"Matthias adalah salah satu pelatih muda paling menarik dan paling dihormati di sepakbola, dan saya senang menyambutnya di Newcastle United," kata CEO Newcastle David Hopkinson setelah Matthias Jaissle tiba di St James' Park pada awal Agustus.

"Kami telah menjalani proses seleksi yang menyeluruh, dan dia muncul sebagai kandidat yang jelas untuk posisi ini. Dia memiliki semua kualitas yang kami cari. Rekam jejak kesuksesan, kualitas kepemimpinan, dan tekadnya yang tak kenal lelah untuk terus berkembang membuatnya sangat cocok untuk Newcastle United. Kami yakin dia orang yang tepat untuk memimpin klub ke fase berikutnya dalam perjalanan kami."

Direktur olahraga Newcastle, Ross Wilson, menambahkan: "Tim-timnya memainkan sepakbola dengan intensitas tinggi, dan kami bisa merasakan antusiasmenya dalam setiap pembicaraan selama proses perekrutan. Sepanjang karier kepelatihannya, dia secara konsisten menunjukkan kemampuan untuk meningkatkan kualitas pemain, membangun tim yang padu, dan menciptakan lingkungan yang mendukung performa di level tertinggi. Kesuksesannya di [Red Bull] Salzburg dan Al-Ahli menegaskan kemampuannya meraih hasil sambil membangun identitas permainan yang jelas."

Memang, pelatih berusia 38 tahun itu meraih gelar Bundesliga Austria dan Liga Champions AFC secara beruntun, masing-masing bersama Salzburg dan Al-Ahli. Ia menerapkan gaya sepakbola bertempo tinggi yang memberi para pendukung kedua klub tontonan sepadan dengan uang yang mereka keluarkan. Namun, mengingat ia sama sekali tidak memiliki pengalaman melatih di level tertinggi, Jaissle merupakan pilihan mengejutkan untuk menggantikan Eddie Howe, yang mundur pada musim panas setelah lima tahun, satu gelar Piala Carabao, dan dua kali membawa Newcastle finis di lima besar Liga Primer.

Hampir tidak diragukan bahwa proses seleksi tersebut menguntungkan Jaissle, setidaknya sebagian, karena Al-Ahli dan Newcastle dimiliki oleh entitas yang sama, yakni Saudi Public Investment Fund (PIF). Pujian tinggi dari para petinggi klub tidak menutupi fakta bahwa mereka mengambil risiko besar dengan menunjuk Jaissle. Baru tiga bulan memasuki musim 2026/27, keputusan itu tampaknya menjadi bumerang besar.

Newcastle berada di peringkat ke-13 setelah sembilan pertandingan Liga Primer, satu posisi lebih rendah daripada tempat mereka finis musim lalu. Mereka juga kalah dalam lima dari tujuh laga terakhir di semua kompetisi. Penampilan mereka berkisar dari nyaris bisa diterima hingga benar-benar buruk, sementara Jaissle kesulitan menanamkan "identitas yang jelas" dalam bentuk apa pun.

Dengan selisih hanya empat poin antara Newcastle dan zona degradasi, mereka menghadapi risiko serius terseret ke persaingan menghindari degradasi. Banyak pihak patut disalahkan atas kegagalan Newcastle membangun momentum setelah menjuarai Piala Liga pada 2025. Namun, jika mereka tidak segera menghentikan proyek Jaissle, keadaan bisa menjadi jauh lebih buruk.