akan menyusul.