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Newcastle nightmare 1:1Getty/GOAL

Musim bak mimpi buruk membayangi Newcastle, yang harus segera mengambil keputusan soal Matthias Jaissle atau berisiko terdegradasi

Klub yang bermarkas di St. James' Park tengah menjalani periode buruk, dan manajernya tampaknya tidak punya banyak ide untuk menghentikan kemerosotan itu.

James Westwood
Diterjemahkan oleh

  • "Matthias adalah salah satu pelatih muda paling menarik dan paling dihormati di sepakbola, dan saya senang menyambutnya di Newcastle United," kata CEO Newcastle David Hopkinson setelah Matthias Jaissle tiba di St James' Park pada awal Agustus.

    "Kami telah menjalani proses seleksi yang menyeluruh, dan dia muncul sebagai kandidat yang jelas untuk posisi ini. Dia memiliki semua kualitas yang kami cari. Rekam jejak kesuksesan, kualitas kepemimpinan, dan tekadnya yang tak kenal lelah untuk terus berkembang membuatnya sangat cocok untuk Newcastle United. Kami yakin dia orang yang tepat untuk memimpin klub ke fase berikutnya dalam perjalanan kami."

    Direktur olahraga Newcastle, Ross Wilson, menambahkan: "Tim-timnya memainkan sepakbola dengan intensitas tinggi, dan kami bisa merasakan antusiasmenya dalam setiap pembicaraan selama proses perekrutan. Sepanjang karier kepelatihannya, dia secara konsisten menunjukkan kemampuan untuk meningkatkan kualitas pemain, membangun tim yang padu, dan menciptakan lingkungan yang mendukung performa di level tertinggi. Kesuksesannya di [Red Bull] Salzburg dan Al-Ahli menegaskan kemampuannya meraih hasil sambil membangun identitas permainan yang jelas."

    Memang, pelatih berusia 38 tahun itu meraih gelar Bundesliga Austria dan Liga Champions AFC secara beruntun, masing-masing bersama Salzburg dan Al-Ahli. Ia menerapkan gaya sepakbola bertempo tinggi yang memberi para pendukung kedua klub tontonan sepadan dengan uang yang mereka keluarkan. Namun, mengingat ia sama sekali tidak memiliki pengalaman melatih di level tertinggi, Jaissle merupakan pilihan mengejutkan untuk menggantikan Eddie Howe, yang mundur pada musim panas setelah lima tahun, satu gelar Piala Carabao, dan dua kali membawa Newcastle finis di lima besar Liga Primer.

    Hampir tidak diragukan bahwa proses seleksi tersebut menguntungkan Jaissle, setidaknya sebagian, karena Al-Ahli dan Newcastle dimiliki oleh entitas yang sama, yakni Saudi Public Investment Fund (PIF). Pujian tinggi dari para petinggi klub tidak menutupi fakta bahwa mereka mengambil risiko besar dengan menunjuk Jaissle. Baru tiga bulan memasuki musim 2026/27, keputusan itu tampaknya menjadi bumerang besar.

    Newcastle berada di peringkat ke-13 setelah sembilan pertandingan Liga Primer, satu posisi lebih rendah daripada tempat mereka finis musim lalu. Mereka juga kalah dalam lima dari tujuh laga terakhir di semua kompetisi. Penampilan mereka berkisar dari nyaris bisa diterima hingga benar-benar buruk, sementara Jaissle kesulitan menanamkan "identitas yang jelas" dalam bentuk apa pun.

    Dengan selisih hanya empat poin antara Newcastle dan zona degradasi, mereka menghadapi risiko serius terseret ke persaingan menghindari degradasi. Banyak pihak patut disalahkan atas kegagalan Newcastle membangun momentum setelah menjuarai Piala Liga pada 2025. Namun, jika mereka tidak segera menghentikan proyek Jaissle, keadaan bisa menjadi jauh lebih buruk.

  • Awal yang menyesatkan

    Newcastle United v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Newcastle tak terkalahkan dalam empat laga pertama di bawah Jaissle, tetapi hasil-hasil itu menutupi rapuhnya pertahanan mereka.

    Sebagai pelatih kepala termuda kedua di Premier League setelah Fabian Hurzler dari Brighton, Jaissle harus langsung menunjukkan hasil di Newcastle untuk membungkam para peragu. Ia berhasil melakukannya. Newcastle bermain imbang 2-2 dalam laga sengit melawan Liverpool pada akhir pekan pembuka musim, lalu menyingkirkan West Brom dari Carabao Cup dan mengalahkan Tottenham di kandang lawan.

