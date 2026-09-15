Misteri kesepakatan sepatu Declan Rice: Mengapa bintang Arsenal dan England itu bisa saja berpisah secara mengejutkan dengan adidas
Dalam sepak bola modern, kesepakatan sepatu adalah urusan besar, dan Declan Rice tampaknya akan menjadi pemain top terbaru yang mengguncang situasi.
Gelandang Arsenal itu terlihat mencoba pasangan sepatu baru dari pemasok berbeda bukan sekali, melainkan dua kali dalam beberapa pekan terakhir, yang menandakan bahwa ia akan segera mengakhiri kerja sama tujuh tahunnya dengan pemasok saat ini, adidas.
Kecil kemungkinan kita akan pernah mengetahui kebenaran di balik perpisahan yang sudah di ambang itu, dengan alasannya dilindungi detail hukum yang mengikat dan NDA, tetapi kita bisa menimbang faktor-faktor di balik keputusan tersebut, serta dengan siapa ia mungkin akan meneken kontrak berikutnya.
Kembali ke Nike?
Rice awalnya membuat heboh para pengamat sepatu pada akhir Agustus ketika ia melepas adidas COPA Pure yang biasa dipakainya dalam sesi latihan Arsenal dan sebagai gantinya mengenakan sepasang Tiempo Maestri baru milik Nike berwarna putih, merah, dan emas.
Hal-hal seperti ini jarang luput dari perhatian, dan perubahan mengejutkan itu langsung dianggap oleh para pelaku industri sebagai indikasi bahwa sang gelandang akan segera mengakhiri kerja samanya selama tujuh tahun dengan Three Stripes.
Apakah ia akan menukar adidas dengan Nike masih harus ditunggu, tetapi itu justru akan menandai kembalinya Rice ke Swoosh. Pemain berusia 27 tahun itu memulai kariernya sebagai atlet Nike, terutama dengan mengenakan Tiempo sepanjang masa-masa terobosannya di West Ham sebelum meneken kontrak dengan adidas pada 2019.
Dengan demikian, Tiempo adalah sepatu yang sangat familier baginya, dan sebagai padanan Nike untuk lini warisan COPA milik adidas bagi pemain yang mencari kenyamanan dan kontrol, itu akan menjadi alternatif yang alami.
Menilai pilihannya
Namun, kembali ke Nike bukan satu-satunya opsi yang tersedia, dan tampaknya pemain internasional Inggris itu siap melakukan riset sebelum berkomitmen pada kesepakatan sepatu baru yang menguntungkan.
Setelah terlihat mengenakan sepatu Nike dalam latihan Arsenal pada Agustus, Rice sempat kembali memakai COPA miliknya sebelum kemudian tertangkap kamera mengenakan sepasang sepatu tanpa merek berwarna putih polos di London Colney pada awal September. Diduga karena kewajiban kontrak, ia tetap mengenakan sepatu adidas miliknya dalam pertandingan.
Para pengamat jeli segera mengidentifikasi siluet misterius itu sebagai sesuatu yang jauh lebih tak terduga daripada Tiempo milik Nike. Alih-alih opsi arus utama di pasaran, sepatu itu diyakini merupakan Magnetico Elite 6 terbaru dari Under Armour yang dirilis pada akhir Agustus.
Mengenakan sepatu putih atau hitam polos biasanya menjadi tanda yang sangat jelas bahwa ada sesuatu yang terjadi terkait penyedia perlengkapan seorang pemain, baik kontraknya akan berakhir maupun perpisahan sudah disepakati, dan ini menjadi contoh lain Rice sedang mempertimbangkan pilihannya menjelang apa yang tampak pasti akan menjadi kepindahan dari adidas.
Bukan sosok utama
Pada tahap ini, belum jelas apa yang mendorong perubahan yang segera dilakukan Rice dari raksasa perlengkapan olahraga asal Jerman tersebut. Setelah tujuh tahun, mungkin saja ia hanya menginginkan perubahan, atau langkah itu bisa mengindikasikan adanya ketidakpuasan terhadap syarat komersial dalam kontraknya saat ini.
Meski gelandang itu merupakan salah satu wajah dari lini COPA milik adidas yang tidak terlalu mencolok dan telah muncul dalam berbagai kampanye iklan selama bertahun-tahun, sulit untuk berargumen bahwa ia adalah salah satu atlet mereka yang paling menonjol. Di sepak bola putra, setidaknya untuk saat ini, peran-peran tersebut tampaknya dicadangkan untuk para superstar Lionel Messi, Lamine Yamal, dan Jude Bellingham.
Dalam contoh terbaru, Rice terlihat absen dari film pendek Piala Dunia berdurasi lima menit garapan adidas, 'Backyard Legends', yang menampilkan superstar Hollywood Timothee Chalamet dan tiga sosok utama Three Stripes itu bersama nama-nama seperti Ousmane Dembele, Pedri, Raphinha, dan Florian Wirtz. Hal yang sama juga terjadi menjelang Euro 2024, ketika rekan senegaranya sekaligus sesama gelandang, Bellingham, menjadi pusat perhatian dalam kampanye praturnamen adidas.
