Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Marcelo Bielsa Stuart Dallas Leeds GFX 1:1GOAL

Murderball, memungut sampah & ember! Seperti apa rasanya bermain untuk 'El Loco', mantan bos Argentina, Uruguay & Leeds, Marcelo Bielsa

Dari perkenalan pada hari pertama hingga latihan kebugaran yang intens, tempat tidur di lapangan latihan, dan upaya mengatasi kendala bahasa, Stuart Dallas pernah bekerja dengan salah satu karakter terbesar di dunia sepak bola selama masanya di West Yorkshire dan mengungkap kehidupan di bawah arahan 'Si Gila'

Chris Burton
Diterjemahkan oleh

  • Baik bintang sepak bola maupun film, musik, dan seni, mereka yang dianggap jenius di bidang pilihannya sering kali memiliki aura eksentrik. Hal itu jelas berlaku untuk Marcelo Alberto Bielsa Caldera.

    Dengan penuh keakraban dijuluki ‘El Loco’ karena pendekatannya yang unik terhadap kepelatihan dan manajemen, di dalam maupun di luar lapangan, sosok Argentina yang penuh teka-teki itu telah menghabiskan hampir empat dekade menyusuri pinggir lapangan, duduk di atas ember, dan secara umum memberontak terhadap tatanan yang sudah mapan.

    Kariernya sebagai ahli taktik yang berubah-ubah tanpa meminta maaf telah membawanya dari akar kehidupannya di Rosario menuju putaran final Piala Dunia bersama Uruguay, melalui masa-masa di Meksiko, Spanyol, Chile, Prancis, Italia, dan Inggris. Di mana pun rombongannya yang identik dengan tracksuit dan tayangan video singgah, kenangan dan headline selalu tercipta.

    Namun, seperti apa rasanya bermain untuk Bielsa dan adakah metode di balik kegilaan yang dianggap melekat padanya? Adakah orang yang benar-benar mengenal sosoknya, atau ia begitu menyatu dengan pekerjaannya sehingga tak ada tombol ‘off’ yang bisa ditemukan?

    Dalam upaya mencari jawaban atas sebagian dari banyak pertanyaan yang mengitari sosok berusia 71 tahun itu, GOAL berbincang dengan Stuart Dallas, figur utama Tur Trofi NIFL Premiership BOYLE Sports dan seorang pemain yang berada dalam skuad Leeds United ketika badai dari Amerika Selatan menyapu Elland Road, mengguncang raksasa yang tertidur dari lelapnya dan menciptakan sebuah legenda.

  • Kesan pertama

    Marcelo Bielsa Leeds 2018
    Getty

    Bielsa ditunjuk oleh Leeds pada musim panas 2018

    “Pertama dan terutama, kami sedang pergi. Jelas itu adalah akhir musim, jadi kami sedang pergi berlibur. Saya bermain sepakbola internasional [untuk Irlandia Utara] di penghujung musim sehingga liburan saya diperpanjang hanya karena musim berlangsung sedikit lebih lama. Marcelo ditunjuk dan kemudian saya berbicara dengan klub, memberi tahu mereka bahwa saya ingin kembali pada waktu yang sama dengan semua orang karena saya tahu tentang Marcelo, saya tahu dia menuntut kerja keras jadi saya tidak ingin melewatkan satu hari pun. Saya ingin langsung kembali sejak awal jadi saya menyatakan diri siap untuk pramusim pada hari pertama.

    “Interaksi pertama dengan dia, yang saya ingat, adalah ketika dia masuk ke ruang ganti. Kami semua duduk di ruang ganti di Thorp Arch dan dia berkeliling menyalami semua orang, lalu dia menyebut Anda dengan nama atau menyebut nomor Anda, atau dia menyebut keduanya. Mungkin dia berkata, ‘Dallas 15’ jadi sejak saat itu dia tahu segalanya tentang Anda. Banyak manajer sekarang datang dan tentu saja mereka sudah melakukan semua pengecekan latar belakang mereka serta semua riset, tetapi itu hanyalah caranya untuk mengatakan, ‘Saya sudah tahu tentang Anda’.

