Jika Anda belum memahami daya tarik anime, Bryan Reynolds siap meyakinkan Anda. Ia punya kiat dan trik, koleksi, bahkan tato.

Di lehernya, ada tato mata Itachi Uchiha sebagai penghormatan kepada tokoh ikonis Naruto tersebut. Ada pula sejumlah kutipan yang ditato permanen di kakinya. Di rumah, ia memiliki satu dinding penuh Funko Pops, termasuk banyak figur yang berkaitan dengan anime. Jika bosan, ia tinggal pergi ke toko untuk melihat apakah ada yang baru, mungkin tokoh yang ia sukai dan bisa ditambahkan ke koleksinya.

My Hero Academia, Demon Slayer, Death Note, Black Clover, Cyberpunk: Reynolds punya rekomendasi bagi mereka yang ingin mulai menontonnya, tetapi beberapa di antaranya disertai satu peringatan besar.

“Naruto adalah yang pertama saya tonton, jadi serial itu punya tempat khusus bagi saya,” katanya kepada GOAL sambil memandang lapangan di Pusat Latihan Nasional U.S. Soccer. “Namun, sulit untuk mulai menontonnya karena Anda tahu ada 800 hingga 900 episode. One Piece juga begitu. Itu perjalanan panjang.”

Dalam banyak hal, Reynolds memang tahu banyak soal perjalanan. Ia bisa membahas perjalanan Deku dalam My Hero Academia atau David Martinez dalam Cyberpunk, tetapi ia juga ingin membicarakan perjalanannya sendiri. Selama bertahun-tahun, kisahnya disalahpahami dan ditafsirkan secara keliru. Namun, perjalanan itu membawanya kembali ke tempat yang ia inginkan: bersama tim nasional putra Amerika Serikat, mewakili negaranya dan, yang terpenting, kembali menikmati hidup.

Kisah bek sayap ini penuh liku. Pada usia 19 tahun, ia merupakan prospek terkemuka berikutnya dalam sepakbola Amerika. Pada usia 20 tahun, ia seolah tersisih di Roma, menghadapi pelecehan rasis dan pertanyaan tentang apakah ia memang cukup bagus. Pada usia 22 tahun, impiannya tampil di Olimpiade kandas karena klubnya saat itu, Westerlo. Sementara itu, ia tersisih dari perhatian dan dunia sepakbola Amerika, secara umum, melupakannya. Hanya beberapa tahun setelah disebut sebagai talenta istimewa, Reynolds menjalani masa-masa sulit sebagai pemain pinjaman di Belgia, berusaha memahami siapa dirinya dan, yang lebih penting, seperti apa ia bisa berkembang.

Kini ia berusia 25 tahun dan mulai menemukan jawabannya: ia bisa menjalani banyak peran. Ia bisa menjadi bek sayap level atas bagi klub barunya, Rennes, yang memberinya kesempatan kedua yang telah lama dinanti di jajaran elite Eropa. Ia bisa menjadi tulang punggung keluarga seperti yang telah ia lakukan sejak usia 15 tahun, dan terus mengubah kehidupan keluarganya untuk selamanya. Ia bisa menjadi penonton anime, kolektor Funko, dan pemain Arc Raiders yang paling mudah menyesuaikan diri. Namun, yang terutama, ia bisa terus gigih dalam peran apa pun yang harus dijalaninya, karena itulah yang telah ia pelajari.

“Saat Anda masih muda dan mulai mendapat banyak perhatian,” katanya, “Anda merasa berada di puncak dunia. Anda mulai melihat segala sesuatu dan mungkin berpikir, ‘Wah, ini luar biasa.’ Ya, rasanya menyenangkan, tetapi sekarang saya paham ada dua sisi dari semua itu.

“Ketika berusia 19 tahun, saya melihat kabar seperti ‘Bryan Reynolds akan ke Juventus’ atau ‘Bryan Reynolds akan ke Roma’. Namun, bagi saya, itu berarti ada tugas yang harus saya jalankan. Sekarang saya lebih dewasa, usia saya 25 tahun, dan sejauh ini saya sudah mengalami banyak hal. Mentalitas saya berubah, dan menurut saya itulah perbedaan terbesarnya.”