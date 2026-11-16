Tergantung sudut pandangnya, kemenangan 6-0 USMNT atas Haiti pada leg pertama membuat keputusan Mauricio Pochettino soal susunan pemain menjadi lebih mudah, atau justru sedikit lebih sulit.

Jika perempat-final CONCACAF Nations League ini berlangsung ketat, susunan pemain untuk laga terakhirnya bersama tim Amerika Serikat akan mudah ditentukan: percayakan tugas menuntaskan pertandingan kepada para pemain inti. Namun, dengan keunggulan enam gol, ia punya ruang untuk mencoba hal lain.

Berkat keunggulan itu, setiap pemain dalam pemusatan latihan punya peluang realistis untuk menjadi starter pada leg kedua hari Selasa. Dari para pemain paling berpengalaman hingga bintang termuda, siapa pun bisa mendapat kesempatan bermain lebih lama dalam laga yang punya arti, tetapi pada akhirnya tidak terlalu menentukan dalam gambaran besar.

Jadi, apa yang akan dilakukan Pochettino? Siapa yang akan ia pilih untuk laga terakhirnya bersama USMNT? GOAL mengulasnya.