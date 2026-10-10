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USWNT 1-1GOAL

'Mereka efisien, kami tidak' - Sophia Wilson memberi harapan saat Claudia Dickey dan lini tengah goyah: pemenang dan pecundang USWNT dari kekalahan mengecewakan dari Spanyol

Sophia Wilson dan Gisele Thompson memberi harapan bagi USWNT, tetapi kekalahan 0-2 dari Spanyol memunculkan pertanyaan baru soal chemistry lini tengah dan kesiapan menghadapi ujian terbesar.

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  • WASHINGTON -- Emma Hayes menegaskan tim nasional wanita Amerika Serikat perlu diuji. Melawan Spanyol yang menempati peringkat 1 dunia, ujian itu dengan cepat memperlihatkan detail-detail kecil yang masih perlu dibenahi USWNT. Kelengahan dalam bertahan membuat Amerika Serikat tertinggal dua gol dalam 14 menit pertama, dan penampilan yang lebih kuat di babak kedua tidak mampu memperbaiki kerusakan dalam kekalahan 2-0 di Audi Field.

    Gelandang Patricia Guijarro membuka skor pada menit ketiga, dan winger Eva Navarro menggandakan keunggulan pada menit ke-14. Kedua gol itu seharusnya bisa dicegah andaikan USWNT lebih fokus pada detail-detail kecil: tetap berada di sisi gawang, bergerak lebih cepat, dan menutup ruang. Sebaliknya, umpan-umpan pendek Spanyol, permainan satu-dua sentuhan, dan pergerakan tanpa henti membuat Amerika Serikat kesulitan mengimbangi.

    "Saya kecewa untuk kami hari ini," kata Hayes kepada Turner Sports setelah pertandingan. "Saya frustrasi karena saya merasa kami tidak pantas kalah 2-0 hari ini... tetapi jika Anda tidak memperhatikan detail-detail itu, Anda tidak pantas mendapatkan apa pun."

    Susunan pemain inti terlihat menjanjikan, dengan Sophia Wilson di posisi No. 9, Trinity Rodman di satu sisi dan Alyssa Thompson di sisi lain, versi revisi dari "Triple Espresso". Di lini tengah, Lindsey Heaps menjadi kapten tim, dengan Rose Lavelle di posisi No. 10 dan Lily Yohannes bermain di belakang mereka.

    Penyesuaian terbesar bagi USWNT adalah lini belakang berisi empat pemain yang bermain bersama untuk pertama kalinya. Kennedy Wesley dan Tierna Davidson dipasang sebagai bek tengah, dengan Emily Fox dan Avery Patterson di bek sayap. Patterson berada di posisi yang salah pada gol pertama, dan serangkaian pergerakan kecil memberi Guijarro ruang yang cukup untuk melepaskan tembakan keras dari jarak jauh melewati Claudia Dickey, yang juga berada di posisi yang salah.

    USWNT memang tampil jauh lebih kuat di babak kedua. Bahkan sebelum jeda, Wilson sudah memimpin lini depan, menemukan ruang di belakang pertahanan dan melepaskan tembakan setiap kali ia mendapat celah sekecil apa pun.

    "Lihat, kami punya banyak peluang hari ini, saya tegaskan," kata Hayes. "Mereka efisien, kami tidak."

    Pengalaman belajar lain bagi USWNT, tetapi tertinggal dua gol secepat itu menjadi kenyataan pahit yang harus diterima tim yang mengarahkan pandangannya ke Piala Dunia Wanita 2027, dan kemungkinan menghadapi Spanyol lagi.

    "Saya memang berpikir jarak antara Spanyol dan kami, dibandingkan tiga atau empat tahun lalu, sudah menutup," kata Hayes. "Jika kami ingin menjadi yang terbaik, kami harus lebih klinis."

    GOAL mengulas para pemenang dan pecundang dari kekalahan 2-0 USWNT di Audi Field...

  • PEMENANG: Sophia Wilson

    Sophia Wilson

    Sophia Wilson memiliki mayoritas peluang menyerang untuk tim nasional wanita Amerika Serikat.

    Sophia Wilson menjadi titik terang dalam kekecewaan USWNT saat menghadapi Spanyol. Wilson mendapatkan peluang pada babak pertama dan kedua, bahkan sempat mencetak gol, meski kemudian dianulir karena offside. Wilson juga mendapatkan penalti pada babak kedua, tetapi Lily Yohannes yang maju sebagai algojo dan pada akhirnya gagal mengeksekusi tendangan tersebut.

    Wilson ditempatkan sebagai No. 9 dan bermain penuh selama 90 menit untuk USWNT. Meski tidak mampu mencetak gol untuk tim Amerika Serikat, ia memiliki sejumlah momen kuat ketika berhasil menembus lini belakang Spanyol, melepaskan tembakan dengan ruang yang sangat sempit, serta bekerja keras dalam bertahan untuk menjadi garis tekanan pertama.

    Wilson tampak sangat padu dengan Trinity Rodman di sisi sayap, menghidupkan kembali percikan Triple Espresso yang ingin dilihat para penggemar. Chemistry Wilson dengan Alyssa Thompson tampak masih dalam proses, dengan keduanya beberapa kali membuat pergerakan yang mirip, terutama ketika Thompson bergerak ke dalam menuju ruang yang sedang ditempati Wilson.

