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US CP Soccer GFX 1-1GOAL

“Mereka atlet elite”: Dari penyintas kecelakaan helikopter hingga bintang atletik, menilik tim sepak bola penyandang cerebral palsy U.S. Soccer yang memburu dua gelar Piala Dunia di tanah air sendiri

Dari veteran militer hingga atlet lintasan elite, tim-tim sepak bola penyandang palsi serebral U.S. Soccer memburu dua gelar Piala Dunia sekaligus membuka jalan bagi generasi berikutnya.

Thomas Hindle
Diterjemahkan oleh

  • Semasa kecil, Josh Brunais punya dua pilihan: militer atau sepak bola. Pilihan pertama datang dari ayahnya, seorang veteran. Sementara itu, ibunya adalah penggemar sepak bola, terutama karena ia dibesarkan dalam budaya Jerman dan mendukung Bayern Munich.

    Brunais mengikuti jejak ayahnya ke militer dengan bergabung bersama Resimen ke-75, satuan operasi khusus berkemampuan tinggi yang menangani apa yang disebut sebagai “target bernilai tinggi”. Singkatnya, ketika militer Amerika Serikat membutuhkan tugas rumit untuk dituntaskan, Resimen ke-75 yang melaksanakannya.

    Brunais mendaftar sebagai tentara pada 2005. Pada 2007, ia mengalami cedera pertamanya. Helikopter yang ditumpanginya bersama dua lusin prajurit kehilangan tenaga pada ketinggian sekitar 152 meter. Delapan orang tewas. Brunais menarik 14 orang lainnya keluar dari puing-puing yang terbakar, lalu menunggu berjam-jam di tengah salju hingga tim penyelamat tiba. Cedera kedua terjadi dua tahun kemudian, ketika seorang rekan senegaranya menginjak alat peledak rakitan di dekatnya. Brunais sebelumnya telah mengalami cedera otak serius akibat kecelakaan helikopter tersebut. Dampak kedua insiden itu memaksanya pensiun dari dinas militer pada 2015.

    Ia kehilangan arah. Lalu, sepak bola membuka peluang baru. Seorang pria bernama Stuart Sharp bertemu Brunais melalui program urusan veteran dan mengundangnya mengikuti seleksi Tim Nasional Sepak Bola Palsi Serebral Putra Amerika Serikat. Meski tidak terlahir dengan kondisi tersebut, cedera otak traumatis (TBI) yang dialaminya membuat ia memenuhi syarat.

    “Rasanya seperti menjalani mimpi kedua,” kata Brunais kepada GOAL. “Ini mempermudah masa transisi dan memberi saya tujuan hidup lagi.”

    Brunais perlu mengikuti seleksi dua kali sebelum berhasil masuk tim. Satu dekade kemudian, ia menjadi salah satu pemain dengan prestasi terbanyak dalam sejarah program tersebut. Ia juga, barangkali, menjadi contoh nyata manfaat program ini bagi laki-laki maupun perempuan: memberi mereka wadah untuk berkembang dan mengedukasi orang lain di dunia yang begitu sering menganggap mereka berbeda. Tim putra dan putri pun sama-sama punya Piala Dunia untuk dimenangi.

    “Kita semua punya hari-hari yang buruk. Kita semua bisa saling bersandar, tetapi yang saya suka, kita juga tidak saling mengasihani. Kami akan menggodamu. Kami akan mengolok-olokmu, tetapi semuanya dilakukan dengan niat baik, dan menurut saya dari situlah rasa kebersamaan itu muncul. Tak ada yang ingin sekadar dikasihani,” kata Brunais.

  • "Kita semua pernah mengalami hari yang buruk"

    US Men's CP team
    U.S. Soccer

    Tim putra itu sudah ada sejak 1980-an, tetapi mulai dikenal luas di bawah kepemimpinan Sharp satu dekade lalu.

    Tim putra Amerika Serikat (AS) telah ada, dalam berbagai bentuk, sejak 1984. Tim putrinya dibentuk sekitar 40 tahun kemudian dan memainkan pertandingan pertamanya pada 2022. Inilah sepak bola Paralimpiade. Pemain yang memenuhi syarat harus mampu berjalan dan pernah mengalami salah satu dari beberapa kondisi neurologis: stroke, cerebral palsy, atau cedera otak traumatis.

