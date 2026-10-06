Di antara malam hujan di Moskow dan kebangkitan ajaib di Munchen, ada empat tahun trauma yang menumpuk bagi para pemain dan penggemar Chelsea. Pada 2009, mimpi buruk kepemimpinan wasit Tom Henning Ovrebo yang terkenal buruk saat menghadapi Barcelona memuncak dengan tikaman Andres Iniesta pada menit ke-93 ke jantung para suporter tuan rumah di Stamford Bridge. Pada 2010, Jose Mourinho kembali untuk menyingkirkan mereka di babak 16 besar dalam perjalanannya menjuarai kompetisi itu bersama Inter. Setahun kemudian, rival Inggris, United, memberi penderitaan ganda kepada klub London tersebut dengan menyingkirkan mereka di perempat-final lalu mengalahkan mereka dalam perebutan gelar Premier League. Saat kampanye 2010-11 berakhir, banyak yang percaya Chelsea tak akan pernah bisa naik ke level berikutnya.

Namun, pada musim panas itu, Abramovich yakin ia telah menemukan dalang yang akan mengubah mereka menjadi kekuatan dominan di benua tersebut. Andre Villas-Boas datang dari Porto sebagai anak ajaib taktik berusia 33 tahun, dengan tugas mengganti gaya serangan balik Chelsea dengan sepakbola yang lebih menghibur dan modern serta, yang terpenting, mengawasi transisi kekuasaan dari generasi emas yang mulai meredup ke kelompok pemain yang lebih muda.

Alih-alih begitu, masa jabatannya justru memicu krisis eksistensial di Stamford Bridge.

Pelatih asal Portugal itu bersikeras memakai garis pertahanan tinggi yang mengekspos mobilitas bek tengah yang terus menurun, sambil pada saat yang sama membuat marah dan meminggirkan ego-ego besar dalam skuad. Frank Lampard, Ashley Cole, dan Drogba mendapati diri mereka rutin duduk di bangku cadangan, yang memicu konfrontasi panas. Bukannya menembus elite Eropa bersama Chelsea, revolusi sang pelatih justru memulai perang ideologi antara ahli taktik yang belum terbukti dan sekelompok pemenang serta pemimpin yang menolak dianggap habis.

Konflik itu mencapai puncaknya di Stadio San Paolo pada Februari 2012. Sebelum laga babak 16 besar melawan Napoli itu, Villas-Boas sudah berada di bawah tekanan dan tahu pertandingan tersebut akan menentukan masa jabatannya.

"Sudah ada kecenderungan yang jelas bahwa perubahan akan terjadi, tetapi dari pesan-pesan [yang disampaikan] oleh klub dan dewan dalam waktu belakangan ini, ada indikasi yang jelas bahwa ada perubahan dalam cara kami mendekati proyek-proyek untuk masa depan," katanya kepada para wartawan. "Spekulasi itu wajar, mengingat masa lalu kultural klub sepakbola ini, tetapi Anda harus memahami bahwa sekarang ada perspektif yang berbeda.

"Kami sangat yakin dengan apa yang akan kami lakukan tahun depan, membangun tim untuk membawa kami meraih trofi sebanyak mungkin. Saya sangat percaya diri untuk tahun depan. Itu tidak menghilangkan tanggung jawab apa pun atas apa yang terjadi sekarang, tetapi kami punya proyek tiga tahun untuk mengubah bukan hanya tim, melainkan juga kultur dan struktur klub.

"Ada banyak yang perlu kami lakukan, banyak rencana, jadi itulah mengapa saya bersemangat menyambut masa depan. Saya mendapat kepercayaan penuh dari pemilik klub. Saya ada di sini untuk melakukan pekerjaan saya dan pekerjaan saya adalah untuk tahun ini dan dua tahun berikutnya."

Menghadapi tim Napoli yang mematikan, dengan Edinson Cavani, Ezequiel Lavezzi, dan Marek Hamsik, pada leg pertama di Italia, Villas-Boas membuat keputusan kontroversial: ia mencadangkan Lampard, Cole, dan Michael Essien.

Taruhan itu berbalik jadi bumerang. Meski Juan Mata memberi Chelsea keunggulan awal saat alur permainan tidak memihak mereka, lini depan Napoli berulang kali mengoyak lini tengah yang dihuni Ramires dan Raul Meireles serta mengekspos duet bek tengah Gary Cahill dan David Luiz. Lavezzi mencetak dua gol dan Cavani menambah satu saat tim Italia itu mengamuk dan menang 3-1.

Saat para pemain senior Chelsea duduk dengan wajah datar di bangku cadangan, Villas-Boas berdiri terisolasi di tepi lapangan.

Dua belas hari kemudian, setelah kekalahan suram dari West Brom, Abramovich membuang rencana tiga tahunnya dan Villas-Boas dipecat setelah 256 hari menjabat.

Duduk di posisi kelima Premier League dan tampak tanpa harapan di Eropa, musim Chelsea seolah sudah habis. Tugas caretaker diserahkan kepada asisten Di Matteo, mantan gelandang Chelsea yang pendiam, yang diminta hanya untuk memulihkan kedamaian di skuad yang memberontak.