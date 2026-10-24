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Dortmund women GFX 1:1GOAL

Mengungguli Schalke, bersaing dengan Bayern Munich dan merekrut Alex Popp: Menilik pesatnya perkembangan Borussia Dortmund di sepak bola wanita demi menembus Frauen-Bundesliga

Empat promosi beruntun telah membawa BVB naik ke kasta ketiga sepak bola Jerman. Kini, sejumlah langkah besar di dalam dan di luar lapangan diharapkan dapat membawa mereka hingga ke kasta tertinggi.

Ameé Ruszkai
Diterjemahkan oleh

  • Dana Marquardt masih ingat jelas saat berada di Signal Iduna Park ketika Borussia Dortmund mengalahkan Augsburg 2-0 pada Maret lalu. Di tengah pertandingan, Alexandra Popp, peraih tiga gelar Liga Champions, medali emas Olimpiade, dan tujuh gelar juara Jerman, muncul di lapangan untuk diperkenalkan sebagai rekan setim barunya. “Saya sampai berpikir, ‘Ini tidak mungkin terjadi!’” kenang Marquardt, penyerang produktif BVB Frauen.

    Dalam berbagai hal, tempat itu memang cocok untuk memperkenalkan Popp kepada klub yang dicintainya, yang ia bela setelah meninggalkan raksasa Bundesliga Wolfsburg dan turun dua divisi. Di tempat inilah, pada November 2019, para suporter membentangkan spanduk yang, menurut anggota dewan Svenja Schlenker, menjadi “titik awal” pembentukan tim putri Dortmund yang kini terus berkembang. ‘Sepak bola untuk semua orang. Bentuk tim putri sekarang!’ begitu pesan para suporter.

    Tujuh tahun dan empat promosi kemudian, kesempatan BVB memperkenalkan pemain sekaliber Popp di hadapan tembok suporter hitam-kuning terasa seperti momen yang melengkapi perjalanan klub, sekaligus menunjukkan hasil dari seluruh kerja yang dilakukan sejak tim ini dibentuk di divisi ketujuh.

    Itu bukan satu-satunya kesempatan klub menyampaikan pesan. Lewat laju pesat, profesionalisme sejak awal, dan jumlah penonton yang mencuri perhatian, Dortmund telah membuat banyak orang menoleh. Kekalahan 0-2 dari Bayern Munich, kekuatan dominan di Jerman, dalam laga DFB-Pokal musim lalu yang berlangsung sengit menjadi momen lain yang patut dicatat. “Ini menjadi pertanda kuat bagi seluruh Jerman bahwa Borussia Dortmund sedang menuju ke sana,” kata Marquardt.

    Kini bermain di Regionalliga West, kasta ketiga sepak bola putri Jerman, BVB hanya berjarak dua promosi dari target besar pertamanya, yakni mencapai Bundesliga. Meski klub menunjukkan komitmen dan mengucurkan investasi, perjalanan Dortmund tidak selalu mulus. Namun, puncak semakin dekat dan antusiasme terhadap apa yang bisa mereka capai pun terus tumbuh.

  • Kenaikan pesat

    Borussia Dortmund Women promotion
    BVB

    Empat kali promosi berturut-turut mengantarkan Dortmund ke kasta ketiga sepak bola wanita Jerman.

    Banyak hal telah berubah sejak Schlenker pertama kali berbicara kepada GOAL tentang pembentukan tim wanita Borussia Dortmund, saat tim itu baru menjalani musim keduanya pada 2022-23. Kala itu, mereka bermain di divisi keenam, berlatih dua atau tiga hari dalam sepekan, dan menarik sekitar 750 penonton ke pertandingan kandang.

    Empat tahun berselang, BVB kini bermain di divisi ketiga sebagai tim yang sepenuhnya profesional, dengan rata-rata 4.000 penonton menghadiri pertandingan kandang mereka. Di Jerman, hanya Union Berlin dan Wolfsburg, yang sama-sama bermain di Bundesliga, yang menjual lebih banyak tiket musiman untuk tim wanita mereka dibandingkan 1.700 tiket musiman Dortmund.

    Semua itu merupakan hasil kemajuan bertahap yang terus-menerus di bawah pengawasan Schlenker, kepala sepakbola wanita dan putri yang baru-baru ini juga menjadi anggota dewan direksi BVB. Kini, ketika target promosi ke Bundesliga semakin dekat, sejumlah sosok yang cukup ternama bergabung dengannya di klub.