    Dampak cerebral palsy berbeda-beda pada setiap orang. Ada yang mengalami kelemahan otot atau gangguan koordinasi. Ada pula yang mengalami kejang atau membutuhkan bantuan untuk bergerak. Meski begitu, mereka saling terhubung oleh pengalaman tersebut.

    “Kami semua punya hari-hari yang berat, rasa sakit, cedera, sakit kepala, atau pusing. Kami saling meledek, dan itu sedikit membantu, lalu kami melanjutkan hidup,” kata Brunais.

    Namun, jangan salah: mereka adalah atlet elite. Banyak di antara mereka juga atlet Paralimpiade yang pernah bertanding di cabang atletik sebelum mengenal sepak bola. Mereka memainkan olahraga ini pada level yang sangat tinggi selama sembilan pekan setiap tahun tanpa bayaran. Untuk melakukannya, seseorang harus sangat mahir dan benar-benar menginginkannya.

    Bagaimana dengan aturannya? Aturan berbeda berdasarkan gender. Dalam pertandingan putra, setiap tim menurunkan tujuh pemain. Tidak ada offside, lapangan lebih kecil, dan lemparan ke dalam dengan satu tangan diperbolehkan. Pertandingan juga jauh lebih singkat, terdiri dari dua babak masing-masing 30 menit yang dipisahkan oleh jeda standar 15 menit.

    Peraturan komposisi pemain bisa cukup rumit. Pemain ditempatkan dalam satu dari tiga “klasifikasi” yang menggambarkan tingkat keterbatasan mereka: pemain FT1 memiliki keterbatasan paling signifikan; pemain FT2 memiliki ‘keterbatasan sedang’; dan pemain FT3 memiliki keterbatasan minimal. Setiap tim harus selalu menurunkan setidaknya satu pemain FT1, sementara hanya satu pemain FT3 per tim yang boleh berada di lapangan pada satu waktu (dan ya, tingkat keterbatasan seorang pemain bisa diperdebatkan).

    Secara historis, tim putra dan putri AS sama-sama cukup tangguh. Tim putra finis keempat di Piala Dunia 2022 dan menjuarai Copa America pada 2025. Seperti biasanya, tim putri bahkan lebih baik. Mereka menjuarai Piala Dunia edisi perdana pada 2022, finis kedua pada 2024, dan belum lama ini meraih Piala Interkontinental IFCPF.

    Namun, kisah yang mengantarkan mereka meraih medali juara itu mungkin lebih penting daripada medali yang tergantung di leher mereka. Tim-tim nasional sepak bola cerebral palsy mempertemukan atlet elite dengan kisah pribadi yang luar biasa, serta kemampuan dan ambisi untuk bersaing memperebutkan gelar dunia. Mereka adalah atlet elite yang memainkan cabang olahraga dengan kriteria sangat spesifik, dan melakukannya jauh lebih baik daripada banyak orang lain di dunia.

  • "Mereka adalah atlet elite"

    Josh Brunais
    U.S. Soccer

    Brunais akhirnya berhasil menembus tim setelah gagal dalam seleksi pertamanya pada 2015.

    Ambil contoh Brunais. Hal pertama yang ia dengar di pemusatan latihan pertamanya bersama AS adalah bahwa ia kemungkinan tidak cukup bagus untuk masuk tim nasional. Saat itu tahun 2015, dan Sharp menemukan Brunais melalui program olahraga veteran di Atlanta. Sebagai orang Skotlandia yang bangga akan asal-usulnya dan tak segan berterus terang kepada Brunais, pelatih itu mengatakan bahwa kemampuannya belum memenuhi standar untuk bermain bagi tim tersebut.

    “Dia cukup terus terang soal itu. Dia bilang tidak yakin saya akan kembali,” aku Brunais.

    Sharp mengingat percakapan itu sedikit berbeda. Menurutnya, itu lebih merupakan cara untuk menangani pemain. Brunais memang punya kemampuan, setelah sesekali bermain semasa menjadi tentara, tetapi ia membutuhkan sedikit dorongan tambahan. Sharp berpikir mengatakan kepada mantan tentara itu bahwa ia “tidak cukup bagus” mungkin merupakan cara tepat untuk membuatnya bermain sebaik mungkin.

    “Mereka atlet elite. Dengan latar belakangnya, dia perlu diberi tahu apa adanya. Dan dia secara naluriah melihat itu sebagai tantangan untuk menjadi lebih baik,” kata Sharp.

