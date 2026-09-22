'Mereka benar-benar membuat perbedaan' - Sacha Kljestan dari Apple TV memuji dampak Antoine Griezmann dan Robert Lewandowski di MLS, mendukung kebangkitan Cavan Sullivan bersama timnas Amerika Serikat dan menjagokan Lionel Messi untuk kembali ke final MLS Cup
Jendela transfer sekunder MLS sudah dibuka dan ditutup, dan kini memang tidak banyak ruang lagi untuk perubahan. Tim-tim pada dasarnya sudah menjadi seperti apa adanya. Untuk sisa musim reguler, pertanyaannya adalah bagaimana memaksimalkan apa yang dimiliki. Bagi sebagian tim, ini soal mencoba mendorong langkah ke playoff. Bagi yang lain, ini soal bertahan di puncak.
Namun, jendela transfer kali ini sangat sibuk secara historis. Setiap tahun, tim-tim MLS mengeluarkan dana semakin besar, dan juga menjual dengan nilai yang lebih tinggi. Klub-klub MLS menghabiskan rekor $370 juta untuk akuisisi pemain pada 2026, dan juga mendatangkan cukup banyak nama dari Piala Dunia. Sacha Kljestan, yang meliput liga ini dari pekan ke pekan untuk Apple TV, menilai ini hanya membawa dampak positif.
"Saya pikir itu bagus. Saya menikmati jendela transfer, seperti juga kebanyakan fans. Ini sangat mirip dengan yang kita lihat di NBA menjelang tenggat pertukaran pemain, atau bahkan di masa jeda musim ketika perpindahan besar pemain bebas transfer terjadi. Saya pikir itu bagian dari keseruan menjadi penggemar sepakbola, dan juga mengikuti liganya. Ambisinya semakin besar setiap tahun," katanya kepada GOAL.
Namun di balik besarnya dampak Piala Dunia, klub-klub MLS merekrut 20 pemain yang tampil di turnamen musim panas ini, justru beberapa nama besar dengan tipe yang sudah akrab yang paling menonjol. Robert Lewandowski dan Antoine Griezmann sama-sama langsung nyetel, menunjukkan, jika tidak ada hal lain, bahwa masih ada ruang bagi pemain veteran Eropa berstatus DP di sini.
"Kalau Anda melihat mereka bermain dalam pertandingan, mereka masih membuat perbedaan besar, terutama di liga kami. Penyerang DP dengan kualitas tinggi seperti mereka berdua benar-benar menjadi pembeda bagi tim mereka dengan mengangkat level semua pemain di sekitar mereka," kata Kljestan.
Akan menarik untuk melihat bagaimana semuanya berakhir nanti. Lewandowski dan Griezmann sama-sama memberi dorongan untuk tim mereka. Lalu ada bintang muda di Philly, Cavan Sullivan, yang penampilan eksplosifnya kini membuatnya mendapat panggilan pertamanya ke USMNT. Semuanya tampak tersusun rapi untuk akhir musim yang menarik. Dan Kljestan membahas semuanya dalam edisi terbaru Mic’d Up, rubrik reguler di mana GOAL menggali perspektif para komentator, analis, dan pengamat lain tentang kondisi sepakbola di Amerika Serikat dan dunia.
CATATAN: Wawancara ini dilakukan lebih awal pada September dan telah diedit ringan demi keringkasan dan kejelasan.
TENTANG PERTUKARAN DI MLS
GOAL: Bursa transfer musim panas menjadi periode yang sibuk bagi klub-klub MLS. Bagaimana pandangan Anda tentang komposisi skuad yang terbentuk?