    Untuk sesaat, hasil-hasil itu memberi para suporter yang masih terpukul oleh kepergian Howe serta trio bintang Sandro Tonali, Bruno Guimaraes, dan Anthony Gordon alasan untuk kembali percaya.

    “Luar biasa. Kami, sebagai klub dan staf pelatih, sangat bangga melihat tim tampil baik di lapangan dan para pemain berkomitmen terhadap apa yang kami lakukan,” kata Jaissle kepada Sky Sports setelah pertandingan melawan Tottenham. “Kami berusaha mempertahankan prinsip-prinsip kami. DNA Newcastle cocok dengan gaya permainan yang ingin saya lihat.”

    Namun, hasil yang kurang meyakinkan pertama datang pada pekan berikutnya, ketika Newcastle ditahan imbang 2-2 oleh Bournemouth di St James' Park. Meski bangkit dari ketertinggalan dua gol untuk meraih satu poin, tuan rumah kalah dalam permainan sepanjang sebagian besar laga dan hanya mencatatkan dua tembakan tepat sasaran.

    Andai Bournemouth lebih baik dalam menuntaskan peluang, mereka hampir pasti menang dengan selisih besar. Jaissle mengakui timnya “tidak mampu mengimbangi intensitas mereka” pada babak pertama. Newcastle memberi lawan terlalu banyak peluang, seperti saat menghadapi Liverpool dan Spurs. Dalam tiga pertandingan itu, gawang mereka dihujani total 61 tembakan, catatan terburuk di liga.

  • “Dipukuli dua kali”

    Coventry City v Newcastle United - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Tekanan terhadap Jaissle mulai meningkat setelah dua kekalahan tandang yang menyakitkan pada September, ketika ia secara terbuka mempertanyakan kesungguhan para pemain.

    Newcastle kemudian melaju ke putaran keempat Carabao Cup berkat kemenangan 1-0 atas Millwall, tetapi catatan tak terkalahkan mereka berakhir enam hari kemudian di Elland Road. Leeds tanpa ampun mengekspos kelemahan skema permainan Jaissle dalam kemenangan telak 4-1, dengan Newcastle kalah dalam duel di seluruh area lapangan.

    "Rasanya benar-benar menyebalkan," kata Jaissle dengan geram setelah peluit akhir. "Sebagai tim, kami tidak mampu mengimbangi intensitas fisik mereka. Kami harus menunjukkannya di lapangan dalam setiap pertandingan. Ini tidak bisa ditawar. Itu seharusnya menjadi dasar dalam sepakbola. Mereka pemain-pemain muda. Mereka harus belajar dengan cepat."

    Newcastle merespons dengan meraih kemenangan kandang 2-1 yang kurang meyakinkan atas Hull City, tetapi kemudian dipermalukan oleh tim promosi lainnya. Jaissle hanya bisa menyaksikan timnya menelan kekalahan 4-1 untuk kedua kalinya dalam tiga pertandingan saat bertandang ke Coventry, yang bahkan belum mencetak gol kandang di Premier League selama 25 tahun sebelum laga dimulai.

    Coventry berkali-kali menembus pertahanan tim tamu lewat serangan balik, sementara Newcastle menyia-nyiakan setiap peluang menjanjikan yang mereka ciptakan di sisi lain lapangan, kecuali gol spektakuler Sven Botman. Jaissle meminta maaf kepada para suporter yang datang mendukung tim dan mengakui Newcastle kurang memiliki "tekad dan keinginan untuk menuntaskan serangan". Namun, Jamie Carragher tetap mempertanyakan rancangan taktik sang manajer saat mengulas pertandingan untuk Sky Sports.

    "Statistik mendasar mereka tidak bagus," kata mantan bek Liverpool itu. "Lihat saja berapa banyak tembakan yang mereka biarkan, juga xG mereka. Dalam dua laga tandang terakhir, mereka kalah dengan agregat 8-2. Dia memainkan dua penyerang di depan; saya tahu [Yoane] Wissa sedikit turun ke belakang, tetapi saat Eddie Howe masih di sana, formasinya lebih menyerupai 4-3-3.

    "Setiap manajer punya cara masing-masing, tetapi mengingat kurangnya kekuatan fisik dalam tim itu, mungkin salah satu penyerang perlu dicadangkan agar ada tambahan pemain di lini tengah. Ini tim muda dan kekuatan fisik mereka tidak sebaik banyak tim di Premier League. Dalam dua laga tandang terakhir, mereka dua kali dihajar, dan itu harus segera dihentikan."

