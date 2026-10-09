“Tempat tidurnya normal. Saya rasa sekarang semua klub top punya itu di fasilitas latihan mereka. Itu adalah bagian dari menjadi versi terbaik dari diri Anda, berada dalam kondisi sebaik mungkin saat sesi dimulai. Itu lebih untuk pramusim, memang itu fungsinya. Jadi, Anda datang pada pagi hari dan tentu menjalani sesi, lalu alih-alih pulang dan kembali lagi pukul tiga, karena di antara waktu itu dia tidak bisa mengontrol apa yang Anda lakukan. Misalnya, Anda bisa saja berjalan-jalan di luar atau berlarian mengejar anak-anak Anda, sehingga menghabiskan energi yang dia ingin Anda gunakan untuk sesi kedua karena dia ingin mendapatkan kualitas terbaik dari sesi tersebut. Tempat tidur di tempat latihan itu dirancang untuk beristirahat dan memastikan Anda berada dalam kondisi sebaik mungkin untuk sesi kedua pada pukul tiga atau empat sore.

“Tentu saja, Wetherby sudah sangat dikenal. Dia tinggal di Wetherby dan kadang berjalan kaki atau bersepeda ke tempat latihan. Soal memungut sampah yang sempat ramai itu juga sudah terdokumentasi dengan baik. Hubungan klub, para fans, dan tim itu sendiri sudah retak untuk waktu yang lama di Leeds karena kondisi klub saat itu. Pemilik pada masa itu, Andrea Radrizzani, telah melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam menyatukan kembali klub. Marcelo, pada hari soal situasi memungut sampah itu, ingin mencoba membangun semacam koneksi antara kami dan fans pekerja kelas biasa yang harus pergi bekerja seperti orang kebanyakan untuk mendapatkan uang, lalu bisa datang dan membayar tiket untuk menonton pertandingan. Sepakbola tidak berjalan tanpa fans, kita semua tahu itu. Fans adalah pihak yang menghadirkan pemasukan ke klub, yang membuat klub terus berjalan dan berkembang. Itu lebih kepada membangun koneksi itu. Tempat latihan memang perlu dirapikan, kalau mau jujur! Sampahnya cukup banyak.

“Sekali lagi, itu hanya soal sisi kerendahan hati, membuat Anda memahami apa yang dilakukan fans dari pekan ke pekan agar mampu membeli tiket untuk datang menonton. Saya sebenarnya tidak terlalu perlu mengetahui itu karena latar belakang saya berbeda. Saya tidak pernah berkembang lewat akademi atau hal semacam itu. Saya berasal dari latar belakang pekerja. Saat saya berada di Irish League, saya juga bekerja. Saya sudah semacam memahami itu dan itulah kenapa saya menghargai apa yang saya miliki dalam hidup ke depannya, karena itu membuat saya mengerti apa yang harus saya lalui untuk bisa sampai di posisi saya. Saya memang selalu tahu itu.

“Saya rasa karena saya menjadi salah satu pemimpin senior di dalam kelompok itu, para pemain muda mungkin melihat para pemain yang lebih tua dan berpikir, ‘apakah kami benar-benar menerima ini?’ Ketika Anda memberi contoh, lalu kelompok yang kami miliki saat itu, saya, Liam Cooper, Luke Ayling, dan Kalvin Phillips, pemain-pemain seperti itu, ketika Anda melihat mereka menerimanya, itu menular ke mayoritas grup. Penting bagi kami untuk menerima itu. Terlepas Anda percaya atau tidak, itu penting, tetapi kami memang mempercayainya dan kami memberi contoh yang baik kepada semua orang, yang menciptakan kultur yang bagus di dalam grup. Kami tahu seperti apa Leeds. Leeds juga merupakan kota kelas pekerja. Kerja keras ada di atas segalanya dan kami benar-benar menerima itu.”