    Brunais pun tidak menyerah. Ia mendapat kesempatan lagi pada 2015. Saat itu Sharp sudah yakin dan memasukkannya ke skuad Paralimpiade. Tak lama kemudian, ia menjadi pemain reguler. Amerika Serikat memilihnya sebagai pembawa bendera pada upacara penutupan Olimpiade Rio 2016.

    Tiga bulan kemudian, dalam sebuah acara di Gedung Putih untuk memberikan penghargaan kepada para atlet Olimpiade AS, Presiden Barack Obama mengundang dua atlet ke atas panggung. Salah satunya adalah pesenam bernama Simone Biles, yang meraih lima medali dan menjadi bintang internasional. Yang lainnya adalah Brunais, yang timnya finis ketujuh. Namun, bagi Sharp, Brunais adalah pilihan yang tepat.

    “Itu menunjukkan karakternya dan mengapa mereka mengakuinya,” kata Sharp.

    Kini, Brunais telah mencatatkan 53 penampilan bersama tim nasional dan delapan kali masuk skuad Piala Dunia.

    Namun, tidak semua pemain ini adalah veteran militer yang masa dinasnya berakhir karena cedera. Sebagian menempuh jalan yang sangat berbeda untuk menekuni olahraga ini dan memang sangat mahir memainkannya, terlepas dari keterbatasan mereka.

    Salah satunya adalah John Sullivan. Ia mengalami cedera otak traumatis sewaktu bayi, yang sangat memengaruhi fungsi motorik sisi kiri tubuhnya. Sebagian tengkoraknya harus diangkat. Namun, hal itu tidak menyurutkan keinginannya bermain sepakbola. Di satu sisi, sepakbola adalah satu-satunya olahraga yang secara fisik bisa ia mainkan.

    “Saya bermain sepakbola sejak kecil karena kakak perempuan saya bermain sepakbola, dan juga karena saya tidak bisa ikut olahraga lain. Di Amerika, bola basket, sepakbola Amerika, dan bisbol populer; itulah olahraga yang biasanya diikuti anak laki-laki dan perempuan. Namun, sepakbola adalah satu-satunya olahraga yang tidak hanya bisa saya ikuti, tetapi juga bisa saya kuasai,” kata Sullivan.

    Sullivan mulai bermain sepakbola di level usia muda dan terus bermain sepanjang masa SMA. Ia juga bermain di level yang lebih tinggi, dengan rutin tampil untuk satu-satunya klub yang terorganisasi di sebuah kota yang relatif kecil. Itu membantu Sullivan mengasah kemampuannya dan menjadi gelandang serbabisa yang punya naluri mencetak gol.

    Namun, ia mengakui lingkungan itu juga membatasinya. Ketika pemain-pemainnya selalu sama di setiap kelompok usia dan semua orang saling mengenal, ia merasa sulit menemukan ruang untuk bersosialisasi. Mengekspresikan diri pun tidak mudah. Sullivan adalah seorang gay, dan hal itu, ditambah disabilitasnya, terkadang menyulitkannya dalam kehidupan sosial di sebuah kota kecil di Arizona.

    “Menjadi gay dan penyandang disabilitas di dunia olahraga benar-benar menantang. Jadi, dua hal itulah yang sekarang sangat saya pedulikan. Saya rasa saya menekan kepribadian saya di tim karena kedua alasan itu,” kata Sullivan. “Pemainnya sama setiap tahun... saya butuh tiga hingga empat tahun untuk mulai membuka diri dan tidak terlalu pemalu lagi.”

    Kesuksesan tentu membantu. Ia menemukan jalan menuju tim nasional dengan cara berbeda. Pada 2017, ia melihat unggahan media sosial yang mengajak pemain yang memenuhi syarat untuk menghubungi tim. Awalnya Sullivan mengabaikannya, tetapi unggahan itu terus muncul dalam rekomendasi algoritmanya. Akhirnya, ia mengirim email kepada Sharp.

    Sharp hanya perlu melihat beberapa cuplikan video untuk merasa yakin.

    “Tidak ada yang luar biasa. Saya hanya diberi daftar latihan untuk dilakukan melewati kerucut-kerucut penanda. Rekaman pertandingan tidak diperlukan, dan itu lucu karena sepertinya mereka mengambil risiko dengan menganggap saya cukup terampil untuk mengikuti pemusatan latihan. Namun, hasilnya baik,” kata Sullivan.