    “Dan kemudian jelas semuanya dilakukan melalui penerjemah, yang unik bagi kami. Itu berbeda karena tak satu pun dari kami di ruang ganti saat itu terbiasa dengan hal seperti itu. Selalu pelatih berbahasa Inggris yang melatih kami semua, baik di level internasional maupun level klub. Jadi itu pengalaman yang berbeda, tetapi hal pertama yang dia katakan adalah, ‘Ini akan menjadi kerja keras dan jika Anda tidak siap menjalaninya, pintu ada di sana’, semacam itu. Jadi sejak awal kami tahu itu akan sulit dan itulah interaksi pertama kami dengannya.”

  • Penjelasan tentang Murderball

    Leeds training 2020
    Getty

    Sesi latihan di bawah Bielsa terkenal sangat berat


    "Murderball, saya rasa ada banyak versi berbeda yang beredar di media sejak Marcelo berada di Leeds, dan banyak di antaranya tidak benar soal seperti apa sebenarnya itu. Itu adalah sesi yang berat di tengah pekan. Itu memang dirancang untuk berat, dirancang untuk membawa Anda ke situasi yang tidak nyaman sehingga ketika hari pertandingan tiba, akan terasa lebih nyaman untuk melakukan apa yang dia minta dari Anda. Namun para pemain menantikan itu setiap pekan seiring kami makin terbiasa dengannya karena kadang rasanya seperti bermain pertandingan.

    "Itu sulit, tetapi pada dasarnya begitu bola keluar lapangan, bola langsung dimasukkan lagi. Itu dirancang agar Anda tidak punya waktu untuk mengatur napas, untuk memulihkan diri. Itu dirancang untuk membawa tubuh Anda ke posisi yang tidak nyaman yang, pada akhirnya, membuat Anda lebih bugar, membuat Anda lebih kuat, membuat Anda lebih tangguh. Semua itu dirancang dengan rencana yang jelas di baliknya. Dia sangat, sangat teliti dalam cara dia melakukan segala sesuatu. Kadang strukturnya juga berbeda. Bukan hanya lima kali empat menit atau empat kali lima menit atau dua kali 10 menit. Itu bergantung pada beban kerja menjelang situasi pekan pertandingan. Semua itu dirancang bersama pelatih kebugaran olahraga dan pelatih sport science dalam hal beban kerja, angka, dan semacamnya.

    "Pada akhirnya itu menjadi sangat menyenangkan dan sebagai pemain kami menantikannya. Dalam permainannya sendiri tidak ada tendangan bebas, tidak ada apa pun. Anda hanya terus bermain dan semuanya berlangsung dengan tempo sangat tinggi. Itu bagian yang bagus dalam pekan kami. Biasanya kami melakukannya pada hari Rabu, yang biasanya untuk tim Inggris pada umumnya, Anda mungkin akan libur pada hari Rabu di tengah pekan. Beberapa tim libur hari Selasa, beberapa tim hari Kamis, tetapi saat tim lain sedang libur, kami bekerja paling keras. Dan saya rasa itu terlihat, sejujurnya, terutama di Championship, terlihat bahwa kami lebih bugar dan lebih kuat daripada semua orang lain."

  • Persiapan sebelum pertandingan

    Football video VAR
    Getty

    Bielsa akan menonton video selama berjam-jam tanpa henti

    “Tingkat perhatiannya terhadap detail luar biasa. Kami mengadakan banyak pertemuan dan dia mempersiapkan setiap pertandingan seolah itu final Piala Dunia. Dia mencoba memberi Anda informasi sebanyak mungkin untuk memudahkan Anda sebagai pemain. Beberapa pemain tidak menyukai terlalu banyak informasi. Secara pribadi saya menikmatinya. Itu memberi saya pemahaman yang sangat baik bukan hanya tentang diri saya sendiri, tetapi juga tentang lawan. Ada banyak pertemuan dan banyak persiapan yang dilakukan untuk itu. Kami mengadakan pertemuan individu terkait pertandingan terakhir Anda. Kami mengadakan pertemuan per unit. Kami mengadakan pertemuan tim.

