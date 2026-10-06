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Nick Swirad Brits Abroad Brunei 1:1GOAL

Nick Swirad: Dari Manchester ke Bandar Seri Begawan dan kehidupan sebagai pesepakbola profesional di Brunei

Dalam edisi terbaru seri ‘Brits Abroad’ milik GOAL, seorang pria yang pernah membela FC United of Manchester, sempat berkiprah di Amerika Serikat dan Tasmania sebelum akhirnya berlabuh di Asia Tenggara, berbicara tentang bergaul dengan keluarga kerajaan, makanan pedas, dan hal-hal yang bisa dilakukan di Brunei

Chris Burton
Diterjemahkan oleh

  • Pernah ada masa, belum terlalu lama berlalu, ketika pesepakbola Inggris yang berkarier di luar negeri lebih langka daripada apa pun. Keengganan individu untuk meninggalkan zona nyaman secara geografis membuat langkah kolektif mereka ikut terhambat.

    Namun, kini dunia telah berubah, dengan kemajuan budaya yang berarti tak ada sudut planet ini yang seharusnya dianggap terlalu jauh. Meninggalkan rumah dan menikmati cara hidup yang berbeda sekarang menjadi pengalaman yang layak dirangkul, bukan ditakuti.

    Tentu saja ada tantangan, baik rintangan profesional maupun pribadi yang harus dilewati di sepanjang jalan, tetapi mengapa tidak menerimanya alih-alih menghindarinya? Semakin banyak pemain yang mengadopsi pola pikir itu.

    Dengan mempertimbangkan hal tersebut, dan karena kita terus diberi tahu bahwa perjalanan memperluas wawasan, GOAL akan membantu menceritakan kisah sejumlah penjelajah pemberani yang telah meruntuhkan batasan dan menempatkan diri mereka pada posisi untuk membagikan hikmah, baik soal olahraga maupun berlibur.

    Berikutnya adalah Nick Swirad, seorang pria yang menempuh rute panjang dari Manchester ke Bandar Seri Begawan, ibu kota Brunei…

  • Kuliah & pekerjaan keamanan

    Manchester Apollo band
    Getty

    Swirad pernah bertugas mengendalikan kerumunan di Manchester Apollo yang ikonik

    "Ayah saya adalah penggemar berat United seumur hidup, jadi dia pasti selalu mengajak saya ke sepak bola. Dia menyaksikan George Best dan semua itu, Old Trafford pada masanya, jadi dia memang selalu akan memaksa sepak bola kepada saya. Saya mulai di Radcliffe, saya biasa pergi latihan di Radcliffe dan sejak saat itu saya bermain untuk tim-tim di sekitar sana, bermain di Prestwich. Saya tidak pernah dipantau oleh klub, saya sama sekali tidak pernah bermain secara profesional. Saya pada dasarnya bermain sepak bola Sabtu-Minggu di area lokal, yaitu Bury, di ujung jalan dari Heaton Park, di sekitar sana.

    "Segalanya berubah ketika FC United hadir. Ayah saya sudah menjadi penggemar berat United seumur hidup, dia rutin menonton pertandingan United secara langsung tetapi tak lagi sanggup karena harga tiket saat Sky masuk, dan saya lahir pada dasarnya pada waktu yang hampir bersamaan, jadi ini seperti versi kelas pekerja dari United. Kami sempat sedikit menonton Bury, tetapi ketika FC hadir rasanya bagi dia, inilah esensinya. Saya mulai bermain untuk tim muda di sana dan akhirnya saya masuk ke tim utama pada usia 17 tahun, memainkan beberapa pertandingan, pergi ke Manchester College dan sebagian besar karier saya sebelum pergi dan merantau ke luar negeri adalah di sepak bola non-liga Manchester.

    "Ini perjalanan yang berbeda. Itu hal terbaik. Bagi saya itu aneh karena ketika saya di FC ada anak-anak yang datang dari Akademi City dan United. Saya sempat merasa seperti penyusup di sana, karena saya pada dasarnya baru datang dari Sunday League! Saya berada di Manchester College, itu pertama kalinya saya mendapat latihan yang benar-benar layak di Ardwick. Dan saya bermain untuk tim kampus, bermain untuk FC United lalu bermain untuk Manchester FA. Saya biasa berlatih di Littleton Road di Salford lalu di FC United.

