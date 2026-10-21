Michael Olise adalah sosok langka dalam sepakbola modern. Sesuai dengan sikap santai pemain berusia 24 tahun itu terhadap sepakbola, sepanjang enam setengah tahun karier seniornya, ia tak pernah memiliki kontrak sponsor sepatu, meski dengan cepat mengukuhkan diri sebagai salah satu pemain terbaik di dunia. Kontrak semacam itu sudah menjadi kelaziman di level elite, dengan nilai yang beragam. Namun, keadaan itu akan segera berubah.
Dengan memanfaatkan ketertarikan Olise yang tidak biasa dan telah berlangsung lama terhadap satu lini produk tertentu yang sudah lama tidak diproduksi, raksasa perlengkapan olahraga asal Amerika Serikat, Nike, berhasil meyakinkan megabintang sepakbola yang paling sulit didekati itu untuk menandatangani kontrak pasokan dengan mereka. Nike pun mengungguli rival terbesarnya, adidas, dalam perebutan tanda tangannya.
Ini merupakan keberhasilan besar yang sangat dibutuhkan Nike, terlebih pamor Olise kini berada di titik tertinggi sepanjang kariernya. Ia pun akan menjadi wajah revolusi mendatang dalam lini sepatu sepakbola Nike.