    “Ada banyak informasi, tetapi baginya itu soal memberi Anda platform terbaik yang mungkin untuk tampil dan meraih hasil. Pada akhirnya, dia mengambil kami, tim Championship papan tengah, lalu meningkatkan dan mengembangkan tim, tetapi dia juga meningkatkan dan mengembangkan para individu. Tidak banyak manajer yang bisa melakukan itu, menurut saya. Para manajer datang dan mereka membuat tim menjadi lebih baik, tetapi dia juga membuat setiap individu menjadi lebih baik.”

  • Pemeriksaan berat badan harian

    Marcelo Bielsa Stuart Dallas Leeds
    Getty

    Para pemain harus menjaga kondisi mereka tetap prima

    “Tentu saja Anda harus sangat disiplin dalam segala hal yang Anda lakukan. Sekali lagi, itu dirancang untuk mengeluarkan kemampuan terbaik dari Anda, untuk mendapatkan performa terbaik dari Anda. Pemeriksaan berat badan itu memang seperti itu, jika Anda menjalani hidup dengan benar. Di level tersebut, Anda benar-benar tidak bisa lolos begitu saja, dari sisi nutrisi misalnya, dengan tidak berada di kondisi terbaik yang mungkin, karena permainan terus berkembang semakin pesat. Dia melihat itu dan, sekali lagi, semuanya memang dirancang.

    “Bagi seorang individu, berat badan itu bukan sekadar ditentukan begitu saja lalu dikatakan, ‘Anda harus memiliki berat badan ini’. Semuanya dirancang secara ilmiah berdasarkan lemak tubuh, persentase tubuh, massa otot, dan semuanya dilakukan dengan cara yang benar melalui pemindaian DEXA. Bukan seperti dia hanya berkata, ‘Anda harus menurunkan empat kilogram agar bisa berlari’. Bukan seperti itu. Itu sulit karena Anda harus menerimanya, Anda harus membuat banyak pengorbanan. Tetapi sekali lagi, sebagai pemain, kami menerimanya. Kami memiliki kelompok pemain yang sangat bagus di Leeds pada saat itu. Tidak ada ego besar dan kami bisa melihat peningkatan yang dia buat di klub, pada individu, dan tim secara keseluruhan. Sama seperti segala hal dalam hidup, semakin banyak kesuksesan yang Anda dapatkan, semakin Anda akan mempercayainya. Kami terus melihat kesuksesan yang dia bawa kepada kami dan membuat kami menjalani hidup dengan lebih baik.

    “Itu hal yang normal, jika Anda menjaga tubuh Anda dan memasukkan makanan serta cairan yang tepat ke dalam tubuh, Anda akan menjadi versi diri Anda yang lebih baik. Itu fakta. Anda merasa lebih baik dalam diri Anda sendiri, Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Dia meningkatkan setiap dimensi permainan semua orang. Jangan salah paham, pemeriksaan berat badan terkadang memang berat karena kami juga masuk pada hari Minggu, jadi Anda benar-benar tidak bisa terlalu menikmati diri Anda pada Sabtu malam. Tetapi inilah pengorbanan yang harus Anda lakukan jika ingin mencapai puncak dan terus bermain di level teratas. Sebagai kelompok pemain, kami menerimanya.”

