Misteri kesepakatan sepatu Declan Rice: Mengapa bintang Arsenal dan Inggris itu bisa berpisah secara mengejutkan dengan adidas
Dalam sepakbola modern, kontrak sepatu menjadi hal besar, dan Declan Rice tampaknya akan menjadi pemain bintang terbaru yang mengguncang situasi.
Gelandang Arsenal itu terlihat mencoba pasangan sepatu baru dari pemasok yang berbeda bukan sekali, melainkan dua kali dalam beberapa pekan terakhir, yang mengindikasikan bahwa ia akan mengakhiri kerja samanya selama tujuh tahun dengan sponsor perlengkapan saat ini, adidas.
Kecil kemungkinan kita akan pernah mengetahui kebenaran di balik perpisahan yang sudah dekat ini, dengan alasannya dilindungi oleh rincian kontrak yang mengikat secara hukum dan NDA, tetapi kita bisa menimbang faktor-faktor di balik keputusan tersebut, serta dengan siapa ia mungkin akan meneken kontrak berikutnya.
Kembali ke Nike?
Rice awalnya membuat heboh para pengamat sepatu pada akhir Agustus ketika ia meninggalkan adidas COPA Pure andalannya dalam sesi latihan Arsenal dan justru mengenakan sepasang Tiempo Maestri baru dari Nike berwarna putih, merah, dan emas.
Hal seperti ini jarang luput dari perhatian, dan pergantian mengejutkan itu langsung dianggap para pelaku industri sebagai indikasi bahwa gelandang tersebut akan segera mengakhiri kebersamaannya selama tujuh tahun dengan Three Stripes.
Apakah ia akan menukar adidas dengan Nike masih harus dilihat, tetapi itu sejatinya akan menandai kembalinya Rice ke Swoosh. Pemain 27 tahun itu memulai kariernya sebagai atlet Nike, secara khusus mengenakan Tiempo sepanjang tahun-tahun terobosannya di West Ham sebelum meneken kontrak dengan adidas pada 2019.
Dengan demikian, Tiempo adalah sepatu yang sangat familiar baginya, dan sebagai padanan Nike untuk lini COPA warisan adidas bagi para pemain yang mencari kenyamanan dan kontrol, itu akan menjadi alternatif yang alami.
Menimbang pilihannya
Namun, kembali ke Nike bukanlah satu-satunya opsi yang tersedia, dan tampaknya pemain internasional Inggris itu siap melakukan riset sebelum berkomitmen pada kesepakatan sepatu baru yang menguntungkan.
Setelah terlihat mengenakan sepatu Nike dalam sesi latihan Arsenal pada Agustus, Rice sempat kembali memakai COPA miliknya sebelum kemudian tertangkap kamera mengenakan sepasang sepatu polos putih tanpa merek di London Colney pada awal September. Diduga karena kewajiban kontraktual, ia terus mengenakan sepatu adidas miliknya dalam pertandingan.
Para pengamat yang jeli segera mengidentifikasi siluet misterius tersebut sebagai sesuatu yang jauh lebih tak terduga daripada Tiempo milik Nike. Alih-alih opsi arus utama di pasaran, sepatu itu diyakini merupakan sepatu baru Under Armour Magnetico Elite 6 yang dirilis pada akhir Agustus.
Mengenakan sepatu putih atau hitam polos biasanya menjadi tanda yang cukup jelas bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi terkait pemasok perlengkapan seorang pemain, entah kontraknya akan berakhir atau perpisahan sudah disepakati, dan ini menjadi contoh lain dari Rice yang sedang menimbang opsinya menjelang apa yang tampaknya hampir pasti menjadi kepindahan dari adidas.
Bukan tokoh utama
Pada tahap ini, belum jelas apa yang mendorong perubahan Rice yang akan segera terjadi dari raksasa apparel olahraga asal Jerman tersebut. Setelah tujuh tahun, mungkin saja ia hanya menginginkan perubahan, atau langkah ini bisa mengindikasikan adanya ketidakpuasan terhadap syarat komersial dalam kontraknya saat ini.
Meski gelandang itu merupakan salah satu wajah dari lini COPA milik adidas yang tidak terlalu mencolok dan telah tampil dalam berbagai kampanye iklan selama bertahun-tahun, sulit untuk berargumen bahwa ia adalah salah satu atlet mereka yang paling menonjol. Di sisi sepakbola putra, setidaknya untuk saat ini, peran-peran tersebut tampaknya disimpan untuk para superstar Lionel Messi, Lamine Yamal, dan Jude Bellingham.
Dalam contoh terbaru, Rice secara mencolok absen dari film pendek Piala Dunia adidas berdurasi lima menit yang digarap apik, 'Backyard Legends', yang menampilkan superstar Hollywood Timothee Chalamet dan tiga figur utama Three Stripes itu bersama nama-nama seperti Ousmane Dembele, Pedri, Raphinha, dan Florian Wirtz. Hal yang sama juga terjadi menjelang Euro 2024, ketika rekan senegaranya sekaligus sesama gelandang, Bellingham, menjadi pusat perhatian dalam kampanye pra-turnamen adidas.
