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GFX Chelsea Drogba 1-1GOAL

Musim yang paling sibuk! Bagaimana Chelsea menyingkirkan kutukan Liga Champions untuk mengalahkan Bayern Munich di stadion mereka sendiri

Tak terbayangkan! Musim yang sibuk dan sarat konflik internal serta perubahan besar di kursi pelatih berakhir dengan Chelsea merebut gelar Eropa

Peter McVitie
Diterjemahkan oleh

  • Pukul 1.30 dini hari ketika John Terry berjalan jauh seorang diri melintasi lapangan yang basah kuyup menuju titik penalti di Stadion Luzhniki, Moskow. Saat memompa semangat dirinya untuk mengambil penalti kelima Chelsea dalam adu penalti melawan Manchester United, sang kapten tinggal selangkah lagi mengantar timnya menjadi juara Eropa untuk pertama kalinya.

    Ia terpeleset dan bola membentur tiang. United mencetak dua penalti berikutnya, tetapi tendangan Nicolas Anelka berhasil ditepis Edwin van der Sar, menghancurkan impian Chelsea di Liga Champions.

    "Kenapa?" itulah pertanyaan yang akan Terry ajukan pada dirinya sendiri beberapa jam kemudian saat ia berdiri sendirian di kamar hotelnya sambil memandang ibu kota Rusia. "Kenapa saat itu? Kenapa hujan mulai turun?"

    Empat tahun kemudian, ketika Didier Drogba melangkah ke titik penalti di Allianz Arena pada 2012, ia memikul beban obsesi yang nyaris berlangsung satu dekade itu. Dengan awalan singkat dan satu sapuan kaki, ia mengecoh kiper Bayern Munich Manuel Neuer. Setelah bertahun-tahun nyaris berhasil namun berujung kepedihan, Chelsea akhirnya menjadi juara Liga Champions.

    Hal paling absurd dari semua ini adalah mereka keluar sebagai pemenang melawan segala rintangan. Generasi emas Chelsea mulai menua dan skuad yang terpecah, dipimpin manajer interim Roberto Di Matteo, terseok-seok melewati musim domestik yang kacau.

    Namun, entah bagaimana, mereka menaklukkan Eropa tepat pada saat mimpi itu tampak sepenuhnya di luar jangkauan mereka.

  • Pemberontakan!

    FBL-ENG-PR-WOLVES-CHELSEA
    AFP

    Kedatangan seorang manajer muda asal Portugal seharusnya mengangkat Chelsea ke level berikutnya, tetapi semuanya justru berantakan

    Di antara malam hujan di Moskow dan kebangkitan ajaib di Munchen, ada empat tahun trauma yang menumpuk bagi para pemain dan penggemar Chelsea. Pada 2009, mimpi buruk kepemimpinan wasit Tom Henning Ovrebo yang terkenal buruk saat menghadapi Barcelona memuncak dengan tikaman Andres Iniesta pada menit ke-93 ke jantung para suporter tuan rumah di Stamford Bridge. Pada 2010, Jose Mourinho kembali untuk menyingkirkan mereka di babak 16 besar dalam perjalanannya menjuarai kompetisi itu bersama Inter. Setahun kemudian, rival Inggris, United, memberi penderitaan ganda kepada klub London tersebut dengan menyingkirkan mereka di perempat-final lalu mengalahkan mereka dalam perebutan gelar Premier League. Saat kampanye 2010-11 berakhir, banyak yang percaya Chelsea tak akan pernah bisa naik ke level berikutnya.

    Namun, pada musim panas itu, Abramovich yakin ia telah menemukan dalang yang akan mengubah mereka menjadi kekuatan dominan di benua tersebut. Andre Villas-Boas datang dari Porto sebagai anak ajaib taktik berusia 33 tahun, dengan tugas mengganti gaya serangan balik Chelsea dengan sepakbola yang lebih menghibur dan modern serta, yang terpenting, mengawasi transisi kekuasaan dari generasi emas yang mulai meredup ke kelompok pemain yang lebih muda. 

    Alih-alih begitu, masa jabatannya justru memicu krisis eksistensial di Stamford Bridge.

