Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
St. Louis GFX 1-1GOAL

'Momen yang cukup luar biasa' - Dari peringkat ke-14 menjadi penantang gelar: Bagaimana Yoann Damet membangkitkan St. Louis CITY dan menjaga mereka tetap melaju tanpa Marcel Hartel

St. Louis CITY telah beralih dari salah satu tim terburuk di MLS menjadi salah satu yang terbaik, dan kini hanya berjarak satu pertandingan untuk menyamai rekor rentetan tak terkalahkan terpanjang dalam sejarah liga.

Thomas Hindle
Diterjemahkan oleh

  • St. Louis CITY tidak berencana kehilangan Marcel Hartel. Saat itu bulan Agustus. Klub sedang menghadapi musim kekecewaan kedua secara beruntun, dan di saat itulah pemain bintang mereka, pencetak gol terbanyak, sekaligus pemain dengan bayaran tertinggi, menjelaskan bahwa ia ingin pergi.

    Alasannya tidak benar-benar berkaitan dengan sepak bola, kata Direktur Olahraga Corey Wray.

    “Kami adalah manusia yang punya kehidupan. Dan bersama kehidupan itu datang komplikasi, tantangan, dan keputusan sulit. Kami punya keluarga, keluarga besar, pasangan, anak-anak, dan pada satu titik, terlepas dari betapa bagusnya situasi di sini dan betapa bahagianya dia, Marcel datang kepada kami dengan permintaan untuk kembali ke Jerman karena alasan pribadi bersama keluarganya,” kata Wray kepada GOAL.

    Klub mencoba segala cara untuk mempertahankannya, tetapi Hartel teguh pada keinginannya untuk pulang. St. Louis tidak punya pilihan selain melepasnya. Tinggal mencari kesepakatan yang tepat. Hannover 96 membayar sesuai permintaan. Hartel pun pergi. Dan, secara teori, begitu pula musim St. Louis.

    Ternyata tidak.

    Sejak kepergian Hartel diumumkan pada 11 Agustus, St. Louis memperpanjang rangkaian tak terkalahkan mereka dari sembilan pertandingan menjadi 19 laga di semua kompetisi. Kekalahan terakhir mereka, kalah 2-0 di markas Austin pada 3 Mei, membuat mereka berada di peringkat ke-14 Wilayah Barat.

    Sekarang, mereka berada di posisi kedua, hanya tertinggal tiga poin dari pemuncak klasemen Vancouver. Ini menjadi kebangkitan yang luar biasa di bawah pelatih kepala tahun pertamanya, Yoann Damet, 36, yang sedang membangun kasus kuat untuk menjadi Pelatih Terbaik MLS.

    Sungguh luar biasa bagaimana banyak hal bisa berubah dalam tiga bulan. Kini, tantangannya adalah mempertahankan standar mereka saat ini.

    “Saya pikir tantangan terbesar adalah karena rentetan tak terkalahkan ini, mungkin ekspektasi atau rencana orang lain telah berubah. Damet dan saya menjalani ini dengan cara yang sama seperti saat kami memulai musim. Kami punya target, kami sudah menetapkannya, dan kami tidak benar-benar ingin langsung menyesuaikannya,” kata Wray.

  • Membakarnya habis-habisan

    Colorado Rapids v St. Louis CITY SC
    Getty Images Sport

    Yoann Damet sangat mengesankan dalam pekerjaan pertamanya sebagai pelatih kepala penuh waktu di MLS.

    Setiap pelatih akan mengatakan bahwa mereka mengutamakan “proses” dan “sistem”. Inilah realitas sepak bola modern, ketika keselarasan adalah segalanya. Dapatkan direktur olahraga yang tepat, manajer yang tepat, dan fasilitas yang tepat, maka hal-hal baik akan terjadi.

    St. Louis menjadi model dari hal itu ketika pertama kali masuk ke liga pada 2023. Pakar sepak bola Jerman, Lutz Pfannenstiel, datang sebagai Direktur Olahraga. Ia menunjuk Bradley Carnell, seorang manajer muda dan progresif. Mereka memenangi laga pertama dan pada dasarnya tidak pernah benar-benar berhenti sejak saat itu. Carnell membawa tim finis di posisi pertama Wilayah Barat. Hanya tiga tim yang mengumpulkan poin lebih banyak di MLS. Dan meski keajaiban itu berakhir cukup mendadak di putaran pertama playoff, ada banyak alasan untuk percaya bahwa mereka bisa mengulanginya.

    Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Pada 2024, mereka finis di peringkat ke-12 Wilayah Barat. Tahun lalu, mereka berada di posisi ke-13, dengan mayoritas musim ditangani oleh pelatih interim yang dipromosikan dari tim MLS Next Pro milik klub.