    Ia menjadi pemain reguler sejak 2017. Ia menjadi starter pada laga pembuka Piala Dunia. Ironisnya, setelah tampil untuk AS, ia menerima banyak permintaan maaf lewat Instagram dari anak-anak yang dulu mengejeknya saat ia tumbuh besar.

    “Setiap kali kami berdiri untuk mendengarkan lagu kebangsaan, saya selalu memikirkan anak-anak kecil dengan CP dan penyandang disabilitas seperti saya, yang ingin diterima dan mungkin sedang menghadapi kesulitan di sekolah dasar, merasa tidak punya tempat di sana. Saya ingin mereka tahu bahwa ada jalan untuk mencapai tujuan apa pun yang mereka miliki, baik di bidang olahraga maupun bukan,” katanya.

  • “Tinggalkan lapangan itu dengan medali emas terkalung di leher kita”

    Sharp and Brunais
    U.S. Soccer

    Sharp telah melatih tim Amerika Serikat selama lebih dari satu dekade dan akan mundur setelah turnamen berakhir.

    Kisah-kisah seperti itulah yang juga memotivasi sang pelatih.

    Sharp tidak memiliki hubungan leluhur yang jelas dengan Amerika. Ia berasal dari Glasgow dan sangat bangga dengan warisan Skotlandianya. Ia terjun ke sepakbola Paralimpiade karena pada dasarnya itulah satu-satunya bentuk olahraga tersebut yang tersedia baginya. Pada 2005, Sharp bekerja sebagai koordinator pendidikan jasmani dan olahraga untuk sebuah kota, sembari melatih sepakbola putri dan kelompok usia muda untuk Scottish FA. Jika itu terdengar seperti banyak pekerjaan, memang demikian adanya.

    “Semua orang melakukannya. Anda bekerja di akademi klub profesional, sekaligus memiliki pekerjaan penuh waktu,” kata Sharp.

    Namun, Sharp menginginkan pekerjaan penuh waktu di sepakbola. Ketika Scottish FA mengumumkan, secara cukup mengejutkan, bahwa mereka mencari manajer pengembangan nasional untuk sepakbola disabilitas, Sharp langsung mengambil kesempatan itu.

    “Saya bisa mengembangkan struktur dan proses untuk sepakbola di seluruh negeri. Dan tentu saja, ini tetap sepakbola. Saya bisa melatih sepakbola,” kata Sharp.

    Hanya ada satu masalah: ia belum pernah melatih sepakbola disabilitas dalam bentuk apa pun, sesuatu yang ditanyakan kepadanya dalam wawancara awal dengan Scottish FA. Sharp sudah menyiapkan jawabannya.

    “Saya tidak berada di sini untuk melatih penyandang disabilitas. Saya berada di sini untuk melatih pesepakbola, dan setiap pesepakbola berbeda. Dengan cara itulah saya akan menangani perkembangan sepakbola ini, juga setiap individu dalam tim,” kata Sharp.

    Jawaban itu cukup untuk memberinya pekerjaan tersebut. Sharp bekerja di sana selama delapan tahun dan membawa tim nasional ke dua edisi Paralimpiade. Setelah sempat menjalani peran yang sulit dipercaya sebagai pemimpin di bidang pengembangan olahraga internasional untuk sebuah organisasi nirlaba global, termasuk membantu menyusun kurikulum pendidikan jasmani Yordania agar lebih inklusif bagi mereka yang kehilangan anggota tubuh dalam konflik, Stuart akhirnya bergabung dengan U.S. Soccer.

    Ia berada di sana sejak 2014 dan memimpin keseluruhan Extended National Team Program sejak 2022. Turnamen ini akan menjadi yang terakhir baginya sebagai pelatih kepala tim putra. Pengalaman ini tak terlupakan, terutama karena orang-orang yang ditemuinya.

    “Ada orang-orang dari seluruh lapisan masyarakat... kami memiliki pemain yang harus bekerja keras untuk membayar cicilan rumah mereka, dan kami juga memiliki pemain yang kekayaannya mencapai jutaan. Mereka berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Mereka semua memiliki kemampuan yang berbeda di lapangan dan hal-hal berbeda yang perlu mereka tingkatkan. Jadi, bagaimana Anda mendekati seorang pemain, berbicara dengannya, dan membantunya berkembang, membuat kelebihannya semakin baik serta memperbaiki kelemahannya? Lalu, bagaimana Anda membicarakan hal yang sama dengan pemain lain?” jelas Sharp.