  • Perekrutan yang menegaskan ambisi

    Alex Popp BVB unveiling 2026
    BVB

    Popp menjadi rekrutan paling menonjol bagi tim BVB tahun ini, tetapi ia bukan satu-satunya nama besar yang datang.

    Di antara mereka, Popp paling mencuri perhatian. Ia adalah salah satu pemain terbaik yang pernah dihasilkan Jerman dan, meski sudah berusia 35 tahun, masih bermain di level yang luar biasa. Pada musim terakhirnya bersama Wolfsburg, Popp mencetak 14 gol dan menyumbang empat assist dalam 19 penampilan di Bundesliga. Tak mengherankan, ia tampil gemilang di divisi tiga setelah pindah ke BVB pada musim panas.

    Nama lainnya adalah Manuela Zinsberger, pemain tim nasional Austria dengan 109 penampilan. Mantan kiper Arsenal dan Bayern Munich itu berada di tahap akhir pemulihan cedera ligamen krusiat anterior (ACL), tetapi sudah berbagi pengetahuan dan pengalamannya dengan rekan-rekan setim barunya setelah pindah ke Dortmund pada musim panas.

    Markus Hogner datang setahun lebih awal sebagai pelatih kepala baru. Sebelum dan sesudah menjalani periode singkat di Wolfsburg, pria berusia 59 tahun itu menghabiskan total 12 tahun menangani klub Bundesliga, Essen. Ia juga berpengalaman menjadi bagian dari staf pelatih tim nasional.

    “Tidak banyak pelatih yang telah berkecimpung selama bertahun-tahun di sepakbola wanita,” kata Schlenker kepada GOAL. “Kami pikir ia bisa menjadi orang yang tepat untuk membawa tim ini ke Bundesliga.”

    Kini, Ralf Kellermann juga bergabung dalam upaya tersebut. Ia pernah menjadi pelatih kepala Wolfsburg selama sembilan tahun dan memenangkan dua gelar Liga Champions, lalu menjabat direktur olahraga selama sembilan tahun berikutnya sebelum pindah ke Dortmund untuk mengisi peran yang sama pada musim panas lalu. Schlenker tersenyum ketika ditanya apa yang bisa ia berikan untuk proyek ini. “Banyak sekali,” katanya sambil tertawa. “Ia bisa memberikan banyak hal!”

  • Ambisi yang mengesankan

    Dana Marquardt Borussia Dortmund Women
    BVB

    Marquardt meninggalkan Hamburg yang tengah menuju Bundesliga untuk bergabung dengan BVB di kasta keempat, menunjukkan daya tarik yang telah dimiliki tim ini selama beberapa waktu.

    Banyaknya nama-nama terkenal yang bergabung menjadi bukti kerja keras yang telah dilakukan sejak tim putri Dortmund dibentuk.

    “Bahkan sebagai orang luar, saya sudah bisa merasakan ambisi dan tekad di balik semua ini,” kata Kellermann kepada GOAL saat ditanya apa yang membuatnya tertarik pada proyek tersebut. Statusnya sebagai salah satu direktur olahraga papan atas di sepakbola putri turut ditegaskan oleh rumor bahwa ia menjadi kandidat untuk posisi yang sama di Chelsea pada awal tahun ini.

    “Manajemen klub selalu menegaskan kepada saya bahwa mereka siap melakukan perubahan, penyesuaian, dan mengambil langkah berikutnya. Itulah yang menarik bagi saya, ditambah tekad kuat dan kegigihan klub ini untuk mencapai level tempat mantan klub saya berada saat ini.”

    Hal itu pula yang sejak beberapa waktu lalu menarik para pemain untuk turun ke kasta yang lebih rendah demi bergabung dengan proyek ini, bahkan sebelum Popp dan Zinsberger. Misalnya, Marquardt bermain untuk Hamburg di 2. Bundesliga ketika ia pindah ke BVB, yang saat itu berada di kasta keempat, meski klub dari kota kelahirannya juga sedang menjalani musim yang pada akhirnya membawa mereka ke kasta tertinggi.

    “Saya mendapat banyak pertanyaan dari teman-teman atau pemain lain, seperti, ‘Mengapa kamu pergi ke sana?’,” kenangnya. “Namun, saya benar-benar yakin dengan proyek ini bahwa dalam beberapa tahun, saya sudah akan bermain di Bundesliga bersama BVB. Saya sangat menghargai target mereka dan cita-cita mereka untuk masa depan.”

