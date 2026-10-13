"Matheus [Cunha] adalah pesepakbola fantastis, agak nyentrik dalam cara bermainnya," kata kiper pelapis Manchester United Tom Heaton kepada podcast Inside Carrington pada Desember tahun lalu. "Dia sulit dihadapi, tetapi juga membawa energi yang sangat positif ke ruang ganti. Dia tampil luar biasa."

Menjelang akhir musim 2025-26, sebagian besar pendukung United memiliki pandangan yang sama. Pemain timnas Brasil itu bangkit dari awal yang lambat dengan mencatatkan 10 gol dan dua assist dalam 33 penampilan di Liga Primer, membantu Manchester United finis ketiga dan kembali ke Liga Champions.

Apakah pencapaian itu cukup untuk membenarkan harga Cunha sebesar £62,5 juta ($83 juta) masih bisa diperdebatkan, tetapi ia jelas memberi dimensi baru pada lini depan United. Michael Carrick bisa mengandalkan pemain berusia 27 tahun itu untuk menarik para bek berkat kemampuannya membawa bola dan gaya bermainnya yang lugas. Cunha juga tak kenal lelah saat timnya tidak menguasai bola, hal yang membuatnya menjadi favorit para pendukung.

Saat berada dalam performa terbaiknya, Cunha adalah salah satu penyerang paling berbahaya di Liga Primer. Ia telah menempuh perjalanan panjang sejak disingkirkan Atletico Madrid pada Januari 2023. Kala itu, ia tampak mungkin tak akan pernah berhasil di level elite. Meski memiliki banyak kualitas yang berguna, Cunha tak pernah mampu mengamankan tempat reguler dalam susunan pemain Diego Simeone di Metropolitano.

Pada Selasa, ia akan mendapat kesempatan untuk menunjukkan kepada Atletico Madrid bahwa mereka salah telah menyerah terhadapnya, ketika United bertandang ke ibu kota Spanyol untuk laga Liga Champions yang menjanjikan duel menarik. Namun, pertanyaannya tetap sama: Apa sebenarnya yang tidak berjalan baik bagi Cunha di Atletico?