    Pelatih asal Portugal itu bersikeras memakai garis pertahanan tinggi yang mengekspos mobilitas bek tengah yang terus menurun, sambil pada saat yang sama membuat marah dan meminggirkan ego-ego besar dalam skuad. Frank Lampard, Ashley Cole, dan Drogba mendapati diri mereka rutin duduk di bangku cadangan, yang memicu konfrontasi panas. Bukannya menembus elite Eropa bersama Chelsea, revolusi sang pelatih justru memulai perang ideologi antara ahli taktik yang belum terbukti dan sekelompok pemenang serta pemimpin yang menolak dianggap habis.

    Konflik itu mencapai puncaknya di Stadio San Paolo pada Februari 2012. Sebelum laga babak 16 besar melawan Napoli itu, Villas-Boas sudah berada di bawah tekanan dan tahu pertandingan tersebut akan menentukan masa jabatannya.

    "Sudah ada kecenderungan yang jelas bahwa perubahan akan terjadi, tetapi dari pesan-pesan [yang disampaikan] oleh klub dan dewan dalam waktu belakangan ini, ada indikasi yang jelas bahwa ada perubahan dalam cara kami mendekati proyek-proyek untuk masa depan," katanya kepada para wartawan. "Spekulasi itu wajar, mengingat masa lalu kultural klub sepakbola ini, tetapi Anda harus memahami bahwa sekarang ada perspektif yang berbeda. 

    "Kami sangat yakin dengan apa yang akan kami lakukan tahun depan, membangun tim untuk membawa kami meraih trofi sebanyak mungkin. Saya sangat percaya diri untuk tahun depan. Itu tidak menghilangkan tanggung jawab apa pun atas apa yang terjadi sekarang, tetapi kami punya proyek tiga tahun untuk mengubah bukan hanya tim, melainkan juga kultur dan struktur klub. 

    "Ada banyak yang perlu kami lakukan, banyak rencana, jadi itulah mengapa saya bersemangat menyambut masa depan. Saya mendapat kepercayaan penuh dari pemilik klub. Saya ada di sini untuk melakukan pekerjaan saya dan pekerjaan saya adalah untuk tahun ini dan dua tahun berikutnya."

    Menghadapi tim Napoli yang mematikan, dengan Edinson Cavani, Ezequiel Lavezzi, dan Marek Hamsik, pada leg pertama di Italia, Villas-Boas membuat keputusan kontroversial: ia mencadangkan Lampard, Cole, dan Michael Essien. 

    Taruhan itu berbalik jadi bumerang. Meski Juan Mata memberi Chelsea keunggulan awal saat alur permainan tidak memihak mereka, lini depan Napoli berulang kali mengoyak lini tengah yang dihuni Ramires dan Raul Meireles serta mengekspos duet bek tengah Gary Cahill dan David Luiz. Lavezzi mencetak dua gol dan Cavani menambah satu saat tim Italia itu mengamuk dan menang 3-1.

    Saat para pemain senior Chelsea duduk dengan wajah datar di bangku cadangan, Villas-Boas berdiri terisolasi di tepi lapangan.

    Dua belas hari kemudian, setelah kekalahan suram dari West Brom, Abramovich membuang rencana tiga tahunnya dan Villas-Boas dipecat setelah 256 hari menjabat. 

    Duduk di posisi kelima Premier League dan tampak tanpa harapan di Eropa, musim Chelsea seolah sudah habis. Tugas caretaker diserahkan kepada asisten Di Matteo, mantan gelandang Chelsea yang pendiam, yang diminta hanya untuk memulihkan kedamaian di skuad yang memberontak.

  • Comeback fantastis

    Chelsea FC v SSC Napoli - UEFA Champions League Round of 16
    Getty Images Sport

    Penunjukan Roberto Di Matteo membantu menstabilkan Chelsea dan menginspirasi kebangkitan besar-besaran

    Setelah upaya Villas-Boas membongkar figur-figur paling berpengaruh di ruang ganti gagal, Di Matteo memilih mengembalikan kekuatan para pemain senior. Untuk leg kedua melawan Napoli, ia membuang garis pertahanan tinggi dan mengembalikan tulang punggung tim. Lampard, Terry, Cole, dan Drogba semuanya kembali ke starting XI. 