Meski Rice dikenal sebagai sosok besar dengan kepribadian yang menyenangkan di Premier League, ada kesan bahwa profil globalnya belum mencapai level beberapa rekan seangkatannya meski ia berstatus sebagai salah satu gelandang terbaik di dunia. Ada kemungkinan pemain berusia 27 tahun itu merasa pemasok sepatu baru dapat mengubah hal tersebut.
Meski daftar atlet adidas dipenuhi nama-nama yang baru saja disebutkan dan banyak lagi lainnya, Rice akan langsung menjadi salah satu nama terbesar di antara deretan atlet Nike maupun Under Armour, dan hal itu sangat mungkin memengaruhi keputusannya.
Mengapa kontrak sepatu berakhir
Bisa juga keputusan untuk mengakhiri kerja sama diambil oleh pihak pemasok, bukan oleh Rice sendiri, kemungkinan karena alasan finansial jika adidas merasa mereka tidak mendapatkan nilai komersial yang sepadan.
Seorang pemain akan diberi tahu bahwa ia tidak akan ditawari perpanjangan pada tahun terakhir kontraknya, menurut The Athletic, dan juga kerap terjadi bahwa sebuah merek akan mengurangi pendanaan serta promosi terhadap klien yang diperkirakan akan berpisah.
Itu sedikit banyak menjelaskan absennya Rice dari kampanye terbaru adidas saat ia tampaknya mendekati akhir kesepakatannya dengan adidas, dengan sejumlah bintang besar lain diprioritaskan ketimbang dirinya.
Setelah pandemi Covid-19, Nike mengakhiri kesepakatan mereka dengan sejumlah pesepakbola elite dalam langkah strategis untuk mengalihkan fokus kepada nama-nama terbesar mereka secara komersial, seperti Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, dan Marcus Rashford.
Sumber juga mengatakan kepada The Athletic bahwa beberapa pesepakbola elite mencari opsi lain karena mereka "membutuhkan perhatian dan promosi lebih daripada yang terkadang mereka terima dari merek-merek terbesar", yang tentu saja bisa berlaku dalam kasus Rice jika ia merasa dirinya kurang dihargai oleh raksasa perlengkapan olahraga tersebut.
Uang, tentu saja, hampir pasti akan menjadi faktor. Pada nilai paling menguntungkan, kesepakatan sepatu bot bisa bernilai setara 10-15% dari penghasilan seorang pemain dari klubnya. Jika ada syarat yang lebih baik ditawarkan di tempat lain, bukan hal yang mengejutkan jika perhatian mereka beralih.
Pesanan baru
Dalam beberapa tahun terakhir, juga muncul tren para pemain mencari dan menikmati otonomi yang lebih besar atas citra mereka.
Superstar Real Madrid Vinicius Junior mengenakan sepatu Nike berwarna hitam polos pada 2022 sebagai tindakan pembangkangan terhadap raksasa apparel olahraga asal Amerika itu dan tawaran syarat baru yang tidak memuaskan setelah kontraknya dengan produsen tersebut berakhir. Saat itu, sebuah sumber mengatakan kepada The Athletic bahwa Vini ingin menemukan pemasok yang "bersedia berinvestasi pada brand-nya melalui kampanye dan aktivasi di seluruh dunia". Pada akhirnya, Nike pun menyerah.
Belakangan, muncul klaim bahwa Mbappe, wajah baru Nike Football di era modern saat Ronaldo berada di penghujung kariernya, bisa secara sensasional meninggalkan Swoosh setelah dua dekade untuk meneken kontrak dengan pendobrak pasar yang "tidak dikenal" (dirumorkan sebagai spesialis lari asal Swiss, ON), di mana ia akan memiliki saham di perusahaan tersebut, pengaruh terhadap strategi produk, dan kebebasan untuk ikut merancang lini sepatu signature miliknya sendiri.
Dalam skala yang lebih kecil, banyak pemain juga akan tertarik pada prospek menjadi wajah salah satu pemasok lapis kedua seperti PUMA, Under Armour, New Balance, atau Mizuno, dalam kesepakatan yang kemungkinan besar sangat menguntungkan. Semua merek itu sedang membangun jajaran atlet yang kuat, dengan Neymar, Kai Havertz, Bukayo Saka, Eberechi Eze, dan Ibrahima Konate termasuk di antara mereka yang meninggalkan Nike atau adidas dalam beberapa tahun terakhir.
Sementara itu, yang lain memilih melangkah sendiri. Sensasi Bayern Munich dan Prancis Michael Olise terkenal bahkan tidak memiliki kontrak sepatu, sementara mantan bek Arsenal Hector Bellerin sebelumnya membeli sendiri secara online.
Namun, perpanjangan kontrak adidas untuk Rice tidak boleh dikesampingkan. Di masa lalu, kita telah melihat para pemain mencoba opsi lain atau menghitamkan sepatu mereka sebelum menandatangani kesepakatan baru dengan pemasok original mereka, termasuk Erling Haaland dan, seperti yang sudah kami sebutkan, Vini Jr.
Dengan terus berganti-ganti, pemain Arsenal itu jelas membuat semua pihak tetap waspada. Nantikan kelanjutannya.