Meski Rice dikenal sebagai sosok besar dengan kepribadian yang menyenangkan di Premier League, ada kesan bahwa profil globalnya belum mencapai level beberapa rekan sebayanya meskipun ia berstatus sebagai salah satu gelandang terbaik di dunia. Bisa jadi pemain berusia 27 tahun itu merasa pemasok sepatu baru dapat mengubah hal tersebut.
Sementara daftar atlet adidas dipenuhi nama-nama yang baru saja kami sebutkan dan masih banyak lagi, Rice akan langsung menjadi salah satu nama terbesar di antara jajaran atlet Nike maupun Under Armour, dan hal itu sangat mungkin memengaruhi keputusannya.
Mengapa kesepakatan sepatu berakhir
Bisa juga keputusan untuk mengakhiri kerja sama diambil oleh pemasok, bukan oleh Rice sendiri, kemungkinan karena alasan finansial jika adidas merasa mereka tidak mendapatkan nilai komersial yang sepadan.
Seorang pemain akan diberi tahu bahwa ia tidak akan ditawari perpanjangan pada tahun terakhir kontraknya, menurut The Athletic, dan sering pula sebuah merek mengurangi pendanaan serta promosi terhadap klien yang diperkirakan akan berpisah.
Itu sedikit banyak menjelaskan absennya Rice dari kampanye terbaru adidas saat ia tampaknya mendekati akhir kesepakatannya dengan adidas, dengan sejumlah bintang besar lain diprioritaskan ketimbang dirinya.
Setelah pandemi Covid-19, Nike mengakhiri kesepakatan mereka dengan sejumlah pesepakbola elite dalam langkah strategis untuk memusatkan perhatian pada nama-nama mereka yang paling besar secara komersial, seperti Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, dan Marcus Rashford.
Sumber juga mengatakan kepada The Athletic bahwa beberapa pesepakbola elite mencari opsi lain karena mereka "membutuhkan perhatian dan promosi lebih besar daripada yang terkadang mereka terima dari merek-merek terbesar", yang tentu bisa benar dalam kasus Rice jika ia merasa dirinya kurang dihargai oleh raksasa apparel olahraga tersebut.
Uang, tentu saja, hampir pasti akan menjadi faktor. Pada nilai tertingginya, kontrak sepatu bisa bernilai setara 10-15% dari penghasilan seorang pemain dari klubnya. Jika ada syarat yang lebih baik ditawarkan di tempat lain, tidak akan mengejutkan jika hal itu menggoda.
Pesanan baru
Dalam beberapa tahun terakhir, juga muncul tren para pemain mencari dan menikmati otonomi yang lebih besar atas citra mereka.
Superstar Real Madrid Vinicius Junior memakai sepatu bot Nike berwarna hitam polos pada 2022 sebagai bentuk pembangkangan terhadap raksasa apparel olahraga asal Amerika itu dan tawaran syarat baru yang tidak memuaskan setelah kontraknya dengan produsen tersebut habis. Saat itu, sebuah sumber mengatakan kepada The Athletic bahwa Vini ingin mencari penyedia perlengkapan yang "bersedia berinvestasi pada brand-nya melalui kampanye dan aktivasi di seluruh dunia". Pada akhirnya, Nike mengalah.
Belakangan, muncul klaim bahwa Mbappe, wajah baru Nike Football di era modern ketika Ronaldo mendekati akhir kariernya, bisa secara sensasional meninggalkan Swoosh setelah dua dekade untuk meneken kontrak dengan pengacau pasar yang "tidak dikenal" (dirumorkan sebagai spesialis lari asal Swiss, ON), di mana ia akan memiliki saham di perusahaan itu, pengaruh terhadap strategi produk, dan kebebasan untuk ikut merancang lini sepatu signature miliknya sendiri.
Dalam skala yang lebih kecil, banyak pemain juga akan tertarik pada prospek menjadi wajah salah satu pemasok lapis kedua seperti PUMA, Under Armour, New Balance, atau Mizuno dalam kesepakatan yang kemungkinan akan sangat menguntungkan. Semua brand itu sedang membangun daftar atlet yang kuat, dengan Neymar, Kai Havertz, Bukayo Saka, Eberechi Eze, dan Ibrahima Konate termasuk di antara mereka yang meninggalkan Nike atau adidas dalam beberapa tahun terakhir.
Sementara itu, yang lain memilih berjalan sendiri. Sensasi Bayern Munich dan Prancis Michael Olise bahkan terkenal tidak memiliki kontrak sepatu, sementara mantan bek Arsenal Hector Bellerin sebelumnya membeli sendiri secara online.
Namun, perpanjangan kontrak dengan adidas untuk Rice tidak boleh dikesampingkan. Di masa lalu kita telah melihat para pemain mencoba opsi lain atau menghitamkan sepatu mereka sebelum meneken syarat baru dengan penyedia perlengkapan asli mereka, termasuk Erling Haaland dan, seperti yang telah kami sebutkan, Vini Jr.
Dengan terus berganti-ganti, pemain Arsenal itu jelas membuat semua pihak tetap waspada. Nantikan kelanjutannya.