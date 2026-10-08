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RB Leipzig fans 1-1GOAL

Musuh sepakbola? Mengapa suporter RB Leipzig tidak akan meminta maaf karena mencintai penjahat korporat Bundesliga

Uang Red Bull mendorong kebangkitan RB Leipzig dan memicu kebencian di seluruh Bundesliga. Namun, di dalam stadion mereka, gairahnya lebih sulit untuk diabaikan.

Thomas Hindle
Diterjemahkan oleh

  • LEIPZIG, Jerman -- Spanduk yang dibentangkan para suporter Hamburg sebelum kickoff di Red Bull Arena berbunyi:

    Red Bull, musuh sepakbola.

    Atau, dalam bahasa Inggris, Red Bull, musuh sepakbola

    Itu bukan sentimen yang asing di Bundesliga, tempat para suporter rival begitu sering memberi tahu pendukung RB Leipzig, dan mungkin juga sepakbola Jerman sendiri, bahwa tim ini, yang dibentuk baru 17 tahun lalu, adalah pihak jahat. Dan di Red Bull Arena yang penuh sesak, ketika Hamburg melihat tim mereka dihajar telak 5-0 pada 13 September, pesan mereka tersampaikan.

    Namun, apakah itu penting adalah pertanyaan lain. RB Leipzig sudah bertahun-tahun menghadapi pertarungan ini, dicap sebagai musuh korporat sepakbola, dan tandingan karakter bagi gagasan sepakbola Jerman yang lebih membumi dan mengutamakan suporter. Memang ada benturan di sana. Tetapi bagi para fans di stadion dan klub itu sendiri? Yah, tuduhan-tuduhan itu tidak relevan.

    "Leipzig adalah klub sepakbola besar," kata seorang suporter kepada GOAL di luar Red Bull Arena, di sela-sela isapan panjang rokoknya, "Ini bagus untuk kota ini, karena ini bukan tempat yang terlalu besar, tetapi kami ingin klub sepakbola besar. Ini sepakbola internasional. Ini industri yang spesial bagi kota ini."

    Keluhan utamanya adalah bahwa RasenBallsport Leipzig adalah klub baru. Klub itu didirikan pada 2009 oleh konglomerat minuman ringan Red Bull, dan pada dasarnya menghabiskan uang mereka untuk naik dari divisi kelima ke Bundesliga dan, pada akhir 2010-an, ke fase-fase akhir Liga Champions. Itu membuat fans di seluruh Jerman tidak suka. Namun, tuduhan bahwa Leipzig sepenuhnya tidak autentik juga tidak akurat. Ya, Jerman Timur dalam beberapa tahun terakhir kesulitan melahirkan talenta level atas (hanya satu anggota skuad Piala Dunia 2026 Jerman yang berasal dari wilayah itu). Tetapi itu sama sekali tidak berarti ini adalah tempat tanpa sejarah sepakbola.

    Faktanya, andai bukan karena perebutan kekuasaan antara klub-klub rival yang terus mendidih selama setengah abad, tempat ini mungkin sudah memiliki raksasa mapan. Lokomotive Leipzig, klub yang secara tradisional condong ke kanan, telah ada, dalam beberapa bentuk, sejak akhir 1800-an. Pada 1950-an, rival mereka, klub yang condong ke kiri, BSG Chemie Leipzig, muncul. Kedua tim itu sering kali terlalu sibuk saling berebut supremasi kota, atau begitulah ceritanya, hingga lupa berinvestasi pada diri mereka sendiri. BSG mengajukan kebangkrutan pada 2009, bubar pada 2011, tetapi sejak itu telah muncul kembali. Bentrokan antara kedua tim di piala regional disebut sebagai 'KTT hooligan' oleh surat kabar lokal.

  • Melawan tradisi sepak bola

    Tottenham Hotspur v Lokomotiv Leipzig 1974 UEFA Cup Semi Final 2nd Leg
    Hulton Archive

    Lokomotiv Leipzig, satu dari dua tim lain di area terdekat, pernah menjadi kekuatan Eropa.

    Toko klub Lokomotiv Leipzig tersembunyi di sebuah jalan kecil sempit di kota Sachsen, tempat klub itu berasal. Bagian depan toko yang sebenarnya cukup jelas itu nyaris tidak memberi petunjuk kepada calon pelanggan dari luar bahwa tempat itu berkaitan dengan tim sepak bola profesional jenis apa pun, setidaknya bukan dengan gemerlap, glamor, dan sifat mencolok dari sepak bola modern. Tampilannya tua.

