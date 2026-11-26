Tidak banyak bintang sepak bola wanita yang lebih besar daripada Trinity Rodman. Hal itu terlihat jelas dari apa yang terjadi pada pergantian tahun, ketika sejumlah klub Eropa mengincarnya seiring berakhirnya kontraknya bersama Washington Spirit.

Tak ingin kehilangan salah satu pemain paling berbakat dan paling dikenal di liga, NWSL memperkenalkan aturan High Impact Player, yang segera dijuluki ‘aturan Rodman’. Aturan itu memungkinkan Spirit menawarkan kontrak yang cukup besar untuk mempertahankan Rodman, menjadikannya pesepakbola wanita dengan bayaran tertinggi di dunia .

Penampilan Rodman pada musim berikutnya semakin membenarkan keputusan itu. Torehan 14 gol dan 10 assist membantu membawa Spirit ke laga final NWSL Championship 2026, di mana ia juga mencetak gol meski timnya akhirnya kalah .

Meski baru berusia 25 tahun, ini bukan kali pertama Rodman tampil luar biasa ketika semua mata tertuju kepadanya. Pada musim debutnya, ia membuktikan dirinya sebagai bintang berkat kemampuannya sendiri dengan membawa Spirit meraih gelar NWSL Championship pertamanya , setelah kedatangannya di liga mengundang banyak perhatian karena ayahnya, Dennis, merupakan ikon bola basket. Rodman juga bersinar saat Amerika Serikat menjuarai Olimpiade 2024 , ketika tim nasional bangkit dengan mengesankan dari kekecewaan di Piala Dunia tahun sebelumnya. Ia sudah terbiasa tampil gemilang di bawah tekanan.

Semua itu menjadikannya salah satu sosok paling menarik menjelang Piala Dunia Wanita 2027. Rodman belum benar-benar menunjukkan kemampuannya di panggung tersebut, yang tak diragukan lagi merupakan panggung terbesar dalam olahraga ini. Namun, melihat perjalanan kariernya sejauh ini, sulit untuk meragukan bahwa ia mampu melakukannya di Brasil.