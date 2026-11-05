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USMNT 1-1GOAL

“Menunjukkan kepada mereka siapa kami sebenarnya”: Christian Pulisic dan generasi emas timnas AS menghadapi ujian berat sejak awal, tetapi Cavan Sullivan dan kawan-kawan mendapat awal yang berbeda

Pulisic, McKennie, dan Adams langsung diterjunkan ke dalam proses pembangunan ulang. Kini, mereka bisa memberikan Cavan Sullivan dan generasi penerus timnas AS bimbingan serta kesabaran yang dulu tidak mereka dapatkan.

Ryan Tolmich
Diterjemahkan oleh

  • Para pemain yang kini dikenal sebagai Generasi Emas tim nasional putra Amerika Serikat tidak datang dengan sambutan hangat. Mereka bergabung ketika situasi tim tengah porak-poranda. Setelah gagal lolos ke Piala Dunia 2018, timnas AS praktis memulai kembali dari awal untuk siklus 2022. Christian Pulisic, Weston McKennie dan Tyler Adams termasuk di antara para pemain muda yang dipercaya membawa tim melangkah sejauh mungkin, sekalipun mereka tersandung.

    Banyak dari pemain itu masih menjadi bagian dari tim dan, bahkan setelah Piala Dunia 2026, peran mereka tetap krusial. Pulisic masih menjadi wajah tim. Adams adalah kapten tim. McKennie, Antonee Robinson dan Sergino Dest merupakan pemain penting, begitu pula Gio Reyna yang, meski baru berusia 23 tahun, kini sudah menjadi pemain veteran. Pemain lain, seperti Malik Tillman dan Folarin Balogun, bergabung kemudian, tetapi inti kelompok itu bertahan selama hampir satu dekade.

    Sementara itu, generasi baru juga mulai berdatangan. Dalam pemusatan latihan pertama tim setelah Piala Dunia, Mauricio Pochettino memanggil 13 pemain debutan, termasuk delapan remaja. Cavan Sullivan, Mathis Albert dan Julian Hall menjadi nama yang dikenal luas sekaligus mencetak sejarah. Untuk pertandingan-pertandingan pada November ini, banyak dari pemain muda tersebut kembali dipanggil. Selain para pemain senior yang disebutkan di atas, skuad terbaru Pochettino mencakup delapan dari 13 pemain yang menjalani debut bulan lalu.

    Dengan kembalinya Pulisic, McKennie dan Balogun ke skuad, pemusatan latihan kali ini, bahkan lebih daripada yang sebelumnya, menjadi ajang pertemuan antargenerasi. Pochettino antusias menyaksikannya.

    “[Hal] terpenting adalah perpaduan mereka dan melihat kecocokan di antara mereka,” kata sang pelatih. “Bagi Christian dan Mathis [Albert], ini akan menjadi kali pertama mereka bersama, begitu pula McKennie dengan Cavan [Sullivan]. Saya pikir perpaduan itu adalah sesuatu yang perlu kami lihat selama pemusatan latihan. Mulai Senin, kami akan melihat kecocokan mereka di lapangan, tetapi hubungan di luar lapangan juga sangat penting.”

    Jadi, apa arti semua ini? Secara garis besar, generasi berikutnya akan menghadapi situasi yang lebih mudah daripada generasi saat ini, terutama karena mereka memiliki para panutan tersebut sebagai tempat bersandar, sesuatu yang tidak dimiliki para pendahulu mereka.

  • Tantangan pada 2018

    imago-sport-31166813.jpg
    ZUMA Press Wire

    Kedatangan McKennie dan Adams pada dasarnya menjadi titik awal siklus Piala Dunia 2022 dan 2026.

    Laga yang turut mengawali kiprah Generasi Emas berlangsung pada November 2017: hasil imbang 1-1 melawan Portugal. Laga itu menjadi debut Weston McKennie dan Tyler Adams. McKennie mencetak gol. Dari para pemain yang tampil malam itu, hanya enam yang masuk skuad Piala Dunia 2022: Adams, McKennie, DeAndre Yedlin, Kellyn Acosta, Cameron Carter-Vickers, dan Ethan Horvath. Hanya tiga, yakni Yedlin, John Brooks, dan Alejandro Bedoya, yang pernah bermain di Piala Dunia 2014.

    “Dipanggil ke pemusatan latihan itu setelah kami gagal lolos ke Piala Dunia, saya rasa itu menjadi penyadaran bagi kami berdua,” kata Adams kepada GOAL pada 2024. “Mereka mengandalkan kami berdua untuk bergabung dan mencoba mengubah pandangan tentang U.S. Soccer. Saya rasa kami berdua menganggapnya sebagai momen besar. Kami sekamar selama pemusatan latihan itu dan sangat menikmati waktu tersebut karena kami sama-sama merasa, ‘Ya, kami pantas berada di sini’, tetapi kami juga saling tertawa, seolah berkata, ‘Aku tidak percaya mereka mengandalkan kita sekarang untuk mengubah segalanya’.

    “Sekarang, ketika melihat ke belakang, kami memang orang-orang yang mereka andalkan. Banyak hal telah berubah.”

