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Matheus Cunha Atletico Madrid 1:1Getty/GOAL

Nestapa Matheus Cunha di Madrid: Apa yang tidak berjalan sesuai harapan bagi pemain nyentrik Manchester United itu di Atletico?

Pemain timnas Brasil itu telah menjadi sosok kunci di Old Trafford, tetapi kesempatan pertamanya untuk berkiprah di level tertinggi tidak berjalan mulus.

James Westwood
Diterjemahkan oleh

  • "Matheus [Cunha] adalah pesepakbola fantastis, agak nyentrik dalam cara bermainnya," kata kiper pelapis Manchester United Tom Heaton kepada podcast Inside Carrington pada Desember tahun lalu. "Dia sulit dihadapi, tetapi juga membawa energi yang sangat positif ke ruang ganti. Dia tampil luar biasa."

    Menjelang akhir musim 2025-26, sebagian besar pendukung United memiliki pandangan yang sama. Pemain timnas Brasil itu bangkit dari awal yang lambat dengan mencatatkan 10 gol dan dua assist dalam 33 penampilan di Liga Primer, membantu Manchester United finis ketiga dan kembali ke Liga Champions.

    Apakah pencapaian itu cukup untuk membenarkan harga Cunha sebesar £62,5 juta ($83 juta) masih bisa diperdebatkan, tetapi ia jelas memberi dimensi baru pada lini depan United. Michael Carrick bisa mengandalkan pemain berusia 27 tahun itu untuk menarik para bek berkat kemampuannya membawa bola dan gaya bermainnya yang lugas. Cunha juga tak kenal lelah saat timnya tidak menguasai bola, hal yang membuatnya menjadi favorit para pendukung.

    Saat berada dalam performa terbaiknya, Cunha adalah salah satu penyerang paling berbahaya di Liga Primer. Ia telah menempuh perjalanan panjang sejak disingkirkan Atletico Madrid pada Januari 2023. Kala itu, ia tampak mungkin tak akan pernah berhasil di level elite. Meski memiliki banyak kualitas yang berguna, Cunha tak pernah mampu mengamankan tempat reguler dalam susunan pemain Diego Simeone di Metropolitano.

    Pada Selasa, ia akan mendapat kesempatan untuk menunjukkan kepada Atletico Madrid bahwa mereka salah telah menyerah terhadapnya, ketika United bertandang ke ibu kota Spanyol untuk laga Liga Champions yang menjanjikan duel menarik. Namun, pertanyaannya tetap sama: Apa sebenarnya yang tidak berjalan baik bagi Cunha di Atletico?

  • “Perasaan yang luar biasa”

    Cunha-Atletico-2021
    Getty

    Cunha menyebut kepindahannya ke Atletico sebagai sebuah “mimpi” setelah direkrut dari Hertha Berlin, klub papan tengah tempat ia sebelumnya kurang dikenal.

    Kedatangan Cunha ke Atletico cukup mengejutkan. Pada bursa transfer musim panas 2021, klub itu awalnya memburu Dusan Vlahovic dan Rafa Mir sebagai target utama untuk lini serang. Atletico baru mengalihkan perhatian kepada Cunha pada akhir Agustus.

    Namun, setelah kedatangannya dari Hertha Berlin dengan biaya €30 juta (£25 juta/$33 juta) dipastikan, antusiasme menjadi perasaan yang dominan di kalangan suporter. Dalam satu setengah musim di Bundesliga, Cunha mencetak 13 gol dan menciptakan lima gol lainnya. Itu catatan yang solid mengingat Hertha merupakan tim papan tengah.

    Cunha cukup serbabisa untuk bermain di kedua sayap, sebagai penyerang nomor 9, maupun gelandang serang. Ia tampak sebagai rekrutan cerdas bagi Atletico, juara bertahan Spanyol yang membutuhkan tambahan persaingan bagi pemain andalannya yang berusia 34 tahun, Luis Suarez.

    "Berada di Atleti adalah perasaan yang luar biasa," kata Cunha dalam wawancara pertamanya dengan kanal media klub. "Saya memandang Atleti sebagai salah satu klub terbaik di dunia. Saya selalu bermimpi bermain di level setinggi mungkin, dan di sinilah saya ingin berada. Setiap orang punya kisahnya sendiri, dan saya ingin menulis kisah saya di sini, dengan banyak kesuksesan seperti pemain-pemain Brasil lain yang pernah bermain di sini. Saya ingin nama saya dikenang oleh para suporter."

    Cunha mengikuti jejak sesama pemain Brasil seperti Juninho Paulista, Filipe Luis, dan Miranda. Namun, di luar Baltazar yang menjadi ikon pada 1980-an, Atletico tidak punya sejarah panjang kesuksesan bersama penyerang Brasil. Sebagai pemain yang sangat kreatif dan gemar mengambil risiko, profil Cunha juga kurang cocok dengan pendekatan pragmatis Simeone. Segera terlihat bahwa ia harus berjuang keras untuk mendapatkan kepercayaan pelatih dan para suporter.

