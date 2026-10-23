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Nike GFX 1-1GOAL

Naomi Girma, Sophia Wilson dan Lauren James: Bagaimana enam bintang turut membentuk desain sepatu bola terbaru Nike United

Peluncuran paket sepatu bola terakhir ini menampilkan enam atlet awal Nike United: Lauren James, Salma Paralluelo, Sophia Wilson, Deyna Castellanos, Patri Guijarro, dan Naomi Girma.

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  • Warna biru dan oranye sulit luput dari perhatian. Namun, jika melihat bagian dalam sepatu terbaru Nike United, ada detail yang lebih personal: nama para pemain yang mengenakannya.

    Lauren James, Salma Paralluelo, Sophia Wilson, Deyna Castellanos, Patri Guijarro dan Naomi Girma kembali untuk koleksi keempat sekaligus terakhir dalam seri ini. Nama mereka tertera pada lapisan alas bagian dalam model sepatu masing-masing, menghubungkan setiap sepatu dengan pemain yang terlibat dalam proyek ini.

    Keenam pemain membawa pengalaman berbeda ke dalam proses desain. James saat mencoba melewati pemain bertahan, Wilson saat mencari ruang untuk melepaskan tembakan, dan Girma saat membangun serangan dari belakang masing-masing membutuhkan hal berbeda dari sepatu mereka. Nike United menggunakan masukan tersebut untuk lini Mercurial, Phantom dan Tiempo.


  • Desainnya

    Nike Football, Nike United
    Nike Football

    Lauren James, Salma Paralluelo, Sophia Wilson, Deyna Castellanos, Patri Guijarro, dan Naomi Girma adalah enam atlet yang tergabung dalam Nike United.

    Biru muda mendominasi koleksi ini, dengan oranye cerah sebagai warna kontras. Palet warna yang sama menghubungkan seluruh sepatu, sementara setiap lini memiliki fokus tersendiri.

    James dan Paralluelo mewakili lini Mercurial, yang mencakup Vapor 17 dan Superfly 11. Nike memosisikan keduanya sebagai sepatu yang mengutamakan kecepatan. Vapor berfokus pada gerakan cepat di ruang sempit, sedangkan Superfly dirancang untuk akselerasi dan mempertahankan kecepatan di ruang terbuka.

    Superfly dilengkapi unit Air Zoom eksternal di bawah bagian depan telapak kaki dan bagian atas FlyWeave Ultra, yang menurut Nike dirancang untuk menjaga kaki tetap stabil saat bergerak cepat.

    Wilson dan Castellanos dipasangkan dengan Phantom 6, yang lebih menekankan presisi saat mengoper, menggiring, dan menembak. Bagian atas Gripknit yang bertekstur dirancang untuk membantu pemain mengontrol sentuhan mereka terhadap bola.

    Guijarro dan Girma mengenakan Tiempo Maestro. Keduanya nyaman menerima bola di bawah tekanan dan menggunakannya untuk memulai serangan, sehingga sentuhan menjadi fokus yang wajar. Nike menyebut bagian atas TechLeather pada sepatu ini dirancang untuk memberikan sensasi sentuhan yang lembut dan konsisten saat menguasai bola.

  • Kisahnya

    Nike Football, Nike United
    Nike Football

    Mercurial Vapor 17 dan Mercurial Superfly 11 dikenakan oleh Lauren James dan Salma Paralluelo.

    Nike memperkenalkan kelompok yang terdiri dari enam pemain pada Februari 2025. Para pemain dari berbagai negara, klub, dan posisi itu dilibatkan untuk memberikan masukan bagi koleksi tersebut.

    Keragaman itu menjadi kaitan paling menarik antara proyek ini dan permainan sepak bola. Seorang gelandang yang menerima bola dengan lawan menempel di belakangnya dan seorang penyerang yang berakselerasi ke ruang kosong bisa mengutamakan hal berbeda dari sepatu sepak bola, meski mengenakan warna yang sama.

    Untuk Nike United, pengalaman para pemain menjadi titik awal pembahasan desain. Sepanjang empat koleksi, nama dan gaya bermain masing-masing tetap menjadi bagian dari identitasnya.

    Bab 4 kembali menghadirkan kelompok awal tersebut untuk menutup seri ini.

  • Kehebohan

    Nike Football, Nike United
    Nike Football

    Phantom 6 dikenakan oleh Sophia Wilson dan Deyna Castellanos.

    Peluncuran ini hadir menjelang Piala Dunia Wanita 2027, memberikan konteks yang lebih luas bagi kampanye tersebut seiring meningkatnya perhatian terhadap turnamen itu.

    Keenam pemain membagikan foto kampanye pada 22 Oktober, menampilkan koleksi terbaru dengan berbagai modelnya. Bagi para pendukung yang mengikuti kiprah mereka di sepak bola klub dan internasional, sosok-sosok yang sudah akrab itu memberikan hubungan langsung dengan sepatu tersebut.

  • Apa selanjutnya?

    Nike Football, Nike United
    Nike Football

    Tiempo Maestro dikenakan oleh Patri Guijarro dan Naomi Girma.

    Koleksi Nike United Chapter 4 mulai dijual pada 22 Oktober.

    Sejumlah atlet baru diperkirakan akan bergabung dengan Nike United pada 2027, mengawali fase berikutnya dari program tersebut dan membawa beragam pengalaman baru ke dalam proses desain.