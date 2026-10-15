Ambil contoh Brunais. Hal pertama yang ia dengar di pemusatan latihan pertamanya bersama AS adalah bahwa ia kemungkinan tidak cukup bagus untuk masuk tim nasional. Saat itu tahun 2015, dan Sharp menemukan Brunais melalui program olahraga veteran di Atlanta. Sebagai orang Skotlandia yang bangga akan asal-usulnya dan tak segan berterus terang kepada Brunais, pelatih itu mengatakan bahwa kemampuannya belum memenuhi standar untuk bermain bagi tim tersebut.

“Dia cukup terus terang soal itu. Dia bilang tidak yakin saya akan kembali,” aku Brunais.

Sharp mengingat percakapan itu sedikit berbeda. Menurutnya, itu lebih merupakan cara untuk menangani pemain. Brunais memang punya kemampuan, setelah sesekali bermain semasa menjadi tentara, tetapi ia membutuhkan sedikit dorongan tambahan. Sharp berpikir mengatakan kepada mantan tentara itu bahwa ia “tidak cukup bagus” mungkin merupakan cara tepat untuk membuatnya bermain sebaik mungkin.

“Mereka atlet elite. Dengan latar belakangnya, dia perlu diberi tahu apa adanya. Dan dia secara naluriah melihat itu sebagai tantangan untuk menjadi lebih baik,” kata Sharp.

Brunais pun tidak menyerah. Ia mendapat kesempatan lagi pada 2015. Saat itu Sharp sudah yakin dan memasukkannya ke skuad Paralimpiade. Tak lama kemudian, ia menjadi pemain reguler. Amerika Serikat memilihnya sebagai pembawa bendera pada upacara penutupan Olimpiade Rio 2016.

Tiga bulan kemudian, dalam sebuah acara di Gedung Putih untuk memberikan penghargaan kepada para atlet Olimpiade AS, Presiden Barack Obama mengundang dua atlet ke atas panggung. Salah satunya adalah pesenam bernama Simone Biles, yang meraih lima medali dan menjadi bintang internasional. Yang lainnya adalah Brunais, yang timnya finis ketujuh. Namun, bagi Sharp, Brunais adalah pilihan yang tepat.

“Itu menunjukkan karakternya dan mengapa mereka mengakuinya,” kata Sharp.

Kini, Brunais telah mencatatkan 53 penampilan bersama tim nasional dan delapan kali masuk skuad Piala Dunia.

Namun, tidak semua pemain ini adalah veteran militer yang masa dinasnya berakhir karena cedera. Sebagian menempuh jalan yang sangat berbeda untuk menekuni olahraga ini dan memang sangat mahir memainkannya, terlepas dari keterbatasan mereka.

Salah satunya adalah John Sullivan. Ia mengalami cedera otak traumatis sewaktu bayi, yang sangat memengaruhi fungsi motorik sisi kiri tubuhnya. Sebagian tengkoraknya harus diangkat. Namun, hal itu tidak menyurutkan keinginannya bermain sepakbola. Di satu sisi, sepakbola adalah satu-satunya olahraga yang secara fisik bisa ia mainkan.

“Saya bermain sepakbola sejak kecil karena kakak perempuan saya bermain sepakbola, dan juga karena saya tidak bisa ikut olahraga lain. Di Amerika, bola basket, sepakbola Amerika, dan bisbol populer; itulah olahraga yang biasanya diikuti anak laki-laki dan perempuan. Namun, sepakbola adalah satu-satunya olahraga yang tidak hanya bisa saya ikuti, tetapi juga bisa saya kuasai,” kata Sullivan.

Sullivan mulai bermain sepakbola di level usia muda dan terus bermain sepanjang masa SMA. Ia juga bermain di level yang lebih tinggi, dengan rutin tampil untuk satu-satunya klub yang terorganisasi di sebuah kota yang relatif kecil. Itu membantu Sullivan mengasah kemampuannya dan menjadi gelandang serbabisa yang punya naluri mencetak gol.

Namun, ia mengakui lingkungan itu juga membatasinya. Ketika pemain-pemainnya selalu sama di setiap kelompok usia dan semua orang saling mengenal, ia merasa sulit menemukan ruang untuk bersosialisasi. Mengekspresikan diri pun tidak mudah. Sullivan adalah seorang gay, dan hal itu, ditambah disabilitasnya, terkadang menyulitkannya dalam kehidupan sosial di sebuah kota kecil di Arizona.

“Menjadi gay dan penyandang disabilitas di dunia olahraga benar-benar menantang. Jadi, dua hal itulah yang sekarang sangat saya pedulikan. Saya rasa saya menekan kepribadian saya di tim karena kedua alasan itu,” kata Sullivan. “Pemainnya sama setiap tahun... saya butuh tiga hingga empat tahun untuk mulai membuka diri dan tidak terlalu pemalu lagi.”

Kesuksesan tentu membantu. Ia menemukan jalan menuju tim nasional dengan cara berbeda. Pada 2017, ia melihat unggahan media sosial yang mengajak pemain yang memenuhi syarat untuk menghubungi tim. Awalnya Sullivan mengabaikannya, tetapi unggahan itu terus muncul dalam rekomendasi algoritmanya. Akhirnya, ia mengirim email kepada Sharp.

Sharp hanya perlu melihat beberapa cuplikan video untuk merasa yakin.

“Tidak ada yang luar biasa. Saya hanya diberi daftar latihan untuk dilakukan melewati kerucut-kerucut penanda. Rekaman pertandingan tidak diperlukan, dan itu lucu karena sepertinya mereka mengambil risiko dengan menganggap saya cukup terampil untuk mengikuti pemusatan latihan. Namun, hasilnya baik,” kata Sullivan.

Ia menjadi pemain reguler sejak 2017. Ia menjadi starter pada laga pembuka Piala Dunia. Ironisnya, setelah tampil untuk AS, ia menerima banyak permintaan maaf lewat Instagram dari anak-anak yang dulu mengejeknya saat ia tumbuh besar.

“Setiap kali kami berdiri untuk mendengarkan lagu kebangsaan, saya selalu memikirkan anak-anak kecil dengan CP dan penyandang disabilitas seperti saya, yang ingin diterima dan mungkin sedang menghadapi kesulitan di sekolah dasar, merasa tidak punya tempat di sana. Saya ingin mereka tahu bahwa ada jalan untuk mencapai tujuan apa pun yang mereka miliki, baik di bidang olahraga maupun bukan,” katanya.