    Saat McKennie dan Adams memulai kiprah mereka di tim nasional, sebagian besar waktu itu mereka lalui tanpa kehadiran nama-nama besar generasi sebelumnya. Ketika pemain seperti Jozy Altidore, Clint Dempsey, Michael Bradley, dan Tim Howard sudah meninggalkan tim nasional atau tidak lagi dipanggil, Adams belum pernah bermain satu laga pun bersama mereka. Sementara itu, McKennie tampil dalam 11 laga bersama keempat pemain tersebut, delapan di antaranya bersama Bradley sepanjang 2019.

    Ada alasan di baliknya. Setelah gagal lolos ke Piala Dunia 2018, U.S. Soccer memutuskan untuk membuka lembaran baru. Tujuannya adalah memberi para pemain muda kesempatan menentukan jalan mereka sendiri dan belajar dari kesalahan mereka sendiri. Alhasil, tim nasional meninggalkan generasi sebelumnya hampir secara serentak. Pada tahun-tahun berikutnya, dampak keputusan itu terhadap generasi penerus mereka menjadi bahan perdebatan sengit.

    “Rasanya agak aneh,” kenang Adams. “Saat saya mulai bergabung, mungkin hanya ada satu pemusatan latihan yang saya jalani bersama Michael Bradley dan Jozy. Setelah itu, rasanya seperti, ‘Sekarang giliran kalian’. Kami harus menerimanya dan beradaptasi, menjadi pemimpin, serta memahami apa yang diperlukan untuk lolos ke Piala Dunia dan betapa sulitnya menjalani proses itu.”

    Ia menambahkan: “Itu terjadi setelah kami, tentu saja, gagal lolos ke Piala Dunia. Situasinya seperti, ‘Kalian pada dasarnya harus bermain sekarang dan tampil bagus sekarang agar kita bisa lolos ke Piala Dunia berikutnya’.”

    Mereka berhasil melakukannya dan mencapai fase gugur Piala Dunia 2022. Kelompok itu kemudian juga mencapai babak 16 besar sebelum kalah dari Belgia pada musim panas lalu. Tak lama lagi, kualifikasi Piala Dunia akan kembali dimulai menjelang turnamen 2030. “Generasi Emas” akan menjalaninya bersama sekumpulan pemain muda yang berusaha menembus tim dengan cara berbeda dari yang mereka tempuh delapan tahun lalu.

  • Generasi baru tiba

    imago-sport-1084122504.jpg
    ZUMA Press Wire

    Bintang-bintang muda seperti Sullivan, Julian Hall, dan Albert sudah mulai mencuri perhatian.

    Dalam pemusatan latihan terakhir, Albert mencatatkan rekor sebagai pencetak gol termuda USMNT lewat golnya ke gawang Chile. Namun, rekor itu hanya bertahan beberapa hari sebelum Sullivan mengambil alih lewat golnya ke gawang Meksiko. Rekor itu sendiri bukan hal terpenting, melainkan apa yang ditunjukkannya: generasi berikutnya masih muda, berbakat, dan dalam banyak hal siap bersaing di level ini.

    Keduanya mencetak gol dalam pemusatan latihan terakhir. Begitu pula Julian Hall, yang menjadi pencetak gol terbanyak dengan tiga gol dalam tiga penampilan. Sementara itu, Justin Ellis juga mencetak dua gol. Bukan hanya para penyerang yang kembali bergabung dengan USMNT. Adri Mehmeti, Neil Pierre, dan kiper Diego Kochen juga kembali masuk skuad. Ditambah kedatangan dua pendatang baru berusia 21 tahun, Santiago Castaneda dan Reed Baker-Whiting, ada banyak wajah baru dalam pemusatan latihan ini. Banyak di antara mereka berpotensi bersinar di Olimpiade 2028, bahkan mungkin Piala Dunia 2030.

    Dari 25 pemain dalam skuad, 12 di antaranya, atau hampir separuh, memiliki kurang dari 10 penampilan bersama tim nasional. Sebanyak 10 pemain berusia di bawah 23 tahun. Namun, yang tak kalah penting, ada 12 pemain dengan sedikitnya 20 penampilan bersama tim nasional, 13 pemain yang pernah tampil di Piala Dunia, dan enam pemain yang pernah tampil di dua edisi Piala Dunia. Singkatnya, skuad ini memadukan wajah baru dan lama. Kali ini tidak ada perombakan total, melainkan perubahan yang lebih bertahap.

    Lantas, bagaimana perpaduan itu bisa berjalan? Dibutuhkan kerja sama, kepemimpinan, dan sosok panutan.

  • Yang lama memimpin yang baru

    United States v Mexico - International Friendly
    Getty Images Sport

    Hubungan antara pemain berpengalaman dan pemain yang baru bergabung dengan program ini sudah mulai terjalin.

    Sepanjang pemusatan latihan terakhir, Reyna kerap disebut sebagai sosok pemimpin yang penting. Ia memiliki pengalaman dari dua Piala Dunia, pengalaman yang bisa menjadi pembeda. Ia juga dihormati. Sebelum pemusatan latihan, Ellis mengatakan bahwa Reyna adalah pemain yang ia tonton semasa tumbuh besar. Ucapan itu pun membuat gelandang Strasbourg tersebut tertawa.

