WASHINGTON -- Emma Hayes menegaskan tim nasional wanita Amerika Serikat perlu diuji. Melawan Spanyol yang menempati peringkat 1 dunia, ujian itu dengan cepat memperlihatkan detail-detail kecil yang masih perlu dibenahi USWNT. Kelengahan dalam bertahan membuat Amerika Serikat tertinggal dua gol dalam 14 menit pertama, dan penampilan yang lebih kuat di babak kedua tidak mampu memperbaiki kerusakan dalam kekalahan 2-0 di Audi Field.

Gelandang Patricia Guijarro membuka skor pada menit ketiga, dan winger Eva Navarro menggandakan keunggulan pada menit ke-14. Kedua gol itu seharusnya bisa dicegah andaikan USWNT lebih fokus pada detail-detail kecil: tetap berada di sisi gawang, bergerak lebih cepat, dan menutup ruang. Sebaliknya, umpan-umpan pendek Spanyol, permainan satu-dua sentuhan, dan pergerakan tanpa henti membuat Amerika Serikat kesulitan mengimbangi.

"Saya kecewa untuk kami hari ini," kata Hayes kepada Turner Sports setelah pertandingan. "Saya frustrasi karena saya merasa kami tidak pantas kalah 2-0 hari ini... tetapi jika Anda tidak memperhatikan detail-detail itu, Anda tidak pantas mendapatkan apa pun."

Susunan pemain inti terlihat menjanjikan, dengan Sophia Wilson di posisi No. 9, Trinity Rodman di satu sisi dan Alyssa Thompson di sisi lain, versi revisi dari "Triple Espresso". Di lini tengah, Lindsey Heaps menjadi kapten tim, dengan Rose Lavelle di posisi No. 10 dan Lily Yohannes bermain di belakang mereka.

Penyesuaian terbesar bagi USWNT adalah lini belakang berisi empat pemain yang bermain bersama untuk pertama kalinya. Kennedy Wesley dan Tierna Davidson dipasang sebagai bek tengah, dengan Emily Fox dan Avery Patterson di bek sayap. Patterson berada di posisi yang salah pada gol pertama, dan serangkaian pergerakan kecil memberi Guijarro ruang yang cukup untuk melepaskan tembakan keras dari jarak jauh melewati Claudia Dickey, yang juga berada di posisi yang salah.

USWNT memang tampil jauh lebih kuat di babak kedua. Bahkan sebelum jeda, Wilson sudah memimpin lini depan, menemukan ruang di belakang pertahanan dan melepaskan tembakan setiap kali ia mendapat celah sekecil apa pun.

"Lihat, kami punya banyak peluang hari ini, saya tegaskan," kata Hayes. "Mereka efisien, kami tidak."

Pengalaman belajar lain bagi USWNT, tetapi tertinggal dua gol secepat itu menjadi kenyataan pahit yang harus diterima tim yang mengarahkan pandangannya ke Piala Dunia Wanita 2027, dan kemungkinan menghadapi Spanyol lagi.

"Saya memang berpikir jarak antara Spanyol dan kami, dibandingkan tiga atau empat tahun lalu, sudah menutup," kata Hayes. "Jika kami ingin menjadi yang terbaik, kami harus lebih klinis."

GOAL mengulas para pemenang dan pecundang dari kekalahan 2-0 USWNT di Audi Field...