    Responsnya? Hancurkan semuanya. Datanglah Wray, yang dipromosikan karena pendekatannya yang berbasis data dalam beberapa jabatan asisten GM, meski ia belum pernah menjadi CSO penuh waktu. Perekrutan pertamanya? Seorang sosok yang belum pernah memegang peran pelatih kepala penuh waktu di MLS. Dan ketika hasil-hasilnya memburuk, tidak banyak yang benar-benar terkejut. Bagaimanapun, inilah yang seharusnya terjadi ketika klub membangun ulang, memilih angka dan spreadsheet ketimbang pengalaman serta para veteran kawakan.

  • "Itu akan butuh waktu"

    Yoann Damet St. Louis CITY
    Getty

    St. Louis membutuhkan lebih dari sebulan untuk memenangi pertandingan pertama mereka musim ini

    Namun, ada juga keuntungan di sana. Merekrut staf yang muda, lincah, dan lapar, lalu memberi mereka skuad dengan ekspektasi minim, mungkin sedikit keajaiban bisa terjadi.

    Setidaknya, begitulah cara mereka melihatnya pada Januari lalu.

    “Anda memulai dengan visi yang jelas tentang apa yang Anda inginkan, lalu Anda menetapkan proses yang jelas tentang bagaimana cara mencapainya,” kata Damet. “Anda tahu ini akan menjadi perjalanan yang membutuhkan waktu, tetapi setidaknya Anda akan punya arah untuk diikuti.”

    Ada beberapa prinsip kunci, setidaknya secara taktis. Damet menginginkan tiga bek tengah, dua gelandang tengah pekerja keras, setidaknya satu pemain No. 10, dan seorang penyerang tengah. St. Louis juga benar-benar ingin menguasai bola sebanyak mungkin. Pada awalnya, itu tidak benar-benar berhasil. Mereka baru memenangkan pertandingan pada 21 Maret, dan dalam laga itu, kemenangan 3-1 atas New England, mereka lebih sedikit menguasai bola dibanding lawannya.

    Tentu saja, ada ironi yang nyata di sana. Namun Damet menegaskan bahwa itu memang bagian dari rencana.

    “Setiap hari, setiap pekan, Anda harus mencoba berefleksi, menilai, lalu belajar darinya, dan berusaha melakukannya dengan lebih baik keesokan harinya,” ujarnya.

    Itu mungkin juga menjadi semacam titik balik, validasi bahwa model yang sangat muda dan sangat digerakkan data ini berhasil.

    “Keyakinan terus tumbuh, rasa percaya diri mulai datang, dan kemudian Anda bisa membuatnya sedikit lebih berkelanjutan. Jadi saya rasa itulah perjalanan yang kami jalani. Komitmennya sudah ada sejak hari pertama, tetapi keyakinan dan rasa percaya diri itu tumbuh seiring berjalannya waktu,” tambah Damet.

  • Kehilangan bagian-bagian penting...

    Marcel Hartel St. Louis
    Getty

    Kepergian Marcel Hartel bukan sesuatu yang dipersiapkan Yoann Damet dan kolega.

    Lalu, tepat ketika Damet melihat harapan, hal buruk datang. Situasi Hartel tidak bisa dihindari.

    "Hanya ada batas sejauh mana kami benar-benar bisa memaksakan. Percayalah, kami mencoba segalanya dan kami melakukan semua yang bisa dipikirkan siapa pun, karena kami memang memahami pentingnya hal ini. Tetapi begitu itu tidak memungkinkan, kami harus bergerak," kata Wray.

    Namun, kepergian favorit suporter Eduard Lowen lebih tidak terduga. Gelandang serang itu, sekaligus salah satu senjata utama Damet, dijadwalkan melihat kontraknya habis pada akhir musim. Ia merupakan bagian dari iterasi pertama tim ini. Dan dengan St. Louis tidak memberi kepastian soal perpanjangan, ia meminta klub untuk meninjau kemungkinan menukarnya.

    "Para pemain melihat jendela enam bulan itu. Dan jika mereka tidak punya kejelasan soal itu, mereka mulai benar-benar khawatir," jelas Wray.

    Situasi Lowen makin rumit karena pramusimnya terdampak tragedi pribadi. Istrinya telah berjuang melawan kanker otak selama dua tahun, dan meninggal dunia pada Maret 2026. St. Louis memberinya cuti pribadi, dan ia tidak tampil dalam pertandingan hingga April. Nilai pasar menunjukkan bahwa pemain dengan kualitas seperti Lowen layak mendapat gaji yang besar, dan mungkin juga satu tempat designated player yang didambakan. St. Louis tidak bisa menjamin itu.