KLJESTAN: Saya pikir itu bagus. Saya menikmati bursa transfer, seperti yang saya kira juga dirasakan sebagian besar penggemar. Ini sangat mirip dengan yang kita lihat di NBA menjelang tenggat pertukaran pemain, atau bahkan pada jeda antarmusim ketika perpindahan besar pemain bebas transfer terjadi. Saya pikir itu bagian dari keseruan menjadi penggemar sepakbola, dan juga mengikuti liganya. Ambisinya semakin besar setiap tahun. Satu hal yang saya suka adalah transfer tunai di dalam MLS. Anda melihat pemain seperti Rafa Navarro dari Colorado seharga $12 juta ke St. Louis. Saya menyukai ambisi yang ditunjukkan St. Louis dengan mengatakan, 'Oke, ini pemain yang kami tahu sangat bagus di MLS, seorang penyerang yang sangat bagus. Saya tahu apa yang akan kami dapatkan. Dia akan memberi kami gol. Dia akan memimpin lini depan dalam tekanan sesuai cara kami bermain.' Mungkin mereka sedikit membayar terlalu mahal untuknya, tetapi saya menyukainya.
GOAL: Apakah menurut Anda ada hal yang bisa dibenarkan dari membayar terlalu mahal pada periode seperti ini?
KLJESTAN: Ya, dan saya pikir ini terjadi di semua liga lain di seluruh dunia, bukan? Seperti jika klub-klub besar di Inggris ingin mengambil pemain yang sudah bermain di Premier League, mereka harus membayar lebih mahal untuknya, dan harganya menjadi melambung sangat tinggi hingga hampir ke tingkat yang gila. Saya juga berpikir, seperti Seattle Sounders yang mendapatkan Dejan Joveljic. Itu murah sekali. Seperti, $6 juta itu murah sekali untuk Joveljic dari Kansas City, dan Anda tahu, ada alasan di balik itu. Kansas City menginginkan slot DP yang terbuka. Mereka ingin agresif. Mereka ingin mengeluarkan banyak uang, jadi itu berhasil untuk kedua belah pihak. Namun ya, terkadang Anda memang harus membayar premi jika ingin mentransfer pemain penting di dalam liga.
Tentang perekrutan nama-nama besar
GOAL: Jika melihat gambaran yang lebih besar dalam beberapa bulan terakhir, jelas ada beberapa DP dengan nama yang lebih besar yang datang ke liga. Anda memikirkan Lewandowski, Anda memikirkan Griezmann. Namun secara khusus, apakah menurut Anda MLS sudah melakukan pekerjaan yang cukup baik dalam merekrut pemain-pemain Piala Dunia? Karena dua nama itu tidak bermain musim panas ini...
KLJESTAN: Saya pikir sudah, karena tetap ada banyak pemain yang punya pengalaman Piala Dunia yang datang ke MLS pada jendela transfer ini. Jadi, dua nama itu memang yang paling besar. Jelas, Casemiro bermain di Piala Dunia dan masih menjadi pemain penting untuk Brasil. Tapi ya, dengar, ada banyak pemain.
Elias Saad dari Nashville adalah salah satu pemain yang menonjol dan pernah bermain untuk Tunisia. [Dia] bukan nama besar, tetapi ketika Anda melihat dia bermain, Anda memahami mengapa Nashville membawanya masuk. Pada awalnya dia tampil sangat bagus. Saya pikir ada perpaduan yang sangat baik, seperti pemain muda yang sedang berada di masa prime mereka, lalu beberapa pemain yang lebih tua dengan nama besar. Anda menyebut Lewandowski dan Griezmann, yang, jika Anda melihat mereka bermain dalam pertandingan, masih memberi perbedaan besar, terutama di liga kami. Penyerang DP yang punya kualitas tinggi seperti dua pemain itu benar-benar memberi perbedaan bagi tim mereka dengan mengangkat level semua pemain di sekitar mereka.
Tetapi juga, salah satu yang masuk adalah Luc de Fougerolles ke RSL dari Fulham. Dia adalah bek tengah berusia 20 tahun. Kami melihat dia bermain di Piala Dunia. Tak banyak yang benar-benar tahu tentang dia karena dia dipinjamkan ke klub kecil di Belgia. Tetapi di Piala Dunia, Anda bisa melihat betapa besar kualitas yang dia miliki. Jadi saya sangat menyukai perekrutan itu. Ini hanya pinjaman, tetapi saya memang berpikir bahwa jika dia menunjukkan dirinya dengan baik, Anda mungkin akan melihat tim MLS lain atau bahkan Real Salt Lake mencoba membuatnya permanen.