  • Metode yang tidak konvensional

    Marcelo Bielsa Leeds 2019
    Getty

    Leeds membangun kembali hubungan antara para pemain dan penggemar


    “Tempat tidurnya normal. Saya rasa sekarang semua klub top punya itu di fasilitas latihan mereka. Itu adalah bagian dari menjadi versi terbaik dari diri Anda, berada dalam kondisi sebaik mungkin saat sesi dimulai. Itu lebih untuk pramusim, memang itu fungsinya. Jadi, Anda datang pada pagi hari dan tentu menjalani sesi, lalu alih-alih pulang dan kembali lagi pukul tiga, karena di antara waktu itu dia tidak bisa mengontrol apa yang Anda lakukan. Misalnya, Anda bisa saja berjalan-jalan di luar atau berlarian mengejar anak-anak Anda, sehingga menghabiskan energi yang dia ingin Anda gunakan untuk sesi kedua karena dia ingin mendapatkan kualitas terbaik dari sesi tersebut. Tempat tidur di tempat latihan itu dirancang untuk beristirahat dan memastikan Anda berada dalam kondisi sebaik mungkin untuk sesi kedua pada pukul tiga atau empat sore.

    “Tentu saja, Wetherby sudah sangat dikenal. Dia tinggal di Wetherby dan kadang berjalan kaki atau bersepeda ke tempat latihan. Soal memungut sampah yang sempat ramai itu juga sudah terdokumentasi dengan baik. Hubungan klub, para fans, dan tim itu sendiri sudah retak untuk waktu yang lama di Leeds karena kondisi klub saat itu. Pemilik pada masa itu, Andrea Radrizzani, telah melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam menyatukan kembali klub. Marcelo, pada hari soal situasi memungut sampah itu, ingin mencoba membangun semacam koneksi antara kami dan fans pekerja kelas biasa yang harus pergi bekerja seperti orang kebanyakan untuk mendapatkan uang, lalu bisa datang dan membayar tiket untuk menonton pertandingan. Sepakbola tidak berjalan tanpa fans, kita semua tahu itu. Fans adalah pihak yang menghadirkan pemasukan ke klub, yang membuat klub terus berjalan dan berkembang. Itu lebih kepada membangun koneksi itu. Tempat latihan memang perlu dirapikan, kalau mau jujur! Sampahnya cukup banyak.

    “Sekali lagi, itu hanya soal sisi kerendahan hati, membuat Anda memahami apa yang dilakukan fans dari pekan ke pekan agar mampu membeli tiket untuk datang menonton. Saya sebenarnya tidak terlalu perlu mengetahui itu karena latar belakang saya berbeda. Saya tidak pernah berkembang lewat akademi atau hal semacam itu. Saya berasal dari latar belakang pekerja. Saat saya berada di Irish League, saya juga bekerja. Saya sudah semacam memahami itu dan itulah kenapa saya menghargai apa yang saya miliki dalam hidup ke depannya, karena itu membuat saya mengerti apa yang harus saya lalui untuk bisa sampai di posisi saya. Saya memang selalu tahu itu.

    “Saya rasa karena saya menjadi salah satu pemimpin senior di dalam kelompok itu, para pemain muda mungkin melihat para pemain yang lebih tua dan berpikir, ‘apakah kami benar-benar menerima ini?’ Ketika Anda memberi contoh, lalu kelompok yang kami miliki saat itu, saya, Liam Cooper, Luke Ayling, dan Kalvin Phillips, pemain-pemain seperti itu, ketika Anda melihat mereka menerimanya, itu menular ke mayoritas grup. Penting bagi kami untuk menerima itu. Terlepas Anda percaya atau tidak, itu penting, tetapi kami memang mempercayainya dan kami memberi contoh yang baik kepada semua orang, yang menciptakan kultur yang bagus di dalam grup. Kami tahu seperti apa Leeds. Leeds juga merupakan kota kelas pekerja. Kerja keras ada di atas segalanya dan kami benar-benar menerima itu.”