  • Kesempatan terbatas

    FBL-ESP-LIGA-LEVANTE-ATLETICO
    AFP

    Musim pertama Cunha di Metropolitano kurang mengesankan, tetapi minimnya menit bermain bisa menjadi alasan yang masuk akal.

    Suarez tetap menjadi penyerang utama Atletico pada musim 2021-22. Mereka juga berhasil meminjam kembali Antoine Griezmann dari Barcelona pada hari terakhir bursa transfer, yang semakin menyulitkan Cunha. Mantan pemain muda RB Leipzig dan Hertha itu sejak awal berada di belakang Griezmann dan Joao Felix, pemain termahal dalam sejarah klub, dalam urutan pilihan. Alhasil, ia baru mendapat kesempatan pertama sebagai starter pada Desember.

    Kesempatan Cunha untuk menunjukkan kemampuannya terbatas. Hal itu membuatnya cenderung memaksakan permainan saat berada di lapangan, kerap kehilangan bola dengan mudah dan membuat timnya tertekan. Secara keseluruhan, Atletico menjalani musim yang mengecewakan: mereka turun ke peringkat ketiga La Liga, tersingkir di babak 16 besar Copa del Rey, dan kalah dari Manchester City di perempat-final Liga Champions. Cunha hanya menyumbang tujuh gol dalam 38 penampilan.

    Namun, mengingat enam gol di antaranya tercipta dalam hanya delapan pertandingan La Liga yang ia jalani sebagai starter, sementara ia juga harus absen selama enam pekan akibat cedera lutut, sulit mengatakan bahwa ia bisa berbuat lebih banyak. Pada saat itu, Atletico tidak mempertimbangkan untuk menjual Cunha meski ia dikaitkan dengan United. Klub menunjukkan kepercayaannya dengan memberikan nomor punggung 9 kepada Cunha setelah kontrak Suarez berakhir.

    Ia gembira mewarisi nomor punggung yang juga pernah dikenakan legenda seperti David Villa dan Fernando Torres. Kepada Globo Esporte, ia mengatakan: "Saya berharap bisa memenuhi kepercayaan yang diberikan jajaran direksi dan staf pelatih kepada saya. Ini tanggung jawab besar, tetapi saya merasa sangat siap."

  • Tak ada jalan kembali

    Sevilla FC v Atletico de Madrid - LaLiga Santander
    Getty Images Sport

    Setelah kepergian Suarez, jalan Cunha terhalang oleh pria lain, sehingga masa depan jangka panjangnya menjadi tanda tanya.

    Cunha menjalani pramusim penuh yang membuahkan hasil. Ia mencetak gol dalam kemenangan telak 4-0 atas Numancia dan Juventus, serta didampingi fisioterapis dan ahli gizi pribadi untuk membantunya berkembang dari segi teknik dan fisik. "Saya menjadi pemain yang lebih komplet," tambahnya kepada Globo. "Intensitas dalam pertandingan dan latihan sangat tinggi. Kami selalu bekerja dan berlatih hingga batas kemampuan. Itu membuat saya berkembang."

    Namun, Atletico tidak pernah berencana menjadikan Cunha penerus langsung Suarez. Alvaro Morata kembali ke Metropolitano pada musim panas itu setelah menjalani masa peminjaman dua tahun di Juventus, dan Simeone akhirnya memilihnya sebagai ujung tombak untuk mengawali musim 2022-23.

    Keputusan itu terbukti tepat ketika Morata mencetak dua gol dalam kemenangan 3-0 di markas Getafe pada pekan pembuka, sementara Cunha hanya tampil selama tujuh menit sebagai pemain pengganti. Sejak itu, Simeone terus mengandalkan Morata. Cunha bahkan tidak selalu dimainkan ketika pemain asal Spanyol itu diistirahatkan, karena Griezmann dan Felix terkadang ditempatkan di lini depan dalam formasi 3-5-2.

    Terus berada di bangku cadangan setiap pekan kali ini berdampak pada Cunha. Ia tampil 17 kali di semua kompetisi antara Agustus dan awal November, tetapi hanya dua kali menjadi starter dan tidak mencetak satu gol pun. Akibatnya, Cunha tidak masuk skuad Brasil untuk Piala Dunia di Qatar yang digelar pada pertengahan musim.

    "Itu pukulan besar pertama bagi kesehatan [mental] saya sepanjang karier," jelas Cunha saat mengenang momen tersebut kepada BBC Sport tahun lalu. "Sebagai orang Brasil, Piala Dunia adalah segalanya bagi kami, tahu sendiri. Jika kamu berhasil mendapatkan kesempatan bermain di sana, [kamu akan] membuat semua orang lebih bangga daripada biasanya. Ketika kamu tidak berada di sana, kamu merasa seperti saya: semua yang saya lakukan sia-sia. Rasanya sedikit seperti depresi. Saat tiba di rumah, saya menangis, lalu meluapkan seluruh perasaan saya kepada orang-orang yang benar-benar peduli kepada saya."

