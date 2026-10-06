Nick Swirad: Dari Manchester ke Bandar Seri Begawan dan kehidupan sebagai pesepakbola profesional di Brunei

"Ayah saya adalah penggemar berat United seumur hidup, jadi dia pasti selalu mengajak saya ke sepak bola. Dia menyaksikan George Best dan semua itu, Old Trafford pada masanya, jadi dia memang selalu akan memaksa sepak bola kepada saya. Saya mulai di Radcliffe, saya biasa pergi latihan di Radcliffe dan sejak saat itu saya bermain untuk tim-tim di sekitar sana, bermain di Prestwich. Saya tidak pernah dipantau oleh klub, saya sama sekali tidak pernah bermain secara profesional. Saya pada dasarnya bermain sepak bola Sabtu-Minggu di area lokal, yaitu Bury, di ujung jalan dari Heaton Park, di sekitar sana.

"Segalanya berubah ketika FC United hadir. Ayah saya sudah menjadi penggemar berat United seumur hidup, dia rutin menonton pertandingan United secara langsung tetapi tak lagi sanggup karena harga tiket saat Sky masuk, dan saya lahir pada dasarnya pada waktu yang hampir bersamaan, jadi ini seperti versi kelas pekerja dari United. Kami sempat sedikit menonton Bury, tetapi ketika FC hadir rasanya bagi dia, inilah esensinya. Saya mulai bermain untuk tim muda di sana dan akhirnya saya masuk ke tim utama pada usia 17 tahun, memainkan beberapa pertandingan, pergi ke Manchester College dan sebagian besar karier saya sebelum pergi dan merantau ke luar negeri adalah di sepak bola non-liga Manchester.

"Ini perjalanan yang berbeda. Itu hal terbaik. Bagi saya itu aneh karena ketika saya di FC ada anak-anak yang datang dari Akademi City dan United. Saya sempat merasa seperti penyusup di sana, karena saya pada dasarnya baru datang dari Sunday League! Saya berada di Manchester College, itu pertama kalinya saya mendapat latihan yang benar-benar layak di Ardwick. Dan saya bermain untuk tim kampus, bermain untuk FC United lalu bermain untuk Manchester FA. Saya biasa berlatih di Littleton Road di Salford lalu di FC United.

"Saya kuliah, saya bekerja di bar dan juga di bagian keamanan di Manchester Apollo. Saya biasa melakukan semua itu lalu pergi ke universitas. Saya melihat anak-anak di tempat saya sekarang dan mereka sudah bermain sepak bola profesional sepanjang hidup mereka, sejak usia 16, 18, hanya itu yang mereka kenal. Dan dalam satu sisi saya bersyukur, karena saya punya latar belakang yang sangat, sangat berbeda dari mereka. Tapi saya rasa itu membuat saya lebih menghargainya."