    Apa yang kemudian terjadi di Stamford Bridge adalah pertunjukan determinasi yang luar biasa. Pada menit ke-28, Ramires melepaskan umpan silang untuk Drogba, yang menjatuhkan diri ke arah bola untuk menanduk Chelsea unggul. Pada awal babak kedua, Terry melompat lebih tinggi daripada lini pertahanan Napoli untuk menyundul masuk sepak pojok dari Lampard dan membawa Chelsea unggul lewat gol tandang.

    Drama itu masih jauh dari selesai ketika Gokhan Inler membungkam penonton saat ia mencetak gol pada menit ke-55, mengembalikan keunggulan Napoli. Meski begitu, tuan rumah menolak menyerah. Dengan 15 menit tersisa, Andrea Dossena melakukan handball di dalam kotak penalti, dan Lampard maju untuk menghantam penalti tepat ke tengah gawang.

    Dengan agregat 4-4, laga berlanjut ke babak tambahan. Pada menit ke-105, Drogba menyeret dua bek bersamanya ke dalam kotak penalti dan mengirim umpan tarik untuk Branislav Ivanovic, yang melepaskan tembakan keras ke sudut atas gawang. Ketika peluit akhir mengonfirmasi kemenangan agregat 5-4 tim tuan rumah, Di Matteo berlari ke lapangan dengan penuh sukacita. Para bintang besar yang sempat dianggap sebagai peninggalan masa lalu justru menghadirkan salah satu comeback Eropa terbesar dalam sejarah klub.

    Chelsea melaju ke perempat-final, tempat mereka menyingkirkan Benfica dengan relatif mudah, tetapi yang menunggu di semi-final adalah tim yang menakjubkan, revolusioner, dan tampaknya tak terhentikan: Barcelona asuhan Pep Guardiola.

  • Balas dendam terhadap Barcelona

    FC Barcelona v FC Chelsea - UEFA Champions League Semi Final
    Getty Images Sport

    Menghadapi tim asuhan Pep Guardiola, Chelsea tampak menuju bencana lain

    Sebuah gol ikonik dari Drogba membuat Chelsea unggul dari leg pertama di London, tetapi menghadapi tim yang secara luas dianggap sebagai tim klub terbaik dalam sejarah sepakbola, Chelsea tahu duel ini masih jauh dari selesai. Bagaimanapun, ini adalah tim yang sama yang telah menghancurkan impian mereka dalam situasi kontroversial di fase yang sama tiga tahun sebelumnya ketika Iniesta mencetak gol penentu di akhir laga. 

    Pada 2012, mereka tampak akan menghadapi bencana lain. Dalam 43 menit leg kedua, rencana permainan mereka benar-benar runtuh.

    Pertama, bek tengah Cahill tertatih-tatih keluar karena cedera setelah baru 12 menit. Lalu datang serangkaian pukulan telak: Sergio Busquets menceploskan bola pada menit ke-35 untuk menyamakan agregat dan dua menit kemudian kapten Terry mengalami momen tak masuk akal, menendang dengan lutut Alexis Sanchez saat bola tidak berada di dekatnya sehingga diganjar kartu merah langsung. Ketika Iniesta menyarangkan gol kedua timnya tepat sebelum turun minum, tampaknya kehancuran total sudah di depan mata bagi Chelsea yang bermain dengan 10 orang dan tanpa bek tengah.

    Entah bagaimana, tepat sebelum jeda, Lampard memberi secercah harapan ketika ia mengirim umpan terobosan bagus kepada Ramires saat pemain Brasil itu berlari masuk ke kotak penalti. Gelandang itu dengan berani mencungkil bola melewati kiper Victor Valdes untuk membuat agregat menjadi 2-2 dan tiba-tiba Chelsea unggul lewat gol tandang.

    Babak kedua menjadi pertarungan untuk bertahan hidup. Chelsea memasang blok rendah dengan penuh keputusasaan, dengan Drogba beroperasi nyaris seperti bek kiri untuk menutup celah di pertahanan. Barcelona menekan dan menggempur Chelsea, lalu mendapat dorongan lain ketika Drogba menjatuhkan Cesc Fabregas di dalam kotak penalti pada awal babak. Lionel Messi, yang sudah mencetak 63 gol pada musim itu, maju sebagai algojo dan tendangan penaltinya menghantam mistar gawang. Pada menit ke-83, fenomena asal Argentina itu membentur tiang gawang lewat tembakan rendah dari luar kotak penalti.