    "Saya kuliah, saya bekerja di bar dan juga di bagian keamanan di Manchester Apollo. Saya biasa melakukan semua itu lalu pergi ke universitas. Saya melihat anak-anak di tempat saya sekarang dan mereka sudah bermain sepak bola profesional sepanjang hidup mereka, sejak usia 16, 18, hanya itu yang mereka kenal. Dan dalam satu sisi saya bersyukur, karena saya punya latar belakang yang sangat, sangat berbeda dari mereka. Tapi saya rasa itu membuat saya lebih menghargainya."

  • South Yorkshire ke New Jersey

    “Saya bermain untuk FC United dan saya bermain untuk Stocksbridge pada tahun setelah Jamie Vardy ada di sana. Saya rasa saya pernah bermain melawannya. Dia hanyalah anak muda ini, semacam anak muda yang punya masa depan bagus di depannya. Dan memang seperti itulah. Lalu melihat posisinya sekarang, siapa yang bisa membayangkan apa yang akan dia lakukan?

    “Saya sudah malang melintang di non-liga dan di Manchester sambil bekerja. Saya muak dengan itu, sepakbola pada Selasa malam saat tandang ke Stocksbridge, udaranya dingin dan semua itu. Jadi, saya pergi melatih di New Jersey. Tempatnya sekitar 30 menit dari Manhattan di sebuah tempat bernama Montclair. Itu luar biasa. Saya melatih di sebuah akademi. Itu bukan kemewahan. Saya tinggal di lemari pantry yang di dalamnya ada tempat tidur, kutu kasur dan semuanya! Tapi itu adalah sembilan bulan terbaik dalam hidup saya. Saya cinta sepakbola. Saya benar-benar menggilainya. Dan hanya duduk di sana, meskipun saya tidak bermain, untuk mempelajarinya, melatihnya, anak-anak ini yang ingin belajar, itu brilian.”

  • Melatih di AS

    Manhattan skyline
    Getty

    Manhattan berada di depan pintu Swirad selama masa tinggalnya di Amerika Serikat

    "Sepakbola di Amerika sedang berkembang. Saya pikir perkembangannya pesat karena saya melihat generasi pelatih Inggris yang lebih tua pergi ke sana. Mereka bisa mendapatkan pekerjaan hanya karena aksen mereka! Mereka pergi ke sana dan karena mereka orang Inggris, orang-orang langsung menaruh hormat kepada mereka. Tapi itu sudah membaik. Sudah jauh membaik. Fasilitasnya luar biasa. Saya tetap tidak berpikir mereka sepenuhnya paham karena itu bukan budaya mereka. Saya rasa itu tidak akan pernah jadi seperti itu. Bagi kami, ini seperti pergi ke gereja. Ini semacam agama. Bagi mereka tidak akan pernah seperti itu.

    "Tapi fasilitasnya luar biasa. Dan satu hal lagi di sana, jika Anda punya uang, Anda membayar untuk bermain di akademi-akademi ini. Semuanya berbasis finansial. Jadi saya pikir banyak anak yang berpotensi punya kualitas, tetapi tidak punya kesempatan. Saya pikir itu hal besar di sana. Seperti semua anak datang dengan mobil 4x4, anak-anak kaya yang tinggal di rumah-rumah mewah. Ini jelas berbeda dengan kepelatihan yang saya lakukan dulu di Manchester, anak-anak dari pusat kota. Tapi sekali lagi, itu hanya budaya sepakbola yang berbeda, bukan? Jelas juga sudah berkembang pesat sejak saat itu."

  • Dari Amerika ke Australia

    “Pergi ke Tasmania itu gila. Saya sangat naif. Saya pikir Tasmania bakal panas. Saya pikir bakal seperti Tasmanian Devil! Saya sampai di sana, saya mengerok es dari mobil saya dan salju turun! Saya seperti, ‘saya sudah pergi dari Manchester menyeberangi separuh dunia untuk ini’. Tapi itu pengalaman yang luar biasa. Saya rasa saya akan lebih menghargainya kalau saya pergi sekarang, karena saya pergi dari New York, lalu saya pergi ke Tasmania. Sulit menemukan perbedaan yang lebih besar dari itu.