  • Ember terkenal

    Marcelo Bielsa Leeds bucket
    Getty

    Bielsa menikmati sudut pandang unik di tepi lapangan


    “Memang begitulah dia. Seperti itulah dia. Ember itu, dia suka duduk di atasnya. Sekarang itu sudah menjadi terkenal. Bahkan sekarang ada semacam tempat penghormatan untuknya di Elland Road juga. Luar biasa. Warisan yang telah dia bangun di sekitar klub benar-benar luar biasa. Mungkin dia sendiri tidak menyadari apa yang telah dia tinggalkan dan apa yang telah dia bangun di klub ini. Semoga suatu hari nanti, saya sangat ingin melihat dia kembali dan mendapatkan pengakuan yang layak dia terima. Saya rasa klub sekarang berada dalam posisi yang fantastis. Jelas, pemilik baru sangat luar biasa. Cara mereka menjalankan klub sekarang brilian. Manajer yang sekarang ada, pekerjaan yang telah dia lakukan sungguh sensasional, tetapi semua ini dibangun.

    “Marcelo membangun fondasi agar ini bisa terjadi. Saya tahu sempat ada degradasi di antaranya, tetapi sekali lagi, klub berada dalam posisi untuk bangkit kembali, sementara sering kali Anda melihat sebuah klub ketika terdegradasi, mereka mungkin kesulitan untuk kembali. Namun karena fondasi yang telah Marcelo bangun pada saat itu, tim sekarang bisa berada di posisi mereka saat ini. Jelas, manajer sekarang melakukan pekerjaan yang luar biasa dan pantas mendapatkan semua pujian karena apa yang telah dia capai dalam tiga atau empat musim terakhir sangat, sangat mengesankan.”

  • Apakah dia berbicara bahasa Inggris?

    Marcelo Bielsa Leeds interview
    Getty

    Bielsa berbicara kepada pers melalui seorang penerjemah

    “Ya, dia bisa. Saya pikir bersama Marcelo, dia selalu menginginkan kesempurnaan, bukan? Dia memahami bahasa Inggris dan berbicara sedikit, tetapi saya pikir jika dia tidak bisa menjelaskan dalam bahasa Inggris apa yang dia maksud, dia akan frustrasi karena dia ingin itu tersampaikan dengan cara yang tepat. Kami paham dan kami tahu persis apa yang dia inginkan. Dia pasti memahami bahasa Inggris, dia tahu saat Anda akan berbicara kepadanya. Bagian penerjemahan adalah sesuatu yang belum pernah saya alami, tetapi itu bagus. Kami memahami apa yang dia inginkan, tetapi konferensi persnya pada beberapa kesempatan bersama media cukup lucu.”

  • Kekuatan kolektif

    Marcelo Bielsa Leeds mural
    Getty

    Para penggemar Leeds masih menaruh penghormatan tertinggi kepada Bielsa

    "Dia punya cara istimewa untuk membuat Anda percaya kepadanya. Kami tidak punya rasa takut dan tidak masalah ke mana pun kami pergi, kami hanya merasa bisa pergi dan mengalahkan siapa pun kapan saja. Koneksi yang dia bawa di dalam klub, para penggemar sekarang mengaguminya. Dia benar-benar menyatukan kembali klub ini dan membawanya maju. Dia pria yang istimewa. Saya masih punya hubungan yang sangat baik dengannya sampai hari ini. Saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik tentang dia. Itu kerja keras, tentu saja, memang begitu, tetapi memang seharusnya berat. Saya mengenangnya dengan penuh kenangan indah dan sejujurnya saya berharap bertemu dengannya lebih awal dalam karier saya, karena apa yang dia lakukan untuk saya itu istimewa.

    "Semoga, suatu hari nanti, dia bisa kembali ke Elland Road dan saya akan sangat senang jika para penggemar bisa memberinya perpisahan atau sambutan yang layak dia dapatkan. Mengenal Marcelo dan seperti apa dirinya, dia tidak akan menginginkan itu karena dia akan berpikir hal itu akan mengurangi kerja bagus yang sekarang telah dilakukan Daniel Farke. Dia adalah legenda di Elland Road. Mereka masih menyanyikan namanya dan semoga, seperti yang saya katakan, suatu hari nanti kami bisa melihatnya kembali di sana."

    Stuart Dallas berbicara sebagai bagian dari Tur Trofi Premiership NIFL BOYLE Sports. 18+ BeGambleAware.