    Barcelona mengerahkan segalanya untuk menekan tim asal London itu tetapi tidak bisa membongkar pertahanan mereka. Lalu, pada menit ke-91, datang momen krusial. Sapuan putus asa dari lini belakang dikontrol dengan sentuhan pertama lembut Fernando Torres di garis tengah. Sang penyerang, yang terus gagal sejak bergabung dalam transfer senilai £50 juta dari Liverpool, melesat ke depan dan melewati Valdes sebelum menggulirkan bola ke gawang kosong. Tim Inggris itu menang 3-2 secara agregat. 

    Chelsea selamat di Camp Nou, tetapi kemenangan itu datang dengan harga yang brutal. Karena kartu-kartu yang dikeluarkan malam itu, empat figur kunci, Terry, Ramires, Ivanovic, dan Meireles, terkena skors untuk final melawan Bayern. 

    Chelsea lolos ke final di Munich, tetapi skuad mereka sudah porak-poranda.

  • Kembali di final

    FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-CHELSEA
    AFP

    Di Matteo kehilangan empat pemain bintang saat klub London itu menghadapi Bayern

    Pada 19 Mei 2012, Chelsea memasuki sebuah situasi yang sepenuhnya tidak menguntungkan mereka. Menghadapi Bayern di Allianz Arena, itu adalah pertama kalinya di era Liga Champions sebuah tim menikmati keuntungan bermain di kandang pada final.

    Bayern membalut stadion dengan warna merah dan putih serta percaya diri untuk meraih kemenangan atas tim Chelsea yang tambal sulam, yang menjalani kampanye yang memalukan dan kacau.

    Dengan empat pemain kunci absen, Di Matteo terpaksa melakukan beberapa penyesuaian taktik. David Luiz dan Cahill dipaksakan pulih dari cedera hamstring untuk membentuk duet bek tengah, sementara Ryan Bertrand yang berusia 22 tahun menjalani debutnya di Eropa, ditempatkan di sayap kiri untuk membantu meredam ancaman Arjen Robben dan Philipp Lahm.

    "Kami perlu menggunakan kekecewaan dari Moskow untuk menginspirasi kami," kata Lampard. "Kami punya kenangan baik dan buruk dari Moskow, tetapi yang utama adalah kami kalah dalam pertandingan itu. Butuh waktu bagi kami untuk kembali ke sini, tetapi kami tahu kami punya kemampuan untuk melakukannya. Hanya besok akan menjadi penebusan jika kami memenangkan pertandingan ini."

    90 menit berikutnya dalam banyak hal mencerminkan kemenangan di Camp Nou. Bayern tanpa henti menyerang saat Robbery dan Franck Ribery meneror mereka di sayap dengan gelombang tekanan yang datang bertubi-tubi. Pada menit ke-87, Bayern telah membukukan 35 tembakan berbanding sembilan milik Chelsea. Namun, lewat tekel-tekel krusial dari Cole dan penyelamatan dari Petr Cech, Chelsea mampu bertahan.

    Menjelang akhir babak kedua, Chelsea hampir runtuh. Toni Kroos melepaskan umpan silang melambung ke tiang jauh, tempat Thomas Muller mengalahkan pengawalnya untuk menyundul bola yang memantul melewati Cech dan masuk melalui bagian bawah mistar. Stadion bergemuruh dan pelatih Jupp Heynckes segera mengganti sang pencetak gol dengan bek Daniel Van Buyten untuk mengunci kemenangan. Rasanya seperti akhir yang familiar bagi mimpi Chelsea di Eropa akan datang.

    Dengan dua menit tersisa, Torres memenangkan tendangan sudut pertama Chelsea di sepanjang pertandingan. Mata melepaskan bola outswinging yang tajam ke tiang dekat dan Drogba, setelah berlari melintasi kotak penalti, melompat lebih tinggi dari Jerome Boateng, lalu mengirim sundulan keras melewati Neuer.

    Para suporter tuan rumah terdiam saat Chelsea memaksa pertandingan berlanjut ke babak tambahan.

