Jendela transfer sekunder MLS sudah dibuka dan ditutup, dan kini memang tidak banyak ruang lagi untuk perubahan. Tim-tim pada dasarnya sudah menjadi seperti apa adanya. Untuk sisa musim reguler, pertanyaannya adalah bagaimana memaksimalkan apa yang dimiliki. Bagi sebagian tim, ini soal mencoba mendorong langkah ke playoff. Bagi yang lain, ini soal bertahan di puncak.

Namun, jendela transfer kali ini sangat sibuk secara historis. Setiap tahun, tim-tim MLS mengeluarkan dana semakin besar, dan juga menjual dengan nilai yang lebih tinggi. Klub-klub MLS menghabiskan rekor $370 juta untuk akuisisi pemain pada 2026, dan juga mendatangkan cukup banyak nama dari Piala Dunia. Sacha Kljestan, yang meliput liga ini dari pekan ke pekan untuk Apple TV, menilai ini hanya membawa dampak positif.

"Saya pikir itu bagus. Saya menikmati jendela transfer, seperti juga kebanyakan fans. Ini sangat mirip dengan yang kita lihat di NBA menjelang tenggat pertukaran pemain, atau bahkan di masa jeda musim ketika perpindahan besar pemain bebas transfer terjadi. Saya pikir itu bagian dari keseruan menjadi penggemar sepakbola, dan juga mengikuti liganya. Ambisinya semakin besar setiap tahun," katanya kepada GOAL.

Namun di balik besarnya dampak Piala Dunia, klub-klub MLS merekrut 20 pemain yang tampil di turnamen musim panas ini, justru beberapa nama besar dengan tipe yang sudah akrab yang paling menonjol. Robert Lewandowski dan Antoine Griezmann sama-sama langsung nyetel, menunjukkan, jika tidak ada hal lain, bahwa masih ada ruang bagi pemain veteran Eropa berstatus DP di sini.

"Kalau Anda melihat mereka bermain dalam pertandingan, mereka masih membuat perbedaan besar, terutama di liga kami. Penyerang DP dengan kualitas tinggi seperti mereka berdua benar-benar menjadi pembeda bagi tim mereka dengan mengangkat level semua pemain di sekitar mereka," kata Kljestan.

Akan menarik untuk melihat bagaimana semuanya berakhir nanti. Lewandowski dan Griezmann sama-sama memberi dorongan untuk tim mereka. Lalu ada bintang muda di Philly, Cavan Sullivan, yang penampilan eksplosifnya kini membuatnya mendapat panggilan pertamanya ke USMNT. Semuanya tampak tersusun rapi untuk akhir musim yang menarik. Dan Kljestan membahas semuanya dalam edisi terbaru Mic’d Up, rubrik reguler di mana GOAL menggali perspektif para komentator, analis, dan pengamat lain tentang kondisi sepakbola di Amerika Serikat dan dunia.

CATATAN: Wawancara ini dilakukan lebih awal pada September dan telah diedit ringan demi keringkasan dan kejelasan.