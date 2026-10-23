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Nike GFX 1-1GOAL

Naomi Girma, Sophia Wilson dan Lauren James: Bagaimana enam bintang turut membentuk rancangan sepatu bola terbaru Nike United

Peluncuran paket sepatu edisi terakhir ini menampilkan enam atlet asli Nike United: Lauren James, Salma Paralluelo, Sophia Wilson, Deyna Castellanos, Patri Guijarro, dan Naomi Girma.

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  • Warna biru dan oranye sulit luput dari perhatian. Namun, di bagian dalam sepatu bola terbaru Nike United, ada detail yang lebih personal: nama para pemain yang memakainya.

    Lauren James, Salma Paralluelo, Sophia Wilson, Deyna Castellanos, Patri Guijarro, dan Naomi Girma kembali untuk koleksi keempat sekaligus terakhir dalam seri ini. Nama mereka tertera pada sol dalam model sepatu masing-masing, menghubungkan setiap sepatu dengan pemain yang terlibat dalam proyek tersebut.

    Keenam pemain membawa pengalaman berbeda ke dalam proses desain. James saat menghadapi pemain bertahan, Wilson ketika mencari ruang untuk melepaskan tembakan, dan Girma kala membangun serangan dari belakang masing-masing membutuhkan hal berbeda dari sepatu mereka. Nike United memanfaatkan masukan tersebut untuk lini Mercurial, Phantom, dan Tiempo.


  • Desainnya

    Nike Football, Nike United
    Nike Football

    Lauren James, Salma Paralluelo, Sophia Wilson, Deyna Castellanos, Patri Guijarro, dan Naomi Girma adalah enam atlet yang tergabung dalam Nike United.

    Warna biru muda mendominasi koleksi ini, dengan oranye terang sebagai kontras. Palet warna yang sama menghubungkan seluruh sepatu, sementara tiap lini memiliki fokus tersendiri.

    James dan Paralluelo mewakili Mercurial, yang mencakup Vapor 17 dan Superfly 11. Nike merancang keduanya dengan fokus pada kecepatan: Vapor untuk pergerakan cepat di ruang sempit, sedangkan Superfly untuk akselerasi dan mempertahankan kecepatan di area lapangan yang terbuka.

    Superfly dilengkapi unit Air Zoom eksternal di bawah bagian depan telapak kaki serta bagian atas FlyWeave Ultra yang, menurut Nike, dirancang untuk menjaga kaki tetap stabil saat bergerak cepat.

    Wilson dan Castellanos dipasangkan dengan Phantom 6, yang berfokus pada presisi saat mengumpan, menggiring bola, dan menembak. Bagian atasnya yang bertekstur Gripknit dirancang untuk membantu pemain mengontrol sentuhan dengan bola.

    Guijarro dan Girma mengenakan Tiempo Maestro. Keduanya nyaman menerima bola saat mendapat tekanan dan menggunakannya untuk memulai serangan, sehingga sentuhan menjadi fokus yang wajar. Menurut Nike, bagian atas TechLeather pada sepatu ini dirancang untuk memberikan sensasi sentuhan bola yang lembut dan konsisten.

  • Kisahnya

    Nike Football, Nike United
    Nike Football

    Mercurial Vapor 17 dan Mercurial Superfly 11 dikenakan oleh Lauren James dan Salma Paralluelo.

    Nike memperkenalkan kelompok beranggotakan enam pemain itu pada Februari 2025. Para pemain dari berbagai negara, klub, dan posisi tersebut dihimpun untuk memberikan masukan bagi koleksi ini.

    Keberagaman itu menjadi kaitan paling menarik antara proyek ini dan permainan sepakbola. Seorang gelandang yang menerima bola saat ditempel lawan dari belakang dan seorang penyerang yang berakselerasi ke ruang kosong bisa mengutamakan hal berbeda dari sepatu sepakbola, meski mereka mengenakan warna yang sama.

    Untuk Nike United, pengalaman para pemain menjadi titik awal pembahasan desain. Sepanjang empat koleksi, nama dan gaya bermain masing-masing pemain tetap menjadi bagian dari identitasnya.

    Bab 4 kembali menghadirkan kelompok awal tersebut untuk menutup rangkaian ini.

  • Kehebohan

    Nike Football, Nike United
    Nike Football

    Phantom 6 dikenakan oleh Sophia Wilson dan Deyna Castellanos.

    Peluncuran ini hadir menjelang Piala Dunia Wanita 2027, memberi kampanye tersebut latar yang lebih luas seiring meningkatnya perhatian menuju turnamen itu.

    Keenam pemain membagikan foto kampanye pada 22 Oktober, menampilkan koleksi terbaru dalam berbagai modelnya. Bagi para pendukung yang mengikuti kiprah mereka di sepak bola klub dan internasional, sosok-sosok yang sudah dikenal itu menghadirkan hubungan langsung dengan sepatu tersebut.

  • Apa selanjutnya?

    Nike Football, Nike United
    Nike Football

    Tiempo Maestro dipakai oleh Patri Guijarro dan Naomi Girma.

    Koleksi Nike United Chapter 4 mulai dijual pada 22 Oktober.

    Sejumlah atlet baru diperkirakan akan bergabung dengan Nike United pada 2027, mengawali fase berikutnya dari program ini dan membawa pengalaman lain ke dalam proses desain.