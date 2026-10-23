Warna biru dan oranye sulit luput dari perhatian. Namun, jika melihat bagian dalam sepatu terbaru Nike United, ada detail yang lebih personal: nama para pemain yang mengenakannya.

Lauren James, Salma Paralluelo, Sophia Wilson, Deyna Castellanos, Patri Guijarro dan Naomi Girma kembali untuk koleksi keempat sekaligus terakhir dalam seri ini. Nama mereka tertera pada lapisan alas bagian dalam model sepatu masing-masing, menghubungkan setiap sepatu dengan pemain yang terlibat dalam proyek ini.

Keenam pemain membawa pengalaman berbeda ke dalam proses desain. James saat mencoba melewati pemain bertahan, Wilson saat mencari ruang untuk melepaskan tembakan, dan Girma saat membangun serangan dari belakang masing-masing membutuhkan hal berbeda dari sepatu mereka. Nike United menggunakan masukan tersebut untuk lini Mercurial, Phantom dan Tiempo.