GOAL: Griezmann masih terlihat berada beberapa level di atas semua orang lain...
KLJESTAN: Dia masih sangat bagus, dan dia juga masih seperti seorang pemimpin dengan cara yang tulus. Dari cara dia memainkan permainan, saya justru berpikir dia masih melakukan sedikit terlalu banyak pekerjaan bertahan. Saya ingin melihat dia tetap berada di depan. Tetapi dengan semua orang di sekelilingnya, sangat menyenangkan melihatnya bermain.
tentang Cavan Sullivan
GOAL: Saya juga ingin bertanya tentang Philly Union saat ini karena mereka melakukan promosi dari internal. Dengan Cavan Sullivan, kita mulai melihat kira-kira seperti apa potensinya. Menurut Anda, apakah peningkatan mereka memang nyata, atau kita hanya melihat efek bulan madu manajer baru yang sedikit lebih panjang?
KLJESTAN: Tidak, saya pikir peningkatan itu memang ada. Dan dengar, ini juga tim yang memenangi Supporters Shield musim lalu, jadi masih ada sesuatu di dalam tim ini. Sekarang, memang mereka kehilangan beberapa pemain yang sangat penting dari tim pemenang Supporters Shield itu, jadi pasti akan ada penyesuaian. Tetapi memang terlihat ada antusiasme baru di sekitar klub, dan para pemain jelas merespons manajer interim yang baru. Saya pikir Ryan Richter melakukan pekerjaan yang sangat bagus dengan kembali ke cara Philly, yaitu benar-benar memercayai banyak pemain muda dan pemain akademi. Jadi, memulangkan Neil Pierre dengan status pinjaman lalu langsung memasukkannya kembali ke tim, atau memainkannya di tim untuk pertama kalinya, sebagai bek tengah berusia 18 tahun. Saya pikir dia fenomenal. Lalu Cavan Sullivan, pada usia 16 tahun, telah membuat lompatan besar dalam enam bulan terakhir, sehingga dia hampir menjadi salah satu pemain terpenting di tim dan starter tetap.
Selain itu, situasinya juga seperti ini: ketika Anda mendapatkan bola, berikan bola kepadanya di ruang antarlini karena dia akan membuat sesuatu terjadi. Sejujurnya, sangat menyenangkan melihatnya bermain. Dia menjadi salah satu pemain favorit saya untuk ditonton di liga ini, dan itu sangat menarik. Saya ingin melihat dia bermain untuk tim nasional dalam beberapa pekan ke depan. Begitu juga dengan Neil Pierre, Julian Hall, Zavier Gozo, saya ingin melihat semua pemain muda ini dipanggil.
GOAL: Saat Anda berbicara tentang para pemain muda yang dipanggil untuk laga persahabatan, menurut Anda apakah ada keuntungan juga karena tekanan di awal sebuah siklus belum terlalu besar? Anda memberi penghargaan kepada seseorang atas performa bagus, potensi, dan kualitasnya, tetapi menurut Anda apakah ada juga manfaat karena mungkin sorotan belum terlalu banyak?
KLJESTAN: Saya sepenuhnya paham, dan ya, tentu saja. Ini benar-benar siklus yang baru sekarang. Ini adalah laga-laga persahabatan yang tidak berarti apa-apa dalam hal makna hasilnya, tetapi ini waktunya untuk memberi kesempatan. Ini waktunya bagi Pochettino untuk mulai menyingkirkan beberapa pemain yang lebih tua dan mulai membawa masuk pemain-pemain baru. Ini juga mengirimkan pesan kepada pemain lain yang sudah cukup lama berada di tim nasional untuk mengatakan, "ada generasi pemain muda yang sedang muncul sekarang dan siap mengambil pekerjaanmu."
