Pada tahap ini, belum jelas apa yang mendorong perubahan yang segera dilakukan Rice dari raksasa perlengkapan olahraga asal Jerman tersebut. Setelah tujuh tahun, mungkin saja ia hanya menginginkan perubahan, atau langkah itu bisa mengindikasikan adanya ketidakpuasan terhadap syarat komersial dalam kontraknya saat ini.

Meski gelandang itu merupakan salah satu wajah dari lini COPA milik adidas yang tidak terlalu mencolok dan telah muncul dalam berbagai kampanye iklan selama bertahun-tahun, sulit untuk berargumen bahwa ia adalah salah satu atlet mereka yang paling menonjol. Di sepak bola putra, setidaknya untuk saat ini, peran-peran tersebut tampaknya dicadangkan untuk para superstar Lionel Messi, Lamine Yamal, dan Jude Bellingham.

Dalam contoh terbaru, Rice terlihat absen dari film pendek Piala Dunia berdurasi lima menit garapan adidas, 'Backyard Legends', yang menampilkan superstar Hollywood Timothee Chalamet dan tiga sosok utama Three Stripes itu bersama nama-nama seperti Ousmane Dembele, Pedri, Raphinha, dan Florian Wirtz. Hal yang sama juga terjadi menjelang Euro 2024, ketika rekan senegaranya sekaligus sesama gelandang, Bellingham, menjadi pusat perhatian dalam kampanye praturnamen adidas.

Meski Rice dikenal sebagai sosok besar dengan kepribadian yang menyenangkan di Premier League, ada kesan bahwa profil globalnya belum mencapai level beberapa rekan sebayanya meskipun ia berstatus sebagai salah satu gelandang terbaik di dunia. Bisa jadi pemain berusia 27 tahun itu merasa pemasok sepatu baru dapat mengubah hal tersebut.

Sementara daftar atlet adidas dipenuhi nama-nama yang baru saja kami sebutkan dan masih banyak lagi, Rice akan langsung menjadi salah satu nama terbesar di antara jajaran atlet Nike maupun Under Armour, dan hal itu sangat mungkin memengaruhi keputusannya.