    “Sekali lagi, tempat itu punya budayanya sendiri yang unik. Itu adalah bagian dunia yang sangat berbeda. Tempat itu seperti berada dalam gelembungnya sendiri, dan mereka sangat bersemangat. Klub yang saya datangi bahkan bukan di ibu kota, melainkan di Launceston. Itu luar biasa. Itu adalah klub besar yang didorong nilai-nilai kekeluargaan. Orang-orang ada di sana selama beberapa generasi. Mereka tetap tinggal di sana setelahnya untuk melatih anak-anak yang lebih muda dan semua itu.

    “Dan sejujurnya, itu benar-benar kebalikan total dari tempat saya berada di New Jersey. Yang satu jelas membayar untuk bermain, sangat kental dengan budaya performa di mana uang menjadi hal utama. Sedangkan saat Anda datang ke sini, ini adalah klub yang didorong nilai-nilai. Klub-klub ini punya warisan Italia dan Kroasia yang besar, jadi mereka sangat berakar pada budaya dan sejarah. Itu hebat. Saya tidak akan bilang saya menikmatinya semaksimal yang seharusnya, karena saya berpikir, ‘apa yang saya lakukan di sini?’ Tapi kalau dipikir-pikir lagi, itu pengalaman yang fantastis. Tidak banyak orang yang pernah ke Tasmania, bahkan orang Australia sekalipun, apalagi mereka yang berasal dari Inggris. Jadi, itu menarik.”

  • Bagaimana kepindahan ke Malaysia terjadi

    Petronas Twin Towers Kuala Lumpur Malaysia
    Getty

    Johor dan Kuala Lumpur sangat jauh dari Lancashire

    "Saya melihat sebuah artikel tentang seorang pesepakbola Malaysia berdarah campuran dan saya melihat nama agennya, Scott Ollerenshaw, jadi saya mencarinya dan mengirim email acak kepadanya. Dan ya, pada dasarnya dia sangat dekat dengan Pangeran Johor. Dia mengurus paspor saya dan saya bergabung dengan JDT II. Johor adalah klub tersukses di Malaysia. Mereka bermain di Liga Champions Asia dan semua hal semacam itu. Pada saat itu, mereka masih berkembang.

    "Itu gila, seorang anak laki-laki yang keluarganya berasal dari latar belakang kelas pekerja di Manchester lalu pergi ke sana dan melihat kemewahan yang berlimpah, garasi penuh mobil sport kelas atas, jet pribadi, uang sebanyak ini dipamerkan. Sangat sulit bagi saya untuk menyesuaikan diri dengan latar belakang saya. Itu pengalaman hidup yang berbeda dan sesuatu yang harus saya adaptasi. Saya mendapatkan paspor itu dan bisa bermain sebagai pemain lokal. Saya akan selalu berterima kasih kepada Pangeran untuk itu karena itu mengubah hidup saya. Saya sudah pergi ke mana-mana sekarang selama 10, 11 tahun terakhir. Ini benar-benar gila."

  • Kota-kota luar biasa & suporter fanatik

    “Malaysia, budayanya sangat mendalam dan sangat berbeda di setiap wilayah yang Anda datangi. Saya beruntung karena sudah berkeliling ke seluruh Malaysia, bermain di berbagai daerah. Johor punya budaya uniknya sendiri, yang lokasinya tepat di sebelah Singapura. Lalu KL adalah kota super tempat Anda bisa melakukan apa pun yang ingin Anda lakukan. Orang-orang di negara ini benar-benar tergila-gila pada sepakbola. Itu sedikit mereda karena COVID dan saya akan jujur, Johor sudah memenangkan liga dalam 10 musim terakhir jadi minatnya sedikit menurun dalam hal itu, tetapi saat saya pertama kali datang ke sini, jumlah penontonnya luar biasa. Ini brilian.

    “Standar sepakbolanya bisa diperdebatkan, tetapi saya sangat diberkati. Saya bukan pesepakbola terbaik di dunia. Saya tidak punya latar belakang itu, tetapi saya bisa datang ke sini dan membangun sesuatu untuk diri saya sendiri serta mendapatkan pengalaman-pengalaman luar biasa. Saya bahkan punya acara TV sendiri selama dua tahun yang berjudul ‘Man on the Street’. Mereka mendatangkan para pemain Premier League dan kami mewawancarai mereka serta mengajak mereka berkeliling Malaysia untuk merasakan pengalamannya.

