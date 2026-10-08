LEIPZIG, Jerman -- Spanduk yang dibentangkan para suporter Hamburg sebelum kickoff di Red Bull Arena berbunyi:

Red Bull, musuh sepakbola.

Atau, dalam bahasa Inggris, Red Bull, musuh sepakbola

Itu bukan sentimen yang asing di Bundesliga, tempat para suporter rival begitu sering memberi tahu pendukung RB Leipzig, dan mungkin juga sepakbola Jerman sendiri, bahwa tim ini, yang dibentuk baru 17 tahun lalu, adalah pihak jahat. Dan di Red Bull Arena yang penuh sesak, ketika Hamburg melihat tim mereka dihajar telak 5-0 pada 13 September, pesan mereka tersampaikan.

Namun, apakah itu penting adalah pertanyaan lain. RB Leipzig sudah bertahun-tahun menghadapi pertarungan ini, dicap sebagai musuh korporat sepakbola, dan tandingan karakter bagi gagasan sepakbola Jerman yang lebih membumi dan mengutamakan suporter. Memang ada benturan di sana. Tetapi bagi para fans di stadion dan klub itu sendiri? Yah, tuduhan-tuduhan itu tidak relevan.

"Leipzig adalah klub sepakbola besar," kata seorang suporter kepada GOAL di luar Red Bull Arena, di sela-sela isapan panjang rokoknya, "Ini bagus untuk kota ini, karena ini bukan tempat yang terlalu besar, tetapi kami ingin klub sepakbola besar. Ini sepakbola internasional. Ini industri yang spesial bagi kota ini."

Keluhan utamanya adalah bahwa RasenBallsport Leipzig adalah klub baru. Klub itu didirikan pada 2009 oleh konglomerat minuman ringan Red Bull, dan pada dasarnya menghabiskan uang mereka untuk naik dari divisi kelima ke Bundesliga dan, pada akhir 2010-an, ke fase-fase akhir Liga Champions. Itu membuat fans di seluruh Jerman tidak suka. Namun, tuduhan bahwa Leipzig sepenuhnya tidak autentik juga tidak akurat. Ya, Jerman Timur dalam beberapa tahun terakhir kesulitan melahirkan talenta level atas (hanya satu anggota skuad Piala Dunia 2026 Jerman yang berasal dari wilayah itu). Tetapi itu sama sekali tidak berarti ini adalah tempat tanpa sejarah sepakbola.

Faktanya, andai bukan karena perebutan kekuasaan antara klub-klub rival yang terus mendidih selama setengah abad, tempat ini mungkin sudah memiliki raksasa mapan. Lokomotive Leipzig, klub yang secara tradisional condong ke kanan, telah ada, dalam beberapa bentuk, sejak akhir 1800-an. Pada 1950-an, rival mereka, klub yang condong ke kiri, BSG Chemie Leipzig, muncul. Kedua tim itu sering kali terlalu sibuk saling berebut supremasi kota, atau begitulah ceritanya, hingga lupa berinvestasi pada diri mereka sendiri. BSG mengajukan kebangkrutan pada 2009, bubar pada 2011, tetapi sejak itu telah muncul kembali. Bentrokan antara kedua tim di piala regional disebut sebagai 'KTT hooligan' oleh surat kabar lokal.