    Sementara itu, toko klub RB Leipzig, rival mereka yang lebih baru, berada di pusat kota. Seragam kandang putih mengilap mereka dan kostum tandang merah pekat terlihat oleh semua orang yang melintas. Tampilannya penting. Mencolok. Masuk ke dalam, musik terdengar keras, dan semuanya tampak rapi tanpa cela. Inilah sepak bola modern, dikemas dengan rapi, berkilau, dan disajikan kepada Anda dengan harga tertentu.

    Itu juga menjadi lambang dari pertarungan yang sedang dijalani klub tersebut melawan sepak bola Jerman secara luas. Di sini, olahraga ini bukan sekadar permainan, melainkan lebih merupakan ekspresi budaya suporter. Ultras kerap menghabiskan sebagian besar 90 menit pertandingan tanpa terlalu peduli pada laga yang sebenarnya. Fans Eropa, terutama yang berasal dari Inggris, merespons alur pertandingan.

    Suporter di sini tidak demikian.

    Sepak bola Jerman adalah ruang untuk protes dan, sering kali, kegelisahan politik. RB Leipzig telah melakukan “dosa” dengan melawan hal itu. Mereka tidak selalu berakar pada tradisi atau ditopang oleh fans yang militan. Sebaliknya, mereka condong pada fakta yang lebih mendasar: sepak bola adalah sesuatu yang disukai orang, dan sebenarnya tidak ada yang terlalu salah dengan itu.

    Namun pada saat yang sama, prinsip itulah yang sering dijadikan kritik terhadap klub dan para penggemarnya. Dalam lanskap yang menghargai autentisitas, di mana olahraga yang menjunjung kelangkaan diagungkan, kemewahan, uang, dan dukungan korporat adalah antitesis dari apa yang dimaknai olahraga ini di sini.

    Ironi besarnya adalah, setiap pekan rata-rata 45.045 fans memadati Red Bull Arena. Stadion itu hanya berjarak perjalanan singkat dengan trem dari balai kota tua yang terkenal, yang dibangun di kota pasar yang dulu ramai ini pada 1556. Mereka mungkin tidak memiliki dampak visual seperti “Yellow Wall” milik Borussia Dortmund, atau kebisingan kelompok ultras yang tersebar di seluruh Bundesliga. Namun, itu tidak banyak mengurangi legitimasi kecintaan mereka terhadap olahraga ini. Jika ada stadion lain di Eropa yang mencatat angka serupa, mungkin hanya sedikit keluhan soal komitmen para penggemarnya.

    Ada juga bukti dalam data. Studi tahunan SLC Management yang melacak popularitas klub-klub Bundesliga secara rutin menempatkan Leipzig di lima besar. Mereka finis di peringkat ketiga pada 2023, hanya di belakang Bayern dan Dortmund. Mereka berada di posisi keempat dalam jumlah pengikut Instagram. Pendapatan merchandise tumbuh setiap tahun, tidak terlepas dari peluncuran reguler dan kejelian membaca tren pemasaran, lihat saja kostum ketiga glow-in-the-dark musim lalu untuk contohnya.

  • Dari Zentralstadion ke Red Bull Arena

    FBL-WC2006-GER-DRAW-LEIPZIG-STADIUM
    AFP

    Penggunaan Red Bull Arena, yang saat itu dikenal sebagai Zentralstadion, untuk Piala Dunia 2006 sangat penting dalam perkembangan Leipzig.

    Memang benar juga bahwa ini pada umumnya merupakan tempat yang cukup menawan. Kota-kota di wilayah yang kemudian menjadi Jerman Timur mengalami pemboman dahsyat oleh Sekutu selama Perang Dunia II, sebagai bagian dari kampanye untuk melumpuhkan upaya perang Nazi Jerman. Kehancuran itu dan pembangunan kembali setelahnya membentuk ulang sebagian besar lanskap perkotaan di kawasan tersebut.

    Leipzig dibombardir habis-habisan oleh Pasukan Sekutu, tetapi sebagian besar area tua kota itu tetap bertahan. Keberadaan sebuah universitas, dunia seni, dan gereja tempat komposer legendaris Johann Sebastian Bach menulis dan tampil menjadikannya tempat yang lengkap, demikian pula keberadaan bandara internasional yang berjarak kurang dari 20 menit dari pusat kota.

    Namun mungkin yang paling relevan adalah keberadaan sebuah stadion. Dalam masa terbaiknya, Zentralstadion adalah katedral sepak bola Eropa. Selama bertahun-tahun, stadion itu menjadi venue utama bagi tim nasional Jerman Timur, dan reputasinya hanya kalah dari Olympiastadion di Berlin, tempat Jesse Owens meraih empat medali emas pada Olimpiade 1936. Sebanyak 110.000 penonton memadati venue tersebut untuk laga Kualifikasi Piala Dunia melawan Hungaria pada 1965.

