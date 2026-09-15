Pada tahap ini, belum jelas apa yang mendorong perubahan Rice yang akan segera terjadi dari raksasa apparel olahraga asal Jerman tersebut. Setelah tujuh tahun, mungkin saja ia hanya menginginkan perubahan, atau langkah ini bisa mengindikasikan adanya ketidakpuasan terhadap syarat komersial dalam kontraknya saat ini.

Meski gelandang itu merupakan salah satu wajah dari lini COPA milik adidas yang tidak terlalu mencolok dan telah tampil dalam berbagai kampanye iklan selama bertahun-tahun, sulit untuk berargumen bahwa ia adalah salah satu atlet mereka yang paling menonjol. Di sisi sepakbola putra, setidaknya untuk saat ini, peran-peran tersebut tampaknya disimpan untuk para superstar Lionel Messi, Lamine Yamal, dan Jude Bellingham.

Dalam contoh terbaru, Rice secara mencolok absen dari film pendek Piala Dunia adidas berdurasi lima menit yang digarap apik, 'Backyard Legends', yang menampilkan superstar Hollywood Timothee Chalamet dan tiga figur utama Three Stripes itu bersama nama-nama seperti Ousmane Dembele, Pedri, Raphinha, dan Florian Wirtz. Hal yang sama juga terjadi menjelang Euro 2024, ketika rekan senegaranya sekaligus sesama gelandang, Bellingham, menjadi pusat perhatian dalam kampanye pra-turnamen adidas.

Meski Rice dikenal sebagai sosok besar dengan kepribadian yang menyenangkan di Premier League, ada kesan bahwa profil globalnya belum mencapai level beberapa rekan seangkatannya meski ia berstatus sebagai salah satu gelandang terbaik di dunia. Ada kemungkinan pemain berusia 27 tahun itu merasa pemasok sepatu baru dapat mengubah hal tersebut.

Meski daftar atlet adidas dipenuhi nama-nama yang baru saja disebutkan dan banyak lagi lainnya, Rice akan langsung menjadi salah satu nama terbesar di antara deretan atlet Nike maupun Under Armour, dan hal itu sangat mungkin memengaruhi keputusannya.