    “Ini cukup surealis. Tetapi mereka tergila-gila pada sepakbola di sini. Orang-orang rela begadang sampai pukul 03.00, 04.00 untuk menonton pertandingan Manchester United. Itu sulit bagi saya karena jelas keluarga saya adalah pendukung Liverpool dan kami berasal dari daerah setempat. Jadi koneksi kami berbeda dengan orang-orang di sini yang fanatik terhadap tim-tim Premier League. Ini jauh lebih dari sekadar sepakbola.

    “Ada orang-orang di belahan dunia lain dan mereka sudah mengikuti permainan ini lebih lama daripada usia saya, 30, 40 tahun. Anda naik taksi, mereka akan membicarakan Kevin Keegan. Mereka akan membicarakan orang-orang, Anda tahu, semua pemain United dari masa lalu. Saat Anda berada dalam gelembung itu di Inggris, Anda lupa seberapa besarnya olahraga ini sebenarnya, khususnya Premier League. Budaya sepakbolanya sangat, sangat kuat dan terutama terhadap sepakbola Inggris.”

  • Tantangan budaya di Malaysia

    Malaysia market
    Getty

    Suhu dan makanan di Malaysia butuh waktu untuk dibiasakan

    "Anda tidak terbiasa dengan panasnya cuaca. Mustahil untuk terbiasa dengannya. Saya bahkan sempat tumbang bulan lalu saat latihan. Saya tidak sadarkan diri selama satu menit. Itu pertama kalinya saya pernah mengalaminya. Entah karena panas, dehidrasi, atau apa pun itu. Di rumah sakit awalnya mereka benar-benar mengira saya kena serangan jantung. Tapi ternyata jantung saya baik-baik saja dan saya akan kembali menjalani semuanya. Saya akan baik-baik saja untuk mulai berlatih lagi. Tapi itu benar-benar menguras tenaga Anda.

    "Anda melihat tim-tim Premier League yang datang ke sini untuk memainkan laga persahabatan, saya rasa Chelsea ada di sini beberapa pekan lalu untuk bermain melawan Johor. Ini olahraga yang berbeda. Pergerakan dengan intensitas tinggi, pergerakan berulang, ini benar-benar situasi yang berbeda. Anda tidak akan terbiasa dengannya.

    "Dan juga makanannya. Di KL, di kota-kota besar, tidak masalah. Jauh lebih mudah untuk menjaga pola makan sehat. Tetapi ketika Anda berada di wilayah negara yang lebih pedesaan, pola makan orang Melayu bukan yang paling sehat. Ada cukup banyak minyak dan lemak dalam makanan, minuman manis, dan hal-hal semacam itu. Jadi itu juga butuh usaha ekstra. Banyak orang berbicara bahasa Inggris. Tapi saya rasa Anda juga harus mencoba belajar sedikit bahasa mereka. Sekarang saya sudah lumayan bisa menggunakan bahasa Malaysia."

  • Merasa kepanasan di Thailand

    “Saya juga sempat ke Thailand. Kami menjuarai divisi dua, tetapi sayangnya saya tidak bisa bermain di divisi teratas karena saya tidak punya caps tim nasional. Thailand gila. Saya berada dekat Segitiga Emas. Saya berjarak sembilan jam dari Bangkok, dekat perbatasan Laos. Itu sebuah desa tempat seorang pria menghasilkan uang lalu mulai berinvestasi di tim. Tidak ada yang berbicara bahasa Inggris. Ada penerjemah dan bahkan dia juga tidak bisa bahasa Inggris! Pelatih mulai berbicara dalam bahasa Thailand, lalu penerjemah mulai berbicara dalam sesuatu yang seharusnya bahasa Inggris, dan saya rasa saya lebih memahami pelatih ketimbang bahasa Inggris itu! Gila.

    “Dan makanan di sana sangat pedas. Anda meminta mereka untuk tidak membuatnya pedas, tetapi mereka tetap memasukkan cabai ke dalamnya. Anda harus memberi tahu mereka, seperti, secara harfiah, ‘tanpa cabai, jangan pakai itu, jangan sentuh itu’. Seolah bagi mereka makanan tanpa rasa pedas itu tidak masuk akal. Jadi itu menarik. Budaya Thailand jauh lebih terbentuk dibandingkan Malaysia. Bangkok adalah kota yang gila. Dalam hal suporter, saya merasa suporter Thailand sedikit lebih suportif. Katakanlah suporter Malaysia bisa cukup kritis jika keadaan tidak berjalan baik, mereka bisa cepat menyalahkan Anda, yang bukan hal buruk, itu hanya budayanya. Suporter Thailand, kami bermain untuk tim yang berada di puncak klasemen jadi mungkin itu alasannya! Pengalaman menarik lainnya di sana.”

