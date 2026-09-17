Musim paling kompetitif sejauh ini? Mengapa WSL akan menghadirkan lebih banyak hasil mengejutkan daripada sebelumnya pada 2026-27
Apakah musim 2026-27 Women's Super League akan menjadi yang paling kompetitif dan paling berimbang sejauh ini? Tanda-tanda awal jelas mengisyaratkan hal itu bisa terjadi. Pada tahun-tahun sebelumnya, sebuah tim bisa gagal meraih gelar atau tiket ke Liga Champions karena satu hasil buruk melawan tim yang tidak bersaing untuk hadiah-hadiah tersebut. Namun kali ini, divisi ini mungkin siap menghadirkan lebih banyak hasil mengejutkan daripada sebelumnya.
Setidaknya, itulah laju yang terlihat dalam dua pekan pertama kompetisi. Setelah dua pertandingan, 'empat besar' divisi ini, Arsenal, Chelsea, Manchester City, dan Manchester United, sudah kehilangan sembilan poin saat menghadapi tim-tim lain di liga. Itu lebih dari setengah total akhir semusim pada kampanye 2025-26 dan jumlah yang pada musim lalu baru tercapai pada pertengahan November, tepatnya pada pekan pertandingan kesembilan.
Meski WSL sudah lama diakui sebagai salah satu liga terbaik dalam sepakbola wanita, salah satu kritik yang sering diarahkan kepadanya adalah bahwa klise lama "siapa pun bisa mengalahkan siapa pun" tidak sepenuhnya benar, setidaknya tidak seperti di NWSL, kasta tertinggi di AS, misalnya.
Namun, tahun ini, karena beberapa alasan, hal itu mungkin benar dalam kadar yang lebih besar daripada sebelumnya, sehingga menempatkan WSL pada jalur untuk menghadirkan kampanye yang mungkin menjadi yang paling memikat di era profesional.
Hasil yang sulit diprediksi
Ketika Alexia Putellas, pemenang Ballon d'Or dua kali, duduk untuk bertemu media Inggris untuk pertama kalinya pada musim panas ini setelah kepindahannya dari Barcelona ke London City Lionesses, daya saing itu menjadi salah satu hal pertama yang ia soroti saat membahas daya tarik WSL
"Menurut saya, Anda tidak pernah tahu seperti apa hasil pertandingan nanti," katanya. "Ini liga yang sangat kompetitif, dari pekan ke pekan."
Putellas merasakan itu secara langsung pada akhir pekan lalu. London City dipandang banyak pihak sebagai tim yang bisa mematahkan dominasi 'empat besar' atas tempat di Liga Champions musim ini, tetapi setelah mengalahkan Manchester United dengan penampilan hebat pada laga pembuka, mereka dikejutkan oleh West Ham pada Sabtu dalam kekalahan 2-1.
West Ham secara rutin menjadi kandidat degradasi dalam beberapa tahun terakhir, finis di posisi ketiga dari bawah musim lalu. Namun, kualitas yang mereka miliki di lini serang, meski bukan tim besar di liga ini, ditunjukkan dalam kemenangan tersebut ketika Viviane Asseyi, yang sebelumnya bermain untuk Bayern Munich, memastikan kemenangan setelah gol pembuka dari Kelly Gago, sesama penyerang internasional Prancis.
"Ini baru permulaan," kata Asseyi tentang Gago setelah pertandingan. "Saya yakin Anda akan melihat lebih banyak lagi darinya."
Talenta merata di seluruh lini
Distribusi talenta papan atas di seluruh WSL itu menjadi alasan besar mengapa musim ini terasa siap menjadi yang paling sulit diprediksi dibanding sebelumnya. Beberapa tahun lalu, para pemain datang ke Inggris untuk bergabung dengan salah satu klub besar yang sudah mapan. Kini, peningkatan investasi secara menyeluruh telah membuat WSL secara keseluruhan menjadi menarik, bukan hanya segelintir klub.
Eva Nystrom, kapten Finlandia, mengungkapkan keinginannya untuk bermain di Inggris beberapa tahun sebelum akhirnya pindah ke West Ham. Saat ditanya mengapa liga itu selalu memiliki daya tarik tersendiri baginya, ia mengatakan kepada GOAL: "Ini adalah salah satu liga terbaik di dunia. Level di Inggris telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir, klub-klub di sini sangat besar dan saya merasa ini adalah liga yang benar-benar kompetitif serta ada pemain-pemain yang sangat bagus di sini. Saya selalu ingin bermain melawan pemain dan tim terbaik."
Itu adalah perasaan yang dirasakan banyak orang, yang berarti setiap klub di liga ini kini memiliki kualitas yang benar-benar bisa mengubah jalannya pertandingan dan talenta level atas, terlepas dari kesuksesan di masa lalu. Para pemain mapan lulusan dalam negeri juga tertarik pada proyek di luar 'Empat Besar', seiring investasi signifikan menjadi hal yang lumrah. Baik itu Fran Kirby di Brighton, Beth England di Crystal Palace atau Millie Turner di Birmingham City, talenta di liga ini tersebar lebih merata daripada sebelumnya.