  • Sindiran terakhir

    FBL-ESP-LIGA-BETIS-ATLETICO
    AFP

    Cunha tampak meluapkan kekesalannya terhadap Simeone dalam pesan kepada para suporter Atletico Madrid setelah menyetujui kepindahan ke Wolverhampton Wanderers.

    Laga terakhir Cunha berseragam Atletico adalah hasil imbang 1-1 yang tak berkesan melawan Espanyol pada 6 November. Ia tampil selama 17 menit setelah masuk dari bangku cadangan. Saat itu, petinggi klub sudah merencanakan aktivitas di bursa transfer Januari. Mereka perlu memperoleh sekitar €30 juta (£25 juta/$34 juta) dari penjualan pemain setelah tim tersingkir secara mengejutkan di fase grup Liga Champions.

    Dengan Morata, Griezmann, Felix, dan Angel Correa, yang menjadi idola suporter, berada di depannya, semakin jelas bahwa Cunha akan dilepas agar Atletico dapat menyeimbangkan keuangan. Pada 26 Desember, Wolves mengonfirmasi telah mencapai kesepakatan untuk meminjam Cunha dengan kewajiban membeli senilai €50 juta (£42 juta/$56 juta). Enam hari kemudian, kepindahannya ke Molineux resmi rampung.

    “Dia adalah seorang anak yang memberikan semua yang dia miliki kepada kami, dan kami memberikan semua yang kami miliki kepadanya,” kata Simeone ketika ditanya tentang kesepakatan itu. Namun, Cunha jelas tidak sependapat dengan bagian pertama pernyataan tersebut.

    Dalam pesan perpisahan yang emosional kepada para penggemar Atleti di media sosial, Cunha tampak menyindir pelatih Atletico itu. Ia menulis: “Sepakbola memang seperti itu, sama seperti profesi lainnya. Ada orang-orang yang memegang kendali karena pada suatu titik mereka pernah menjadi sosok penting. Mereka memiliki hierarki dan mengambil keputusan, lalu Anda juga harus mengambil keputusan sendiri.”

  • Butuh percikan

    Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Cunha berhasil membangun kembali kariernya di Liga Primer dengan mengesankan, tetapi masih banyak yang harus ia lakukan.

    Cunha punya alasan kuat untuk merasa diperlakukan tidak adil. Pengamat sepakbola Spanyol sekaligus mantan penyerang United, Terry Gibson, termasuk yang menilai Cunha tidak pernah mendapat kesempatan yang adil di Metropolitano. "Saya pikir kepergiannya merupakan kerugian bagi Atletico Madrid," kata Gibson kepada The Athletic setelah Cunha hengkang. "Saya pikir Cunha mungkin pemain yang ingin mereka pertahankan, tetapi dampak finansial dari tawaran Wolves jelas terlihat.

    "Dia bukan pemain yang rutin menjadi starter, meski mungkin seharusnya begitu, dan tawaran uang itu mungkin terlalu besar untuk ditolak. Dia memberikan banyak hal kepada mereka selama waktu singkatnya di klub. Dia juga selalu menjadi pemain yang Anda lihat dan pikir seharusnya lebih sering menjadi starter. Namun, terkadang dalam sepakbola, jika Anda memiliki pemain seperti Morata yang nilai finansialnya lebih tinggi, dia harus bermain. Padahal, sering kali Anda merasa Cunha seharusnya menjadi starter menggantikan Morata."

    Sementara itu, ayah Cunha, Carmelo, menyalahkan sang pelatih. Ia mengatakan kepada Globo Esporte: "Dengan sistem Simeone, mustahil seorang penyerang bisa sukses. Itu sangat sulit."

    Mungkin Simeone menyesali hasil akhirnya, sebab Cunha tampil gemilang di Liga Primer Inggris. Ia mencatatkan total 48 gol dan assist dalam 92 penampilan bersama Wolves, serta meraih penghargaan Pemain Terbaik Klub musim 2024-25 setelah nyaris seorang diri menyelamatkan mereka dari degradasi.

    Selain Bruno Fernandes, tidak ada pemain yang lebih berpengaruh daripada Cunha dalam kebangkitan awal United di bawah Carrick. Ia juga melakoni debutnya di Piala Dunia yang telah lama dinantikan pada musim panas lalu, dengan mencetak tiga gol dalam lima pertandingan untuk Brasil. Cunha sudah memiliki fondasi untuk berkembang menjadi pemain kelas dunia.

    Namun, perlu dicatat bahwa posisi Atletico saat ini jauh lebih baik daripada United. Tim asuhan Simeone berada di peringkat kedua La Liga dan tidak akan gentar menjamu United, setelah mengalahkan Real Madrid dalam laga derbi di Metropolitano musim ini.

    Sebaliknya, Setan Merah asuhan Carrick sudah tertinggal 12 poin dari Manchester City, pemuncak klasemen awal Liga Primer Inggris, sementara Cunha baru mencetak satu gol dalam enam penampilan. Tentu saja, ia ingin menghapus kenangan buruk di Metropolitano, tetapi tujuan utama Cunha adalah menghidupkan kembali musimnya sendiri dan musim United.