DI NEW YORK RED BULLS
GOAL: Bersama New York Red Bulls, apa yang sedang terjadi di sana saat ini, kawan? Karena tampaknya ada begitu banyak hype di awal musim. Michael Bradley membuat para pemain tampil dengan sepakbola yang hebat, dan sekarang hasilnya tidak berjalan begitu baik. Bagaimana penilaian Anda?
KLJESTAN: Saya akan mengatakan bahwa kami mungkin sudah tahu ini akan terjadi karena jika Anda percaya dan akan memainkan begitu banyak pemain muda, maka Anda pasti akan mengalami naik turun. Jadi Anda masih bisa melihat kilasan kecemerlangan. Anda kadang melihat gol-gol yang sangat bagus tercipta lewat permainan kombinasi antara Adri Mehmeti dan Julian Hall. Namun, Anda harus ingat bahwa ketika Anda bermain dengan tim yang hampir penuh pemain muda, mereka akan mengalami hari-hari buruk, mereka akan membuat kesalahan, dan Anda harus menerima itu.
Jadi, jika memang itu yang akan menjadi jati diri Red Bulls, maka fans Red Bulls dan semua orang harus menerimanya. Bahwa seperti itulah keadaannya nanti. Akan ada masa-masa bagus. Akan ada masa-masa buruk. Ini akan menarik. Para pemain ini mungkin tidak akan berada di sana selama bertahun-tahun. Mereka akan berada di sana selama beberapa tahun, dan mereka mungkin akan direkrut klub-klub besar Eropa, dan mereka juga harus bangga akan hal itu. Jadi saya pikir yang mungkin bisa dilakukan Michael Bradley adalah tim perlu sedikit lebih fokus untuk menjadi lawan yang lebih sulit dihadapi dan sedikit lebih fokus dalam bertahan. Menarik untuk ditonton, tetapi saya pikir mereka kebobolan terlalu banyak gol tahun ini.
Catatan editor: Sejak wawancara ini, Red Bulls telah mengalahkan NYCFC 1-0 untuk memperkuat dorongan mereka menuju playoff.
DI PIALA MLS
GOAL: Tidak lama lagi musim akan memasuki fase penentuan. Siapa pilihan Anda untuk MLS Cup?
KLJESTAN: Jika harus memilih sekarang, saya akan mengatakan laga ulang final musim lalu: Miami melawan Vancouver. Nashville telah menjadi tim terbaik di liga tahun ini; mereka luar biasa. Hanya saja, sulit bagi saya untuk tidak menjagokan Messi dalam seri sistem gugur, jadi saya pikir mirip dengan yang mereka lakukan tahun lalu, ketika mereka lolos ke play-off dan menemukan sistem yang cocok untuk mereka. Saya rasa mereka punya kualitas yang terlalu besar, dan saya pikir Vancouver adalah tim terbaik di Wilayah Barat dari atas sampai bawah, dan dalam seri play-off, saya akan memilih Vancouver atas siapa pun tim lain di Wilayah Barat.
GOAL: Apakah Anda akan terkejut jika Messi pensiun sepenuhnya pada akhir tahun? Momen itu mungkin terasa lebih dekat dibanding sebulan atau lebih yang lalu. Saya hanya penasaran seperti apa pendapat Anda?
KLJESTAN: Saya akan sangat terkejut jika dia pensiun. Saya pikir dia terobsesi dengan permainan ini, seperti banyak dari kami juga. Dan saya pikir akan aneh melihat seseorang mundur saat dia masih pemain terbaik di liga. Dia terlalu kompetitif bagi saya. Dengan cara Piala Dunia berakhir, dan kurang dari dua pekan kemudian dia sudah berada di lapangan. Ayahnya meninggal dunia, dengan sedih, dan Anda tahu, kurang dari dua pekan kemudian, dia kembali berada di lapangan lagi. Dia memang terlalu kompetitif. Saya pikir dia terlalu menikmati permainan ini dan menikmati persaingan. Saya akan sangat terkejut melihat dia pensiun, dan saya berharap dia tidak melakukannya.