  • Hak untuk menyombongkan diri

    Borussia Dortmund Women 2024-25
    BVB

    Mengalahkan Schalke dalam Derbi Revier pada 2025, sekaligus mengungguli klub asal Gelsenkirchen itu dalam perebutan promosi, menjadi salah satu momen terbaik dalam perjalanan BVB naik kasta.

    Dalam beberapa musim terakhir, Jerman telah melihat sekilas apa yang bisa dibawa Borussia Dortmund ke sepakbola wanita, baik di dalam maupun di luar lapangan.

    Pada musim 2024-25, BVB untuk pertama kalinya menghadapi Schalke, rival terbesar mereka. Meski sama-sama bermain di divisi empat, pertandingan di Stadion Rote Erde milik Dortmund itu menarik 10.000 penonton hingga tiketnya habis terjual. Laga tersebut juga menentukan klub mana dari dua klub asal Ruhr itu yang akan promosi. Para penonton pun tidak kecewa: BVB menang 2-1 untuk merebut tempat di divisi tiga, sekaligus menggagalkan promosi rivalnya. “Momen yang tidak bisa dibeli,” ujar Schlenker, penggemar berat Dortmund, sambil tersenyum lebar. “Saya tidak akan pernah melupakan momen ini.”

    “Sejujurnya, itu salah satu pertandingan terhebat dalam karier saya,” kata Marquardt, yang mencetak gol pertama BVB dan memberikan assist untuk gol kedua mereka hari itu. “Bukan hanya pertandingannya, tetapi juga segala hal di sekitarnya. Rasanya seperti seluruh kota menyaksikan.”

    Meski beberapa rivalitas dari sepakbola pria bisa terasa agak dibuat-buat ketika hadir di sepakbola wanita, hal itu tidak berlaku untuk Revierderby. “Tidak mungkin laga itu tidak menjadi derby,” tambah Marquardt. Kedua tim kembali bertemu beberapa pekan kemudian dalam final piala regional, yang juga dimenangi BVB. Pertemuan itu semakin menambah sengit persaingan mereka, yang akan kembali tersaji musim ini setelah Schalke meraih promosi ke divisi tiga musim lalu.

    Ketika GOAL menyebut BVB mungkin diam-diam senang klub asal Gelsenkirchen itu meraih promosi karena jadwal derby memberi mereka kesempatan untuk kembali mengalahkan Schalke, Schlenker langsung menyela. “Bukan mungkin,” katanya sambil kembali tersenyum lebar. “Kami akan mengalahkan mereka lagi!”

  • Mengirim pesan

    Bayern Munich Borussia Dortmund Women 2025-26
    BVB

    Marquardt yakin perlawanan sengit dalam laga DFB-Pokal melawan Bayern Munich mengirimkan pesan kepada seluruh Jerman bahwa “Borussia Dortmund akan datang”.

    Laga besar yang mengirimkan pesan kepada tim-tim lain di Jerman itu terjadi pada putaran pertama DFB-Pokal musim lalu. Setelah mengalahkan Borussia Monchengladbach 3-1 di babak play-off, Dortmund dipertemukan dengan Bayern Munich dalam undian putaran pertama yang berlangsung di Rote Erde.

    Bayern adalah tim dominan di sepak bola putri Jerman setelah menjuarai Bundesliga dalam empat musim terakhir. Mereka juga menjadi kekuatan di Eropa, setelah memainkan semifinal Liga Champions yang berlangsung sengit melawan Barcelona, yang kemudian menjadi juara Eropa, musim lalu. BVB hanya kalah 2-0 saat menghadapi sebelas pemain Bayern dengan kekuatan penuh dan memberikan apa yang disebut Marquardt sebagai “perlawanan hebat”. Itu menunjukkan banyak hal, begitu pula kehadiran hampir 16.000 penonton untuk menyaksikan laga tersebut.

    “Bagi kami, itu pertanda bahwa kami berada di jalur yang benar, bahwa kami bekerja dengan baik, dan bahwa para pemain kami mampu melakukannya,” kata Marquardt. “Itu benar-benar luar biasa untuk dilihat, karena persoalannya bukan hanya bahwa kami kalah dalam pertandingan. Yang juga penting adalah apa yang bisa kami petik dari laga itu agar dalam beberapa tahun kami berada di posisi yang kami inginkan. Kami ingin berada di Bundesliga. Ini menjadi pertanda besar bagi seluruh Jerman bahwa Borussia Dortmund sedang bangkit.”

