Mengungguli Schalke, bersaing dengan Bayern Munich dan merekrut Alex Popp: Menilik pesatnya perkembangan Borussia Dortmund di sepak bola wanita demi menembus Frauen-Bundesliga

Dana Marquardt masih ingat jelas saat berada di Signal Iduna Park ketika Borussia Dortmund mengalahkan Augsburg 2-0 pada Maret lalu. Di tengah pertandingan, Alexandra Popp, peraih tiga gelar Liga Champions, medali emas Olimpiade, dan tujuh gelar juara Jerman, muncul di lapangan untuk diperkenalkan sebagai rekan setim barunya. “Saya sampai berpikir, ‘Ini tidak mungkin terjadi!’” kenang Marquardt, penyerang produktif BVB Frauen.

Dalam berbagai hal, tempat itu memang cocok untuk memperkenalkan Popp kepada klub yang dicintainya, yang ia bela setelah meninggalkan raksasa Bundesliga Wolfsburg dan turun dua divisi. Di tempat inilah, pada November 2019, para suporter membentangkan spanduk yang, menurut anggota dewan Svenja Schlenker, menjadi “titik awal” pembentukan tim putri Dortmund yang kini terus berkembang. ‘Sepak bola untuk semua orang. Bentuk tim putri sekarang!’ begitu pesan para suporter.

Tujuh tahun dan empat promosi kemudian, kesempatan BVB memperkenalkan pemain sekaliber Popp di hadapan tembok suporter hitam-kuning terasa seperti momen yang melengkapi perjalanan klub, sekaligus menunjukkan hasil dari seluruh kerja yang dilakukan sejak tim ini dibentuk di divisi ketujuh.

Itu bukan satu-satunya kesempatan klub menyampaikan pesan. Lewat laju pesat, profesionalisme sejak awal, dan jumlah penonton yang mencuri perhatian, Dortmund telah membuat banyak orang menoleh. Kekalahan 0-2 dari Bayern Munich, kekuatan dominan di Jerman, dalam laga DFB-Pokal musim lalu yang berlangsung sengit menjadi momen lain yang patut dicatat. “Ini menjadi pertanda kuat bagi seluruh Jerman bahwa Borussia Dortmund sedang menuju ke sana,” kata Marquardt.

Kini bermain di Regionalliga West, kasta ketiga sepak bola putri Jerman, BVB hanya berjarak dua promosi dari target besar pertamanya, yakni mencapai Bundesliga. Meski klub menunjukkan komitmen dan mengucurkan investasi, perjalanan Dortmund tidak selalu mulus. Namun, puncak semakin dekat dan antusiasme terhadap apa yang bisa mereka capai pun terus tumbuh.