    Namun, pada malam sebelum Ellis mencetak gol pertamanya untuk USMNT, Reyna duduk bersamanya di hotel tim dan mengatakan bahwa gol itu akan datang. Reyna juga mengatakan bahwa ia akan memberikan assist untuk gol tersebut.

    “Tentu ada banyak wajah baru,” kata Reyna. “Kami menunjukkan kepada mereka seperti apa tim ini, bagaimana kami berlatih, dan bagaimana kami bereaksi di dalam maupun di luar lapangan. Kami hanya berusaha membantu mereka, menikmati waktu bersama, dan semoga membantu mereka berkembang.”

    Banyak anggota skuad Piala Dunia 2022 dan 2026 memahami pentingnya hal itu, terutama karena mereka sendiri tidak cukup mendapatkannya. Mereka langsung dihadapkan pada situasi sulit dan tekanan. Kini, mereka tahu bahwa peran mereka adalah mengurangi tekanan yang dihadapi generasi pemain muda berbakat yang masih minim pengalaman.

    “Ketika saya masuk tim nasional, ada kesenjangan usia yang sangat besar,” kenang Adams. “Ada kami para pemain muda berusia 17-18 tahun, lalu pemain berusia sekitar 33-34 tahun yang jelas sudah mendekati akhir kiprah mereka di tim nasional. Sekarang ada kelompok pemain di tengah, yang berusia 26-27 tahun, sudah punya banyak pengalaman bersama tim nasional, telah tampil di beberapa Piala Dunia, mengoleksi banyak penampilan, dan mungkin masih berada pada masa terbaik dalam karier kami. Ada generasi muda yang sedang muncul dan bisa kami dukung.”

  • Seperti apa tampilannya

    United States v Mexico - International Friendly
    Getty Images Sport

    Menjelang pertandingan-pertandingan yang lebih besar, para pemain dengan tingkat pengalaman berbeda tengah belajar bermain bersama.

    Kata kunci yang ditekankan Adams adalah kesabaran. Untungnya, kini ada ruang untuk bersabar. Sebagus apa pun pemain seperti Sullivan, Albert, dan yang lainnya, mereka belum perlu menjadi pemain hebat. Mereka belum perlu memimpin atau meraih sesuatu. Untuk saat ini, mereka bisa belajar dan beradaptasi. Apa pun kontribusi tambahan yang mereka berikan pada tahap karier mereka saat ini dan dalam siklus Piala Dunia ini merupakan bonus.

    Meski begitu, mereka juga tidak dimanjakan. Adams dan rekan-rekan setimnya yang sudah lama bersama bertugas memberi contoh. Mereka harus menunjukkan kepada kelompok berikutnya apa artinya membela USMNT serta apa yang diharapkan dari mereka sebagai pemain dan rekan setim.

    "Saya rasa kami bisa sangat bersabar terhadap mereka dan memberi mereka kesempatan seperti yang kami lakukan sekarang karena mereka bermain bagus bersama klub masing-masing," kata Adams. "Mereka pantas mendapatkannya, tetapi mereka juga harus memahami bahwa kesempatan itu tidak boleh dianggap remeh dan mereka jelas harus menunjukkan performa."

    Perbedaan utamanya adalah mereka tidak harus menunjukkan performa itu sekarang juga. Generasi 2022 dan 2026 ingin memimpin, tetapi tidak ingin menyerahkan tempat mereka. Persaingannya akan berlangsung secara bersahabat, tetapi sengit. Melalui persaingan itu, pergantian generasi akan terjadi secara bertahap.

    Ini akan menjadi kali pertama hal seperti itu terjadi di USMNT setelah sekian lama. Kelompok 2002 berkembang dari kelompok 1994. Beberapa dari mereka bertahan hingga 2014. Namun, 2018 sudah terlalu jauh bagi mereka dan tiba-tiba mereka tidak lagi ada. Tidak ada kesempatan untuk menyerahkan tongkat estafet ataupun membagikan pelajaran hidup kepada para pemain baru.

    Seperti apa 2030 nanti masih harus dilihat, tetapi bisa dikatakan bahwa tampilannya akan berbeda dari 2022 atau 2026. Jika pemusatan latihan ini menunjukkan sesuatu, itu adalah bahwa generasi-generasi memang seharusnya berbaur dan, ketika itu terjadi, semua pihak yang terlibat mendapat manfaat.

    "Saya rasa mereka berada dalam posisi yang sangat baik karena mereka bisa menjalani prosesnya dengan semestinya, benar-benar memanfaatkan bimbingan yang ada, dan mendapatkan pengalaman mereka sendiri," kata Adams. "Dalam perjalanan itu, mereka juga punya kesempatan seperti Olimpiade dan kompetisi lainnya untuk membantu mereka berkembang menjelang Piala Dunia berikutnya. Saya rasa situasinya sedikit berbeda, tetapi mereka akan bisa menjalani prosesnya dengan semestinya."