  • Penebusan pamungkas

    TOPSHOT-FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-CHELSEA
    AFP

    Chelsea mengalahkan juara Jerman itu di Munich untuk merebut gelar pada akhir kampanye yang padat

    Bahkan di babak tambahan, intensitas meningkat dan pertandingan menjadi semakin tak terduga. Tiga menit setelah waktu tambahan dimulai, Drogba menjatuhkan Ribery di kotak penalti dan menghadiahkan penalti. 

    Terry, Drogba, dan para pendukung Chelsea pun takut akan yang terburuk.

    Mantan pemain Chelsea, Robben, maju untuk melepaskan pukulan yang terasa seperti penentu kematian. Namun Cech, yang telah menghabiskan waktu berjam-jam mempelajari kebiasaan penalti Bayern sebelum pertandingan, menjatuhkan diri ke kiri bawah dan mengamankan tendangan Robben, memeluk bola ke dadanya. 

    Saat peluit berbunyi setelah 120 menit, tujuan trofi itu sekali lagi harus ditentukan melalui adu penalti.

    Lahm mencetak gol dari penalti pertama Bayern, sementara eksekusi pembuka Mata untuk Chelsea digagalkan Neuer. Mario Gomez dan Neuer sendiri, yang menjadi penendang ketiga untuk timnya, sukses menjalankan tugasnya, sementara David Luiz dan Lampard menjaga asa Chelsea. Setelah Cole dengan tenang menyarangkan penalti keempat Chelsea, Ivica Olic maju untuk Bayern, hanya untuk melihat Cech menepis bola ke samping.

    Lalu tibalah giliran Bastian Schweinsteiger. Gelandang itu sempat ragu sebelum menendang bola dan menyaksikan dengan ngeri saat Cech menepisnya ke tiang gawang. Sang pahlawan asal Ceko itu menebak arah yang benar pada keenam penalti yang dihadapinya malam itu.

    Semuanya jatuh ke tangan Drogba. Empat tahun setelah kartu merahnya di Moskwa menghilangkan kesempatannya untuk mengambil penalti kelima melawan United, penalti yang ditendang Terry hingga membentur tiang, ia berdiri berhadapan langsung dengan penebusan. 

    "Saya percaya diri," aku Drogba, yang kalah dalam adu penalti bersama Ivory Coast di final AFCON beberapa bulan sebelumnya. "Tetapi sebelum saya maju untuk menendangnya, saya mulai memikirkan apa yang terjadi di Piala Afrika ketika saya seharusnya bisa memenangkan final untuk tim saya tetapi gagal. Itu sangat sulit, tetapi pada saat yang sama saya berpikir saya harus mencetak gol ketika Petr Cech sudah melakukan semua penyelamatannya. Saya ingin membuat Chelsea tersenyum dibanding saat sebelumnya ketika kami semua terpuruk dan menangis."

    Dengan ancang-ancang singkat dua langkah, Drogba dengan tenang menggulirkan bola ke sudut kanan bawah saat Neuer melompat ke arah yang salah.

    Saat para juru taktik seperti Mourinho, Ancelotti, dan Luiz Felipe Scolari semuanya gagal meski memiliki skuad dominan pada masa puncaknya, seorang manajer interim justru berhasil, membawa tim yang finis di posisi keenam Premier League itu akhirnya meraih kehormatan terbesar dalam sepakbola klub.

    Kegigihan, naluri bertahan hidup, dan penolakan inti skuad yang menua untuk didefinisikan oleh patah hati mereka di masa lalu mewujudkan mimpi Eropa Abramovich. 

    "Saya hanya senang kami menang," kata Di Matteo. "Ini adalah malam bersejarah bagi klub ini… Empat tahun lalu, klub ini mengalami pengalaman yang sangat menyakitkan. Saya menontonnya di rumah dan saya sangat merasa iba kepada John Terry saat itu karena itu akan seperti naskah film, dia mencetak gol kemenangan. 

    "Klub ini telah menunggu sangat lama. Kami punya sekelompok pemain yang berhati besar, punya gairah, motivasi, dan keinginan. Itulah satu-satunya cara untuk bisa meraih trofi ini. Ini adalah upaya luar biasa dari seluruh kelompok, staf, para pemain, dan kami sangat bahagia malam ini."

    Empat tahun setelah malam hujan di Moskwa, skuad Chelsea yang memecah belah itu menuntaskan kisah penebusan terbesar.