  • Cara hidup yang berbeda di Brunei

    Nick Swirad Brunei DPMM
    DPMM

    Swirad menikmati hidup di lingkungannya saat ini bersama DPMM

    “Setiap tempat di kawasan ini berbeda. Brunei sangat berbeda. Ini negara kering. Saya tidak menggunakan tembakau, tetapi Anda tidak bisa membawa tembakau masuk jika Anda Muslim atau merokok di jalan. Ini tidak seperti yang saya bayangkan. Saya akan jujur, saya sedikit waswas saat datang ke sini untuk pertama kalinya, karena Anda mendengar cerita-cerita itu. Namun saya datang ke sini dan orang-orangnya luar biasa. Karena kekayaan negara ini, mereka punya sistem kesejahteraan yang kuat di sini, pendidikannya bagus, semua orang berpendidikan tinggi dan kebutuhan dasar semua orang terpenuhi. Semua orang punya kualitas hidup yang sangat baik.

    “Aitor dan Angel yang membawa saya ke sini. Mereka memberi saya kesempatan untuk datang ke sini dan ini luar biasa. Ini klub yang sangat profesional. Kami punya kelompok pemain yang bagus dan kami punya pelatih asal Skotlandia. Suasananya jauh lebih santai daripada Malaysia, meskipun kelompok etnisnya sama, budaya Melayu Muslim. Anda bisa melihat bahwa infrastruktur di sini berbeda dibandingkan dengan di Malaysia. Semuanya tenang di sini dan pada pukul 22.00 semuanya tutup, benar-benar semuanya tutup, sedangkan di Malaysia rasanya seperti kota 24 jam.”

  • Biaya hidup di Brunei

    "Brunei itu mahal. Dari segi biaya hidup, menurut saya Brunei sangat mirip dengan Inggris. Mirip karena nilainya dipatok ke dolar Singapura, yaitu dolar Brunei. Jadi semuanya lebih mahal, sedangkan di Malaysia murah sekali. Thailand mungkin bahkan lebih murah, terutama di tempat saya berada. Ketika mereka mencantumkan di kontrak bahwa segini gajinya, rasanya seperti, 'oh, tidak buruk'. Lalu Anda datang ke sini dan sadar, 'oke, biaya hidupnya memang jauh lebih tinggi'. Tapi saya menikmatinya.

    "Putra Sultan Brunei, dia yang menjalankan tim. Dia adalah orang berikutnya dalam garis suksesi untuk menjadi pemimpin Brunei dan dia turun dari tribun dan sebagainya. Tingkat kekayaannya, saya tidak bisa memahaminya. Tapi dia tetap datang dan menemui semua pemain serta juga tahu tentang para pemain. Dia tahu riwayat masing-masing pemain. Saya bukan pendukung kerajaan terbesar di dunia, tetapi seseorang dengan status seperti itu dalam budaya di sini, fakta bahwa dia tetap punya kerendahan hati untuk mengenal tim, mengenal para pemain, dan dia menyaksikan sebagian besar sesi latihan, menurut saya itu menunjukkan banyak hal tentang dirinya dan seberapa besar investasinya terhadap klub."

  • Hotel bintang tujuh & kehidupan di Brunei

    Orangutan
    Getty

    Satwa liar setempat membantu menjadikan Borneo destinasi yang cukup unik

    "Di Brunei, budaya kedai kopi sangat kuat. Pada dasarnya, Anda menciptakan kesenangan sendiri bersama teman-teman, bersantai. Kami cukup sering bepergian, setiap pertandingan lainnya dimainkan di Malaysia, jadi kami sering berpindah-pindah. Jadi, saat waktu senggang, ada hotel bintang tujuh bernama Empire Hotel. Tempat itu gila. Ada pantai yang bagus di sana dan tempatnya cukup mewah, dan Anda bisa bersantai di sana, masuk gratis. Di Thailand, saya berada di tengah desa, benar-benar di tempat yang terpencil. Jadi itu sulit.

