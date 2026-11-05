Para pemain yang kini dikenal sebagai Generasi Emas tim nasional putra Amerika Serikat tidak datang dengan sambutan hangat. Mereka bergabung ketika situasi tim tengah porak-poranda. Setelah gagal lolos ke Piala Dunia 2018, timnas AS praktis memulai kembali dari awal untuk siklus 2022. Christian Pulisic, Weston McKennie dan Tyler Adams termasuk di antara para pemain muda yang dipercaya membawa tim melangkah sejauh mungkin, sekalipun mereka tersandung.

Banyak dari pemain itu masih menjadi bagian dari tim dan, bahkan setelah Piala Dunia 2026, peran mereka tetap krusial. Pulisic masih menjadi wajah tim. Adams adalah kapten tim. McKennie, Antonee Robinson dan Sergino Dest merupakan pemain penting, begitu pula Gio Reyna yang, meski baru berusia 23 tahun, kini sudah menjadi pemain veteran. Pemain lain, seperti Malik Tillman dan Folarin Balogun, bergabung kemudian, tetapi inti kelompok itu bertahan selama hampir satu dekade.

Sementara itu, generasi baru juga mulai berdatangan. Dalam pemusatan latihan pertama tim setelah Piala Dunia, Mauricio Pochettino memanggil 13 pemain debutan, termasuk delapan remaja. Cavan Sullivan, Mathis Albert dan Julian Hall menjadi nama yang dikenal luas sekaligus mencetak sejarah. Untuk pertandingan-pertandingan pada November ini, banyak dari pemain muda tersebut kembali dipanggil. Selain para pemain senior yang disebutkan di atas, skuad terbaru Pochettino mencakup delapan dari 13 pemain yang menjalani debut bulan lalu.

Dengan kembalinya Pulisic, McKennie dan Balogun ke skuad, pemusatan latihan kali ini, bahkan lebih daripada yang sebelumnya, menjadi ajang pertemuan antargenerasi. Pochettino antusias menyaksikannya.

“[Hal] terpenting adalah perpaduan mereka dan melihat kecocokan di antara mereka,” kata sang pelatih. “Bagi Christian dan Mathis [Albert], ini akan menjadi kali pertama mereka bersama, begitu pula McKennie dengan Cavan [Sullivan]. Saya pikir perpaduan itu adalah sesuatu yang perlu kami lihat selama pemusatan latihan. Mulai Senin, kami akan melihat kecocokan mereka di lapangan, tetapi hubungan di luar lapangan juga sangat penting.”

Jadi, apa arti semua ini? Secara garis besar, generasi berikutnya akan menghadapi situasi yang lebih mudah daripada generasi saat ini, terutama karena mereka memiliki para panutan tersebut sebagai tempat bersandar, sesuatu yang tidak dimiliki para pendahulu mereka.