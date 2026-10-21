Meski melepas potensi pendapatan sponsor jutaan setiap tahun, Olise tidak pernah menjelaskan mengapa ia memilih untuk melawan arus. Awal tahun ini, seorang sumber yang dekat dengan Olise mengatakan kepada L'Equipe bahwa gagasan menjalin kerja sama sponsor sepatu sama sekali "tidak menarik baginya". Ini mengisyaratkan bahwa ia lebih dari senang memiliki kebebasan untuk melakukan apa pun dan mengenakan apa pun yang ia sukai.

"Menurut saya, hal itu membuat Olise menarik," kata pakar pemasaran olahraga Misha Sher kepada The Athletic pada musim panas. "Ia jelas lebih mengutamakan performa daripada hal lain di dunia yang tampaknya membuat semua orang bisa dibeli. Saya tidak yakin ia sengaja melakukannya demi citra dirinya. Menurut saya, memang begitulah dirinya.

"Seseorang yang sangat menghargai individualitas seperti dirinya mungkin tidak ingin sekadar menjadi atlet lain dalam daftar nama merek-merek besar. Kita tahu pemain di level itu sudah dibayar dengan baik, tetapi menolak kerja sama atau hubungan dengan sponsor dalam kategori ini sangat tidak lazim."

Tim Stedman, wakil presiden bidang strategi dan pemasaran atlet di SportFive, menambahkan: "Olise patut mendapat apresiasi besar karena tidak merasa membutuhkan hal itu. Bisa jadi ia tidak menginginkan sorotan atau pujian yang berkaitan dengan kepentingan komersial, atau ia ingin menjaga jarak dan merupakan pribadi yang lebih tertutup serta berfokus pada karier bermainnya."