    "Sedikit cerita soal itu. Jadi kami menjuarai liga dan mengadakan parade bus atap terbuka keliling desa. Dan secara harfiah desanya cuma dua jalan! Tapi seluruh desa keluar dan kami berada di bus atap terbuka, melemparkan minuman, semua orang benar-benar mabuk. Dan saya rasa kami butuh sekitar enam atau tujuh jam sampai matahari terbenam hanya untuk bolak-balik. Bus itu tidak mungkin berjalan lebih lambat lagi! Benar-benar luar biasa.

    "Thailand, soal itu, ada perbedaan besar dalam hal budaya. Jadi, minum adalah bagian yang cukup besar dari budaya sepakbola di seluruh dunia di area tertentu. Jelas di non-liga Inggris, itu tidak perlu diragukan lagi. Di Australia, itu juga ada. Malaysia, ini menarik karena ada pemain asing dan ada pemain lokal. Dan biasanya ada pemisahan di dalam tim, bukan dalam arti buruk, tetapi jelas yang satu Muslim, mereka punya cara sendiri dalam menjalani berbagai hal. Dan para pemain asing punya nuansa mereka sendiri.

    "Di Thailand, itu pertama kalinya di bagian dunia ini saya mengalami hal seperti ini... kami selesai bermain, semua orang minum bersama, semua orang menikmati momen setelah menjuarai liga. Itu adalah sesuatu yang tidak terlalu Anda dapatkan di Malaysia atau Brunei, karena budayanya. Saya merasa kadang-kadang itu agak old school, tetapi itu menyatukan tim, ikatan itu."

  • Apa yang bisa dilakukan di Borneo & Asia Tenggara

    "Saya ingin pergi melihat orangutan di Kalimantan. Saya belum melakukannya. Dan itu sesuatu yang harus saya lakukan. Mereka asli pulau ini, kawasan ini, yang luar biasa besar, omong-omong. Jadi saya pikir pertama-tama, pergi melihat orangutan adalah sesuatu yang perlu saya lakukan sendiri. Lalu saya pikir di Malaysia, kawasan dunia ini, adalah pergi ke pulau-pulau. Anda bisa pergi ke Thailand, Anda bisa pergi ke pulau-pulau yang lebih terkenal. Tetapi ada banyak pulau yang tenang, lebih terpencil, tempat Anda mendapatkan nuansa pantai seperti itu. Anda tidak harus selalu pergi ke pulau-pulau untuk pesta. Ada banyak di lepas pantai Sabah, yaitu Kalimantan. Juga di lepas pantai Malaysia Timur. Ini adalah pulau-pulau surga yang sesungguhnya, dan jauh tidak terlalu turistik dibandingkan mungkin pergi ke Bali seperti biasa atau resor di Thailand.

    "Ketiga, saya pikir semalam di Bangkok atau Kuala Lumpur, Anda tidak akan salah pilih. Makanan kaki lima, atmosfernya, hiruk-pikuknya, dan itu membuat Anda sadar betapa tidak berartinya kita. Saya suka ketika Anda minum beberapa gelas, makan enak, dan ini adalah kota 24 jam, kota yang hidup 24/7, jadi Anda tidak tahu akan berakhir di mana. Anda akan bertemu teman atau seseorang yang tahu satu tempat, lalu mereka tahu tempat lain setelah itu, dan malamnya terus berjalan sampai matahari terbit. Itu adalah beberapa malam terbaik yang pernah saya alami dalam hidup saya, Bangkok dan KL. Dan masing-masing selalu berbeda."

  • Pengalaman hidup yang tak ternilai

    Nick Swirad Brunei DPMM
    DPMM

    Swirad mewujudkan mimpinya setelah keluar dari zona nyamannya

    "Saya sangat mendorong para pemain untuk pergi ke luar negeri. Saya punya garis keturunan dari ibu saya, itu sangat membantu saya, tetapi itu juga membuka pintu bagi saya. Namun, ada pilihan di luar sana, apalagi sekarang dengan bursa transfer, ada semua situs ini tempat Anda bisa berbicara dengan orang-orang, mengirim pesan. Jika itu pertama kalinya bagi Anda, jika Anda belum bermain di level tertinggi, Anda mungkin harus menjalani trial atau sesuatu seperti itu. Tetapi 100 persen saya akan melakukannya karena saya kembali dan mengatakan hal yang sama setiap waktu, sepakbola Inggris levelnya tinggi. Saya rasa orang-orang tidak menyadari setinggi apa levelnya. Saya bilang kepada para pemain di sini tentang betapa tingginya level itu, standarnya, dan mereka seperti, 'tidak, masa iya, itu level kelima sepakbola Inggris' Dan saya seperti, 'tidak, itu profesional, standarnya bagus'."