    Itu menjadi tantangan. Namun, upaya tersebut juga membuahkan hasil. Tim nasional putra menempati peringkat keempat dunia. Mereka benar-benar berpeluang menjuarai Piala Dunia ini.

    “Kami mampu mengungguli setiap tim dalam turnamen ini, baik lewat permainan maupun kerja keras. Target kami adalah meninggalkan lapangan dengan medali emas tergantung di leher,” kata Sharp.

    Kemenangan telak 7-0 atas Kanada pada laga pembuka menjadi awal yang baik.

  • "Saya berusaha memberi teladan"

    Cat Guimaraes
    U.S. Soccer

    Cat Guimaraes harus memainkan peran kunci jika tim putri ingin merebut kembali gelar juara Piala Dunia mereka.

    Tim putri mungkin bahkan lebih siap.

    Mereka juga memiliki kumpulan kisah luar biasa dan individu-individu yang sangat berbakat. Perjalanan Cat Guimaraes dimulai bersama tim putra. Saat ia pertama kali terlibat dalam sepak bola Paralimpiade, belum ada tim putri. Jadi, ia membuktikan diri mampu bersaing dengan para pemain putra. Seperti katanya, “Saya tidak pernah takut bermain bola dengan anak-anak laki-laki.”

    Namun, ia tidak diizinkan bermain dalam kompetisi resmi.

    Meski begitu, ia punya minat lain. Guimaraes masuk peringkat dunia dalam sejumlah cabang olahraga Paralimpiade, termasuk tiga nomor lintasan dan lompat jauh. Di waktu luangnya, ia membangun basis pengikut setia di media sosial. Akun Instagram-nya memiliki 80.000 pengikut. Pekan lalu, ia menandatangani kesepakatan senilai $25.000 dengan OnlyFans untuk mengunggah konten yang aman dilihat di tempat kerja, termasuk rutinitas latihan di pusat kebugaran dan video gaya hidup. Ia telah menulis dua buku dan merupakan satu-satunya atlet dengan cerebral palsy yang berkompetisi dalam cabang atletik di tingkat Divisi I NCAA. Ia juga menekuni taekwondo selama 10 tahun.

    Terdengar melelahkan? Ya dan tidak.

    “Semua itu mengajari saya cara bangkit lagi setelah terjatuh. Itu mungkin pelajaran terbesar yang bisa saya dapatkan. Sepak bola CP juga kurang lebih seperti itu karena Anda bisa terjatuh dan mengalami berbagai hal. Jadi, kesempatan-kesempatan itu muncul dan saya memutuskan harus mengambilnya,” katanya.

    Selain itu, ia juga cukup piawai bermain sepak bola. Ia dinobatkan sebagai pemain terbaik di Piala Dunia 2022 di Spanyol. Ia telah mencetak 13 gol dalam delapan penampilan resmi bersama tim nasional. Namun, di Piala Dunia kali ini, akibat krisis cedera, ia juga harus bermain sebagai penjaga gawang untuk beberapa waktu.

    “Saya akan bermain sebagai penjaga gawang, lalu melihat apa yang terjadi setelah itu. Kurang lebih begitu rencananya,” katanya.

    Chris Maravalli, yang baru pertama kali menjabat sebagai pelatih kepala dan sebelumnya merupakan pelatih penjaga gawang, lebih pragmatis dalam menilai situasi tersebut.

    “Dia akan bermain sebagai penjaga gawang untuk beberapa waktu. Seberapa lama, itu masih kami upayakan untuk tentukan. Ini berkaitan dengan beberapa cedera yang kami hadapi. Saya sangat menghargai para pemain yang bersedia beradaptasi,” katanya.

    Namun, tim ini juga memiliki banyak pemain berbakat lainnya. Kaia Spencer, 17 tahun, akan tampil di Piala Dunia keduanya. Ia mencetak delapan gol pada turnamen 2024 dan harus memikul beban lebih besar karena penyerang bintang lainnya, Cassidy Leake, absen akibat cedera. Michelle Cross, yang dua kali menyabet penghargaan Pemain Putri Sepak Bola CP Terbaik U.S. Soccer, akan menjadi andalan di lini pertahanan. Ia merasakan kekecewaan karena timnya gagal mempertahankan gelar pada 2024. Mereka tidak berencana mengulanginya tahun ini.