    "Saya pikir ada banyak hal bagus hari ini, dan Emma menunjukkan itu kepada saya. Anda tidak bisa terlalu fokus pada hasil akhir," kata Wilson dalam siaran Turner. "Jelas, kami ingin mengalahkan mereka saat Piala Dunia nanti. Ini [laga-laga uji coba] adalah peluang bagus lainnya untuk berkembang dan hanya menyempurnakan bagian-bagian kecil."

    Terlepas dari kekalahan itu, ini tetap menjadi hal yang menggembirakan bagi Wilson, yang menjalani pertandingan ke-45 sebagai starter untuk USWNT dan meraih caps ke-64. Ini adalah pemusatan latihan ketiga Wilson sejak melahirkan putrinya.

    "Saya pikir kami akan mengambil apa yang bisa kami dapat dari pertandingan ini, tetapi juga tetap positif dengan apa yang kami lakukan dengan baik," kata Wilson.

  • PECUNDANG: Claudia Dickey

    Claudia Dickey

    Claudia Dickey bermain sepanjang pertandingan di bawah mistar untuk USWNT dan kebobolan dua gol.

    Claudia Dickey adalah penjaga gawang yang paling banyak diperkirakan akan tampil pada pertemuan pertama melawan Spanyol, tetapi dalam waktu hanya tiga menit ia sudah kedapatan berada di posisi yang salah. Itu merupakan kombinasi dari semua pemain USWNT yang terlalu lambat menutup bola, dan setelah rangkaian umpan-umpan pendek cepat, Patricia Guijarro melihat celah kecil lalu melepaskan tembakan keras ke tiang jauh melewati Dickey.

    Dickey juga kesulitan dalam distribusi bolanya, karena Spanyol menekan mereka dengan ketat saat membangun serangan dari belakang. Dickey mencari momen untuk menemukan Heaps di tengah untuk umpan satu-dua cepat atau mengalirkannya ke sisi lapangan, tetapi eksekusinya tidak cukup cepat.

    Dickey kebobolan gol kedua dalam pertandingan itu tak lama kemudian, kali ini pada menit ke-14 ketika Eva Navarro menerima umpan terobosan dari Salma Paralluelo.

    Dickey mencatatkan caps ke-12 dan starter ke-12-nya pada Sabtu, dan dalam seluruh pertandingan USWNT yang sudah dijalaninya sampai saat ini, ia membukukan delapan clean sheet.

  • Pecundang: lini tengah USWNT

    Lindsey Heaps USWNT

    Lini tengah USWNT, yang terdiri dari Lindsey Heaps, Lily Yohannes, dan Rose Lavelle, kesulitan mengimbangi penguasaan bola Spanyol.

    Ini menjadi panggilan bangun bagi lini tengah USWNT. Mereka terlalu lambat. Mereka terlalu mudah teregang. Dan ketika merebut bola, mereka kesulitan mempertahankannya. Hari terasa panjang saat Anda terus mengejar penguasaan bola, dan babak pertama terasa sangat panjang bagi AS.

    Lindsey Heaps kesulitan mengganggu aliran umpan Spanyol dalam laga yang kerap terasa seperti permainan kucing-kucingan yang berkepanjangan, dengan USWNT terus berada dalam posisi mengejar. Menjalani penampilan ke-179 dan start ke-139, sang kapten tidak mampu memberikan stabilitas yang dibutuhkan lini tengah yang teregang.

    Rose Lavelle memberi ancaman saat menyerang, tetapi jarak antardirinya, Heaps, dan Lily Yohannes membuat ketiganya sulit membentuk segitiga umpan dan menembus tekanan Spanyol.

    Yohannes, pemain termuda di skuad AS pada usia 18 tahun, beberapa kali melepaskan bola-bola menjanjikan ke belakang lini pertahanan Spanyol. Namun, dia tertinggal selangkah di lini tengah dan kesulitan menjaga penguasaan bola. Penalti yang dia ambil pada babak kedua menambah frustrasi: dia maju dengan peluang untuk membawa USWNT kembali ke dalam pertandingan, tetapi eksekusinya yang keras mampu ditepis.

    Hayes melakukan perubahan pada babak kedua dengan memasukkan Claire Hutton dan Ashley Sanchez untuk menggantikan Lavelle dan Heaps.

  • PEMENANG: Gisele Thompson

    Gisele Thompson

    Gisele Thompson masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua dan langsung memberi dampak dengan menangani tekanan serta kecepatan serangan Spanyol.

    Gisele Thompson tidak menjadi starter, tetapi ia mampu mengimbangi lini depan Spanyol yang cepat dan juga menjaga penguasaan bola dari lini belakang. Thompson tidak membiarkan pressing tanpa henti Spanyol menghentikannya untuk memanfaatkan kecepatannya di sisi sayap, dan ia kerap terlibat dalam serangan atau memainkan operan satu-dua cepat untuk keluar dari tekanan.

    Thompson masuk menggantikan Avery Patterson pada menit ke-45, dan setelah timnya sudah tertinggal 2-0, ia menawarkan ketenangan, sekaligus menjadi opsi umpan yang berguna di sisi sayap. Pos bek sayap itu bisa menjadi milik Thompson jika ia terus tampil lebih baik daripada Patterson dan Lilly Reale. Thompson, yang baru berusia 20 tahun, baru bersama tim nasional senior sejak 2025, dengan panggilan pertamanya datang pada Februari 2025. Meski pengalaman Thompson terbatas, ia telah membuat lompatan besar dalam urutan kedalaman skuad dengan membuat Spanyol tidak mencetak gol selama waktunya berada di lapangan.