  • Para pendukung belum yakin

    Newcastle United v Everton - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Jaissle belum mampu mengatasi masalah-masalah mencolok di timnya, dan kesabaran suporter Newcastle United tampaknya sudah habis.

    Sayangnya bagi pendukung Newcastle, penderitaan itu belum berakhir. Oktober kembali membawa kesengsaraan bagi Newcastle setelah mereka kalah 1-0 di kandang dari Aston Villa dan tersingkir dari Carabao Cup usai takluk 3-1 dari Everton. Di antara dua kekalahan itu, Newcastle menang 2-0 atas Crystal Palace yang tengah kesulitan. Namun, keberuntungan berperan besar dalam kemenangan tersebut: Palace melepaskan 17 tembakan berbanding tujuh milik Newcastle, dan Jaissle patut berterima kasih kepada kiper Lukas Hornicek karena telah mengamankan tiga poin penting itu.

    Newcastle tampil lebih baik di Goodison Park, tetapi perpaduan lini belakang yang rapuh dan lini serang yang kerap menyia-nyiakan peluang kembali menjadi penyebab kekalahan mereka. Mereka kemudian menyia-nyiakan kesempatan untuk segera membalas kekalahan itu saat Everton datang ke St James' Park pada Senin, ketika kedua tim hanya terpaut satu poin di klasemen.

    Jaissle kembali memasukkan Joelinton ke susunan pemain setelah ia absen akibat cedera dan memberi Anthony Elanga kesempatan pertama menjadi starter sejak awal September di sayap kanan, menggantikan Jacob Murphy. Namun, keduanya tidak memberi Newcastle dorongan tambahan. Sebaliknya, Everton mendominasi babak pertama hingga para pendukung tuan rumah mencemooh pemain Newcastle saat turun minum. Penampilan mereka pun tidak membaik pada babak kedua.

    Everton hanya membutuhkan empat menit setelah jeda untuk membuka keunggulan. Para pemain Newcastle lengah setelah memberikan tendangan bebas di dekat garis tengah lapangan. Everton mengeksekusinya dengan cepat, lalu Kiernan Dewsbury-Hall mengirim umpan kepada Tyrique George. Tembakan lemah George entah bagaimana lolos di bawah tubuh Hornicek dan mengarah ke Thierno Barry, yang tinggal menceploskan bola dari jarak sekitar 0,46 meter. Sky Sports co-commentator sekaligus mantan bek sayap Everton Andy Hinchcliffe kemudian menyebut pertahanan Newcastle "benar-benar mengejutkan".

    Newcastle sama buruknya di lini depan. Mereka gagal mencatatkan satu pun tembakan tepat sasaran hingga menit ke-85, sementara kartu merah Jacob Ramsey pada masa tambahan waktu semakin menambah penderitaan mereka. Everton mempertahankan keunggulan untuk meraih kemenangan tandang pertama mereka sejak Februari, yang juga diraih di St James' Park. Cemoohan kembali bergema di stadion saat Jaissle dan para pemainnya yang tampil buruk berjalan lesu menuju lorong.

  • Kegagalan Red Bull

    Newcastle United v Everton - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Sulit mengetahui apa rencana Newcastle dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya, sementara sang pelatih menyalahkan para pemain.

    "Melihat permainan mereka belakangan ini, terutama di kandang, rasanya hambar dan agak membosankan. Saya tak pernah menyangka akan menggambarkan Newcastle asuhan Jaissle seperti itu," kata Carragher dalam penilaian pedas lainnya pada acara 'Monday Night Football' milik Sky.

    "Anda memikirkan sistem yang menjadi latar belakangnya, model Red Bull, dan cara mereka bermain. Terkadang, tim dan pelatih seperti itu bisa membiarkan pertahanan mereka terbuka, tetapi mereka bermain menyerang, agresif, dan mampu melibatkan penonton. Malam ini, kita benar-benar sama sekali tidak melihat hal-hal itu. Itulah yang membuat saya agak bingung saat menyaksikannya. Saya rasa ini akan menjadi musim yang sulit bagi Newcastle."

    Saat ini, Jaissle memang lebih menyerupai Jesse Marsch ketimbang Julian Nagelsmann. Newcastle asuhannya tidak memiliki gaya bermain yang khas, kecuali jika melambungkan bola ke depan dan berharap hasil terbaik bisa disebut sebagai gaya bermain. Musim ini, mereka rata-rata melepaskan 52 umpan panjang per pertandingan. Saat menghadapi Everton, mereka melepaskan 54 umpan panjang dan hanya 12 yang berhasil, menurut The Athletic.

