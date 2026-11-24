De Bruyne tidak kekurangan tawaran ketika mengumumkan akan meninggalkan City pada akhir musim 2024-25, setelah Pep Guardiola tidak lagi membutuhkan jasanya. "Ada banyak perbedaan dalam hal proyek, gaya hidup, dan daya saing," katanya kepada wartawan dalam konferensi pers pertamanya, "tetapi menurut saya proyek Napoli adalah pilihan terbaik secara keseluruhan."

Keputusannya mudah dipahami. Klub lain mungkin menawarkan lebih banyak uang, tetapi Napoli punya matahari, laut, dan gelar Serie A, setelah menjadi juara pada akhir musim pertama Conte sebagai pelatih. Kombinasi itu tampak sempurna bagi De Bruyne, yang menginginkan perubahan suasana besar setelah 10 tahun di Manchester sambil tetap bermain di level tertinggi.

Mendatangkan pemain yang bisa dibilang merupakan gelandang serang terbaik dalam sejarah Liga Primer juga tampak sebagai langkah bagus bagi Napoli. Tim Conte memang baru saja menjadi juara Italia, tetapi mereka kurang kreatif. Buktinya, mereka hanya mencetak 59 gol dalam musim perebutan gelar itu, lebih sedikit daripada Fiorentina, Lazio, dan AC Milan, yang masing-masing finis di posisi keenam, ketujuh, dan kedelapan.

Karena itu, De Bruyne direkrut untuk memberikan dimensi baru bagi lini serang yang juga diperkuat kedatangan Rasmus Hojlund, Lucca, dan Noa Lang. Namun, Napoli justru mencetak lebih sedikit gol di Serie A (58) dibandingkan musim sebelumnya. Mereka juga tersingkir secara memalukan pada fase liga Liga Champions, termasuk menelan kekalahan 6-2 dari PSV. De Bruyne muak dan sama sekali tidak berusaha menyembunyikannya.

Ketika ditanya oleh Het Nieuwsblad menjelang Piala Dunia apakah ia senang mendengar Conte berpisah dengan Napoli, ia menjawab, "Ya. Menurut saya, dia tidak harus bertahan. Musim panas lalu ada janji tentang cara kami akan bermain, tetapi pada akhirnya tidak banyak yang terwujud.

"Saya menyayangkan itu. Kami bermain sangat defensif. Jika Anda mencoba memenangkan setiap pertandingan dengan selisih satu gol menggunakan formasi 4-5-1, Anda memainkan jenis sepak bola tertentu. Penyerang tengah kami (Hojlund) hanya mencetak 10 gol, jadi Anda tahu statistik kami tidak akan bagus... Sepak bola harus menyenangkan, dan sayangnya saya merasa aspek itu tidak ada. Tidak ada gunanya berputar-putar, pandangan kami tentang sepak bola berbeda. Saya tidak pernah bermain di posisi saya di bawah Conte."

Sayangnya bagi De Bruyne, Allegri lebih sering lagi memindah-mindahkan posisinya, bahkan dalam pertandingan yang sama, sementara sang pelatih mati-matian mencari formula kemenangan yang sangat dibutuhkannya untuk mempertahankan pekerjaan.