    “Harapannya adalah kami bermain dengan gigih, memberikan segalanya, merebut kembali gelar juara Piala Dunia, dan menikmati prosesnya,” kata Cross.

    Pengalamannya akan sangat penting. Peraturan untuk tim putri juga berbeda. Lapangannya lebih kecil dan pertandingan dimainkan oleh lima pemain di setiap tim. Sebagian pemain perlu menyesuaikan diri dengan hal itu.

    “Saya berusaha menjadi teladan bagi rekan-rekan setim. Saya berharap bisa membimbing mereka di lapangan. Saya sudah menjadi anggota tim ini sejak pertama kali dibentuk, dan saya tahu betapa sulitnya bagi saya belajar bermain lima lawan lima, bukan 11 lawan 11. Sekarang, saya lebih percaya diri sebagai pemain, dan saya berharap bisa menjadi teladan serta mengajari para pemain baru cara menyesuaikan diri,” tambah Cross.

  • “Ini kesempatan besar bagi kami”

    Michelle Cross
    U.S. Soccer

    Michelle Cross adalah salah satu pemimpin tim putri yang berharap bisa menjuarai Piala Dunia.

    Kedua tim berada dalam situasi menarik terkait pilihan pemain. Turnamen putri jauh lebih kecil, begitu pula kelompok pemain yang bisa dipilih Amerika Serikat. Cross direkrut oleh Guimaraes ketika keduanya bertemu di sebuah ajang atletik di New Jersey. Usia mereka pun tidak terpaut jauh. Namun, seperti halnya tim putra, melatih pemain dari beragam latar belakang menghadirkan tantangan tersendiri.

    “Kami memiliki pemain yang pernah bermain di level yang sangat, sangat tinggi, tetapi kini memiliki kehidupan profesional, pekerjaan, dan keluarga. Lalu ada pemain lain dalam kelompok kami yang masih muda. Tugas kami adalah membantu membina dan mendampingi mereka karena kami ingin mereka menjadi bagian dari program kami dalam jangka panjang,” kata Maravalli.

    Sharp menggambarkan upaya mencari pesepakbola yang memenuhi syarat untuk bermain sepak bola CP sebagai “mencari jarum di tumpukan jerami ketika Anda bahkan tidak tahu seperti apa tumpukan jerami itu.” Ia tidak sepenuhnya keliru. Meski olahraga ini telah berkembang, tim tersebut masih mengandalkan informasi dari mulut ke mulut, media sosial, dan pertemuan tak terduga untuk merekrut pemain berbakat. Pusat rehabilitasi militer dan institusi medis juga membantu.

    “Ada pemain yang menemukan tim ini saat mencari tiket pertandingan tim nasional putri secara daring. Lalu mereka melihat tautan, mengekliknya, dan bertanya, ‘Apa ini? Tim sepak bola CP?’” kata Sharp.

    Turnamen ini, lebih dari turnamen lainnya, menjadi wadah yang baik untuk mempromosikan olahraga tersebut di Amerika Utara. Amerika Serikat menjadi tuan rumah turnamen ini di National Training Center mereka yang baru dan megah di Atlanta. Secara teori, ini merupakan kesempatan untuk menampilkan olahraga tersebut pada level tertinggi dalam lingkungan terbaik, yang mungkin bermanfaat untuk perekrutan pemain.

    “Ini kesempatan besar bagi kami untuk memperlihatkan fasilitas baru kami kepada dunia, sekaligus menunjukkan apa yang telah diberikan U.S. Soccer untuk sepak bola CP. Para pemain sangat antusias. Staf juga antusias. Senang rasanya akhirnya sampai di titik ini,” kata Maravalli.

    Namun, apa pun hasilnya, satu hal sudah jelas. Kedua tim ini adalah tim sepak bola yang sangat bagus. Kebetulan, mereka juga menyediakan ruang aman bagi orang-orang yang kerap diberi tahu bahwa mereka tidak boleh memainkan olahraga ini pada level tinggi.

    “Seiring bertambahnya usia, saya merenungkan bagaimana saya tumbuh besar dan seperti apa masa kecil saya. Saya ingin anak-anak merasakannya sendiri saat berolahraga, terutama mereka yang memiliki disabilitas. Jadi, bagi saya ini bukan semata-mata kewajiban. Ini sesuatu yang saya inginkan menjadi bagian dari diri saya,” kata Sullivan.