    "Saya pasti akan mencoba pergi karena meskipun bisa berhasil di Inggris adalah hal yang bagus, ada pengalaman hidup di luar sana yang menurut saya tak ternilai, dan saya rasa Anda tidak akan pernah benar-benar menyesal mengambil langkah itu. Saya beruntung karena saya pergi, saya mengambil langkah pertama itu untuk pergi ke New Jersey, New York, dan itu seperti membuka mata saya pada fakta bahwa ada dunia yang sangat luas di luar sana, budaya yang berbeda-beda. Ini bahkan bukan hanya soal sepakbola, ini soal pengalaman hidup, dan itu tak ternilai. Anda akan berkembang sebagai pribadi, berkembang sebagai manusia, dan itu adalah cara yang memuaskan untuk menjalani hidup."

  • Apa yang akan terjadi di masa depan?

    "Saya ingin bermain untuk beberapa tahun lagi. Saya masih merasa masih punya sedikit sisa, saya masih punya gairah untuk itu. Saya masih punya sedikit jiwa petualang dalam diri saya. Tapi saya benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Manchester akan selalu menjadi rumah, jadi saya akan selalu punya keterikatan dengan tempat itu. Namun selain itu, saya juga merasa sudah membangun fondasi di sini. Jadi idealnya, akan menyenangkan jika bisa punya pijakan di kedua tempat. Saya masih belum yakin. Saya kuliah, jadi saya punya gelar di bidang ilmu keolahragaan. Jadi mudah-mudahan itu bisa membuka beberapa pintu.

    "Kembali ke Inggris, sepakbola, semuanya sudah banyak berubah. Saat saya pergi, kami biasa menghadapi Salford City bersama FC United. Kami biasa melawan mereka pada Selasa malam saat latihan sebagai tim yang bisa membuat kami percaya diri. Kami biasa melawan mereka untuk mendapatkan menit bermain. Dan sekarang mereka adalah tim Football League lokal saya. Gila.

    "Saya juga punya akar di sini. Ibu saya berasal dari sebuah pulau bernama Penang di Malaysia, pulau yang sangat, sangat indah. Saya ingin tinggal di sini. Saya mencintai Inggris, saya mencintai Manchester, tapi ada banyak tempat hebat lain untuk tinggal, menetap, dan dijalani pengalamannya juga. Dan kualitas hidupnya bisa sebanding, dan sebagian orang mungkin akan bilang lebih baik di tempat-tempat lain di dunia. Anda harus pergi dan mencoba merasakannya. Bagi saya sekarang, tinggal dalam cuaca dingin pada November, Desember, ketika hampir sepanjang hari gelap, akan sulit bagi saya untuk kembali ke itu."

  • Indeks kelayakhunian

    Brunei flag
    Getty

    Bagaimana kualitas hidup di Brunei diperingkat dalam lima bidang penting

    Cuaca: 9/10. “Terkadang terlalu panas, itu satu-satunya masalah!”

    Makanan: 10/10. “Saya pikir setiap wilayah di Asia Tenggara punya budaya makanan yang unik dan biasanya khas, penuh cita rasa. Saya benar-benar sangat memujinya.”

    Orang-orang: 10/10. “Anda pergi ke luar negeri, ada budaya yang berbeda, ada cara hidup yang berbeda, tetapi jelas ketika datang ke Brunei atau Malaysia, itu negara Muslim. Anda pergi ke Thailand, itu Buddha. Masing-masing sangat, sangat berbeda dengan keadaan di kampung halaman, terutama dalam hal rasa hormat kepada yang lebih tua, rasa hormat kepada keluarga kerajaan. Kadang ada sedikit sisi yang lebih patuh dalam mentalitas orang-orang. Tetapi orang-orangnya luar biasa.”

    Hal-hal yang bisa dilakukan: 10/10. “Semuanya - pantai, makanan, kota. Saya suka kota, makan sesuatu, bar atap gedung.”

    Biaya hidup: 5/10. “Singapura, Brunei, saya mungkin akan memberi lima karena mahal, semuanya impor. Kalau bicara Malaysia, Thailand, saya mungkin akan bilang tujuh atau delapan.”

    Total: 44/50

    Akses kepada Nick diberikan atas kebaikan Ruiz Eleven XI.

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