    Pendekatan seperti itu tidak sesuai dengan keunggulan satu pun dari tiga penyerang utama Newcastle: William Osula, Yoane Wissa, dan Matias Fernandez-Pardo. Newcastle juga tidak melakukan tekanan sebagai satu tim, sehingga menyisakan celah besar di lini tengah yang bisa dimanfaatkan lawan.

    Jaissle ingin membuat kita percaya bahwa para pemainnya tidak mengikuti instruksinya. "Pola permainan kami terlihat sangat bagus dalam sesi latihan sepanjang pekan," kata pelatih asal Jerman itu seusai pertandingan. "Namun, hampir tidak ada satu pun aspek itu yang terlihat dalam pertandingan.

    "Kami tidak cukup berani untuk menembus lini itu dan memainkan bola lewat jalur bawah, lalu menemukan pola permainan kami atau memanfaatkan lebar lapangan untuk menciptakan situasi dua lawan satu." Jika memang demikian, Jaissle sudah kehilangan dukungan ruang ganti. Namun, penjelasan yang lebih memberatkan adalah para pemainnya memang tidak mampu menjalankan visi permainannya.

  • Saatnya membatalkan

    Newcastle United v Liverpool - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Ada banyak pilihan pelatih menarik yang bisa dipertimbangkan Newcastle jika memutuskan berpisah dengan Jaissle sekarang.

    The Telegraph menyebut skuad Newcastle "tidak yakin" apakah Jaissle mampu menyesuaikan metodenya untuk menstabilkan keadaan, tetapi sebagian besar kekecewaan mereka tertuju kepada jajaran petinggi klub. Para pemain disebut merasa "terhambat" oleh perekrutan pemain pada musim panas, ketika klub berupaya keras menurunkan rata-rata usia skuad.

    Total £263 juta ($354 juta) dihabiskan untuk delapan pemain baru, termasuk Nico Gonzalez, Fernandez-Pardo, Sean Steur, Aladji Bamba, Bazoumana Toure, Amar Dedic dan Hornicek, tetapi tidak satu pun dari mereka memberikan dampak berarti. Jaissle hanya sesekali memainkan Steur, Bamba dan Toure, yang mungkin menunjukkan bahwa ia bukan sosok di balik strategi perekrutan tersebut.

    Setelah kehilangan tiga pemain terbaiknya, Newcastle membutuhkan tambahan pemain yang sudah terbukti di Liga Primer, bukan pemain muda potensial. Hal itu, ditambah kesan bahwa Jaissle kewalahan menghadapi tugasnya, membuat mereka kini tampak seperti tim yang terancam degradasi.

    Tidak akan mengejutkan jika Newcastle berada di zona degradasi atau sekitarnya saat Tahun Baru tiba. Untuk menghindari skenario itu, serta pertarungan menghindari degradasi pada paruh kedua musim yang tidak ingin disaksikan siapa pun di Tyneside, tindakan cepat diperlukan. Menunggu bursa transfer musim dingin dibuka akan menjadi kesalahan, tetapi memecat Jaissle sekarang mungkin justru bisa memicu perubahan positif.

    Ada sejumlah mantan manajer Liga Primer yang lebih berpengalaman dan saat ini tanpa klub, termasuk Antonio Conte, Arne Slot, Thomas Frank dan Kieran McKenna. Newcastle juga bisa mempertimbangkan Nagelsmann sebagai peningkatan dari jaringan Red Bull, atau bahkan berupaya mendatangkan mantan pelatih Prancis Didier Deschamps, yang pernah menyatakan minat untuk mengambil alih posisi di St James' Park pada 2008.

    Mengakhiri kontrak empat tahun yang mereka berikan kepada Jaissle secepat ini akan memalukan bagi para petinggi Newcastle, tetapi tidak sememalukan degradasi. Setelah bertandang ke Fulham pada Sabtu, Newcastle akan menghadapi Arsenal, Brighton, Manchester United dan rival yang mereka benci, Sunderland, selepas jeda internasional. Dari sudut pandang mana pun, rangkaian pertandingan itu akan menentukan nasib mereka.

    Jika Jaissle tidak mampu menghadirkan hasil dan penampilan positif di Craven Cottage, ia tidak seharusnya diberi kesempatan lebih lanjut. Para suporter tidak percaya pada proyek ini dan tampaknya para pemain pun demikian. Karena itu, langkah paling bijak adalah menghentikannya sebelum terlambat.