    Pada 1990-an, Zentralstadion mengalami kemunduran dan rusak. Namun, stadion itu dihidupkan kembali oleh kota tersebut dan direvitalisasi sebagai venue untuk Piala Dunia 2006. Awalnya, ada harapan bahwa stadion lama itu bisa dihancurkan sepenuhnya, dengan arena baru dibangun dari nol. Namun, pemerintah setempat justru memilih membangun arena yang lebih kecil di dalam tanggul tanah curam dari venue sebelumnya, beberapa bangku kayu masih tetap mencuat dari rerumputan di luar stadion.

    RB Leipzig membeli hak penamaannya pada 2010, mengubah namanya menjadi Red Bull Arena, dan memperluas kapasitasnya. Tiba-tiba, mereka memiliki stadion berkapasitas lebih dari 45.000 kursi, dan sebuah tim yang sedang menanjak untuk bermain di sana.

  • 'Klub-klub sepakbola lama membenci klub-klub baru yang dibangun'

    RB fans celebrate
    Getty

    Para pemain punya banyak hal untuk dirayakan setelah mengamankan kemenangan penting atas Hamburg pada 13 September

    Dan dari situlah ketegangan itu muncul. Semua ini, pada dasarnya, dibeli. Namun para suporter berpendapat bahwa tidak ada cara lain agar ini bisa ada.

    "Bagi kami, ini normal. Klub-klub sepak bola lama membenci konstruksi-konstruksi baru. Begitulah adanya di Jerman," kata seorang suporter kepada GOAL.

    Dan mungkin ada benarnya juga. Ini adalah kota yang menyukai sepak bolanya, sementara tim-tim yang sudah ada tak pernah benar-benar mampu mencengkeram komunitas secara penuh. Menempatkan Red Bull sebagai korporasi yang maju mengambil peran itu mungkin akan mengusik sebagian tradisionalis, tetapi barangkali itulah cara paling akurat untuk menggambarkan apa yang telah terjadi di sini.

    13 September 2026 terasa penting bagi Leipzig. Itu adalah laga Bundesliga ketiga musim ini, dan pelatih baru Martin Demichelis, entah bagaimana, sudah berada di bawah tekanan setelah rangkaian hasil buruk. Sebenarnya, kepala yang lebih dingin perlu menang. Saat itu, mereka baru saja menelan dua kekalahan beruntun, pertama dari Werder Bremen lalu dari Como di Liga Champions.

    Dan dengan rangkaian laga melawan Leverkusen, Frankfurt, dan Bayern yang sudah menanti, klub membutuhkan kemenangan. Meski begitu, para suporter terlihat kesal, dengan sebagian menyerukan agar klub melakukan perubahan sangat dini di kursi pelatih.

    Direktur Pelaksana Marcel Schafer mencoba meredakan ketegangan dengan merilis pernyataan yang menegaskan dukungannya kepada sang pelatih.

    "Setelah kekalahan dari Bremen, sudah jelas bahwa kami merasa semuanya di sini dipertanyakan, dan ini bukan perkembangan yang baik bagi saya," jelas Schafer kemudian kepada para wartawan.

    Respons di lapangan juga dibutuhkan. Dan Red Bull Arena menyediakan panggung yang sempurna untuk itu. Leipzig menghancurkan Hamburg pada Minggu sore yang diguyur hujan. Christopher Nkunku, pemain bintang yang pergi pada usia 25 tahun dan kembali pada usia 28 tahun, mencetak gol pertamanya setelah kembali ke tempat yang pernah ia tinggalkan.

    Nkunku menegaskan bahwa ia "tidak ragu sedetik pun" ketika стало jelas bahwa Leipzig menjadi opsi untuk peminjaman semusim penuh. Dan ia juga mencetak gol seperti itu, sebuah sontekan terarah yang mengubah kemenangan meyakinkan menjadi pesta gol.

    Setelah menjebol gawang lawan, Nkunku berjalan ke arah para suporter, mengeluarkan balon merah dari kaus kakinya, lalu meniupnya di depan tribun yang dipenuhi ribuan orang, sebuah selebrasi yang sudah berkali-kali mereka lihat. Mereka meneriakkan namanya. Nkunku tersenyum.

    Setelah laga usai, tim menikmati momen mereka bersama para suporter, melompat dan berteriak di depan kelompok yang mengikuti mereka dengan begitu setia.

    Musuh sepak bola? Mungkin. Namun mereka tampaknya tidak peduli.