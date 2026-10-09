St. Louis CITY tidak berencana kehilangan Marcel Hartel. Saat itu bulan Agustus. Klub sedang menghadapi musim kekecewaan kedua secara beruntun, dan di saat itulah pemain bintang mereka, pencetak gol terbanyak, sekaligus pemain dengan bayaran tertinggi, menjelaskan bahwa ia ingin pergi.

Alasannya tidak benar-benar berkaitan dengan sepak bola, kata Direktur Olahraga Corey Wray.

“Kami adalah manusia yang punya kehidupan. Dan bersama kehidupan itu datang komplikasi, tantangan, dan keputusan sulit. Kami punya keluarga, keluarga besar, pasangan, anak-anak, dan pada satu titik, terlepas dari betapa bagusnya situasi di sini dan betapa bahagianya dia, Marcel datang kepada kami dengan permintaan untuk kembali ke Jerman karena alasan pribadi bersama keluarganya,” kata Wray kepada GOAL.

Klub mencoba segala cara untuk mempertahankannya, tetapi Hartel teguh pada keinginannya untuk pulang. St. Louis tidak punya pilihan selain melepasnya. Tinggal mencari kesepakatan yang tepat. Hannover 96 membayar sesuai permintaan. Hartel pun pergi. Dan, secara teori, begitu pula musim St. Louis.

Ternyata tidak.

Sejak kepergian Hartel diumumkan pada 11 Agustus, St. Louis memperpanjang rangkaian tak terkalahkan mereka dari sembilan pertandingan menjadi 19 laga di semua kompetisi. Kekalahan terakhir mereka, kalah 2-0 di markas Austin pada 3 Mei, membuat mereka berada di peringkat ke-14 Wilayah Barat.

Sekarang, mereka berada di posisi kedua, hanya tertinggal tiga poin dari pemuncak klasemen Vancouver. Ini menjadi kebangkitan yang luar biasa di bawah pelatih kepala tahun pertamanya, Yoann Damet, 36, yang sedang membangun kasus kuat untuk menjadi Pelatih Terbaik MLS.

Sungguh luar biasa bagaimana banyak hal bisa berubah dalam tiga bulan. Kini, tantangannya adalah mempertahankan standar mereka saat ini.

“Saya pikir tantangan terbesar adalah karena rentetan tak terkalahkan ini, mungkin ekspektasi atau rencana orang lain telah berubah. Damet dan saya menjalani ini dengan cara yang sama seperti saat kami memulai musim. Kami punya target, kami sudah menetapkannya, dan kami tidak benar-benar ingin langsung menyesuaikannya,” kata Wray.