Warna biru dan oranye sulit luput dari perhatian. Namun, di bagian dalam sepatu bola terbaru Nike United, ada detail yang lebih personal: nama para pemain yang memakainya.

Lauren James, Salma Paralluelo, Sophia Wilson, Deyna Castellanos, Patri Guijarro, dan Naomi Girma kembali untuk koleksi keempat sekaligus terakhir dalam seri ini. Nama mereka tertera pada sol dalam model sepatu masing-masing, menghubungkan setiap sepatu dengan pemain yang terlibat dalam proyek tersebut.

Keenam pemain membawa pengalaman berbeda ke dalam proses desain. James saat menghadapi pemain bertahan, Wilson ketika mencari ruang untuk melepaskan tembakan, dan Girma kala membangun serangan dari belakang masing-masing membutuhkan hal berbeda dari sepatu mereka. Nike United memanfaatkan masukan tersebut untuk lini Mercurial, Phantom, dan Tiempo.



