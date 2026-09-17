Apakah musim 2026-27 Women's Super League akan menjadi yang paling kompetitif dan paling berimbang sejauh ini? Tanda-tanda awal jelas mengisyaratkan hal itu bisa terjadi. Pada tahun-tahun sebelumnya, sebuah tim bisa gagal meraih gelar atau tiket ke Liga Champions karena satu hasil buruk melawan tim yang tidak bersaing untuk hadiah-hadiah tersebut. Namun kali ini, divisi ini mungkin siap menghadirkan lebih banyak hasil mengejutkan daripada sebelumnya.

Setidaknya, itulah laju yang terlihat dalam dua pekan pertama kompetisi. Setelah dua pertandingan, 'empat besar' divisi ini, Arsenal, Chelsea, Manchester City, dan Manchester United, sudah kehilangan sembilan poin saat menghadapi tim-tim lain di liga. Itu lebih dari setengah total akhir semusim pada kampanye 2025-26 dan jumlah yang pada musim lalu baru tercapai pada pertengahan November, tepatnya pada pekan pertandingan kesembilan.

Meski WSL sudah lama diakui sebagai salah satu liga terbaik dalam sepakbola wanita, salah satu kritik yang sering diarahkan kepadanya adalah bahwa klise lama "siapa pun bisa mengalahkan siapa pun" tidak sepenuhnya benar, setidaknya tidak seperti di NWSL, kasta tertinggi di AS, misalnya.

Namun, tahun ini, karena beberapa alasan, hal itu mungkin benar dalam kadar yang lebih besar daripada sebelumnya, sehingga menempatkan WSL pada jalur untuk menghadirkan kampanye yang mungkin menjadi yang paling memikat di era profesional.