Efek domino
Kemenangan West Ham atas London City juga bukan kejutan pada akhir pekan itu. Kejutan itu datang pada hari Minggu, ketika Crystal Palace yang baru promosi menahan Arsenal, yang banyak dijagokan menjadi juara setelah bursa transfer yang menonjol, dengan skor imbang tanpa gol di Emirates Stadium.
"Kami tahu kami mampu bertahan di liga ini," kata kapten Palace Aimee Everett kepada BBC Sport setelah pertandingan. "Kami tahu kami mampu menunjukkan itu."
Hasil untuk Palace itu, yang menyusul kemenangan 1-0 atas Everton pada akhir pekan pembuka (meski hasil itu masih bisa berubah), juga menjadi bukti perkembangan WSL 2. Divisi kedua Inggris itu belakangan juga mengalami lonjakan besar dalam investasi dan daya tarik, dengan kini berstatus sebagai liga profesional penuh.
Sudah berlalu masa ketika Manchester United, Aston Villa, Tottenham, dan Leicester City mampu promosi dari divisi tersebut sebagai tim penuh waktu yang langka. Kini, dana besar diinvestasikan di klub-klub besar seperti Newcastle dan Sunderland, menciptakan liga yang sangat kompetitif dengan kualitas nyata, yang menarik banyak talenta internasional dan bintang lokal besar seperti Jordan Nobbs dan Demi Stokes.
Pada saat yang sama, peluang untuk promosi juga meningkat, dengan tiga tim naik ke WSL kali ini setelah hanya satu tempat tersedia pada tahun-tahun sebelumnya. Itu bukan berarti tim-tim promosi itu tidak akan kesulitan, tetapi potensi bagi mereka untuk bersaing terasa jauh lebih besar, keyakinan yang jelas sudah ditegaskan Palace sejak awal.
Tidak semuanya positif
Semua itu berarti bahwa WSL secara keseluruhan berada pada level kompetitif yang jelas tak tertandingi di antara liga-liga terbaik Eropa. Namun, hal itu juga bukan tanpa sisi negatif.
Kurangnya peluang bagi talenta muda lokal menjadi kekhawatiran dan lebih sedikitnya kesempatan untuk mengistirahatkan pemain-pemain kunci bisa menjadi frustrasi bagi tim-tim Inggris yang bersaing di Liga Champions. Keduanya juga merupakan hal yang sempat disorot di Premier League, liga terbaik di sepakbola pria.
Sonia Bompastor, manajer Chelsea yang sebelumnya menangani juara Eropa delapan kali Lyon, yang mendominasi liga Prancis dengan memenangi 19 dari 20 gelar terakhir, membahas beberapa perbedaan ini pada musim panas lalu.
"Di Lyon, dalam sebagian besar pertandingan liga, saya bisa merotasi tim dan memberi kesempatan kepada para pemain muda. Sementara di sini, saya pikir ketika Anda memainkan Liga Champions dan liga, bagi saya levelnya hampir sama, jadi Anda tidak selalu bisa merotasi tim seperti yang Anda inginkan," katanya kepada GOAL. "Tapi itulah kenyataannya. Persaingan semakin ketat dan menjadi semakin sulit."
Musim penuh kejutan?
Namun, bagi para penggemar liga, hal itu membuatnya terus menarik untuk disaksikan. Kini, tidak banyak, kalaupun ada, hasil yang terasa sudah bisa ditebak sebelumnya. Hilangnya poin untuk London City Lionesses yang jor-joran berbelanja, Arsenal yang dijagokan dalam prediksi pramusim dan Chelsea, juara delapan kali, dalam dua pekan pertama ini sudah menunjukkan hal tersebut.
Sebelumnya, pertemuan antara tim-tim besar adalah laga penentu. Di situlah gelar juara dan tiket ke Eropa ditentukan. Sering kali, duel-duel langsung itu juga mendominasi final-final piala domestik.
Sekarang, meski laga-laga itu masih sangat besar dan menarik, sisa jadwal juga datang dengan risiko yang jauh lebih besar, sementara tim seperti Tottenham dan Brighton dalam beberapa tahun terakhir telah menjalani kunjungan pertama mereka ke Wembley di sepak bola wanita.
"Kami melihat tim-tim, kami melihat bagaimana mereka merekrut dan bagaimana mereka membangun," kata Andree Jeglertz, pelatih kepala juara WSL Man City, kepada GOAL sebelum musim baru dimulai, saat meninjau upaya timnya mempertahankan gelar. "Tahun ini akan lebih sulit lagi."
Kita mungkin baru memasuki pekan kedua, tetapi jelas terlihat memang seperti itu.