    "Ini adalah sosok yang sangat saya hormati. Saya bisa memaksanya bertahan, tetapi dia bisa menjadi agen bebas, Anda tahu. Mengatakan kepadanya semua hal itu. Anda bisa melakukan semua hal itu secara teori, tetapi kami ingin mencapai sesuatu yang masuk akal bagi kami semua, dan juga memberi orang ini kesempatan untuk menemukan sesuatu," tambah Wray.

    Lowen akan ditukar ke San Jose Earthquakes pada Agustus.

  • ...nama-nama besar berdatangan

    Red Bull New York v St. Louis CITY SC
    Getty Images Sport

    Navarro sudah mulai membuktikan banderol harganya dengan torehan lima gol dalam lima pertandingan

    Dengan demikian, urusan kepergian pemain pun beres. Bakat-bakat paling menonjol di tim itu sudah pergi, pelatih kepala baru sudah ditunjuk, dan ia bekerja dengan jajaran front office yang masih hijau. Namun, Wray tahu seperti apa perubahan bagi sebuah klub sepak bola. Ia berada di sana pada masa-masa awal Toronto FC, yang perlahan membangun diri setelah masuk ke liga pada 2007.

    “Saya adalah intern pertama di Toronto FC. Setiap pemain yang kami datangkan benar-benar baru. Keterikatan dengan tim itu sangat unik, jadi saya paham bahwa rasanya tidak menyenangkan ketika seseorang yang menemani awal perjalanan Anda sebagai fan meninggalkan klub,” katanya. “Tapi dalam olahraga selalu ada siklus.”

    Selain itu, perubahan sebenarnya sudah mulai berjalan di belakang layar. Gaya bermain Damet yang dipengaruhi Columbus Crew menuntut pengambilan keputusan cepat dan pressing tinggi. Beberapa pemain yang mereka miliki memang tidak sepenuhnya cocok.

    “Bukan berarti para pemain yang pergi itu secara individu adalah pemain buruk. Mereka luar biasa. Tetapi cara Anda ingin membangun tim sangat bergantung pada kecocokan di dalam tim dan kemampuan untuk benar-benar fleksibel dalam pertandingan, melakukan penyesuaian taktis untuk pelatih, serta sesuai dengan profil fisik di mana semua orang harus berlari, berkontribusi, dan melakukan pressing,” jelas Wray.

    Dan dengan keyakinan inti itu sudah tertanam, bangkit kembali pun tidak terlalu sulit.

    “Saya selalu mengatakan di awal tahun bahwa tim akan menjadi pusatnya. Setiap individu membawa nilai mereka masing-masing ke dalam tim, tetapi tim adalah satu-satunya hal yang akan membuat setiap individu bersinar. Dan saya rasa ada pemahaman yang sangat jelas tentang itu,” jelas Damet.

    Meski begitu, bantuan tetap datang. Penyerang USMNT Damion Downs datang dari Southampton dengan status pinjaman hingga akhir musim 2027. Setelah itu, St. Louis membuat gebrakan besar ketika memecahkan rekor transfer antarklub MLS untuk merekrut Rafa Navarro dari Colorado Rapids. Mereka juga mengikatnya dengan kontrak empat tahun. Ia telah mencetak lima gol dalam lima pertandingan pertamanya dengan seragam St. Louis.

  • Trofi dan rentetan kemenangan

    Red Bull New York v St. Louis CITY SC
    Getty Images Sport

    St. Louis berada di ambang memenangi trofi pertama dalam sejarah klub

    Pada 21 Oktober, St. Louis akan memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa seluruh proses ini benar-benar berhasil. Mereka akan menghadapi Columbus Crew di final U.S. Open Cup, ironisnya dipertemukan dengan klub MLS tempat Wray dan Damet sama-sama memulai karier mereka di liga.

    “Belum pernah ada trofi yang dimenangkan di klub ini, jadi itu seperti ada di benak semua orang,” aku Damet.

    Dan hingga saat itu, ada pertanyaan soal rentetan kemenangan tersebut. Jika terhindar dari kekalahan melawan LA Galaxy pada Minggu, mereka akan menyamai rekor rentetan tak terkalahkan terpanjang dalam sejarah liga. Itu jelas merupakan pencapaian luar biasa bagi klub yang tampak terpuruk sebelum musim benar-benar berjalan.

    Namun, seolah tetap sesuai karakter mereka, tak ada seorang pun yang meluangkan waktu untuk menikmatinya.

    “Meski ini memang momen yang luar biasa, kenyataannya saya rasa tidak satu pun dari kami akan bisa menikmatinya atau menghargainya sebesar yang mungkin seharusnya sampai akhir musim, ketika kami punya waktu untuk melihat ke belakang dan merefleksikannya,” kata Wray.

    Tampaknya tak ada yang berubah. Namun, mungkin itu bukan hal yang buruk.