  • Memetik pelajaran

    Borussia Dortmund Women 2025-26
    BVB

    BVB mengalami hambatan yang jarang terjadi pada musim 2025/26, musim pertama tim putrinya gagal meraih promosi.

    Meski mengawali musim dengan menjanjikan, musim 2025-26 pada akhirnya mengecewakan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah tim putrinya, Borussia Dortmund menutup musim tanpa merayakan promosi. Hasil itu menimbulkan perasaan campur aduk. Langkah menuju Bundesliga, yang ditargetkan tercapai secepat mungkin, harus tertunda. Schlenker merasa frustrasi karena menurutnya tim “sudah siap bermain di liga kedua, tanpa masalah”.

    Namun, kenaikan tanpa hambatan seperti yang terjadi hingga musim lalu memang tidak pernah dianggap pasti, melainkan hanya menjadi target. Ada pula pelajaran yang bisa dipetik. Schlenker yakin tekanan bermain untuk klub sebesar BVB menjadi “alasan utama” kegagalan meraih promosi. “Kami selalu menjadi tim yang lebih baik, tetapi kami tidak memenangi setiap pertandingan,” katanya. Sejak itu, klub telah mempekerjakan seorang psikolog olahraga.

    Hal itu juga menjadi salah satu alasan perekrutan pemain seperti Popp dan Zinsberger. “Mereka sangat berpengalaman, telah memenangi begitu banyak trofi, dan lebih mudah bagi mereka untuk mengatasi tekanan ini,” ujar Schlenker. “Kami yakin mereka akan membantu tim secara keseluruhan memenangi pertandingan dalam situasi sulit.” Kellermann sependapat dan menambahkan: “Mereka sangat meringankan tekanan yang ditanggung seluruh tim.”

    Dortmund berharap pelajaran itu membuahkan hasil musim ini saat mereka berupaya menebus kekecewaan tahun lalu dan mencapai divisi kedua pada percobaan kedua. Mereka mengawali musim dengan kuat, memenangi sembilan pertandingan pertama tanpa kebobolan.

  • Masih banyak lagi yang akan datang

    Borussia Dortmund Women
    BVB

    Dortmund kini hanya berjarak dua kali promosi dari target utama klub untuk mencapai Bundesliga. Kemajuan besar di luar lapangan juga telah dicapai untuk membantu mereka mewujudkannya.

    Bagaimana dengan langkah setelah itu? Dalam beberapa tahun terakhir, struktur pembinaan pemain muda BVB di sektor putri telah mengalami kemajuan. Kini sudah ada dua tim kelompok usia muda, dan perkembangan sektor tersebut diawasi oleh Thomas Sulewski, pelatih kepala tim utama hingga Hogner ditunjuk tahun lalu.

    Fasilitas baru juga tengah disiapkan. Nantinya, tim putri akan berada lebih dekat dengan tim putra dan akademi usia muda. “Semuanya berstandar paling tinggi,” jelas Kellermann mengenai fasilitas yang akan menjadi markas baru BVB Frauen. “Kami berbicara tentang sistem kamera yang sama dengan yang digunakan di akademi usia muda dan oleh tim putra di lapangan latihan. Kami berbicara tentang fasilitas pemulihan yang optimal, area latihan atletik, ruang rapat, semua yang sudah sewajarnya tersedia di level yang kami tuju.”

    Jumlah staf pendukung tim utama juga telah bertambah pada musim panas ini, dengan kehadiran seorang analis purnawaktu dan fisioterapis kedua. “Semua ini adalah langkah yang memungkinkan kami membangun struktur pendukung yang lebih luas bagi tim,” tambah Kellermann.

    Setelah level tertinggi tercapai dan pergantian pemain dalam skuad tidak lagi terlalu besar, pembicaraan yang lebih konkret mengenai gaya bermain tim bisa dilakukan. Begitu pula pembahasan tentang ambisi di Eropa dan investasi yang mungkin diperlukan untuk mewujudkannya.

    Namun, semua itu masih menjadi urusan masa depan. Untuk saat ini, tujuan utamanya tetap mencapai Bundesliga. Setelah mengalami kemajuan yang cukup pesat, meski sempat menemui hambatan musim lalu, Borussia Dortmund tak jauh lagi dari tujuan tersebut.